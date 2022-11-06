الأكتشاف الرائع: نعيمة عمامو

اكتشاف جديد خارق للعادةفلاحي اقتصادي صناعي و تنمية تشغيل و كثير من الفوائد .اكتشفت خاصيات عشر تحتويه بعد دراسة و تمحيص في ورشة بالمنزل أو مخبر صغير .أنا أنظر إليه اكتشاف رائع و جديد لم يقع استثماره على النطاق العالمي و لا في بلادنا ابدا اتمنى ان رؤساء البلديات في كامل الجمهورية تستثمر موسميا ثمار نخيل الزينة كما نستثمر زيت الزيتون على نطاق واسع اتمنى من رؤساء البلديات لا يلقوا بهته الثروة في المصبات و اتلافها بعد الزبيرة و لا نتركها تالف وهي في شجرتها شجرة نخيل الزينة تتلف مع فوات موسم جنيها وهو قريب و قريب و لو ان قلب الثمرة يمكن استثماره هو الآخر بعد خروج موسم الجني و لكن الثمرة خاصية عسلها و سكرياتها تتلف تدريجيا …رجائي و بكل الحاح من رؤساء البلديات ان يستثمروا هته الثمار حتى تصبح من تقاليد الاسرة التونسية موسميا و تدرج في اقتصادنا .كانت المسألة من حوالي ثلاث اسابيع من يوم الجمعة بعد خروجنا من جامع العمران بالمنستير و في انظار اصدقائي للرجوع الى القصيبة و لكني في الاثناء أنظر الى شجرة نخيل الزينة وهي تتعالى ببهائها الى السماء و لكن الذي شد انتباهي ذلك العسل الذي يقطر من حباتها و هي تتدلى الى الأسفل و ارتوت المادة بعسلها بقعا بقعا ….أخذت عراجن منها و وضتهم في كيس طلبته من صاحبة حانوت عطرية قبالة النخلة و لكن كانت السيدة تتردد في تسليمي الكيس البلستيكي و لكن ما ان قلت لها __’ ربما يكون اكتشاف فيه خير من زيت النخيل و نحن في ازمة زيت أسرعت و باركت لي ما أحاول ان اكتشف …و فعلا عدت إلى المنزل و اكتشفت في هذا النخيل الزينة أو ما يسمى نخيل الناعورة بعد اطلاع عليه في الجوجل. ….ولكن رغم الإطلاع لم أرضى و لم اقف عند هذا الحد قمت بتطبيق ما كنت اشعر به في قرارة نفسي من فوائد في هته الثمرة و اسرار كثيرة و يمكن استثمارها كثروة ….و فعلا و اول ما قمت به سالت سي بشير بن عائشة كمهندس فلاحي على ان تلك النخلة غير سامة واشرت الى نخلة في وسط حديقة السوق فاجابني مشكور لا ابدا غير سامة هي من صنف النخيل و تسمى واشنطونيا …و فعلا نخيل الزينة أو نخيل الناعورة أو واشنطونيا تكريما لجورج وانشنطون أول رئيس أمريكي واصل النخلة من قديم من المكسيك و كان القدامى يستغلونها غذاء …بعد أن مررت بتجارب و صنعت مكينة رحي خصيصا لاتخلص من الحب و استغل الثمرة …ومررت بعديد التجارب بعد غسل الثمار لثلث مراتو كانت خاصيات عشر مفيدة اقتصاديا للعباد و البلاد …
_1__ صنعت القهوة بنوعيه البن العادي الدقيق و الاحرش للفيلتر
. 2___ عجينة تمر سوداء سكر عسل يصنع منها
_ مشروب اسود سكر كلون البوڨا السوداء إضافة ماء بدون سكر لأن الثمرة العجينة سكر طبيعي
7__صناعة علف للدواجن و الدولي 8__ صناعة
_ صناعة معجون تمر للبشكوتو و الحلويات
10__ صناعة السكر الأسود الطبيعي 11
__ صناعة من الخليط السكري العجينة تحلية أو معالجة للمياه المالحة مياه
بحر أو ابار ارتوازية أو مائدة مائية للزراعة.باستعمال خزان و وضع فيه العجين السكري المتوفر بكميات هائة أدخل الماء من الاعلى ليرشح مدة زمنية ساعة فما فوق أنت و رغبة أو نوعية و معدل الحلاوة المطلوبة و الملوحة للمائدة
…__12صناعة وقود من العجينة و الفواضل من اعراف العنقود كما هي الفتورة لحب الزيتون.
__ 13 زراعتها من حبتها في بيوت مكيفة تبدأ تظهر النبتة حسب شريط لأحد المهتمين المصريين تابع زراعتها يتطلب
12 يوم رجائي من رؤساء البلديات ان يستثمروا هته الثروة من نخيل الزينة حاليا وهي على الطرقات تتدلى و موسمها قريب على خروج ..
.و يوقفوا اتلافها و يقع استرجاع موارد عنايتها و سقيها ببيع صابة نخيل الزينة باسوام رمزية و ادخال حركية اقتصادية و انتعاشة اجتماعية و تقاليد جديدة مثمرة وحتى لا تتلف ثروة طائلة تشغل البيوت و العاطلين عن العمل و المستثمرين و الصناعيين و الفلاحين و التجار … تشغيل موسمي الجني و قار في الصناعة و التجارة …انشاء الله تكون ثمرة نخيل الزينة ثمرة خير و بركة كما هي الزيتون المباركة …انشاء الله يستمع رجائي كل المسؤولين من رؤساء البلديات….و قد راسلت كل من السيد الوالي بولاية المنستير لاحاطته باهمية الموظوع اذاعة المنستير حتى يأخذ جني ثمرة حب نخيل الزينة. صداه .وفقنا الله لما فيه خير تونس و العباد