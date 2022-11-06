أكاذيب عنصرية ضد قطر يفندها العالم! د.أحمد القديدي

تفصلنا عن انطلاق كأس العالم أيام قليلة و استعدت الدولة التي تشرفت باستضافتها لاستقبال زوارها من جميع قارات العالم بأديانهم و أعراقهم و تقاليدهم المختلفة بنفس الأريحية و القبول لأن عقيدة هذه الدولة هي منذ عقود التعلق بتحالف الحضارات وع حوار الأديان و تضامن الثقافات وهذه القيم الكونية و الأخلاقية هي محاور مؤتمرات عالمية نظمتها الدوحة منذ أواسط التسعينيات و دعت للمساهمة فيها أعلاما من مختلف الجنسيات وجدوا في قاعة المجلس بالشيراتون فضاءا حرا و رحبا للنقاش و توحيد الجهود و تجاوز العقبات و الأفكار المسبقة و نالني في ذلك التاريخ القريب شرف المشاركة فيها عندما كنت أستاذا بجامعة قطر الرفيعة المستوى إلى جانب فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله كممثلين للفكر المسلم الوسطي المتسامح المنفتح كما تشرفت بالمساهمة بقسط متواضع في تأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان وبنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت دولة قطر ترشحها لتنظيم كأس العالم و فاز ملفها عن جدارة لكن هذا الفوز -كما توقعنا- شكل صدمة لتلك العقول المتحجرة المتعلقة بالعنصرية و الإسلاموفوبيا فشرعت منذ 2011 تخطط لبث افتراءات ظنت أنها وجدتها في الطقس الحار و أسقطت هذه الحجة فرفع العنصريون شعار حماية البيئة و لكنهم خذلوا بعد أن نالت قطر أوسمة في حماية البيئة و لم يبق لهؤلاء المدلسين سوى الارتكاز على حقوق الإنسان ثم أدركوا أن قطر رائدة في إقليمها في مجال حماية عمالها و ضمان حقوقهم و حرياتهم. ولعل سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن في حواره الصريح مع أكبر الصحف الفرنسية فند نهائيا ما روجته لوبيات العار من أراجيف جين أكد إن المبررات المقدمة لمقاطعة كأس العالم قطر 2022 لا تستند إلى الموضوعية مشيرا إلى وجود كثير من النفاق فـي الهجمات التي تستهدف بـلاده والتي تتجاهل كل الإنجازات التي حققتها وأضاف أن تلك المـزاعـم يـرددهـا عدد قليل من الأشخاص في 10 دول على أقصى تقدير وهؤلاء لا يمثلون بقية سكان الكوكب. وتـابـع «الـحـقـيـقـة هـي أن الـعـالـم يـتـطـلـع إلــى هـذا الاحـتـفـال»، لافتا إلـى أن أكثر مـن %97 مـن التذاكر بـيـعـت، ومــن بـين الــدول الـعـشـر الـتـي اشـتـرت أكبر عدد من التذاكر دول أوروبية مثل فرنسا. وقال إن كـرة الـقـدم ملك للجميع، وليست محجوزة لنادي النخب، وإن 450 مليون عربي مسرورون لأن كأس العالم تقام في منطقتهم. وفــي رد عـلـى ســؤال حــول حـقـوق الـعـمـال أوضــح الــوزيــر إن قـطـر دعــت المـنـظـمـات غـيـر الـحـكـومـيـة للحضور ومراقبة نظامها، مـؤكـدا أن قطر قطعت شوطا طويلا لإصـلاح تشريعاتها، مشيراً إلـى أن هذه الإصلاحات تستغرق وقتا، كما هو الحال مع أي بلد آخـر، متسائلا: لمـاذا يتم إلـقـاء الـلـوم بشكل مـنـهـجـي فـي هــذه المـشـكـلات عـلـى عـاتـق الـحـكـومـة القطرية، بينما في أوروبا، في أقل حادثة، يتم إلقاء الـلـوم عـلـى الـشـركـة؟ لمــاذا هــذا الـكـيـل بـمـكـيـالـين؟”. وأعرب عن اعتقاده بأن بعض الأشخاص لا يقبلون أن يستضيف بلد صغير من الشرق الأوسط حدثا كونيا مثل بطولة كأس العالم. ورداً عـلـى ســؤال “لـومـونـد” حــول نـظـام التكييف المـثـبـت فـي المـلاعـب خــلال المـبـاريـات كــأس الـعـالـم، أوضـح سعادته أن درجـات الـحـرارة فـي بـلاده، في الـفـتـرة مـن نـوفـمـبـر إلــى ديـسـمـبـر، أقــل تـقـريـبـا من درجــات الـحـرارة فـي أوروبــا خـلال فـصـل الصيف، لذلك لن يتم استخدام التكييف. كـمـا أشـــار إلــى أن بـعـض المــلاعــب الأوروبــيــة يتم تـسـخـيـنـهـا خــلال فـصـل الــشــتــاء، ولــم يـعـتـبـر أحـد أن ذلــك يـمـثـل مـشـكـلـة. فــلــمــاذا تـعـتـبـر حـقـيـقـة أن الملاعب القطرية مكيفة مشكلة على الرغم من أن الـتـكـنـولـوجـيـا المـسـتـخـدمـة أكـثـر حـداثـة وتـأثـيـرهـا على البيئة محدود أكثر» ورداً عـلـى ســـؤال «لــومــونــد» عــن تــوقــع مـراقـبـين لــحــدوث «صـــدام الـثـقـافـات» بــين المـشـجـعـين حـول الـعـالـم وقـطـر قــال سـعـادتـه إن الـعـالـم كـلـه مرحب بــه فــي قــطــر، وكــل مــا تـطـلـبـه قـطـر هــو أن يـحـتـرم المشجعون قوانين البلاد. و صدق رئيس تحرير (الشرق) في افتتاحية السبت الماضي حين قال » تـرتـفـع كـل يــوم الـحـمـلات الداعمة لدولة قطر وتبرز الأصـوات المدافعة عن حق دول العالم العربي والاسـلامـي فـي تنظيم هـذا الـحـدث العالمي، والـتـصـدي للبعض ممن لا يقبلون أن تـقـوم دولــة عربية مسلمة وصغيرة في الشرق الأوسط باستضافة مثل هذا الحدث العالمي مما يكشف حجم تأثير هـذه الحملة القائمة على الافــتــراءات والـنـفـاق وازدواجـيـة المعايير وإن النفاق وعـدم الموضوعية اللذين اتسمت بهما الحملة المـوجـهـة ضـد قـطـر ستهزمهما الـحـقـائـق. و في مقال على صحيفة (عربي 21) نشر الزميل د.محمد هنيد أستاذ العلوم السياسية بالسوربون مقالا قال فيه: « كيف لبلد عربي صغير أن يخوض في مساحات الكبار ويخترق السياج الذي أحكم حول المنطقة وشعوبها ؟ كيف يُسمح لبلد صغير أن يتحوّل إلى لاعب إقليمي ودولي لا في عدد الجيوش أو الترسانات النووية بل في القدرة على التنظيم والتحكم في أسواق الطاقة وصناعة إعلام مهنيّ بديل والتوسط في أعقد الصراعات الدولية بحكمة نادرة ؟ كيف يتجرأ شعب عربي صغير على كسر طوق الوصاية والمنافسة على طاولة الكبار ثم الظفر بما احتكروه لأنفسهم عقودا من الزمن؟ و من جهته علق الشيخ حمد بن جاسم أل ثاني قائلا بأنه مع الأسف منذ البداية انبرت بعض الأوساط القريبة و البعيدة في سباق لإفشال هذا الحدث العالمي …في قطر! و خاب سعيهم.

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