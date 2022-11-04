أنور مالك……. كما عرفته :أحمد المناعي

في عام 2006 زارني في بيتي في « صافينئ سور أورج « في الضاحية الجنوبية الباريسية الصديق منذر صفر واصطحب معه شخصا قال لي أن اسمه أنور مالك وأنه جزائري يطلب المساعدة والمساندة في طلب اللجوء السياسي في فرنسا. وتحدث مالك عن مسيرته … فذكر لي أنه كان ضابطا في القوات الجزائرية الخاصة وأنه سجن في الجزائر وهرب منها عبر تونس حال اطلاق سراحه وأنه وصل الى فرنسا حيث يرغب في تقديم مطلب لجوء سياسي..وأنه ينوي تأليف كتاب عن تجربته …وعبر لي عن رغبته في أن أساعده في ذلك.

وقد لاحظت له أن سي المنذر قادرأكثر متي على ذلك.

وأذكرأني لم أرتح له ولم أصدق كثيرا ما حكاه لي. بعد أكثر من خمسة عشر سنة من التعامل مع طلاب اللجوء التونسيين حصلت لي بعض التجربة وتعلمت ألا أخذ كل ما يقوله طالب اللجوء مأخذ الصدق. فكثير من الوثائق التي تقدم للدوائر الرسمية الفرنسية هي مضروبة. ما شككني في رواية أنور مالك هو ادعاءه هروبه من الجزائر وتسامح السلطات التونسية معه … ثم أن صفته العسكرية لم تكن لتشجعني على مصاحبته في هذه المسيرة.

المهم أني لم ألقاه ولم أسمع بأخباره الا مرة واحدة عندما سمعت فيما بعد أنه تزوج وانتقل للسكن في مدينة طولوز في جنوب فرنسا وأنجب بنتا ..

الهاتف

ذات يوم من شهر سبتمبر 2008 هاتفني أنور مالك وسأل عن أحوالي وبعد السلامات طلب مني سلفة بألف أورو. لم أكن أملك المبلغ وحتى لو كان لي ذلك لترددت كثيرا في تسليفه اياه وهكذا اعتذرت.

أنور مالك في بعثة المراقبين العرب الى سوريا

خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011 ومع تفاقم الأزمة السورية قررت الجامعة العربية ارسال مراقبين عرب الى دمشق وطلبت من الحكومات العربية توفيرهم من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وفعلا كان المراقبون العرب الرسميين ضباط من أجهزة الأمن والسفراء المتقاعدون وسامي الضباط.

الجامعة العربية قررت كذلك أن يكون عشر هؤلاء من المجتمع المدني في البلاد العربية.

ومن المنظمات التي طلب منها ترشيح مراقبين « اللجنة العربية لحقوق الانسان » التي تأسست في باريس سنة 1998 والتي ترأسها الدكتورة فيوليت داغر. وقد وقع اختيارها على كل من أحمد المناعي وأنور مالك(الجزائر) وفتحي بالحاج(تونس).

شخصيا لم أعلم بمشاركتهما في البعثة الا في دمشق والا لكنت أبديت رأيي فيهما. فالأول لم أعرف له نشاطا في المجال الحقوقي الا مرة واحدة بحضوره في ندوة للجمعية العربية لحقوق الانسان في شهر جوان 1991 أما الثاني فهو عسكري سابق في القوات الخاصة الجزائرية وحديث عهد باللجوء السياسي في فرنسا ولم أعرف له أي نشاط.

في دمشق الشبح :

يوم 10 جانفي 2012 كنا في قاعة استقبال الفندق مجتمعين مع رئيس البعثة الجنرال الدبي كنا حوالي خمسين شخص وكنت على يمينه – بالصدفة فقط- كنا في شكل مستطيل وكان الضوء خافت فلم أكن أميز كثيرا بين الوجوه المقابلة لي وخاصة في الركن الأيسر…ومع ذلك بدي لي أني رأيت شبح أنور مالك….

عند انتهاء الاجتماع وبينما لازلت جالسا بمكاني جاءني شخص من خلف فأغمض عيني ولم ينبس بكلمة ولما وقفت وأدرت وجهي نحو الشبح وجدت أنور مالك. سلم علي وقال لي أحتاج لك لحظة فتبعته الى الاستقبال …..

هناك أعلمني أنه سيسافر ويترك البعثة وسوف « يقرقحها يعني يزلزلها باللهجة الجزائرية » على سوريا وعلى الجامعة. فحاولت أن أثنيه عن مشروعه ونصحته بأن ينتظر بعض الوقت ويواصل مهمته خاصة وأنه لم يبق الا أياما قليلة….ولكنه رفض وخرج من الفندق وغاب عني تماما من ذلك اليوم.

معبود المتظاهرين:

مساء ذلك اليوم سافر فريقي الى القامشلي ومن الغد بدأ عملنا الميداني وفي مصاحبتنا لأول تظاهرة للمعارضة في قرية من ريف الحسكة ظهر لنا أنور مالك خطيبا في قناة الجزيرة وسرعان ما أصبح معبود المتظاهرين.

كان المتظاهرون « يصيحون ويهتفون بحياة أنور مالك ويطالبوننا باقتفاء أثر هذا المراقب الشريف الذي استقال من البعثة ليكشف الحقيقة حقيقة نظام يقتل شعبه دون تمييز بين النساء والأطفال والرجال » ……

وقد أحدث انسحاب مالك من البعثة والتصريحات التي أدلى بها للجزيرة وكثير من القنوات ووسائل الاعلام العربية والدولية فضيحة كبرى وقلة من الملاحظين كانوا

يعلمون أن وراء ذلك وقبل أن يسافر أنوار مالك الى سوريا وبمجرد اختياره في البعثة وضع مخطط مدروس في جزئياته في باريس وفيها المبلغ المالي وقد صادف أن صرح لأحد الصحافيين في فرنسا أربعة وعشرين بأنه « سيحدث زلزالا في هذه البعثة »

ولقد أصدر رئيس البعثة تكذيبا لمزاعم أنور مالك كما وضحت فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية التي بعثت أنور مالك بيانا في الموضوع.

أنور مالك لم يكتف بكل ذلك بل واصل الكذب والبهتان والمغالطة وأذكر أني رأيته ذات يوم في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في سنة 2014 أو 2015 في مظاهرة للأسلاميين يصيح » بأن مجاهدات النكاح هي بمبادرة من النظام وبشار الأسد.

البقية في الكتاب عن البعثة العربية.

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