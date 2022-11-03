د.الناصر خلفي في المقهى السياسي للمعهد التونسي

هذه هي العناوين الكبرى كتبويب مدخلي لقراءة المشهد الحالي في الجزائر والتي جاءت في مداخلة د.ناصر الخلفي في المقهى السياسي الذي انعقد يوم الأحد 3 نوفمبر 2019 والذي حدى بالصديق مصطفى البعزاوي للتعليق على جانب من الحوار الذي دار بين الحضور بقوله =الصراع هو بين دولة الدشرة والدولة الوطنية الجامعة= .

.1- الحركة الوطنية في نشأتها٪

ا- التوجه الاسلامي مع غياب مشروع بناء واضح المعالم حيث لم يكن هناك من افق غير الانضواء تحت ولاء للاتراك المنهزمين بحجة الرابطة الإسلامية.

ب- التوجه الوطني الذي كان تحرريا في اطار الدولة الوطنية.

2- الثورة التحريرية و نظرية الثورة عند العربي بن مهيدي.

ا-موقف الاطراف الجزائرية من الثورة و اهداف التحرير.

-الحاج مصالي و اكتشاف البعد العربي الاسلامي في نضاله.

– الازمة التي خلقها الفرانكو-بربريين داخل الحركة الوطنية و تفاعلاتها أثناء الثورة و ظلالها حتى الآن.

ب-وصول ديغول إلى الجزائر و مشروع استقلال الجزائر تحت وصاية فرنسية.

3- الاستقلال و مخاضه العسير.

ا-ازمة صيف 1962

ب-حرب الرمال (مغ المغرب.

4-البومدينية و مشروع بناء الدولة.

ا-ظهور تيار الاسلاميين

ب-المشروع الوطني.

5-ما بعد بومدين :صعود ضباط فرنسا و التحالف التخريبي مع الاسلاميين.

-انقلاب 1991.

7-مجيء بوتفليقة و الصراع ضد الانقلابيين:تحالف بوتفليقة مع المؤسسة العسكرية في مواجهة الانقلابيين و اذرعهم في المجتمع المدني.

8- مفرق 2015 و سقوط دولة المخابرات.

9- محاولة دولة المخابرات الانقلاب المضاد على المؤسسة العسكرية :حراك 2019 ، من اعلان سعيد سعدي الانتصار إلى ردة الفعل في خطاب 2 ابريل لقائد الاركان..

المقهى السياسي لهذا اليوم كان ثريا بمداخلة الضيف الكريم د. الناصر خلفي عن الأبعاد التاريخية والفكرية والثقافية والجيوسياسية للحراك الجزائري الحالي وبما أثاره من مناقشات وحوارات مع مجموعة من مثقفات ومثقفين متميزين وهم من اليمين الى اليسار ريم نويرة ومصطفى البعزاوي والشادلي الجزائري ود.عادل بن يوسف أستاذ التاريخ المعاصرود.الناصر خلفي وأحمد المناعي ومليكة المناعي.

سوسة 3 نوفمبر 2019

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