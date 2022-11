LA REPENTANCE DE CHAMMAM: Publie le 14 juin 2008

Le 12 juin 2008, Mohamed Chamam, membre du comite politique d Ennahda et responsable de son Organisation secrète reconnait officiellement sa responsabilité dans l exécution de la tentative du coup d État de 1991, exprime sa repentance et demande des excuses a ses victimes. C’était pour moi du pain béni puisque le soir même je donnais une interview exclusive a Aljazeera Monbacher ou il fut question entre autres d’Ennahda et de ses tentatives répétées de déstabilisation du pays

بسم الله الرحمان الرحيم

حتى لا يشوش على الواجب الشرعي – الحلقة السابعة

أنا محمد شمام أعلن توبتي إلى الله واعتذاري إلى كل المتضررين



مضت الحلقات الخمس الأولى من سلسلة « حتى لا يشوش على الواجب الشرعي”، وهي حلقات أقدر أنها أجابت على أكثر التساؤلات وبعض ما يتعلق من تحمل المسؤولية، وأنها تشكل إطارا ومرتكزا لتكميل ما بقي، بما نقدر أنه أصبح مفهوما ما مضى ، وأصبح الأمر مهيئا لخطوة التوبة والاعتذار، وهو حلقتنا هذه.



فقه التوبة والاعتذار:



وهذه التوبة وهذا الاعتذار، كان يمكن أن يتماّ بشكل مستعجل من غيركل تلك المقدمات التي تضمنته الحلقات الخمس السابقة من سلسلتنا هذه ، ولا ذلك الإطارالذي شكلته ، ولكن ما أردت أن يكونا إجراءا شكليا أو عملا سلبيا مقتصرا على الاعتذار والتوبة في ذاتهما، بقدر ما أردت أن يكونا عملا إيجابيا واضحة ملابساته الماضية، وجلي إطاره الأصلي، وأن يكون عملا موضوعا في سياق إيجابي متعديا إلى الفعل في الواقع الحاضر ثم إلى المستقبل.

إن التوبة والاعتذار في الحالة التونسية وما نحن بصدده لا تتمثل في قول كلمة « أعتذر » ثم المضي والانسحاب، بل التوبة والاعتذار هو الوقوف بمسؤولية وإيجابية عند ما وصلت إليه الأوضاع والعمل والمساهمة في زحزحتها فيما تردت فيه، والعمل على جبر وإصلاح ما ترتب على المرحلة الماضية ،والعمل على التجاوز والتهيئ إلى استئناف جديد.

هكذا أرى التوبة والاعتذار. عندما يتحقق كل ذلك ، أكون بالفعل قد أنجزت وحققت توبتي واعتذاري. وأرى أنه مطلوب مني أن يبقى سعيي طول الوقت إلى ذلك فإما أن يتحقق في الحياة وإما أن أموت على ذلك ، فلعل الدأب حتى الموت على التحقق من التوبة والاعتذار أن تشفع لي عند الله رب العالمين وعند عباده المتضررين.

أنا أرى إذن أني بدأت بداية ومسيرة ما ينبغي أن تتوقف حتى تبلغ منتهاها. وأسأل الله العون على ذلك والتوفيق فيه. بهذا التصور وهذه الرؤية أقدمت على أمر التوبة والاعتذار، مدمجيْن مع جملة واجبات أخرى شرعية.

مثل هذا المسلك أثار الكثير من التساؤلات والاعتراضات ومنها ما رآه بعض إخواني أمرا عجبا لم يجد له سببا معقولا. وقد ترتب عن كل ذلك حوارات وتفاعلات وبيانات بأشكال مختلفة. وأعتبر أن ما حصل مع الشيخ راشد كان تتويجا لها، ويمثل خلاصة ثمرتها، واتفاقا قادرا أن يضعنا على طريق جمع كلمتنا وتجاوز أوضاعنا الراهنة ، إلى تجديد تأسيسها بالشكل الذي يكون فيه خيرا وبركة للجميع.

من نتائج لقاء مع الشيخ راشد : “كل من أخطأ عليه أن يتوب »

في جلسة طويلة وعريضة في خصوص ما يعتمل الآن في واقع الحركة الإسلامية والواقع التونسي وما فيه من أخطاء انتهينا إلى نتيجة هامة جدا: “كل من أخطأ عليه أن يتوب »، وهي نتيجة مبشرة ومعبرة.

هي معبرة على خيرية يكتنزها العاملون بهذه القاعدة سواء أكانوا أفرادا أو جماعة كما نص عليه الحديث النبوي الشريف:”كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ». وهذه خيرية لا تنقطع في المسلمين وفي الأمة ، وهي خيرية راجعة إلى الله، ذاكرة، عابدة.



وهذه النتيجة هي مبشرة بعزم على التصويب والتقويم والتصحيح. وفي هذا تطهر وتزكية وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما مضى من عمل بما في ذلك ما تعلق منه بحقوق الناس.



ومثل هذه التزكية وهذا التطهر وهذا التقويم هام وضروري جدا لتجديد الإنسان (أفرادا وجماعة) نفسه وإيمانه ومسيرته.



« كل من أخطأ عليه أن يتوب » هو مولود مبارك:



احتضنتنا الطبيعة السويدية الجميلة في مثل هذا الفصل (ماي – جوان) في غابات وبحيرات استكهولم. كنا لوحدنا لا شاهد علينا إلا الله، ولا ثالث معنا إلا هو. جرى الحديث وانساب يحدوه الصدق والإخلاص وتقوى الله، هذا ما بدا واضحا والسرائر يعلمها الله. وفي إطار ذلك كان المولود المبارك، مولود: « كل من أخطأ عليه أن يتوب » الذي وصلته مباشرة بإعلان توبتي وكأن لسان حالي يقول:” وأنا أول التائبين ».



لحظات الولادة تكون عادة مصحوبة بالعسر والشدة (المخاض)، كما يمكن أن تتسم بالسرعة والمفاجأة، وذلك ما كان بالنسبة لمولودنا. في آخر جولتنا – وبعد أن اكتمل نمو جنين هذا الأمر خلال أكثر من يوم من الحديث والحوار المريح – ومن غير مقدمات ، وبسرعة انتهت إلى انفعالات ودموع و…حصلت الولادة . كان مولودا مباركا ولا شك. حتى علق الشيخ راشد عليه من الغد قبل مغادرته للسويد بقليل:” يوم أمس كان يوما مباركا « ، كما زاد وأكد هذا المعنى بالهاتف بعد وصوله إلى لندن. كان مشهدا وميلادا لم يشهده معنا إلا رب العالمين، وها أنا أبادر للعمل به وللدعوة إليه.



أنا أول التائبين:



أبادر من جانبي – وفيما يتعلق بي – بالتوبة إلى الله من كل ذنوبي وأخطائي التي بدرت مني وارتكبتها، ما علمت منها وما لم أعلم، ما كنت واعيا بها أو غافلا عنها ، خاصة ما تعلق منها بمحنة التسعينات.



ولأن الأمر يتعلق بأضرار حصلت لعائلات وأطراف عديدة، وحصلت لأكثرهم ليس من موقع المشاركة والاختيار ولكن دخلت عليهم من غير استئذان وبسبب أعمالنا وأخطائنا، تصبح التوبة الى الله تستوجب الاعتذار وطلب سماح المتضررين.



أعتذر إذن لكل من تضرر بسبب تلك الاجتهادات والأخطاء مباشرة أو بالتعدية والواسطة، من عرفت منهم ومن لم أعرف، وخاصة لأولئك الأطفال والنساء والرجال التي داهمتهم هاته المحنة وهم عنها غافلون…



هذا بإجمال ، وبتفصيل أكثر أقول :



اقتناعا مني بما تقدم ورغبة مني في أن أكون أول المبادرين وأول التائبين:



1 – أعلن على الملإ أني أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنوبي ما علمت منها وما لم أعلم،



2 – وأعلن استعدادي لتصحيح أخطائي ما بان لي أنها كذلك،



3 – وأعتذر لكل من أخطأت في حقه أو تسببت له في ضرر أو ناله بسببي أذى ، وخاصة:



أولا: لأولئك المتضررين من العائلات وغيرهم الذين طالتهم هذه المعامع واكتووا بنار الصراع، من غير أن يكون لهم أي يد فيه ، غير أنهم كانوا أناسا طيبين في دوائرنا ولهم علاقات بنا، أو كانوا من أقاربنا وأهالينا وأصدقائنا، أو كانوا متدينين، أو أبت عليهم قيم الشهامة والرجولة إلا أن يؤدوا بعض ما عليهم… فنالهم بسبب ذلك ما نالهم.

ثانيا: ثم لإخواني بالمعنى الواسع البعيد منهم الآن والقريب الذين خضنا معا المحنة التونسية، أعتذر لهم بقدر ما وقع مني من أخطاء وأنا في المسؤولية أو خارجها.

ثالثا: ثم لكافة التونسيين بما في ذلك أصحاب خطة تجفيف ينابيع التدين سلطة ومعارضة، فلعل شيئا بدر مني وكان خاطئا في حقهم بميزان الحق والعدل الرباني.

حتى يعلم المتضررون أن ما أصابهم لم يكن من أجل طلب دنيا:



سأكتفي بذكر ثلاث أقدر أنها توفي بالمقصود:



1 – ليس لي طموحات وبرامج دنيوية، ولا أرى الدنيا إلا تبعا لما أمر الله به. إن الله كلفنا بعبادته وتكفل برزقنا. وكل أنصبة الدنيا بما في ذلك ما يتعلق بالسلطة لا أراها إلا أرزاق أنا لا أفكر فيها أصلا ، ولكن هي بيد الرزاق يؤت منها ما يشاء لمن يشاء، ويؤتها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يؤت الدين إلا لمن يحب.

2 – أنا ما أريد من الناس شيئا وكيف أريد منهم شيئا وهم الفقراء وأدع الله ربي الغني. وأنا شديد الحب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »(حديث حسن)

3 – عادة لا أسأل ربي أمرا من أمور الدنيا بل أنزع غالبا إلى التفويض إليه فهو أعلم بي وبحالي وبحاجتي. وما دام هو العليم والحكيم فكيف أختار لنفسي وأدع اختياره ؟

حتى لا توهم كتاباتي والصور التي راجت عني أوهاما تحمّلني ما لست أهلا له ولا قادرا عليه:

ولايتوهمن أحد مما تقدم، ولا مما سبق في كل الحلقات، أومن الصور التي راجت عني، أوهاما ليست في:

1 – فلست كثيرَ عبادة ، ولا صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر بالمعنى المعروف، إلا أني أتصور نفسي أني مع الله ومع قرآنه بشكل آخر تعبر عليه بعض التعبير ما تقدم ذكره.

2 – ولست أيضا صاحب شهائد ولا صاحب علم بالمعنى المعروف، ولكن قد أكون صاحب فقه وفهم وتجربة يمكن أن يلمس فيما كتبت.

أقول هذا حتى لا توهم الصور التي راجت عني أوهاما تحملني ما لست أهلا له ولا قادرا عليه. لقد حمّلت ما تعلمون وكان أدائي ما تقيّمون، فلا أحب أن تبقى أوهاما قد تدفع إلى أخطاء جديدة.

التكليف الأصلي والهدف الأصلي لا يسقطهما شيء وهما مستندي فيما يصدر عني:

ولا يمكن لكل ما تقدم أن يمس أو يسقط – بطبيعة الحال – الأصول، ومنها أني عبد من عباد الله ، مكلف أن أجتهد في عبادته على كل حال وفي كل ظرف وفي كل مرحلة ومهما سبق من أخطاء أو ذنوب، فالإنسان مطلوب أن يكون دائم الاجتهاد في عبادة ربه وأداء ما يراه واجبا عليه. ذلك مطيتي إلى رضوان ربي وقربه وحبه ونيل فوزه لن آلو جهدا فيه وبالروح التي ذكرت.

فقه جبر الأضرار:



اعلموا أيها المتضررون وأيها التونسيون أني ما أردت لنفسي شيئا من أمر الدنيا ولا من أمر السلطة، ولكن اجتهدت في عبادة ربي بأداء واجباتي فأخطأت وأصبت، وحسب مقاييس الظاهر والنتائج فإن ما أخطأت فيه لا يقارن بما أصبت فيه. ولا أستغرب ذلك من نفسي ولا من أي إنسان آخر عموما فقد قبلنا حمل الأمانة التي قال فيها ربنا » لقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ». وحسبي بيني وبين ربي بأن أقر بظلمي وجهلي، وأن أعلن فقري إلى عفوه ورحمته وهدايته.



وأما فيما بيني وبين العباد فإنه بعد تأكيد اعتذاري لهم كامل الاعتذار:

1 – أعلن قبولي تحمل مسؤولية كل ما يرونه أني مسؤول عنه حتى وإن كنت غير مقتنع به.

2 – وأعلن عن استعدادي لجبر أضرارهم – إلا أن يتصدقوا بها علي في سبيل الله – قدر قدرتي. وماذا بوسع أن يقدم أو يعوض من لم يملك، ومن ليس في برنامجه أن يملك، بل ومن استنزف فيما أعطاه ربه من صحة وغيرها، غير قلب فقير إليه، واقف عند بابه، يدعو لنفسه ولهؤلاء الفقراء التونسيين المتضررين ، أن يتولاه ويتولاهم جميعا، وأن يعوض لهم فقرهم وما أصابهم، حسب حكمته وعلمه وفي الوقت الذي يحبه…

وقد يكون هذا التعويض أجرا يدخره الله لهم ليوم القيامة، يوم تزول فيها كل أقدارا الدنيا وموازينها، ويوم لا يبقى لشيء قيمة إلا ما قدمه الإنسان لربه وآخرته، وما جعله من أمر دنياه في سبيله، وما احتسبه فيما أصابه فيها له. يومها سنتمنى أن لو ما أصابنا من بلاء كان أكثر وأكثر، ولكن خلق الإنسان ضعيفا. ونسأل الله العفو والعافية، وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، هو مقلب الأمور يقلبها كيف يشاء.

اللهم رضنا بقضائك ، واجعل ما تقضي به لنا فيه رحمة وهداية وطمأنينة وسكينة حتى نلقاك.

3 – وأعلن تعهدي بجبر الأضرار بأسلوبي وفي إطار أداء واجباتي، وفي إطار أولويات هذه الواجبات، وفي حدود إمكانياتي وطاقتي. ولأن الضرر الأول والأساسي والمحوري المطلوب جبره هو المتعلق بالدين والتدين والدعوة إلى الله ، فنحن نحتسب ما أصابنا من أضرار في ذلك السبيل عنده ، ولا نطلب عليه أجرا ولا تعويضا، وما يحصل مما يخفف من الأضرار ويجبر بعضها ويجبر القلوب فمن فضل الله، نقبله بهذا المعنى ونسعى لهذا الجبر. ولسنا مستعدين باسم جبر الأضرار أن نبطل ما قدمنا من بلاء في سبيله سبحانه وتعالى.

لئن أخذ منا ربنا فقد ابقى وأخلف:

إن مولانا وربنا كما خلقنا هدانا وأعطانا. ولئن أخذ منا ربنا في المحنة، فلقد أخذ بعض ما أعطى، وأبقى مما أعطى. وإننا لنرجو أن يكون ما أخلفنا عما أخذ أفضل مما أخذ: نرجو أن يكون قد أخلفنا صفة الفقر إليه، والاستغناء به عما سواه والشعور بمعيته، والاطمئنان إلى قضائه ورؤية تصريفه للأمور برعايته ورحمته…الخ

خاتمة:

هذا جهدي واجتهادي في النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولنفسي وللمتضررين وللتونسيين، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطإ فمن نفسي . وأنا أبدي استعدادي الكامل لتصحيح ما كان في هذا النص من خطإ ، وتكميل ما كان فيه من نقص، وأبدي استعدادي للحديث مع أي تونسي ، خاصة المتضررين منهم ، في هذا الأمر وفي غيره. وأشهد أن لا إلاه إلا هو الرحمان الرحيم ، غافر الذنب وقابل التوب الذي وسعت رحمته كل شيء، وسبقت رحمته غضبه.



الإمضاء محمد شمام

للاتصال بي في موضوع هذه الحلقات أوغيرها :

العنوان البريدي : mohacham@gawab.com

الهاتف النقال : 0736309986



وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وهو الهادي إلى سواء السبيل

LA REPENTANCE DE CHAMMAM Publie le 14 juin 2008

