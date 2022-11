عبد اللطيف المكي…. كما عرفته : أحمد المناعي

تعرفت على عبد اللطيف المكي من خلال منشور لمنظمة العفو الدولية صدر أعقاب الندوة الصحفية التي ألقاها وزير الداخلية التونسي يوم 22 ماي 1991 والتي أعلن فيها يومها اعتقال عبد اللطيف المكي الأمين العام للأتحاد العام التونسي للطلبة : الجناح الطلابي لحركة النهضة. وقد ذكرت المنظمة ردا على تصريحات الوزير بأن الحقيقة مختلفة تماما حيث أن المكي تم اعتقاله قبل ذلك بكثير. فقد صرح الأخير بأنه أعتقل يوم 14 ماي 1991 ثم إن عائلته قد بعثت بتاريخ 18 ماي 1991 برسالة إلى السلطات تتقصى فيها عن مصير ابنها هذا إضافة إلى أن تقرير الشرطة قد حدد يوم الأيقاف بتاريخ 21 جوبلية 1991.

وقد وثقت ذلك ونشرته في كتاب العذاب التونسي الصادرفي بداية مارس 1995بباريس.

بعد قضاء محكوميته بالكامل أي عشر سنوات سجنا التي حكمت بها عليه المحكمة العسكرية في شهر جويلية 1992 بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية وتهم أخرى، حاول المكي إعادة تسجيله في كلية الطب ليكمل الأشهر القليلة التي بقيت له لمناقشة رسالة الدكتوراه وهو ما رفضته إدارة الجامعة فاضطر إلى الدخول في إضراب جوع مفتوح أي إلى النهاية أو كما قال وقتها إلى أن يلاقي ربه.

وبعد حوالي نصف شهر من الإضراب اتصلت به هاتفيا مرتين كما اتصلت برفيقه جلال العيادي لدعوتهما إلى وضع حد لإضرابهما واقترحت عليهما نشر عريضة لدعمهما في مطلبهما المشروع وتكون مخرجا مشرفا من المأزق.

في يوم 14 – 04-2004 بعث لي جلال العيادي برسالة يوكلني بمقتضاها في تقديم قضية لليونسكو بالدولة التونسية لرفضها تمكينه من حقه في التعليم وكذا فعل عبد اللطيف المكي بتاريخ 17 فيفري علما بأني قدمت قضية مماثلة لصالح منصف بن سالم في شهر أوت سنة 2002 وأنها مكنت صاحبها من استرجاع بعض حقوقه وسمحت لأبنائه باسترجاع جوازاتهم..

ويرجع الفضل في الأستنجاد بمنظمة اليونسكو الى صديقي الجزائري رشيد بن عيسى الخبير الدولي ومدير ادارة الترجمة في هذه المنظمة الذي نبهني الى أن عديد قضايا المفكرين والأدباء والعلماء الروس المقموعين في الأتحاد السوفياتي قد وجدت حلها عن طريق اليونسكو على شرط أن يتم ذلك في نطاق الكتمان والسرية وبعيدا عن الشوشرة الأعلامية.

لكني لم أقدم قضية لفائدة المكي وعياد.لأنهما قطعا إضرابهما بأمر من شيخهما فيما قيل لي ودونما اخطار لجنة المساندة بذلك كما اقتضت الأعراف وان كنت شخصيا قد تعودت على هذا التصرف من كل شخوص الطائفة من أمثال العويديدي وغيره كثيرون الذين تجندت لهم وجندت لهم عديد الأصدقاء في كل مرة.

ولم أسمع صوت أحدهما بعد أن هاتفتهما في بداية الإضراب ولا توصلت من أحدهما برسالة مايل ويبدو أن الجحود ونكران الجميل وقلة الأدب هي القاعدة لدى الطائفة.

واذا كنت لا أعرف شيئا يذكر عن عبد اللطيف المكي و منظمته الطلابية في التسعينات فقد اجتمعت لدي بعض المعلومات بداية من سنوات الألفين وبالخصوص عن طريق الطلبة الذين استقالوا منها وقطعوا كل صلة بحركة النهضة. من ذلك أن عبداللطيف المكي لم يكن بالطالب الوديع والمناضل النقابي والحقوقي المسالم بل على العكس كان من أعنف زملائه وأكثرهم لجوء الى القوة المادية. أما المنظمة الطلابية UGTE.المذكورة فلم تكن بالنقابة الطلابية المدافعة عن حقوق الطلاب المادية والمعنوية بل كانت القوة الضاربة والذراع القوية للحركة في مشروعها الأنقلابي في سنة 1991

وكانت مهمة الطلبة يومها « أن يهيئوا الظرفية الملائمة اولا لإنهاك النظام وتشتيت جهد قوى الامن وتفكّك الدولة وتحلّل اجهزتها ..ثم يكون التتويج بالعمل الانقلابي المبارك..كما يقول السيد رفيق الغانمي الذي كان مسؤولا عن القطاع الطلابي في القيروان في شهادته. ويضيف « سيناريو ولا في الاحلام ,,بل انّ الجماعة بدأت في الحسابات المضحكة …:فلان سيكون رئيسا للحكومة … فلان وزير ..فلان ومن في رتبته ولاّة ..فلان ومن في رتبته معتمدون »

17 févr. 2004 à 18:05

Je sousigne, moi Abdellatif Mekki que je procure

Dr Ahmed Mennai

pour présenter ma plainte auprès de l’instance de l’U.N.E.S.C.O contre le gouvernement tunisien qui me prive de mon droit de poursuivre mes études supérieures

Abdellatif Mekki

Tunis le 17/02/2004

APPEL URGENT A Abdellatif El- Mekki

pour arrêter sa grève de la faim.

Paris le 20 février 2004

Lettre à ABDELLATIF EL- MEKKI :

« Il arrive cependant que la machine se grippe ou bégaie. Le grain de sable est toujours à prévoir dans un pays souvent balayé par les vents du sud.

Le cas d’Abdellatif El-Mekki, ancien secrétaire général de l’union générale tunisienne des étudiants (UGTE, pro-islamiste), illustre le propos. El- Mekki a déclaré avoir été arrêté le 14 mai 1991. Le 18 mai, sa famille envoie une lettre recommandée aux autorités, pour s’enquérir de son sort. Le 22 mai, dans une conférence de presse convoquée pour dénoncer le présumé complot du mouvement Ennahdha, le ministre de l’Intérieur Kallel annonce l’arrestation d’El-Mekki- l’importance d’un tel gibier ne pouvait être passée sous silence. Mais le procès- verbal de la police mentionnera comme date d’arrestation…le 11 juillet 1991 ! (Supplice tunisien- Le jardin secret du général Ben Ali ; P. 160) ».

C’est ainsi que Abdellatif El- Mekki a été arrêté, puis jugé par le tribunal militaire et condamné en 1992 à 10 années de prison pour tentative de coup d Etat du mouvement Ennahdha. Il a purgé l’intégralité de sa peine.

A sa sortie de prison il a voulu s’inscrire en médecine pour terminer les trois mois d’internat qui lui restaient à faire et soutenir sa thèse de doctorat. Il en a été empêché. Il a pu cependant s’inscrire en 3ème cycle de Biochimie dynamique à la faculté de sciences et réussir ses examens. Il lui restait tout juste deux mois pour terminer ses études, quand il fut exclu de la faculté sans motif. Le doyen était favorable à son inscription, mais son exclusion, devenue définitive le 13 décembre 2002, émanait d’autres centres de décision.

Il a écrit au ministre de l’Education nationale, au président de la République et à toutes les organisations tunisiennes des DH.

En désespoir de cause il a entamé une grève de la faim illimitée le 7 février 2004 , pour revendiquer tout simplement son droit à finir ses études, à nourrir sa famille et à avoir un statut social autre que celui d’ancien prisonnier qui lui colle à la peau et traumatise sa femme et ses enfants.

Nous pensons qu’en l’état actuel des choses en Tunisie, la grève de la faim de militants islamistes, ne mène à rien. C’est pour cette raison que nous lançons cet appel urgent à Abdellatif El- Mekki et Jalel Ayadi, lui aussi dans le même cas, pour qu’ils mettent fin à leur grève de la faim.

Assalamu Alaikum

Nous avons été surpris par votre décision d’entamer une grève de la faim et nous sommes très inquiets que vous l’ayez déclarée illimitée, donc aux conséquences imprévisibles.

Personne ne conteste évidemment votre droit de recourir à cette forme de combat qui est l’une des rares opportunités laissées aux tunisiens pour protester contre les injustices qu’ils subissent au quotidien et pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires, entre autres au savoir.

Mais tu n’es pas sans savoir en tant que médecin mais aussi et surtout à travers les grèves de la faim que tu as menées en prison au cours des années 1992, 1995, 1998, 1999 et 2000 que cette forme de combat est très risquée et qu’elle peut occasionner de graves préjudices à la santé des grévistes, en plus des traumatismes qu’elle occasionne à la famille. De plus, la grève de la faim ne mène à rien dans les circonstances actuelles.

Pourquoi la grève de la faim ?

La grève de la faim est, je vous cite « l’expression du désespoir définitif d’un homme de faire aboutir ses revendications par les voies traditionnelles ». C’est l’appel au secours, le cri du cœur et des tripes à la conscience des hommes pour les appeler à soutenir une revendication légitime. C’est ainsi que nous comprenons cette violence que vous vous imposez. Mais pour qu’une telle forme de revendication ait une chance d’aboutir et d’atteindre ses objectifs, il faudrait qu’il y ait unanimité ou du moins un consensus, dans le conscient et le subconscient des citoyens, gouvernants et gouvernés, autour d’un certain nombre de valeurs éthiques et principalement le caractère sacré de la vie. Tel n’est pas le cas malheureusement.

Cher frère,

La grève de la faim, dans une société qui n’a pas encore réussi à résoudre ses problématiques fondamentales n’est pas le meilleur moyen de régler un dossier et faire aboutir une revendication. Il arrive cependant qu’une telle action, conçue dans une stratégie individuelle, parvienne à résoudre un problème. Il y en a eu de rares cas en Tunisie ces dernières années.

Nous comprenons parfaitement les conditions difficiles que vous vivez à la suite de l’interdiction qui vous est faite de continuer ces quelques mois d’études. Mais nous estimons encore une fois que la grève de la faim ou toute autre forme de combat individuel, n’est pas le procédé approprié pour faire aboutir vos revendications. D’ailleurs vous avez prouvé, au cours de vos longues années de prison, que vous n’êtes pas partisan des solutions individuelles, sinon vous vous serez arrangé pour en trouver une et abréger ainsi vos souffrances ce que nous avions souhaité très sincèrement.

Cher frère,

Encore une fois, personne ne vous en voudra d’avoir essayé de résoudre votre problème par la grève. Mais nous vous conjurons tous de l’arrêter, par amour pour les vôtres, parce qu’elle est sans effet dans les conditions actuelles et que votre message est parvenu à tous.

De nombreux signataires de cet appel vous sont inconnus même de nom. Mais croyez que nous vous estimons tous et que votre santé, votre sort et celui de votre famille nous importent beaucoup.

Nous vous exprimons toute notre solidarité avec vos revendications légitimes, avec votre droit au savoir, au travail et à la dignité et nous vous appelons ainsi que votre ami Jalel Ayadi, qui est privé comme vous de son droit au savoir et à la dignité, à arrêter votre grève au premier jour du Nouvel An de l’Hégire. Bonne année 1425 à vous, à tous ceux que vous aimez et à l’humanité entière.

Wassalam Alaikum

