تاريخ: فجر 7 نوفمبر 1987

فجر يوم 7 نوفمبر

1987

أفقت فجرا على دق قوي شديد غليظ على بابي لم أعهده من قبل. دق أعوان أمن أو دائن أو؟؟؟

لم يكن أي من هؤلاء فلم أكن مطلوبا للأمن ولا لدائن انما هو جاري وصديقي عاشور سعيدانة جاء يزف لي خبر تنحية بورقيبة من الحكم. قفزت في الفضاء وعانقته حد الخنق ثم دخلت الدار لألبس ملابسي وأخبر مليكة والأولاد.

لقد عشنا في العائلة أشهرا عصيبة بين المحامين والمحاكم والسجن والبحث عن منقذ ينقذ الحدث بلال من غياهب السجون. .

لم أتذكر ذلك في الحين لكن مبروك سعيدانة عون الحرس الذي جاءني ذات يوم من شهر أكتوبر يخرجني من غفوتي ليقول لي » لن يحدث تغيير الا من الداخل سيد أحمد ». فعلا كان التغيير من الداخل.

البطحاء

عندما نزلت الى البطحاء اجتمع من حولي كثير من الشباب والكهول من أقارب الذين عرفوا في ذلك الصيف محنة السجن.

اتفقنا على الخروج في مظاهرة للتعبير عن فرحتنا ومساندة التغيير. وكان الأمر كذلك. المعتمد بن قيراط الذي كان في سيارته متوجها الى الولاية بدل الوجهة وسمعته يقول لسائقه « هيا نرجع ثمة مظاهرة ».

مظاهرتنا انطلقت من البطحاء وتوجهت نحو المعتمدية. وكانت مظاهرة جامعة لأغلب التوجهات السياسية كما لمن لم يعرف عنه أي توجه سياسي…الناس ملوا من رئيس أحبوه طويلا وساندوه كثيرا ولكنه تحول الى كارثة وطنية جمدت البلد ومنعته من التقدم.

كان من بين المتظاهرين أخي محمود المناعي دستوري من الرعيل الأول وقتها رئيس البلدية السابق والكاتب العام للدائرة الحزبية والطيب عكيك هو الاخر من الرعيل الأول ورئيس بلدية الوردانين . لم نتعود على التظاهر لذلك لم يكن لنا لافتات ولا حتى مجرد شعارات نرددها وكنا مكتظين متجمعين ملتصقين ببعضنا.

كنت الأول الذي أخذ الكلمة فركزت على المطالب السياسية وبالخصوص قضية التعددية الحزبية كمدخل ضروري للديموقراطية. لم أنقد الرئيس المعزول ولا ما حدث في ذلك الصيف فقد كان عمل الرئيسين.

أما الذي تلاني فقد كان المعتمد بن قيراط الذي حيا التغيير وصانعه وسجل أن التغيير قد حافظ على الحزب الاشتراكي الدستوري. المظاهرة وقعت حوالي العاشرة صباحا ولعلها الأولى في الجمهورية وطبيعي أن يكون كل متدخل حذرا في قراءته للحدث وتبعاته. لم يكن هذا موقف سفير تونس في بون بألمانيا الغربية الباجي قائد السبسي فقذ كان السفير الوحيد في الخدمة الذي يبرق بتأييده للانقلاب….وبعد عشرين سنة سيكون أول وأكثر السياسيين التونسيين استثمارا في صورة بورقيبة

مصير حبيب بورقيبة وتاريخه.

. يوم 11 نوفمبر زرت أخي محمود في بيته في سوسة فوجدت فيه ندوة سياسية جمعت كثيرا من المسؤولين الدستوريين وعلى رأسهم الكاتب العام للجنة التنسيق بالمنستير ن

كبيرممزوج بالغضب …عزل الرئيس كان ضروريا لتحيا البلاد لكن تمثاله يرمز لمرحلة تاريخية هي جزء من تاريخنا المشترك..

هناك علمت بان تمثال الحبيب بورقيبة الذي تعودنا عليه من عقود في باب بحرفي سوسة قد أزيل تحت جنح الظلام بأمر من رئيس البلدية حامد القروي. شعرت بحزن

بعد أسابيع دعوت الأستاذ عبد الرؤوف بوكر الى ندوة حول حقوق الانسان في تونس في العهد الجديد والأستاذ محامي مشهور ولكنه أيضا نسيب الهادي البكوش الاول الاول

بعد خمسة وثلاثين سنة وجب على التونسيين أن يدركوا أن انقلاب بن علي انما تم لتجنيب تونس انقلاب 8 نوفمبر الذي خطط له راشد الغنوشي وحركة الاتجاه الاسلامي .

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