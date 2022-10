La guerre biologique secrète et illégale d’Israël contre les Arabes

Publié par: Kit Klarenbergle: 28 octobre, 2022Dans: A La Une, ACCEUIL, Actualité, Géopolitique, Non classé

Pendant des décennies, l’utilisation d’armes biologiques interdites pendant la Nakba a été cachée dans les archives d’Israël. Des découvertes récentes ont fait la lumière non seulement sur ce crime de guerre sioniste, mais aussi sur le sinistre motif qui le sous-tend.



En septembre, un article universitaire très révélateur a été publié, exposant les détails d’une opération jusque-là cachée par des milices sionistes pendant la Nakba de 1948 (ou « Catastrophe »), au cours de laquelle des armes chimiques et biologiques ont été utilisées pour empoisonner des Palestiniens, des armées arabes intervenantes et la citoyens des États voisins atteints de typhoïde, de dysenterie, de paludisme et d’autres maladies.

Travaillant furtivement, les militants sionistes ont déversé de grandes quantités de bactéries infectieuses dans les puits et les aqueducs alimentant en eau les villages, les villes et les cités, en violation directe du Protocole de Genève de 1925, qui interdit strictement « l’utilisation de méthodes de guerre bactériologiques ».

Les épidémies locales créées par cette catastrophe d’origine humaine ont grandement contribué à la conquête par la force du territoire palestinien par des milices juives armées, leur capture étant rendue permanente, tout en entravant la progression des armées arabes en progression.

La guerre biologique et la fondation d’Israël

La guerre de 1948 a été bien étudiée et son impact, principalement le déplacement permanent de centaines de milliers de Palestiniens dans la Nakba, se répercute encore aujourd’hui.

Pourtant, la compréhension du conflit est jusqu’ici incomplète.

Mis à part des références opaques à la campagne de guerre biologique dans les journaux et les autobiographies des dirigeants et militants sionistes de cette époque, et un article universitaire de 2003, l’utilisation de ces substances illégales n’a jamais été révélée auparavant.

Dans une tournure ironique du destin, le blitzkrieg biologique sioniste a été réprimé avec tant de succès que de nombreux documents hautement incriminants faisant référence au nom de l’opération – « Cast Thy Bread », une citation biblique d’Ecclésiaste 11: 1, dans laquelle les Juifs sont invités à « jeter ton pain » sur les eaux, car après de nombreux jours, vous le retrouverez » – a glissé devant les censeurs du gouvernement sans avoir été expurgé.

Évidemment, même eux ignoraient ce crime de guerre qui a suivi l’extermination chimique de millions de juifs, ce qui en dit long.

Il s’est avéré que cette lacune dans les archives historiques a été à la fois créée et entretenue intentionnellement. Comme le note le journal, une référence a été faite dans les journaux du premier Premier ministre israélien David Ben Gourion deux jours avant que la guerre n’éclate le 15 mai 1948 à un militant sioniste qui a récemment dépensé plusieurs milliers de dollars en « matériaux biologiques ». Cependant, cela a été censuré par la presse du ministère de la Défense lorsque les volumes ont été publiés en 1982.

« Utilisation sérieuse et puissante »

Cette dissimulation continue jusqu’à nos jours, même dans le journal lui-même. Les auteurs – Benny Morris de l’Université Ben Gourion et Benjamin Z. Kedar de l’Université hébraïque de Jérusalem – semblent s’efforcer de minimiser l’importance de « Cast Thy Bread », soulignant le nombre relativement faible de victimes produites dans une tentative de démontrer l’« inefficacité » de cette arme.

Une telle analyse écarte une interprétation alternative évidente, à savoir que le nombre relativement faible de morts était en fait voulu. Cela était dû à l’objectif sioniste de longue date de s’emparer des terres réservées aux Arabes dans le cadre du plan de partition de l’ONU de 1947 – en vertu duquel la Palestine mandataire serait divisée en deux entre des États arabes et juifs séparés – et des parties des pays arabes voisins, sans massacre de masse, et donc plausiblement nié.

Renforçant cette théorie, l’article révèle que les approvisionnements en eau de plusieurs villages, villes et cités arabes étaient ciblés par des militants sionistes avant même la guerre, et que la guerre biologique était considérée par les militants sionistes à l’époque comme ayant joué un rôle central dans la conquête des terres palestiniennes et l’expulsion de ses habitants palestiniens.

Prenons par exemple l’empoisonnement par les sionistes d’un aqueduc vital à Kabri, principale source d’eau pour les villages palestiniens voisins, que les auteurs de l’article appellent « l’utilisation la plus grave et la plus puissante » d’armes biologiques pendant la guerre de 1948, bien qu’elle ait eu lieu avant le conflit a officiellement commencé.

Épidémies manufacturières et déplacement

La ville historique d’Acre, dans le nord du pays, que l’ONU a désignée comme faisant partie d’un futur État arabe, dépendait fortement de l’aqueduc pour l’eau. Selon Morris et Kedar, le moral de ses habitants était « déjà fragile » lorsque les approvisionnements locaux en eaux ont été empoisonnés, en raison de la récente conquête sioniste de la ville voisine de Haïfa, la capitale de la région.

Cette chute de la ville a conduit une grande partie de sa population à fuir et à s’installer à Acre, qui était coupée des autres centres régionaux clés et du Liban voisin. Ceci, combiné au retrait imminent des Britanniques – qui étaient censés défendre les Arabes contre les attaques sionistes – a conduit à une « chute » du moral parmi les civils. Le déclenchement d’une épidémie de typhus les a réduits à « un état de détresse extrême », aurait déclaré le maire de la ville le 3 mai de cette année-là.

Avance rapide jusqu’à 13 jours plus tard, lorsque les forces sionistes ont attaqué la ville, lançant un ultimatum brutal à moins que les habitants d’Acre ne capitulent sans résistance : « nous vous détruirons jusqu’au dernier homme et complètement ». Quelques heures plus tard, les dirigeants locaux se sont rendus, entraînant le déplacement définitif des trois quarts de la population arabe d’Acre – 13 510 civils.

Le mois suivant, un rapport du renseignement militant sioniste a conclu que le déclenchement artificiel de l’épidémie avait précédé l’avance des milices sionistes contribuant de manière significative à l’effondrement précipité d’Acre. La même étude a révélé que les épidémies de typhus et « la panique induite par les rumeurs de propagation de la maladie » étaient également « un facteur aggravant dans l’évacuation » de plusieurs zones palestiniennes.

En plus d’assurer un faible taux de mortalité à l’époque, les armes biologiques ont également fait apparaître l’expulsion massive des Palestiniens comme auto-initiée.

Cibler d’autres Arabes

Le 26 septembre, des agents sionistes ont lancé une vaste campagne de « harcèlement par tous les moyens » contre des soldats et des civils à travers la Palestine et sur le sol des pays arabes impliqués dans la guerre de 1948. Expulser les occupants du territoire réservé aux Juifs par l’ONU, s’emparer de la Cisjordanie et s’assurer que les réfugiés déplacés ne rentrent pas chez eux, étaient tous des objectifs du projet sioniste.

Les militants sionistes visaient depuis un certain temps directement les soldats arabes avec des armes biologiques. Fin mai de cette année-là, le ministre égyptien des Affaires étrangères a envoyé un télégramme au secrétaire général de l’ONU annonçant la récente arrestation de deux « agents sionistes qui ont admis avoir reçu l’ordre de contaminer les sources d’où les troupes égyptiennes à Gaza tirent leur approvisionnement en eau ».

Le couple a reconnu avoir laissé tomber des germes de la typhoïde et de la dysenterie dans des puits voisins et s’est avéré être en possession de « plusieurs bouteilles contenant un liquide dont on a découvert qu’il contenait les germes de la dysenterie et de la typhoïde », ainsi qu’une « cantine contenant un liquide avec une forte concentration de germes de la typhoïde et de la dysenterie.

Une telle exposition de haut niveau n’a rien fait pour dissuader l’exécution de « Cast Thy Bread ». En fait, sapant davantage le récit blanchi à la chaux de Morris et Kedar, le ciblage des États arabes voisins s’est poursuivi jusqu’aux dernières étapes de la guerre, lorsque la victoire sioniste était presque inévitable.

Dans le cas du Liban, avant même le début de la campagne de « harcèlement par tous les moyens », des agents sionistes à Beyrouth repéraient des cibles possibles pour des opérations de sabotage au Liban, notamment « des ponts, des voies ferrées, des sources d’eau et d’électricité ». Ils étaient impatients de lancer plus loin le filet de « Jette ton pain ».

Pas plus tard qu’en janvier 1949, deux mois avant que le pays ne signe un armistice avec les sionistes, les militants étaient chargés d’enquêter sur les « sources d’eau [et] les réservoirs centraux » à Beyrouth et de « fournir des cartes des conduites d’eau » dans les principales villes libanaises et syriennes.

Après la fin de la guerre de 1948, l’unité informelle de guerre biologique sioniste est devenue l’Institut de recherche biologique de Ness Ziona, dans le centre d’Israël. Son premier directeur était Alexander Keynan, un ancien militant qui a été intimement impliqué dans la planification et l’exécution de « Cast Thy Bread ». De toute évidence, son excellent travail a fait de lui un candidat de premier plan pour la recherche sur les futures stratégies de guerre biologique offensive.

Avertissement de l’histoire ?

On ne sait pas exactement où les enquêtes de Keynan ont mené, et l’ampleur de l’arsenal biologique et chimique d’Israël moderne aujourd’hui – bien que le pays soit l’un des 13 territoires reconnus par l’ONU sur 184 qui ne sont pas signataires de la Convention de 1975 sur les armes biologiques, et l’un des quatre États à ne pas être partie à la Convention de 1997 sur les armes chimiques.

De manière inquiétante, cela peut suggérer que les recherches d’Israël dans ce domaine se poursuivent. Cela peut également servir d’autre justification pour garder un couvercle aussi serré sur « Cast Thy Bread » car l’opération notoire a toujours une pertinence pour le présent, que les autorités israéliennes souhaitent garder secrètes.

En novembre 1998, le Sunday Times britannique, citant des sources militaires israéliennes et du renseignement occidental, a rapporté que Tel-Aviv « travaillait sur une arme biologique qui nuirait aux Arabes mais pas aux Juifs », en « ciblant les victimes par origine ethnique ».

« En développant leur ‘ethno-bombe’, les scientifiques israéliens tentent d’exploiter les avancées médicales en identifiant des gènes distinctifs portés par certains Arabes, puis en créant une bactérie ou un virus génétiquement modifié », a affirmé le journal.

« L’intention est d’utiliser la capacité des virus et de certaines bactéries à modifier l’ADN à l’intérieur des cellules vivantes de leur hôte. Les scientifiques essaient de concevoir des micro-organismes mortels qui n’attaquent que ceux qui portent les gènes distinctifs.

Le programme aurait été basé dans un « institut biologique » à Ness Iona, qui abrite l’Institut de recherche biologique. Un scientifique du site aurait déclaré que ses pairs avaient « réussi à identifier une caractéristique particulière dans le profil génétique de certaines communautés arabes, en particulier le peuple irakien », et que « la maladie pouvait se propager en pulvérisant les organismes dans l’air ou les mettre dans les approvisionnements en eau.

Les critiques ont dénoncé le rapport du Times à l’époque comme une « diffamation du sang », faisant référence au mythe antisémite fabriqué selon lequel les Juifs assassinent de jeunes garçons chrétiens afin d’utiliser leur sang dans des rituels religieux.

Il est donc normal que, lorsque le 27 mai 1948, le représentant de la Syrie auprès de l’ONU a lu le télégramme égyptien envoyé au secrétaire général de l’organisation sur la capture d’ »agents sionistes » tentant d’empoisonner les troupes égyptiennes à Gaza, son homologue de l’Agence juive l’a accusé que Le Caire et Damas avaient « choisi de s’associer à la tradition la plus dépravée de l’incitation antisémite médiévale – l’accusation selon laquelle les Juifs avaient empoisonné les puits chrétiens ».

Selon The Palestine Chronicle, les documents récemment découverts sont l’un des nombreux crimes de guerre historiques commis contre le peuple palestinien par l’État d’occupation alors émergent, mais une grande partie de l’histoire de la Nakba reste classée et refait lentement surface.

Par Kit Klarenberg

