· ***الحلاج*** _ ركعتان في العشق لا يصح وضوئهما الا بالدم _هذه الجملة لخصت كل معاناة الحلاج ، مع الظلم والبطش والازداراء والقصاص . عندما أراد ان يصلح الفساد ، وإصلاح ما امكن إصلاحه بعدما ضجرت العباد من ظلم الحاكم وحاشيته والانساب .فكانت نهايته ، نهاية اليمة لم يشهد التاريخ مثيلها .فقط من أجل قول كلمة حق في وجه سلطان جائر .بدوري اقول : كلمتان في الحق لا يصح قولهما الا من كان صاحب حق .كم من حلاج في وطني نال ما ناله الحلاج ، وكم من سلطان جائر أباح الدماء ، لينعم وتنعم حاشيته وأنصاره ، والساكتين عن الظلم .لست في وارد المقارنة بيني وبين الحلاج ، فقط الصدفة هي من جمعت بين الظرفين . وبالرغم من الفارق في الزمان والمكان ، لا يزال الظلم والبطش والقصاص سلاح الحكام إلى يومنا هذا .الحاكم عدوه الوحيد هي الحقيقة ، ومن يجاهر بالحقيقة .لانها تعريه وتكشف معدنه وأصله وفصله وتاريخه .لذا يعمل جاهدا على طمس معالم الجريمة ، (الحقيقة ) ليتسنى له ممارسة هوايته مع الحلاجين بتقطيع اوصالهم ورقابهم ، ان تجرؤوا على قول الحقيقة . ويصنع من حوله جوقة من الناخسين لتلميع سيرته ، واعانته على ظلم وبطش واذلال من تسول له نفسه المطالبة بحقة .حاولت مرارا وتكرارا تجنب الدخول في سجالات مع امير المؤمنين والحاكم بامر الله ،الرئيس (قيس سعيد) ،وعدم الاحتكاك معه بقدر المستطاع .ولكن طفح الإناء بما فيه ، وخوفا من أن تصبح السيول جارفة ومدمرة لتربة خصبة ورثناها أبا عن جد . من واجبي المحافظة عليها ، وليذهب كل أمير إلى مزبلة التاريخ . الرب واحد والموت واحد ، والاعمار بيد الله .انا حلاج هذا العصر ، وعمر تونس هو خليفة ذاك الزمان مع مراعات الفارق في المكان .سبع سنوات وانا اعمل ليلا ونهارا على ملف خطيرا جدا ، ( شبكة بيع وتزوير الجوازات ) ملف معقد ومتعب وموميت ، لأنه مربوط مع الموساد والاخوان والإرهاب . وتعرضت للتصفية والتهديد والوعيد مرارا ، ولم يثنيني تهديدهم ووعيدهم . أنجزت المهنة بشرف وحرفية وضمير .وفي 2021 تكلل سهري وتعبي وتضحياتي بالنجاح ، وظهرت الحقيقة للجميع .راسلت الرئيس ووزير الداخية ووزير الخارجية . ووضعتهم في صورة مايحدث في قنصلية تونس بدمشق ولبنان ، وافدهم بأسماء الشبكة وعميل الموساد ، وشرحت الملف بالتفصيل عبر عدة مداخلات في عدة إذاعات وتلفزات وطنية .هذا الملف تناولته عدة صحف عربية واجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي ، وقناة العربية وقناة ART .الا امير المؤمنين لم يكترث ولم يحرك ساكنا اتجاه هذا الملف ، الذي يشكل خطورة بالدرحة الأولى على الأمن القومي التونسي ، ومصداقية الدولة التونسية في المحافل الدولية ، والجواز التونسي .تم التعتيم على هذا ملف بدرجة لا يقبلها العقل ولا الضمير ، وصوبت نحوي كل سهام امير المؤمنين . منها الحارقة والجارحة والقاتلة والسامة . فقطعت اوصالي اربا وفتكت بعائلتي والجالية في نفس الوقت .امير المؤمنين لم تعجبه الحقيقة ، خوفا على الجناة والمتورطين في هذا الملف ، لأنهم من ذوي القربى والدم والكفاح المشترك .أيها الشعب الكريم ، وكل من يقرأ هذه المقالة وكل من له ضمير ان يقف على كل كلمة قلتها حرفيا . لم اتجنى عليه ، ولم ارمي التهم جزافا . اتمنى ان يثبت العكس ، وأكون انا المخطئ عندها سوف أرفع له القبعة واعتذر . من يوم جاهرت بالحقيقة على مسامع الشعب التونسي والشعوب العربية ، وانا اتجرع السم الزعاف من أمير المؤمنين . تجاهل ونسيان وتهميش مقصود .طالبت بأعادتي إلى عملي بدون جدوى .طالبت بانصافي ورفع المظالم التي لحقت بي من طرف الإخوان لا حياة لمن تنادي .طالبت بحقوق الجالية وما تعانيه طيلة 12 سنة ، حرمان وفقر وجوع وبدون جوازات من اربع سنين .ممنوع من دخول تونس في زمن الاخوان والى الآن .عاطل عن العمل من سبع سنين .الجوع والفقر و الحرمان فتكوا باولادي .مستقبل أولادي الجامعي دمر .ابنتي بدون جواز سفر ولا اقامة ، وجوازي أوشك على النهاية وبدون إقامة .كل هذه المصائب حصلت معي دفعة واحدة فقط لانني قلت الحقيقة التي يخشاها امير المؤمنين ، ويخشاها من هم في ركبه .الحلاج توضئ بدمه ونال الشهادة . وانا انتظر سيف الخيانة ليريح ضمير عمر تونس .صبرا أيها الحلاجون ، سيوف المماليك لا تكفي لقتلنا جميعا. من ينجوا منا يكمل الطريق ، فدمنا هو الخلاص. يتبع وللحديث بقية ..!!!؟؟؟… الأحمدي