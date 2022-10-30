الدكتور أحمد رواجعية في حوار عميق مع الحدث الإفريقي عن واقع علم الاجتماع في البلدان العربي، وهو الخبير ومدير مختبر الدراسات التاريخية والسوسيولوجية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية في جامعة المسيلة بالجزائر، أستاذ سابق لسنين طويلة بالجامعات الفرنسية، على دراية كبيرة بالثقافة الغربية والثقافة العربية، وأيضا لامس واقع التعليم عن قرب شمال المتوسط وجنوبه، في هذا الحوار نلامس الواقع المرير لعلم الاجتماع اليوم في الجامعات والمراكز البحثية وأثره على الواقع العام.

البروفيسور أحمد رواجعية

بداية، قطاع التعليم عرف العديد من برامج الإصلاح، ولم تنجح بعد؟

نعم. لكن الشيء الوحيد الذي ينبغي تجنبه هو التعميم. لأن العالم العربي شاسع ومتنوع جدا سياسيا واجتماعيا. هناك بعض الدول العربية قد سجلت نجاحًا نسبيا في إصلاحاتها التربوية ، بينما ظلت بلدان أخرى في حالة غيبوبة. لكن القاسم المشترك بين هذه الدول العربية هو تسييس و إعطاء طابع ديني للتدريس وللبحث العلمي. في كل مكان وفي جميع الظروف العادية وغير العادية ندعو الله والرسول وأصحابه لكي يدعم جهودنا. وبكلمة أخري أن قطاع التعليم في كل مكان لا يزال غارقا في الدين والمذاهب الطائفية والقومية المحلية ذات الأفاق الضيقة. وهو ما يعفي العقل العربي من استخدام الفكر النقدي و العقلاني...

ما هي الأسباب وراء هذا الفشل مقارنة مع ماليزيا مثلا؟

الفرق بين العالم العربي وماليزيا ، حيث نصف السكان مسلمون ، يكمن بالضبط في أن هذا الشعب وبغض النظر عن طوائفه المختلفة ، لا يخلط الدين مع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية و الفكرية الرامية الي تغيير المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و التقني . على عكس العرب فإن هذا الشعب الأسيوي ليس سجين الفكر القديم. فهو يحافظ على هويته الثقافية دون الانغلاق علي ابتكارات الغرب وتقليده بصورة ذكية. تكمن الأسباب الجذرية للفشل التعليمي والاقتصادي والتكنولوجي العربي في تقليده الأعمى للغرب. وكذلك في تبعيته السياسية والثقافية السطحية

ما هو واقع العلوم الإنسانية في الوطن العربي؟

إن حقيقة هذه العلوم مؤلمة ومريرة. لأنها تتميز بحشو المواد والحفظ والسرقة الأدبية. في الكثير من الدول العربية نري بأن الطلبة و طلبة الدكتوراه يلجئون في معظمهم إلي استعمال الانترنيت “نقل- لصق” دون ذكر المنبع أو المراجع.

لماذا همشت السوسيولوجيا في الكثير من الأوقات؟

إن تهميش علم الاجتماع وبالتالي تصغيره أيضًا من جانب النخب الحاكمة وكذلك من قبل أولئك الذين من المفترض أن يمارسوه كنظام معرفي (مدرسون وباحثون وطلاب) يرجع ذلك إلى حقيقة أنه لا يعتبر تخصصًا “عمليًا” أو “نبيلًا” مثل هي تخصصات أخرى مثل الطب أو الصيدلة أو الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء. يُنظر إلى علم الاجتماع وبشكل عام العلوم الاجتماعية والإنسانية (الأدب والتاريخ والفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم النفس…) من قبل عامة الناس وكذلك من قبل النخب السياسية كآباء فقراء للعلوم الدقيقة ، وهذا هو التمثيل السلبي لعلم الاجتماع، في هذا الموضوع بالضبط نشرت فيه العديد من المقالات التي أشرح فيها الوجود الفعال لأقسام “علم الاجتماع” في معظم الجامعات العربية ، لكنها محرومة من علماء اجتماع حقيقيين.

العديد من علماء الاجتماع العرب (اقرأ على وجه الخصوص عالم الاجتماع المصري آلان روسيلون (توفي عام 2007). أشار إلى النواقص الخطيرة التي يعاني منها هذا التخصص، خصوصا بالجزائر، والتي يفضل الكثيرون الالتحاق بكليات القانون.

فالدراسات القانونية ينظر إليها من زاوية نفعية ورمزية بحتة. نفعية لأنها ستؤدي إلى وظيفة قضاة أو محامين ، مما يسمح لطالب الوظيفة الحصول على مكان يحسد عليه في المجتمع من وجهة نظر مادية. رمزيةً ، يشير القانون لمن يحمل الشهادة أو اللقب ، إلى هيبة السلطة. يفسر هذان الاعتباران سبب تشكيل “جمهوريات” قضاة ومحامين قريبين من السلطات القائمة في بعض البلدان العربية على مدى عقود. هذا القرب من السلطات يمنح هؤلاء الرجال زيادة في الهيبة والقوى الإيحائية …

على العكس من ذلك ، يُنظر إلى علم الاجتماع والبحث عن المعرفة من خلال هذا العلم على أنهما حماقة. وهذا ما يفسر تكرار الأزمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية وجانبها السوسيولوجي.

أهي مزعجة إلى هذا الحد؟

الشيء المزعج ليس علم الاجتماع بل عالم الاجتماع الذي لا يمارس تخصصه. ولهذا السبب ، يظل علم الاجتماع “العربي” محصورًا في دوائر محدودة للغاية من المثقفين الذين يمارسون النظرية أكثر من الممارسة. منعزلاً عن المجال وعن المجتمع ، أدان علم الاجتماع العربي نفسه بتكرار المفاهيم والمفاهيم المنتجة في أماكن أخرى ، لكنها تنقل بطريقة ميكانيكيًة في واقع آخر.

Publicité