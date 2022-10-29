رشيد بن عيسى…… كما عرفته: أحمد المناعي

من اليمين الى اليسار: صالح منصور -أحمد المناعي- رشيد بن عيسى في وقفة في باريس احتجاجا على اغتيال العقيد معمر القذافي

في أوائل أكتوبر سنة 1964، جاءني صديقي محمّد المستغانمي (الجزائر) يتفجر غضبا وأخبرني بأنّ شرطيّا فرنسيا قد أهانه لذا قرّر مغادرة فرنسا والرجوع الجزائر لينخرط في سلك الشرطة لينتقم من الفرنسيّين هناك. حاولت تهدئته وإثنائه عن عزمه. غير أنه أصر وراح لوقته يحزم أمره. وقرّرت أن أسافر معه، لأني كنت أيضا مثله متضايقا من أجواء العنصرية في مدينة قرونوبل، التي وفد عليها كثير من فرنسيّي الجزائر بعد سنة 1962

والحقيقة لم يكن هذا هو العامل الوحيد الذي دفعني للدخول في هذه المغامرة الجزائرية. كنت أتشوق للجزائر التي عشت ثورتها عن بعد من خلال « صوت الجزائر »، و تعرفت في سنة 1958على بعض رموز ثورتها مثل العقيد كريم بلقاسم الذي زارنا في دار جدي بالوردانين صحبة خالي عبد الله فرحات سنة 1958 و أيضا حسن الحشاني و هو من قيادات جبهة التحرير في منطقة سوق هراس وقد اضطرته الصراعات بين الأخوة الأعداء الى الهروب من الجزائر والأستقرار بين ظهرانينا في الوردانين حتى استقلال وطنه

وظللت مشدودا إليها وإلى دورها الثوري الطلائعي. وأذكر أنه بعد انتهاء معركة بنزرت التي تطوعت فيها وفي طريق رجوعي إلى مسقط رأسي الوردانين مررت على مقرّ جبهة التحرير الجزائرية في تونس قصد التطوع في جيش التحرير الجزائري فرد علي الحارس بأنّ الحرب قد انتهت والأولى بي أن أواصل تعليمي.

وصحيح أن المفاوضات بين الجزائريين والفرنسيين قد قطعت شوطا بعيدا ولكني كنت أجهل ذلك..

هذا اضافة الى أن كثيرا من أصدقائي في قرونوبل كانوا جزائريين من أمثال أدريس من وهران وقد تقاسمت غرفتي لشهرين مع طالب جزائري كان أخ الشهيد العقيد لطفي الذي استشهد في الأشهر الأخيرة لحرب التحرير الجزائرية.ولم تطل اقامته بيننا حيث جاءته الأوامر من حكومته للتحول الى موسكو.

وخلال سنتي الجامعية في قرونوبل سنة1962 -1964 مثّل التعرف لي على الجزائر عن قرب أحد أهم آمالي. لذلك قفزت في المجهول مع صديق كان يعرف ما يريده وهو يرجع إلى أهله ووطنه..

وبعد يومين من القطار والباخرة وصلنا إلى الجزائر العاصمة، وودعت صديقي محمّد الذي واصل طريقه إلى مستغانم. ولم اسمع عنه شيئا منذ ذلك التاريخ.

وداعا محمد –مرحبا رشيد

ولكني تعرفت في نفس اليوم على شخص أخر أصبح مع الأيام والسنين، الصديق الذي ساهم بقدر كبير في بناء حياتي الفكرية والسياسية بشكل لا نظير له.

هذا الصديق هو رشيد بن عيسى

يوم وصولي الى عاصمة الجزائر توجهت مباشرة الى الحيّ الجامعي في بن عكنون وتحديدا الى المطعم الجامعي. وفي البهو كان هناك شاب في عمري يبيع صحيفة الاتحاد العام للعمال. اقتنيت نسخة منه وقرأت العناوين وبعض الأخبار القصيرة وأقوال لبعض المشاهير تخص العمل وقيمته فأعجبتني. فطلبت منه أن يناولني بضعة نسخ لأساعده على بيعها… وكان ذلك. وقمت ببيعها بسرعة فائقة. كانت الصحيفة بالفرنسية وبثمن زهيد بضع فرنكات، وربما سهل علي ذلك الأمر لكن رشيد رأى في ذلك شطارة فائقة وربما أكثر من ذلك..

عندما عرف رشيد دراساتي السابقة عرض علي أن يقدمني إلى مدير معهد عمارة رشيد الثانوي الملاصق للمبيت في حي بن عكنون حيث كان يدرس العربية. وتم ذلك من الغد والتحقت بالمعهد لتدريس مادة الرياضيات للسنوات الرابعة والخامسة. هذا المعهد الذي أخذ اسم أحد طلبته الشهداء هو بمثابة معهد الصادقية في تونس فقد تخرجت منه أجيال من السياسيين الوطنيين الذين ساهموا في الحركة الوطنية ثم في ادارة الجزائر المستقلة. كان المرحوم عبد الحميد المهري أستاذ العربية في المعهد والذي تولى ادارة جبهة التحرير من القامات التي تخرجت من المعهد كان زميلي ولكتي لم أعرفه شخصيا.

جريدة الشعب

بعد يومين من بداية التدريس بالمعهد طلب مني رشيد أن التحق به في قسم الترجمة بجريدة الشعب الذي كان يرأسه وتم ذلك بعد يومين بعد موافقة مدير الجريدة. كان عملي في الصحيفة ليليا ولا يؤثر على التدريس ولما كان راتبي في الصحيفة محترما ويكفيني للعيش وأكثر فقد تنازلت عن راتبي في التعليم خاصة وقد لمست أن حوالي نصف تلامذتى فتيانا وفتيات كانوا أطفال شهداء.

كانت تلك السنة الأولى في علاقة ظلت قائمة إلى اليوم.

مالك بالنبي

وفي اليوم التالي أهم ما اقترحه علي هو إلحاقي بالقلة القليلة من رواد ندوة « مالك بالنبي » الأسبوعية. وعندما سألت رشيد عن بالنبي قال لي إنه مدير التعليم العالي وانّه مفكر ورجل ثقافة وعلم. لم اقرأ له شيئا بل إني لم أسمع باسمه مطلقا ولا أحسب أنه كان معروفا كثيرا في الجزائر اللهم في بعض الأوساط المثقفة.

كان مالك بالنبي يسكن شارع فرنكلان روزفلت وهو شارع يقع في قلب العاصمة، يشقها على مسافة طويلة في شكل لولبي، مثل الكثير من شوارع العاصمة الجزائرية. المسكن عبارة عن شقة في منتهى البساطة في عمارة ذات طابقين أو ثلاثة والعمارة على بضعة عشرات الأمتار من فيلا جولي، مسكن الرئيس أحمد بن بلّة وقتها.

عندما دخلت البيت لأول مرة في جمع من الرواد تساءلت عما جئت له. كان مالك بالنبي جالسا على فراشه. كنا ثلاثة أو أربعة أحطنا به على الكراسي المنتصبة حول الفراش. وتولى رشيد تقديمي وبدا بالنبي يتكلم…عن ذرة الماء التي أدت مهمتها عند مرورها بالسد العالي فأنتجت كهرباء ثم راحت تائهة في رمال الصحراء إلى أن ضاعت في البحر المتوسط، وانه لكي تعود فوقعة الماء لإنتاج الكهرباء لابد من إرجاعها إلى منطلقها. وكذا الحضارة…

الحقيقة أني لم افهم شيئا كبيرا يومها وظهر لي أني كنت أضيع وقتي. عندما جاءت القهوة، تحسن مزاجي، فقد كانت ألذ ما شربت

مظاهرة فلسطين

في شهر جانفي 1965 وبعد أسبوع من الإعلان عن ميلاد حركة فتح نظمت جبهة التحرير الجزائرية مظاهرة ليلية مليونية للمطالبة بتحرير فلسطين. كنت مع رشيد الذي قال لي أن المظاهرة تساوي مظاهرة اعلان الأستقلال. وقد ذكرتني بمظاهرة مدرستي المتواضعة في 5 ديسمبر 1952 يوم اغتيال فرحات حشاد.

وقد أقنعتني مظاهرة الجزائر بأنّ مقاومة الاستعمار وحركة التحرر الوطني جهاد طويل المدى ويشمل العالم قاطبة وهو لبّ فكر بالنبي و موضوع أغلب ندواته و وكتاباته..

ترددت على حلقة مالك بالنبي بانتظام في ظهر كل يوم سبت. كنّا خمسة أو ستة ونادرا ما زاد عددنا على ذلك: رشيد بن عيسى وشعيب بودا ورضا الفقيه وهو تونسي(فقد في تسونامي في ماليزيا)، كان يدرس في جامعة الجزائر وأحيانا الدكتور الخالدي، أحد اصدقاء مالك بالنبي والمسئول عن جمعية القيم التي تأسست بعد الاستقلال ود.عمار الطالبي أستاذ اللغة العربية الذي سيصبح فيما بعد أول عميد لجامعة الأميرعبد القادر بقسنطينة وعبد الوهاب حمودة واحمد المناعي

جبل « الأربعطاش » والرئيس » كيم أيل صونغ«

في تلك الفترة من 1965 زار رئيس كوريا الشمالية « كيم أيل صونغ »الجزائر وكانت مناسبة لحملة شعبية لأعاده تجشير جبل « الأربعطاش » الذي كان أحد أهم قواعد جيش التحرير الجزائري في الجبال المحيطة بالعاصمة أيام حرب التحرير وأحرقه الطيران الفرنسي بالنابالم. كان المنظر رهيبا ومحزنا. فحيث مددت البصر في الجبال والربى والسهول المحيطة كان السواد يعم المنطقة بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب. ومن حين لأخر نلمس أن الطبيعة قد استرجعت حقوقها….

وكان الأمل الوحي

استمعنا الى خطاب بن بللة وكلمة ضيفه وضحكت كثبرا مع رشيد عندما سمعنا بن بللة يجمع شجرة بالشجور ويقول « هاته الشجور التي تغرسونها » في خطابه. 2

يوم اكتشفت وجود أشخاص يسمون أنفسهم « أخوان مسلمين » ويعتبرون أنفسهم هم المسلمون …وكان ذلك في الجزائر في سنة 1964

وإضافة إلى الحلقات الإسلامية الجزائرية لمالك بالنبي وأصدقاؤه وبعض أعضاء جمعية العلماء الجزائريين كان يوجد في الجزائر، آنذاك كثير من المصريين من قيادات وأتباع حركة الإخوان المسلمين. بعضهم التحق بالتجربة الناصرية وراحوا يروجون لها في الجزائر. وكان يوجد منهم أيضا من قطع مع النظام المصري ولجأ الى الجزائر في انتظار الفرصة التي تمكنهم من الاستيلاء على الحكم.

و في هذا المضمار أذكر ضيافة عند أحدهم بمناسبة افطار في احدى ليالي رمضان من سنة 1965 سأل فيها رشبد بن عيسى مضيفه عن برنامجهم في الحكم فأجابه بكل بساطة – يوم نأخذ الحكم نأتي بعشرة علماء و نقفل عليهم دارا لا يخرجون منها إلا ببرنامج- هكذا

هذا ما فعلته حركة الاتجاه الإسلامي في تونس.

يوم ابدأت التدخين -زيارة الجدة

ذات يوم دعاني رشيد لمصاحبته في زيارة جدته في قرية ايت داود مسقط رأسه في القبائل فرحبت وقد دبر مع أحد أصدقائه سيارة –دوفين- وانطلقنا في ثلاثة نغزو جبال جرجرة.

بعد حوالي الساعتين أوقفتنا دورية درك وطني فقد أشرفنا على منطقة محظورة على المدنيين ليلا يحتلها « متمردي أو ثوار » القبائل بقيادة ايت أحمد ومهند ولد الحاج. ونزل رشيد للتفاوض معهم وبقينا ننتظر في السيارة ودام انتظارنا الساعات وفي لحظة ما أشعل جاري سيجارة وطلبت منه سيجارة. دخنتها لأول مرة وأدمنت عليها سبعة وخمسون عاما.

في شهر ماي 1965 قفلت راجعا إلى فرنسا

رشيد في اليونسكو.

انقطع تواصلي مع رشيد بن عيسى حوالي ستة عشر سنة وبالصدفة التقيت به في اليونسكو سنة 1982. كنت أنا والأستاذ محمد الطالبي في المؤتمر الأول لمنظمة « الإسلام والغرب الدولية » التي تأسست في جنيف سنة 1980واكتشفت رشيد من جديد من عقب تدخله في إحدى المحاضرات.

يومها اكتشفت رجلا اخر جمع الخبرة والتجربة والعلم وطاف في البلاد العربية وفي كثير من بلدان العالم. لم يطل لقاءنا كثيرا بضعة أيام فقط لكن بعد عقد من الزمن أعيد اكتشاف رشيد بن عيسى …. في المنفى الباريسي الذي سيطول أكثر مما تصورت.

بداية من منتصف سنة 1991

رشيد بن عيسى ليس بالمثقف الألمعي فقط فله من المناقب الأخرى التي قليلا ما نجدها لدي هؤلاء. فهو رجل شجاع ومقدام لا يتردد في مجابهة الموت واسعاف المظلومين وهو ما أثبته على مدى الحرب الصربية على مسلمي البصنيا. وكم من مرة تعرض للموت ولمحاولة الاغتيال من قبل الجنود الصرب أيام حصار سريافو. ومع ذلك فقد كان يذهب اليها بجواز ديبلوماسي.

الاتجاه المعاكس

في شهر سبتمبر 2004 دعى فيصل القاسم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة رشيد بن عيسى الى حوار مع بدي ولد ابنو وهو أمين عام حزب سياسي موريتاني معارض يقيم في باريس. والشاب الموريتاني يسمع برشيد ويعرف أنه شغل مستشارا لوزير التعليم الموريتاني في سبعينات القرن الماضي وأنه يعرف اللغة الحسانية ولهجات محلية أخرى. وكان يخشاه فطلب مني أن ألاقيه به قبل المرور الى القناة وهو ما فعلته واصطحبت معي الى المقهى تونسيا وهو محمد العماري.

بعد أيام تم اللقاء في الجزيرة في أجواء هادئة واحترام متبادل بين الشخصيتين وفي اخر الحديث ودون أي تفسير هاجم رشيد بن عيسى الأستاذ محمد الطالبي واتهمه بالتبعية والعمالة لبابا الفاتكان ….

وجن جنوني وانتظرت رجوعه من الدوحة والتقيته في دار صديقي وجاري وابن عمه عبد المجيد ايت السعدي ولمته ووبخته أن يظلم عالما لا يعرفه. واعترف لي أنه أخطأ وأعلمني أن امرأة تونسية قد اتصلت بفيصل القاسم الذي أعطاها تلفونه …وأحسب أنها ام زياد .

كانت تلك المرة الوحيدة التي تشاجرت فيها مع رشيد بن عيسى خلال ستين سنة.

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