في أربعينية محمد البدوي

عُهد إليّ أن أكتب كلمة لتُلقى بمناسبة أربعينيّة فقيد السّاحة الثّقافيّة التّونسيّة والعربيّة محمد البدوي. وبعد عجز مستمر، هذا ما استطاعت أن تخطّه يداي في انتظار أن يكتب نصّا مكرّسا للرّجل، يغوص في مسيرته كما أراها، مترفّعا عن اللّوم وعن سفاسف أمور هذا العالم الجاحد.

شكرا للصّديق سفيان التّومي على المجهود الّذي بذله لتنظيم هذا الحدث في المنستير وكنت شاهدا على كثير من خباياهع رغم العراقيل وقلّة ذات اليد.

« كان أمامه ورق كثير أبيض. أليس هذا مطهره؟ وذكرت ثلج بعلبك. إنه يكتب… وقد خيل إليّ أن أصابعه التي تمسك بالقلم، كانت تحترق. إنه يكتب. »

كنت دائما أستحضر رواية سهيل ادريس وخاتمتها هذه كلّما أرّقتني متلازمة الصّفحة الفارغة في مواجهة أيّ عمل أو بحث مهم. رافقتني هذه الكلمات في أحلك الظّروف وأنا أُتمّ رسالة الماجستير. كما كانت قادحا أحرقَ أصابعي من أجل إتمام رسالة الدّكتوراه. وها أنا أجد نفسي اليوم أستحضرها مجدّدا لتحرق ما تبقّى من أصابعي في مواجهة أصعب صفحة فارغة لأكتب بعض الكلمات فيمن رمى بي إلى عميق بحور القراءة والكتابة وعرفت من خلاله سهيل ادريس وحنا مينا وميخائيل نعيمة وغادة السمّان ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم وطه حسين ونجيب محفوظ وبالزاك وموباسان وفلوبار وغيرهم، واكتسبت من خلالهم ومن خلاله ملكات فكرية ولغوية ونقدية نحتت شخصيّتي وفتحت لي أبوابا مغلقة في دروب الحياة الوعرة.

عادة ما تبدأ مثل هذه الخطابات بـ « عرفت الصديق فلان منذ كذا سنة » أو « كان لقائي الأول بالصديق فلان في تاريخ كذا ». لكنّ هذه المقدّمات الرّسمية لم تسعفني لأعرف من أين أبدأ أيها « الصديق ». هل أبدأ من البداية أو من البدايات وما أكثرها؟ أم هل أبدأ من النهاية؟ حين كنت متشبّثا بفسحة الأمل، همُّك الوحيد أن تسعف مخطوطاتك من النّسيان وأن نُهيّئها لتكون جاهزة للطّبع؟ أتُراك كنت تعلم أنها أَزِفَتِ الآزِفَة؟ وبرغم ذلك كنتَ مصرّا رغم الإجهاد أن تُعدّد قائمة « الكتب التي ستصدر في قادم الأيام » لأضيفها إلى سيرتك الذاتية في كتاب « أحفاد الشّاعر » الّذي صدر يومين قبل أن تترجّل عن دارنا. هل تذكر صورنا مع الكتاب؟ هل تذكر الضجّة الّتي أحدثها ذلك المنشور الوفيّ لتقاليدك في احتفائك بمولود جديد لمنشورات ابن عربي؟ لا يعلم كثير من النّاس أنّك كنت مصرّا على إبقاء المنشور رغم ردود الفعل، وفاء لتقاليدك. « طز » في تقاليدك و »طز » في مشاعرك ومشاعر أبنائك. ربّما هكذا كان يردّد بعض « أصدقائك » في لاوعيهم، فالمهم لديهم كانت مشاعرهم الرّقيقة الّتي لم تحتمل رؤيتك في تلك الحالة من الهزال وقد نال منك المرض ما نال. اعذرهم يا أبي، لعلّ كثرة انشغالهم حرمتهم من زيارتك والسّؤال عنك فصدمتهم صورتك الأخيرة إذ لم تبق في ذاكرتهم سوى صورتك وأنت تركض من مكان إلى آخر كفتى في العشرين محمّلا بالكتب والآمال ناشرا وعرّابا ومعلّما (أبْلهًا في رواية أحدهم) ومذيعا للأحلام ورئيسا صادقا لاتّحاد الكتّاب.

في مثل هذه الخطابات، عادة ما يعدّد المتحدّث مناقب الفقيد ذاكرا طرفة أو اثنتين أو حكاية عاشها معه. كيف لي أن أفعل ذلك؟ تتزاحم الحكايات في رأسي ومثلها الطّرائف والنّوادر والفضائح وتتوالى الصّور في شريط ذكريات مسترسل فيضيق هذا المجال لذكر كلّ ذلك. يصعب الانتقاء في مثل هاته اللّحظات والنّفسُ تختلجها مشاعر متناقضة تجمع بين الحزن والفخر والنّدم والغضب. كنت أنوي أن أتجاوز رهبة الكتابة في هذه المناسبة من خلال الاسترسال في هجاء الكثيرين أشخاصا ومؤسّسات وبالأسماء: إذاعة المنستير، اتْ…، عبد ال… فلان، فلتان. ورغم الألم والجراح الّتي لم تندمل، ورغم بعض التّعازي الفايسبوكيّة الهزيلة من البعض وغيابها من البعض الآخر، ورغم الّذين تاهوا عن طريق المنزل بعد أن كانوا يوما « أولاد الدّار »، ورغم ورغم ورغم، فإنّي دون أن أشعر أجدني أتعفّف عن ذلك وكلّي يقين بأنّ الوقت المناسب سيحين لذلك، فكما كنت دوما تردّد « ما يعجبك في الزمان كان طوله ». كما أنّني أجد نفسي أفهم أخيرا درسا بليغا من دروسك العديدة الّتي استعصت عليّ سابقا: يكون الصّمت أحيانا أبلغ من الكلام ألف مرّة.

أيّها البدويّ القادم بكل فخر من شقوق الأرض في طبلبة، إنّما المرء حديث بعده. كنت دوما تدرك ذلك. لن يتّسع هذا المجال لهكذا حديث رغم ما قيل في شهادات الخطباء. ستخلّدك سيرتك العطرة وكتبك الّتي كنت دوما تشير لها قائلا « لن يبقى سوى هذا ». فليرزقنا الله صبرك وجَلَدَكَ للمحافظة على هذه التّركة الثّقيلة ولنكون على قدر المسؤوليّة لحمل الأمانة.

سيذكرك الأصدقاء والتّلاميذ والطّلبة وسيذكرك أحبّاؤك الصّادقون المخلصون الّذين أهديتهم آخر كتبك، الّذين أحببتهم وبادلوك الحب والتّقدير. فاسمح لي يا أبي في الختام أن أخاطبهم باسمك، فأنا الآن أتخيّلك تدندن لهم شعرا، بعضا من أبيات ناظم حكمت

وداعا يا أصدقائي وداعا

آخذكم معي في روحي.. في أعماق روحي

وآخذ نضالي في رأسي

وداعا يا أصدقائي

يا أصدقاء النّضال.. يا إخوة العمل

أناديكم أيها الرّفاق.. كلمة وداع واحدة بلا أوزان

أناديكم أيها الرّفاق.. وداعا

سترون ثانية.. سترون يا أصدقائي

أنّنا سنكون معا حين نضحك للشّمس.. وحين نقاتل

يا أصدقاء النّضال.. يا إخوة العمل

أناديكم أيها الرّفاق.. كلمة وداع واحدة بلا أوزان

أناديكم أيها الرّفاق.. وداعا

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