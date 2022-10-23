خطر الإسلاموفوبيا الزاحف على الغرب          د.أحمد القديدي

من مؤشرات انحراف قلة من السياسيين والأكاديميين وعامة الشعب في الغرب عن القيم الكونية و اعتمادهم على أوهام يروجونها مثل « خطر المسلمين الداهم على أوروبا و الغرب » نسجل فوز الحزب الفاشي اليميني في إيطاليا (هو يطلق على نفسه صفة الفاشية و لسنا نحن) بإعانة رؤوس الأموال المؤدلجة مع برلسكوني و رابطة الشمال (التي تنادي بانفصال شمال إيطاليا المرفه بعاصمته ميلانو عن جنوبه المهمش بجزيرة صقلية و الحزام الأحمر لمدن مفقرة مثل (بالرمو) و بداية من خط منطقة (كالبري) الى مدينة (نابولي). ونحن لا ننكرعلى الإيطاليين حقهم في انتخاب من يرونه صالحا لحكمهم بل بالعكس نندد ببعض حكومات جنوب البحر الأبيض المتوسط التي صدرت للاتحاد الأوروبي مئات الألاف من شبابنا العاطل و اليائس و الباحث في النهاية عن جنة أوروبا الموهومة. فخلال السنة الأخيرة فقط وصل إلى جزيرتي (بانتليريا) و (لمبادوزا) الإيطاليتين الأقرب للسواحل الإفريقية أكثر من 100 ألف مهاجرا غير نظامي قادمين على متن مراكب صيد هزيلة من سواحل ليبيا و تونس و المغرب و تضم خليطا من الجنسيات العربية و الإفريقية و الأسيوية بحثا عن خلاص مما تعانيه شعوبهم من بطالة وفقر و جفاف و حروب أهلية و كوارث بيئية كما غرق في البحر و مات و فقد حوالي ألفين من هؤلاء من أطفال و نساء و مرضى. وبالطبع أصبحت هذه الظاهرة المتفاقمة تشكل خطرا على أمن دول الجنوب الأوروبي التي يعاني أغلبها البطالة و هشاشة الإقتصاد. ونجد نوعا مختلفا من الاسلاموفوبيا متخفيا وراء « حقوق الإنسان » فالبرلمان السويسري صوت يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري على قانون يسمح للمؤسسات الحكومية و الخاصة بمنع الحجاب على المسلمات في أوقات العمل مع أن الحجاب فرض ديني على شريحة مسلمة من السويسريات لم يؤذ ارتداؤه أي قاعدة من قواعد النظام أو سير العمل أو الأخلاق أو العادات الاجتماعية في سويسرا كما منعت بعض البلديات الفرنسية و الأوروبية ارتداء المايو المحتشم في الشواطئ العامة المفتوحة و قد تفهمنا منع المايو الشرعي في المسابح البلدية لأسباب صحية و لكن كيف نبرر منع الأمهات المحجبات لعيالهن أمام المدارس كبقية الأمهات!! لم يبالغ الأمين العام للمنظمة البلجيكية لمناهضة العنصرية حين قال: » يكاد المسلمون الأوروبيون أن يحولهم اليمين المتطرف الى (روهنغا) أو الى يهود أوروبا عام 1940 حين علق النازيون الألمان والفاشيون الفرنسيون على صدور اليهود تلك النجمة الصفراء عنوان التمييز وبداية إعلان الإبادة المسماة بالمحرقة! وفي ملف مختلف لفت نظر الرأي العام صحافي من قسم الرياضة بوكالة (بلومبيرجر) الى صنف جديد من الاسلاموفوبيا ترعرع وتوسع في أجهزة إعلام عنصرية معروفة و مشبوهة ثم تحول الى بلديات بعض المدن الفرنسية (مع الأسف منها باريس و غرونوبل و ليل) أصدرت بيانات تسيء لمدنها و تعلن « منع بث مباريات كأس العالم في ساحاتها العامة…!!! » والسبب الحقيقي هو أن أغلبية أعضاء هذه المجالس البلدية من أحزاب اليمين المتطرف و الإستئصالي أما السبب المزيف المعلن هو…التنديد بمعاملة قطر للعمال الأجانب و الدفاع عن …حقوق الإنسان! و ياليت هذه المجالس بدأت بالتنديد بما يسمى (متحف الإنسان) المواجه لبرج إيفل و الذي يستقبل زواره و السواح طيلة اليوم ليعرض عليهم…مجموعة (كولكسيون) من جماجم شهداء الحركات التحريرية التي قاومت الإستعمار الفرنسي في الجزائر و تونس و المغرب و السينغال و مالي!!! وهي جماجم مخيفة معروضة كما يعرض الصيادون صيدهم محنطا معلقا على جدران صالوناتهم للإفتخار و نيل إعجاب زوارهم!!! والأسبوع الماضي إستجابت الحكومة الفرنسية لطلب الحكومة الجزائرية وأعادت لها نصيبا من جماجم شهدائها الأبطال البررة! وعلقت جمعية صيانة الذاكرة التاريخية المغاربية بأن من بين الجماجم نجد بقايا مقاومين مسلحين تونسيين! يا للخزي ويا للعار لكل من يحاول تشويه كأس العالم بترهات و تهم لم يثبتها أحد منذ 2010 الى اليوم. أما تشريعات دولة قطر (هي متاحة للجميع فاطلعوا عليها في الشبكة بكل تفاصيلها) فهي بشهادة المنظمة العالمية للشغل و منظمة العفو الدولية و اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف و مجلس إدارة الفيفا فان هذه التشريعات القطرية تستجيب للمعايير الدولية لحقوق العمال و ضمان سلامتهم و تمتيعهم بكل الحقوق بما فيها المطالبة المشروعة بكامل أجورهم في إبانها و دون تأخير و حق العمل ساعات معدودة متفق عليها خارج أوقات الحرارة الكبرى! قال الصحفي الأمريكي : »إن هذه الحركات العنصرية تعبير فج عن نكران حق دولة عربية مسلمة في تنظيم تظاهرة عالمية ككأس العالم ثم أضاف: » حين نافست قطر الولايات المتحدة و فازت بتنظيم الكأس بعث رئيسنا (باراك أوباما) إلى صاحب السمو أمير قطر أنذاك الشيخ حمد بن خليفة عبارات التهنئة بروح رياضية متمنيا النجاح و التوفيق لقطر! » فالإسلاموفوبيا تغيرت كالحرباء و لبست لكل مناسبة لبوسها !

Publicité