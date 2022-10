LA DEMONCRATIE TUNISIENNE en MARCHE ARRIÈRE: َAbdelaziz Dahmani

En Nahdha , angélique parti de la Vertu , et du concentré de la pureté , met en garde , hier , contre « toutes les tentatives de ternir l son Soi , de son PRÉSIDENT , et de sa FAMILLE , dans l intention de détourner les citoyens des vrais problèmes , et des fiascos de l appareil sécuritaire , n arrivant plus à juguler les protestations contre les dégradations sociales « . Voilà les détracteurs mis en garde …

Oui , En Nahdha a raison , de se croire victime . Elle , la pure colombe , qui durant , Dix ans , a rendu la Tunisie , un coin fleuri du Paradis .

Oui , En Nahdha a raison d accuser ses détracteurs , esprits tordus , vulgaires comploteurs , même au niveau international . Et même le Mahatma Ghandi , et Nelson Mandela sont de la partie des détracteurs et des comploteurs . Eux nos meilleurs exemples éthiques , se sentant plus menacés par plus vertueux que Eux , corps , âmes et familles .

Oui , En Nahdha est le parti des Anges . Son Président un Saint de Première Divsion , et sa Famille , digne de celles des meilleurs prophètes .

Sauf que …

IL nous reste encore en Tunisie des crédules , des primaires ou des primâtes , qui croient encore à tant de débilités , avancées , par des malsains , hypocritement…intelligents , et néanmoins malsains falsificateurs . Qui essayent , pour nos mémoires , qu ils croient défaillantes , nous faire croire , oublier , que la destruction , la dégradation , la dévaluation , de ce pays , naguère , très respectable , a commencé par eux !

La panique , le désespoir , l espoir du changement , a donné chance , de sortir du guêpier , du panier de crabes [ 2011-2021 ] , au premier sauveur , aventurier ou pas , fut il , raide comme un poteau , qui s est présenté , comme Sauveur …. A.D.

