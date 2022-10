Lafarge va payer 778 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir aidé des terroristes en Syrie

Les agissements de Lafarge, révélés par « Le Monde » en 2016, visaient à assurer la continuité de la production de l’usine de ciment de Jalabiya, dans le Nord syrien, inaugurée en 2010, un an avant le début de la révolution en Syrie.

Publié le 18 octobre 2022 à 17h27

L’entreprise Lafarge est soupçonnée d’avoir versé entre 2013 et 2014 plusieurs millions d’euros à des groupes terroristes, dont le groupe Etat islamique (EI), afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en Syrie, alors que le pays s’enfonçait dans la guerre. FRANCK FIFE / AFP

Le groupe cimentier Lafarge, désormais sous la houlette de la multinationale suisse Holcim, a annoncé, mardi 18 octobre, avoir accepté de payer une sanction financière de 778 millions de dollars (790,9 millions d’euros) aux Etats-Unis et de plaider coupable pour avoir aidé des organisations terroristes en Syrie, dont l’organisation Etat islamique (EI), entre 2013 et 2014.

L’entreprise française a « accepté la responsabilité des actions des dirigeants individuels impliqués, dont le comportement était en violation flagrante des codes de conduite », a déclaré Lafarge dans un communiqué, ajoutant « regretter profondément » ces actes.

Le groupe cimentier souligne que le ministère de la justice américain a reconnu que l’entreprise avait mis en place des procédures de contrôle appropriées pour désormais détecter, et éviter, toute conduite de cette nature, et avait en conséquence estimé qu’il n’était « pas nécessaire » de nommer un contrôleur indépendant. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Revers pour Lafarge dans les poursuites pour ses liens avec des groupes terroristes en Syrie

Lafarge ajoute par ailleurs qu’il continue à coopérer pleinement avec les autorités françaises sur le même sujet, mais se dit aussi prêt à « se défendre contre toute action judiciaire qu’il considère comme injustifiée ». En mai, la cour d’appel de Paris a confirmé la mise en examen de Lafarge pour « complicité de crimes contre l’humanité ».

L’entreprise française a fait le « choix impensable » de collaborer avec l’EI, « l’une des organisations terroristes les plus barbares au monde, afin de continuer à vendre du ciment », a déclaré mardi le procureur fédéral de Brooklyn, Breon Peace.

Entre 4,8 millions et 10 millions d’euros pour le seul groupe EI

Les agissements de Lafarge, révélés par Le Monde en 2016, visaient à assurer la continuité de la production de l’usine de ciment de Jalabiya, dans le Nord syrien, inaugurée en 2010, un an avant le début de la révolution en Syrie. Cette usine, la plus importante au Proche-Orient, représentait un investissement de près de 700 millions d’euros, et le groupe français ne voulait à aucun prix l’abandonner aux mains de groupes rebelles, qui l’auraient sûrement démantelée et vendue en pièces détachées à des commerçants de ferraille.

Mais le maintien de l’activité coûte que coûte a été monnayé par Lafarge à hauteur de plusieurs millions d’euros, payés en 2013 et 2014 à des groupes terroristes, comme le Front Al-Nosra et l’organisation Etat islamique, qui tenaient des barrages dans la zone. L’enquête des autorités françaises a évalué que ces versements pourraient avoir atteint entre 4,8 millions et 10 millions d’euros pour le seul groupe EI. Les paiements ont été effectués par la filiale syrienne du groupe, Lafarge Cement Syria (LCS). Après plusieurs prises en otage d’employés, libérés contre des rançons versées à des groupes armés, l’usine a fermé à l’automne 2014, au moment de la prise du site par les djihadistes de l’EI. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Ce que révèle l’enquête judiciaire sur les agissements du cimentier Lafarge en Syrie

L’action de Holcim a été temporairement suspendue à la Bourse suisse, mardi, après la parution des premières informations concernant l’accord avec le ministère de la justice américain. Elle évoluait en hausse après la reprise de la cotation, les investisseurs appréciant généralement quand une entreprise solde des poursuites judiciaires.

Holcim, qui avait fusionné avec Lafarge en 2015 pour créer un géant mondial du béton, s’appelait au début LafargeHolcim. Mais le nom Lafarge, à la réputation entachée, a été abandonné de la raison sociale en 2021.

Eric Olsen, issu des rangs de Lafarge, avait initialement repris les commandes du groupe après la fusion de celui-ci, mais avait remis sa démission afin d’apaiser les tensions concernant le dossier sur la Syrie. Il avait été remplacé en 2017 par l’Allemand Jan Jenisch, le patron du groupe suisse Sika, très respecté en Suisse, afin de restaurer la confiance.

