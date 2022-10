Les troupes américaines en conflit avec leurs mercenaires terroristes en Syrie: Par Steven Sahiounie

Les terroristes employés par les États-Unis, Maghawir al-Thawra (MaT), se sont retournés contre leurs partenaires, l’armée américaine, stationnés sur la base d’al-Tanf, dans le désert oriental de Syrie. Le 4 octobre, les terroristes, qui sont employés comme mercenaires par l’armée américaine, ont tenté de s’échapper de la base américaine illégale en utilisant une mitrailleuse de gros calibre sur le pick-up qu’ils conduisaient. Cependant, leur évasion a été contrecarrée par l’armée arabe syrienne, qui tenait des positions à proximité et a riposté, obligeant les terroristes à se replier dans la base américaine.

Le général de division russe Oleg Yegorov, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties opposées en Syrie, a signalé l’incident mercredi.

L’armée américaine avait bouclé la base d’al-Tanf dans la zone de déconfliction de 55 kilomètres, coupé l’internet et ordonné à tous les mercenaires de déposer les armes et de quitter immédiatement la base à pied. Le 27 septembre, pour renforcer le message, des avions de la coalition américaine ont survolé la zone et ont franchi le mur du son pour insister sur le fait que les mercenaires qui refusent les ordres de l’armée américaine doivent partir.

Le conseil militaire de la MaT a rejeté la décision de l’armée américaine de destituer l’ancien commandant de la MaT et de le remplacer par un homme qui n’est pas membre de la MaT. Les terroristes employés par les États-Unis ont déclaré : « … qu’ils rejettent toute intervention étrangère dans la nomination de leur direction révolutionnaire. » Le MaT n’a pas dû comprendre que lorsqu’on est payé par l’armée américaine, on est obligé de suivre ses ordres. De même, l’armée américaine n’a pas dû comprendre que lorsque vous vous associez à des terroristes islamiques radicaux, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils suivent les ordres. Comme le dit le dicton, « Quand vous nourrissez un monstre, il peut se retourner pour vous mordre ».

Al-Tanf est une base militaire américaine illégale située dans la province de Homs, sur l’autoroute M2 Bagdad-Damas, dans le triangle frontalier Syrie-Jordanie-Irak. L’avant-poste a commencé début 2016 sous le commandement de la Force opérationnelle interarmées combinée-Opération Inherent Resolve (CJTF-OIR). Le MaT est composé d’au moins 300 terroristes associés à au moins 200 soldats américains. Le gouvernement syrien a exigé que les États-Unis quittent leur occupation de plusieurs bases en Syrie.

Selon des sources de défense israéliennes, al-Tanf accueille environ 350 militaires et civils, « y compris quelques forces britanniques et françaises qui ont été décrites comme des « experts du renseignement ». » CNN a rapporté en août 2022, qu’il y a environ 900 soldats américains en Syrie, dont la plupart sont répartis entre la base d’al-Tanf et les champs pétroliers de l’est de la Syrie.

Le 29 septembre, des sources de l’Observatoire syrien des droits de l’homme ont rapporté que des dizaines de résidents se sont rassemblés près de la base d’al-Tanf pour protester contre la décision de la coalition et ont demandé à son commandement de nommer tout autre officier de la faction au lieu d’un étranger.

Le précédent chef

Le général de brigade Muhannad al-Talaa a été démis de ses fonctions par la coalition dirigée par les États-Unis à la fin du mois dernier. L’ancien colonel, qui a fait défection de l’armée arabe syrienne, a été le fondateur du MaT en 2016. Sans accuser explicitement al-Talaa de crimes, les spéculations locales soulignent l’implication de l’ancien commandant dans des cas de corruption, de trafic d’armes et de drogue, et d’autres violations.

La Syrie souffre de l’occupation militaire américaine

Selon certaines sources, il a été démis de ses fonctions parce qu’il s’est rendu en Turquie, où vit sa famille, et qu’il y a rencontré des représentants des services de renseignement turcs. Il s’agirait d’une violation évidente de la chaîne de commandement dans le protocole militaire américain et d’une accusation d’espionnage.

Cependant, les mêmes sources indiquent qu’al-Talaa a été écarté des délits de corruption, de contrebande d’armes et de trafic de drogue. Al-Talaa a travaillé avec un noyau de terroristes corrompus au sein de MaT, et s’ils étaient démasqués par les forces américaines en flagrant délit de contrebande d’armes et de drogue, il s’arrangeait pour qu’ils fassent profil bas pendant un certain temps, puis il organisait leur retour à un salaire complet dans MaT. Al-Talaa est devenu un expert dans la manipulation du système selon lequel, tous les six mois, il y a un changement d’officiers américains à al-Tanf.

La Jordanie avait exigé que les États-Unis retirent à Al-Talaa le commandement de la MaT, mais leurs supplications n’ont pas été entendues jusqu’à présent. Les Jordaniens ont pris conscience que c’était al-Talaa et son groupe de terroristes criminels qui contrôlaient le trafic de drogue qui sévissait en Jordanie. Cela est devenu une menace pour la sécurité de la Jordanie et sa guerre contre la drogue. Lors de la dernière rencontre d’al-Talaa avec les officiers du renseignement militaire jordanien, ceux-ci l’ont directement accusé d’être un trafiquant de drogue. Ils avaient arrêté Abu Hamza al-Khudair, un trafiquant de drogue bien connu, qui a admis qu’al-Talaa était au courant de la contrebande de drogue vers la Jordanie.

La Jordanie a officiellement interrompu l’aide humanitaire au camp de réfugiés de Rukban, à côté d’al-Tanf, en raison du trafic de drogue d’al-Talaa, mais ce dernier est resté à son poste jusqu’à sa récente révocation.

Le nouveau chef

Al-Talaa a été remplacé par Muhammad Farid al-Qassem, un ancien capitaine qui a fait défection de l’armée arabe syrienne et a formé la Brigade des martyrs al-Qaryatayn avec le soutien des États-Unis.

Al-Qassem, qui est un radical violent, n’a jamais été membre du MaT. Selon des habitants de la région d’al-Qaryatayn, sa ville natale, il est une « personne cruelle » et ne conviendra pas pour gérer les civils qui vivent dans des conditions désespérées dans le camp sordide de Rukban.

Un ancien commandant du MaT à al-Tanf a déclaré : « On soupçonne qu’al-Qassem est également impliqué dans des opérations de contrebande à travers ses points de déploiement. » La source médiatique proche de la coalition a abondé dans ce sens, ajoutant que le nouveau commandant est également accusé d’être impliqué dans « un meurtre et d’autres violations. »

Des sources proches de la base pensent qu’al-Qassem a été choisi parce qu’il est un outsider, qu’il ne soutiendra pas les activités criminelles dans lesquelles son prédécesseur était impliqué, et que les Jordaniens accepteraient de travailler avec lui. Cependant, il a un passé trouble avec l’armée américaine lorsqu’il a été expulsé du programme de formation du Pentagone en 2017 pour des violations. Après cela, il a commencé à travailler avec la CIA sur un autre programme qui portait sur la formation des terroristes pour la coalition dirigée par les États-Unis et les forces militaires américaines en Syrie.

Camp de Rukban

Le camp de réfugiés de Rukban pour les Syriens déplacés à l’intérieur du pays est situé dans la zone de déconfliction qui comprend la base d’al-Tanf. Les résidents du camp sont divisés quant à leur acceptation de la décision de retirer al-Talaa. Les citoyens du camp vivent dans des conditions déplorables et dépendent du MaT pour leur approvisionnement après que l’aide humanitaire a été coupée en 2019. Les États-Unis, la Syrie et la Jordanie ont tous échoué à fournir de l’aide aux milliers d’hommes, de femmes et d’enfants de Rukban qui souffrent dans le désert.

Les résidents du camp qui avaient survécu en dépendant des activités de contrebande d’al-Talaa protestent contre son retrait, tandis que d’autres qui ont souffert de son commandement acceptent la décision américaine de le retirer, et le reste tente tranquillement de survivre sans prendre parti pour l’un ou l’autre.

Le 29 septembre, le conseil local de Rukban a publié sur Facebook des photos et des vidéos montrant des manifestations auxquelles des dizaines de résidents du camp ont participé à l’intérieur des murs de Tanf, en opposition à l’isolement d’al-Talaa.

On dit qu’Al-Qassem a de meilleures relations de travail avec la Jordanie, qui fournit de l’eau au camp de Rukban. Toutefois, sa nomination n’est pas susceptible de modifier la politique de la Jordanie à l’égard du camp, auquel elle ne fournit que de l’eau.

Entraînement de terroristes par le Pentagone et la CIA en Syrie

En octobre 2019, le président Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie, mais le Pentagone permettrait à son ordre de se tenir et, au final, l’armée américaine l’a emporté. L’implication américaine en Syrie a commencé en mars 2011 à Deraa, et la CIA a commencé son programme, Timber Sycamore, en 2012 pour fournir une formation et des armes à des milliers de terroristes suivant l’islam radical dans leur effort pour renverser le gouvernement laïc de Damas. Un programme parallèle géré par le Pentagone a commencé en 2014, appelé Train and Equip, qui était un programme secret pour former des terroristes. En 2017, le président Trump a mis fin au programme de la CIA, qui a coûté un milliard de dollars.

Lorsque le président Obama a conçu la guerre de changement de régime de 2011 en Syrie, les experts militaires ont averti que les armes américaines pourraient tomber entre les mains d’Al-Qaïda ou d’autres groupes terroristes similaires. L’Armée syrienne libre d’Obama s’est éteinte il y a des années et s’est transformée en Jibhat al-Nusra, la filiale d’Al-Qaïda en Syrie, qui occupe aujourd’hui Idlib, le dernier territoire contrôlé par les terroristes, et retient trois millions de personnes comme boucliers humains. Al-Talaa était un terroriste soutenu par les Américains qui recevait un salaire mensuel de l’Oncle Sam et complétait ses dollars américains en vendant des armes américaines à d’autres groupes terroristes et en faisant passer de la drogue en Jordanie. Le contribuable-électeur américain devrait se demander pourquoi les États-Unis s’associent à des terroristes islamiques radicaux, et peut-être exiger un changement de commandement dans la coalition américaine en Syrie. « Quand vous nourrissez un monstre, il peut se retourner pour vous mordre. »

