Revue de presse de Supplice tunisien

Le gouvernement tunisien accuse l’AFP d’ « acte d’hostilité ».

Tunis, 8 mars (AFP)- le gouvernement tunisien a accusé mercredi l’AFP d’un « acte d’hostilité délibéré » pour avoir consacré la veille une dépêche au livre d’un opposant islamiste en exil Ahmed Manaï, qualifié de « tissu d’allégations mensongères », qui vient de paraître à Paris.

Dans une mise au point, le secrétariat d’Etat à l’information, assimile ce livre à un « long tract, commis par un intégriste extrémiste atteint de mythomanie », en affirmant que « jamais autant de contre- vérités, de ragots et de calomnies n’ont été réunis dans un seul écrit, ni « tentative d’abuser l’opinion n’a été aussi vile, grotesque et dérisoire ».

Le communiqué gouvernemental estime qu’un tel ouvrage est une « manœuvre, cousue de fil blanc, destinée à porter atteinte à l’image d’un pays démocratique comme la Tunisie ».

« Sous le couvert d’un discours duplice et racoleur, ajoute-t-il, son auteur ne saurait cacher son appartenance à la mouvance intégriste, dont il est membre actif, ni nier son soutien agissant à ces dangereux fanatiques dont la doctrine affichée- et sauvagement appliquée sur le terrain- proclame par principe la négation des droits de l’homme (…) ne reculant pas, pour imposer la théocratie obscurantiste, à employer les méthodes les plus barbares ».

Ahmed Manaï, agro-économiste, a fait paraître aux éditions de la Découverte à Paris, un livre sur la torture « supplice tunisien », racontant les tortures subies, selon lui, après son arrestation le 24 avril 1991.

Le gouvernement…

Tunis : Le communiqué gouvernemental reproche, entre autres, à l’AFP d’avoir reproduit « de faux témoignages » sur « les mauvais traitements »dont Ahmed Manaï prétend « avoir été la victime » et affirme qu’elles avaient été démenties, en leur temps, par le gouvernement tunisien.

La Tunisie aurait pu devenir un modèle de démocratie pour le Maghreb. Selon l’exilé Ahmed Manaï, elle a raté sa chance. L’Etat policier du président Ben Ali exerce son pouvoir dictatorial.



Ahmed Manaï le Tunisien faisait signe récemment. Depuis notre rencontre en 1996 [1], il avait dû déménager quatre fois dans la région parisienne pour échapper au harcèlement de certains agents tunisiens… A l’époque, il venait de sortir un livre, Supplice Tunisien. Le jardin secret du général Ben Ali (La Découverte). Il y racontait son histoire personnelle, l’expérience douloureuse de l’arrestation arbitraire, de la torture, du flicage des siens, de l’exil intérieur sur sa propre terre, parce qu’il avait eu l’audace de se présenter aux élections législatives de 1989 au nom d’une coalition d’opposants modérés au président Ben Ali. Contraint à l’exil avec sa famille « on m’a sûrement rogné les ailes en m’obligeant à fuir, mais quelle autre alternative m’était laissée, sinon d’être enfermé à perpétuité, numéro d’écrou anonyme ou, disparu »? Il vit depuis 1991 en France avec le statut de réfugié politique.

L’homme n’a pas changé. Toujours aussi discret et intériorisé. La voix posée, presque douce lorsqu’il raconte son combat. Un combat qui n’en finit pas contre le « sauveur »- c’est ainsi que se présente le général Zine Abdine Ben Ali lorsqu’il destitue en 1987 le vieux lion fatigué Bourguiba. L’illusion démocratique prend vite fin, du moins en Tunisie- car en France, ceux qui savent se taisent sur « Notre ami Ben Ali »[2] Et le généra est encore en place, après douze ans de dictature, fignolant jour après jour un Etat policier tout à sa dévotion et à sa gloire.

Tension latente

Ahmed Manaï vient de Ouardanine, un petit village du Sahel qui vit de l’olivier. Il porte, dit-il, depuis toujours, le souci que sa société tunisienne traditionnelle musulmane s’adapte à la modernité, mais sans rupture culturelle, ni reniement du patrimoine religieux et des valeurs de l’islam. Aussi la modernisation rapide impulsée par un Bourguiba profondément areligieux, lui laissera-t-elle quelques regrets : des choix « à la Ataturk »- même si l’application en est moins radicale- une méconnaissance des lenteurs sociales- et les blocages, les tensions dues à l’incompréhension par les individus des décisions du pouvoir… »Cette tension latente, on la retrouve à partir de 1970 dans le champ politique avec la réaction de l’islamisme, mais sans la violence qu’a connue l’Algérie. Car le peuple tunisien est profondément pacifique, surtout dans son expression politique. Si les islamistes avaient choisi la violence, ils n’auraient pas trouvé de soutien populaire ». Ahmed Manaï est un réformiste, pas un révolutionnaire. Il constate même, avec un sourire, que rien ne le prédisposait à devenir un opposant : « je n’étais pas programmé ! ».

Et pourtant, il a bien fallu, affaire de conscience, se dresser contre la violence de l’Etat. Les islamistes qui ont cru pouvoir se montrer à visage découvert sur la foi de promesse du pouvoir en ont été victimes (tortures, morts) depuis une dizaine d’années, mais le simple citoyen, comme le journaliste, l’intellectuel ou le syndicaliste sont en danger aussi. Aujourd’hui Ahmed Manaï porte le souci lancinant de la génération nouvelle, sans contrôle ni encadrement social et politique : Comment va-t-elle réagir alors qu’elle n’a connu que la répression gratuite ? Et que touchée de plein fouet par le chômage (entre 15 et 40% de jeunes sont sans emploi, plus encore quand ils sont diplômés), elle perd espoir, véritable bombe à retardement…

La Tunisie prospère n’est plus qu’une image d’Epinal. On est mieux que dans les pays voisins, reconnaît notre interlocuteur qui fut agroéconomiste et expert auprès de l’ONU, mais il explique que l’accord de partenariat avec l’Union Européenne, tout en ouvrant aux produits tunisiens de nouveaux marchés, a supprimé les droits de douane pour les produits européens.

« Le résultat immédiat ? Le tissu industriel tunisien créé depuis l’indépendance se révèle incapable de résister à la concurrence. Sans que les Européens n’aient jamais réclamé le droit de regard et de remontrance que l’on attendait d’eux sur la situation des droits de l’homme en Tunisie (les accords de partenariat avec l’UE comportent un volet économique et un volet droits de l’homme). Sa voix contient une amertume à peine voilée, le sentiment d’être trahi. Depuis des années, raconte-t-il, il n’a pas osé téléphoner à ses proches ou à ses amis, de peur de les mettre en danger. Avec raison, car, lorsqu’il a envoyé récemment le faire-part du mariage de son fils (avec une Ariégeoise) aux chefs de sa famille, ceux-ci ont été convoqués par la police pour un interrogatoire interminable… « Voilà neuf ans que je cours, que j’informe, que j’alerte les organismes internationaux. En 2000, il paraît facile de dénoncer le cauchemar que vivent les tunisiens, mais les choses n’ont pas toujours été ainsi ! »

Pudiquement, il tait souvent les noms des zélés laudateurs français, qui, aujourd’hui n’osent plus défendre le dictateur, signe que le régime est à bout. Naguère encore, ils lui ont claqué la porte au nez, trop « affairés » avec les clans au pouvoir en Tunisie, ou éblouis par un séjour « organisé ». « On prenait un rendez-vous, puis entre-temps la personne se rendait en Tunisie et au retour ne donnait pas suite… Longtemps, jusqu’aux années 1995- 96, on ne nous a pas crus. Pourtant, nous avons continué à parler, sans nous décourager. Car autant la vérité est évidente lorsqu’il s’agit, par exemple, de l’Irak, dont le dictateur bombarde au napalm sa propre population, autant l’information est indispensable dans le cas d’une dictature raffinée comme celle de la Tunisie ». Ahmed Manaï reconnaît aussi que personne en France ne lui a jamais demandé de se taire et que les règles démocratiques sont respectées. « Si on m’avait imposé le silence, je serais parti. J’ai choisi non par courage mais par nécessité pour ne pas avoir à baisser les bras et pour continuer le combat ».

Imams nommés par le pouvoir

Désormais, les responsables politiques et économiques français ne peuvent plus faire comme s’ils ne savaient pas. « Et l’Union Européenne va bien être obligée, un jour proche,de choisir entre le soutien à une dictature condamnée à brève échéance ou l’amitié avec un peuple ». Ahmed Manaï, dans ce tour d’horizon, épingle aussi ceux qui proclament que la Tunisie ne serait pas mûre pour une démocratie parce que terre d’islam « ils ne connaissent rien à mon pays, juste pour avoir fréquenté les hôtels et les plages ! Nous aurons pu vivre une démocratie solide, qui ne tourne pas le dos aux traditions, aux valeurs humanistes de l’islam ». L’islam, qui lui donne le courage nécessaire à la lutte. Car, il l’a payé d’agressions physiques violentes, dont il a gardé des séquelles et de menaces répétées de la part de compatriotes préposés aux basses œuvres de Ben Ali sur notre territoire. « Si je n’avais pas la foi et la famille que j’ai, je ne sais pas si j’aurais continué. Je suis profondément croyant et j’ai la conviction que tout être humain doit être traité dignement et ses droits respectés.. Le combat que je mène est aussi un combat contre moi-même, pour être capable de garder mon intégrité dans le succès de la cause que je défends… »

Alors le scandalise aussi la mainmise de Ben Ali sur le religieux et ses fonctionnaires, les imams, nommés par le pouvoir et tout à sa dévotion : « les prêches et les émissions religieuses à la TV ne sont plus que des temps de propagande, des hymnes permanents à l’envoyé de Dieu. Une caricature de religion ! Où est Dieu ? ».

De ce temps passé à parler de son pays, il reste un goût de cendres et de regrets. La Tunisie aurait pu devenir un modèle de démocratie dans le Maghreb, elle raté une chance. De l’épreuve de la répression, de ses morts, de ses humiliés, sortira-t-il un peuple plus fort ?

Des leaders, qui font tant défaut aujourd’hui, se lèveront-ils ?

Et que va-t-il se passer à la mort de Bourguiba, avec lequel les Tunisiens ont curieusement renoué en fuyant leur présent ? Sera-ce l’occasion d’un sursaut populaire ?

A moins que la révolution ne vienne des stades lors d’un matche de foot ?

L’an dernier, une bataille rangée entre policiers et jeunes supporters a fait dix sept morts. Et récemment, en février, des émeutes violentes de lycéens et de chômeurs ont eu lieu…C’est la question lancinante que se pose notre ami. Il y répond en se voulant plein d’espoir et de patience « l’alchimie de la réflexion, de l’approfondissement dans la douleur commence à opérer dans le peuple ».

Propos recueillis par Claudine Castelnau.

Ahmed. Manai | Reforme/Paris N° 539- Février 1996

tunisielibre@yahoo.fr, institut.tunisien@yahoo.fr

Supplice tunisien: un témoignage accablant

Wicem SOUISSI:Ligue des droits de l’homme Sciences Po- mars 1995



Épisodiquement relayées par nombre de médias, les organisations non gouvernementales n’ont pas cessé, ces dernières années, de dénoncer la répression en Tunisie, encore et toujours menée sous couvert de juguler le «péril vert». C’est en revanche une première qu’un Tunisien publie aujourd’hui un livre, non seulement pour témoigner des tortures qu’il a subies mais aussi pour en désigner un responsable au premier chef en la personne du président Zinc Ben Ali.

Comment Ahmed Manai, agronome, quinquagénaire, en est-il arrivé là? C’est d’abord, explique-t-il, pour avoir cru et, surtout, pour avoir pris au mot le discours de celui qui, évinçant dans la nuit du 6 au 1 novembre 1987 l’ancien président à vie Habib Bourguiba, avait dans la foulée promis un «changement» afin qu’enfin le peuple «Participe à la gestion de ses affaires». Candidat «indépendant », c’est-à-dire dans la mouvance d’un islamisme encore toléré mais dont le mouvement reste marginalisé dans l’illégalité, il brigue la députation aux élections présidentielle et législatives du printemps 1989. Sa déception est à la mesure des résultats officiels : moyennant un grossie truquage du scrutin, la Chambre des députés demeure monocolore et, sans affronter d’adversaire, le nouvel hôte de Carthage recueille près de 100% des suffrages.

L’autre «tort» de Ahmed Manaï est de s’être retrouvé ensuite dans le collimateur quand, décidé à mettre au pas tout le pays, le chef de l’Etat décrète, en 1990, le

renforcement sanglant de sa lutte contre l’extrémisme religieux. C’est dans ce contexte qu’il est arrêté, mis au secret puis sauvagement torturé, avant d’avouer…des rencontres et des relations avec opposants, islamistes ou pas, tous coupables de fomenter un «complot contre la sûreté de l’Etat», selon les service ces de police.

Ses tortionnaires satisfaits, il est libéré. Grâce à l’intervention d’un des plus influents coulissiers de la scène tunisienne, il est même autorisé à voyager, sous la menace, toutefois, de représailles à l’encontre de sa famille si d’aventure il s’avisait de parler. Aussi organise-t-il la fuite de son épouse et de ses enfants qui, via l’Algérie, le rejoignent dans son exil en France. Désormais délié, il prend sa revanche, il publie un récit poignant

La nécessaire solidarité avec une victime d’un système répressif érigé en mode de gouvernement n’empêche pas l’examen critique de son ouvrage. Certes il est aisé d’y relever un usage excessif des digressions. Mais là n’est pas l’essentiel. Ni roman, ni essai, Supplice tunisien est un acte politique de légitime défense où le fond prime la forme. On peut en revanche regretter que l’auteur ne consacre pas plus de deux pages au travestissement de la réalité opéré quand, voulant préparer l’opinion locale et internationale à la mise à l’écart de M. Bourguiba, son premier ministre, Ben Ali, fait accroire que celui-ci entend l’intégrisme sans raison garder.

Faut-il, à l’instar de ses détracteurs à la botte du régime, incriminer Ahmed Manaï pour ses sympathies à l’égard des intégristes, qu’il ménage? Pendant de ses convictions religieuses, sa profession de foi démocratique devrait répondre à cette question. En tout état de cause, il appartient aux Tunisiens d’avoir à l’esprit une leçon dont leur gouvernement actuel a donné, involontairement, une parfaite illustration : en politique, trop souvent, les paroles n’engagent que ceux qui les reçoivent.

Jardin secret du général Ben Ali est quoi qu’il en soit l’occasion de dessiller encore une fois les yeux sur la nature d’un régime qui bénéficie généralement d’un préjugé favorable, dès lors, assurément, que sa stabilité est rapportée au chaos algérien. Sa sortie au moment où la «Saison tunisienne en France» est à son apogée médiatique n’est pas dans ces conditions fortuite. Que Gilles Perrault, dont Notre ami le roi avait conduit à l’annulation in extremis’ de «l’Année du Maroc» dans l’Hexagone, signe la préface renforce de surcroît l’idée d’une publication- contre- manifestation. Mais les officiels tunisiens ne sont pas sur le chemin de plier bagages à leur tour. Les relations franco-tunisiennes sont en effet moins «passionnées» que les liens franco-marocains.

Traçant des limites à une comparaison entre les deux pays maghrébins. Gilles Perrault n’en souligne pas moins que «même ses pires adversaires reconnaissent à Hassan II [le roi du Maroc) une rare intelligence». Et d’ajouter, plus féroce encore, que «Ben Ali quant à lui se rangerait plutôt dans lu même catégorie que le ci-devant empereur Bokassa». A l’aune de Supplice tunisien, on peut se faire là-dessus sa propre idée.

« Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali », Éditions de la Découverte, Paris 1995

http://www.tunisitri.net/

Epitaphe

«Un vrai livre est écrit en vertu d’une nécessité, comme une vraie lecture est celle qu’on fait en état de faim et de désir. Et, de même qu’il est conseillé de se priver de lire si l’on n’en sent pas un appel, de même on devrait se priver d’écrire un livre si l’on n’a pas la conviction d’avoir à transmettre ce que nul ne peut dire à votre place.»

Jean Guitton: « Le travail intellectuel », 1986.

Par Mezri Haddad: 13 avril 1995

Une personne normalement constituée ne peut pas lire le témoignage d’Ahmed Manaï, « Supplice tunisien »*, sans éprouver sinon un profond malaise, du moins quelques sentiments de tristesse et de compassion pour l’auteur et sa famille. Nous devrions dire compassion pour toutes les victimes broyées par la «justice» de l’ère nouvelle et qui sont bien trop nombreuses pour que l’on puisse en établir exhaustivement la liste. C’est que le livre d’Ahmed Manaï — bien que marqué par une personnification excessive mais compréhensible — suggère aux lecteurs une idée relativement exacte du calvaire que des centaines d’autres compatriotes ont dû vivre lorsque «l’éradication» des contestataires fut déclarée devoir national par l’architecte du «changement historique».

Même si elle frise l’égocentrisme, cette personnification est en effet compréhensible car l’auteur avait affronté sa terrible épreuve dans la solitude. Celui qui marche sur la braise, seul, en subit les brûlures dit le proverbe tunisien. L’auteur ne pouvait par conséquent qu’être au centre de son propre drame.

Ce qui est en revanche moins compréhensible, voire même contestable, ce sont les quelques opinions personnelles que l’on décèle au détour de certaines phrases. A titre d’exemple, le cas de Hédi Baccouche qui semble bénéficier d’un traitement de faveur. Page 48, l’auteur arrange une sortie honorable à l’ancien Premier ministre en ramenant son limogeage à une querelle — au demeurant très honorable si elle était vraie — entre celui-ci et l’oligarchie mafieuse des frères Eltaïef. En réalité, le renvoi de Hédi Baccouche obéissait à des considérations beaucoup plus mesquines et relevait manifestement de la relation entre le maître et l’esclave.

De plus, l’auteur passe sous silence le rôle extrêmement important joué par Baccouche dans l’instauration de la dictature. C’est à lui que l’on doit par exemple l’ignominieuse Fatwa du « cas par cas » consistant à perpétuer l’injustice Bourguibienne qui avait frappé un certain nombre d’hommes politiques. Ce n’est qu’à la page 127 que l’auteur laisse échapper les raisons de la sympathie à peine voilée qu’il éprouve vis-à-vis de Hédi Baccouche !

Autre thèse qui, à travers 146 pages de récit émouvant, apparaît en filigrane et qu’un certain nombre d’historiens ou d’observateurs bien avisés de la vie politique tunisienne peuvent réfuter consiste à inscrire le système policier et tortionnaire décrit par l’auteur dans une espèce de continuité de l’Etat bourguibien. En réalité, les choses sont bien plus complexes. Même si le pouvoir sept- novembriste est indiscutablement l’aboutissement logique de trente longues et agonisantes années de despotisme éclairé, il n’en constitue pas pour autant la continuité. Le règne de Bourguiba est certes jalonné par plusieurs voltes- faces et de multiples atteintes aux droits de l’homme. Mais nul ne peut prétendre que le pouvoir bourguibien reposait sur la délation, .la torture et la peur, détestable triptyque qui caractérise le régime tunisien à partir de 1989. L’on ne peut donc légitimement parler de continuité qu’en considérant exclusivement les deux dernières années (1986 – 1987) lorsque le pouvoir avait lamentablement échoué dans l’orbite de Saïda Sassi et de ses acolytes. Les racines «philosophiques» et «morales» du nouveau régime ‘gisent par conséquent dans cette ultime période de déliquescence de l’État tunisien. En ce sens le régime au nom duquel fut torturé Ahmed Manaï et beaucoup d’autres Tunisiens n’est que la quintessence de la médiocrité et de l’arbitraire très visibles en fin de règne bourguibien. La gérontocratie despotique ne pouvait qu’enfanter ce jeune État- Moloch, que cette espèce d’héritier sans héritage :l’État-PSD. Le destin de la Tunisie s’est joué au ministère de l’intérieur parce que — comme le dit si bien l’auteur — «le courage est une vertu qui a souvent manqué aux hommes politiques tunisiens».

Ahmed Manaï n’a pas tort, encore qu’il faille préciser que ce n’est guère le courage — pas plus d’ailleurs que l’ambition — qui manquaient à un Ahmed Ben Salah ou à un Mzali pour déposer Bourguiba, mais c’est leur fidélité vis-à-vis d’un homme foncièrement pervers qui les handicapait. En outre, le courage n’a pas du tout manqué

aux Salah Ben Youssef, Tlili, Masmoudi … pour freiner la marche de Bourguiba vers l’absolutisme.

Toujours au registre des thèses contestables, il est nécessaire de relever la subjectivité intrinsèque avec laquelle l’auteur évoque la décennie socialiste conduite sous l’égide de M. Ben Salah. Malgré les dérapages principalement occasionnés par la généralisation subite et effrénée de la collectivisation — dont Ben Salah n’assume d’ailleurs pas seul la responsabilité — l’expérience socialiste a jeté les bases de l’économie tunisienne. Nul ne peut porter un jugement définitif sur une expérience qui n’en était qu’à ses balbutiements.

Quant à la tragique péripétie de notre ami Omar Shabou, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. «L’ami digne de confiance» dont parle l’auteur à la page 158 et qui serait à l’origine de toute l’affaire n’est autre que Kamel Al-Fazâa ancien rédacteur en chef du « Maghreb » avant d’occuper un poste à l’Intérieur. Ce dernier a sûrement joué un rôle infâme dans l’arrestation de Omar Shabou et d’Ahmed Manaï mais il n’est probablement pas à l’origine de l’affaire en tant que tel. En dépit du fait que j’ai été personnellement témoin indirect dans les tractations parisiennes, il ne m’appartient pas de donner une autre version des faits. L’histoire dévoilera la trahison, la faiblesse, l’imprudence ou la fidélité des principaux protagonistes dans cette affaire. Une chose est certaine, la version de l’auteur n’est qu’une hypothèse parmi tant d’autres !

Le malheur d’Ahmed Manaï c’est d’être fâcheusement tombé dans les griffes de la redoutable police politique. Sa chance, est de s’en être sorti vivant et sans séquelles physiques. Son mérite, c’est d’avoir eu la hardiesse de témoigner au nom de tous les suppliciés qui sont dans l’impossibilité de le faire eux-mêmes, soit parce qu’ils reposent au cimetière, soit parce qu’ils ont honte de décrire l’indescriptible et de relater l’ineffable. Ce mérite est d’autant plus grand que l’auteur aux «solides amitiés au pouvoir» (p. 68), pouvait réussir une belle carrière politique comme beaucoup d’autres qui n’avaient pas eu la chance d’avoir pour oncles un procureur général dans la dictature bourguibienne et un puissant ministre de la Défense à cette époque, celui-là même qui — de l’aveu de l’auteur (p. 127) — est à l’origine de la promotion de M. Ben AU dans le département de la Sécurité. Ahmed Manaï a préféré la vérité au mensonge, la justice à l’injustice et la démocratie à la dictature.

Pour mener à bien la difficile tâche que l’auteur voulait s’imposer en témoignant, la douleur et le ressentiment n’auraient évidemment pas suffi à eux seuls. Ils constituaient même un obstacle à la réalisation d’un écrit qui, pour convaincre, devait être lucide. Il fallait par conséquent s’employer à apprivoiser cette souffrance qui dominait son existence depuis son départ de la Tunisie. Avec Baudelaire, il pouvait répéter «soit sage Ô ma douleur et tiens-toi tranquille». Il lui fallait aussi beaucoup de force pour exorciser — par l’écrit — le mal qui le rongeait et qui émanait de ce sentiment humain d’avoir «perdu sa dignité» après sa libération. Habituellement, lorsque les mots veulent après-coup rendre compte d’une réalité malheureuse, ils ne le font que d’une manière abstraite et partielle car, dans ce processus intellectuel, le vécu est inexorablement privé de sa substance existentielle. Mais dans le récit d’Ahmed Manaï, les mots ne s’interposent quasiment pas entre le narrateur et le lecteur. Ce dernier se sent transporté et irrésistiblement plongé dans l’univers cauchemardesque du ministère de l’Intérieur. Ce dont l’auteur ne se rend peut-être pas compte, c’est qu’en publiant ce livre traumatisant, il recouvre sa dignité. Mieux, dans le mur infranchissable du silence, il ouvre une brèche qui laisse s’évader les cris lointains des suppliciés et nous fait parvenir l’ultima verba des Abdelaziz Mehouachi, Abdelraouf Laaribi, Ameur Degachi, Fathi Khiari, Mouldi Ben Amor, Rachid Chammakhi, Faïçal Barakat, Marwan Ben Zineb, Kamal Matmati, … : «qu’ai-je fait pour mériter la mort ?».

Mezri Haddad: 13 avril 1995

L’Interview d’InfoMatin : Ahmed Manaï

14/03/95- Dernière page

Interview donnée au téléphone.

« L’Etat tunisien pratique la torture sur les islamistes et la gauche »

Emprisonné et torturé pour ses positions en faveur de l’opposition islamiste, Ahmed Manaï publie un témoignage sur le régime tunisien.

Expert en agronomie auprès des Nations Unies, Ahmed Manaï est arrêté en avril 1991, peu après être rentré en Tunisie. Accusé de « complot contre l’Etat » sur la foi d’une lettre qu’il a toujours nié avoir écrite, il est emprisonné pendant deux semaines, puis banni. Il est en fait convaincu que cette arrestation est directement lié à sa candidature, lors des élections législatives de 1989, sur une liste « indépendante » et à ses prises de position favorables à la légalisation du parti islamiste tunisien Ennahdha. Il affirme aussi avoir été torturé pendant sa détention. A tout cela, il consacre un livre*, publié aux Editions La Découverte, préfacé par l’écrivain Gilles Perrault.

Info Matin :L’accession au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali, en 1987, a été suivie d’un véritable état de grâce. Quand les choses ont commencé à déraper ?

Ahmed Manaï : L’état de grâce a duré environ un an et demi, jusqu’aux élections du mois d’avril 1989. C’est à partir de ces élections que cela a dérapé. Ben Ali était le seul candidat à la présidentielle. Mais, pour les élections législatives, il y a eu des listes indépendantes, et cela ne lui a pas plu.

« Les listes violettes d’inspiration islamiste »..

A.M. : La couleur violette a été attribuée à ces listes par les autorités. Certaines d’entre elles étaient effectivement initiées par le mouvement Ennahdha, mais cela ne concernait pas toutes ces listes et en tout cas pas la mienne à Monastir.

« A partir de ces élections, cela a dérapé..

A.M. : Oui, mais en fait, avant même ces élections, il y avait déjà un verrouillage. Certains mouvements, de gauche notamment, n’avaient pu obtenir leur légalisation.

Info Matin : A quoi attribuez-vous cela ? A la culture du parti unique ?Au passé de policier du chef de l’Etat ?

A.M. : Je crois qu’il y a effectivement en Tunisie, une culture de parti unique, et pas seulement chez ceux qui sont au pouvoir. Même chez les islamistes, cette culture existe. Je crois qu’il faut ajouter à cela des facteurs plus personnels, qui tiennent à l’itinéraire du chef de l’Etat. Les deux facteurs se sont conjugués

Info Matin : A ces critiques, le pouvoir répond qu’il lui faut bien combattre la menace islamiste. Et préserver la Tunisie d’un drame comparable à celui que vit l’Algérie..

A.M. : La répression ne touche pas seulement les islamistes. Elle frappe tout autant les démocrates ou la gauche. En outre, il n’y a pas de danger islamiste en Tunisie. Si le mouvement islamiste Ennahdha avait été légalisé, il n’aurait pas obtenu plus de 10 ou 15% des voix. Les islamistes sont minoritaires en Tunisie, tout comme les laïcisants. Il faut savoir que le parti au pouvoir ici n’a rien de laïc. C’est même un parti presque aussi intégriste que les intégristes.

Info Matin : Donc le régime ne vous paraît pas crédible, lorsqu’il brandit l’épouvantail de l’Algérie ?

A.M. : La Tunisie n’est pas l’Algérie. La violence politique n’a jamais été dans les mœurs des Tunisiens. Ni la colonisation, ni la lutte pour l’indépendance n’ont eu le même caractère qu’en Algérie. Actuellement, la seule violence en Tunisie est celle de l’Etat contre les citoyens tunisiens.

Info Matin : Vous avez toujours défendu l’intégration du courant islamiste dans le jeu politique tunisien. Quelle serait, si cela était le cas, la place de ce parti ?

A.M. : La place d’un parti minoritaire, sans être pour autant marginal, représentant l’une des sensibilités du pays. S’il y avait des élections vraiment libres en Tunisie, il y aurait une recomposition du paysage politique. En fait, il est probable qu’aucun parti n’obtiendrait la majorité absolue. Même le RCD, l’actuel parti au pouvoir, n’y parviendrait pas.

Info Matin : Dans votre livre, vous racontez comment vous avez été torturé. Est-ce une pratique habituelle en Tunisie ?

A.M. : C’est une pratique systématique actuellement et elle est encouragée par le chef de l’Etat lui-même. Elle frappe d’ailleurs indistinctement les islamistes et les militants de l’opposition de gauche.

Info Matin : Vous soulignez que vous êtes un ami de longue date de Rached Ghannouchi, le « guide » du mouvement islamiste tunisien…

A.M. : Ghannouchi est un ami que je connais depuis vingt cinq ans. Mais j’ai d’autres amis dans d’autres partis.

Propos recueillis par Dominique Lagarde

Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali

Editions La Découverte. Mars 1995

Le Nouveau Quotidien (Suisse)

07/06/95

La visite controversée du président tunisien en suisse

Un ancien prisonnier politique dénonce la venue de ben Ali à Genève.

Le chef d’Etat est invité par le Bureau international du travail.

Compte tenu des faits, très graves reprochés au régime tunisien et à son président, le général Ben Ali, on se demande pourquoi le secrétariat général de l’Organisation internationale du travail (OIT), à Genève, a invité le dirigeant de Tunis à venir inaugurer, demain à la Bibliothèque du Palais des Nations, une exposition intitulée : « De Kairouan à Carthage ; esprit des lois et tolérance ». Les adversaires de Zine Ben Ali, qui lui ont préparé un « comité d’accueil », avancent une explication. C’est la conférence internationale des syndicats libres qui aurait, en remerciement à la Tunisie pour sa contribution au dialogue proche- oriental, encouragé l’OIT à faire un geste ne direction du président Ben Ali. Par contre, ni la Confédération, ni le gouvernement genevois ne rencontrent ce dernier.

Hier à Genève, des opposants au régime tunisien, parmi lesquels Ahmed Manaï, ancien prisonnier politique torturé par ses geôliers, ont tenu à dénoncer la visite du président. La Tunisie nourrit encore chez certains l’image de la Suisse de l’Afrique du Nord, parallèle autrefois accolé au Liban pour le proche- Orient et, il n’y a pas si longtemps, au Rwanda pour l’Afrique noire ? Il faut briser cette image, ont dit ces opposants à Ben Ali. Et le témoignage d’Ahmed Manaï, rapporté dans un livre*, est accablant pour l’ancien ministre de l’intérieur de Bourguiba, devenu président à la faveur d’un « coup d’Etat médical », en 1987, contre le vieillard cacochyme, héros de l’indépendance tunisienne.

Agronome de formation, expert auprès de l’ONU, aujourd’hui exilé à Paris, Manaï a eu le tort, aux élections législatives de 1989 auxquelles il se présentait, de se réclamer d’un humanisme religieux. Or Ben Ali pourchasse tous ceux qui, de près ou de loin, fraient avec les islamistes. Interdits d’existence partisane, ceux-ci sont réduits au silence.. Et comme toute contestation de son pouvoir ne peut servir, selon lui, que les intérêts du pôle islamiste, il en profite pour faire taire toute opposition réelle. Dans son rapport de 1994, Amnesty International recensait 2000 prisonniers politiques en Tunisie, en 1993. Le recours à la torture, ajoute l’organisation, est une pratique courante dans les locaux du ministère de l’Intérieur.

Visiblement apeuré à l’idée que ses propos puissent contrarier le président Ben Ali, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) et vice-président de la CISL, Ismaïl Sahbani, explique, en signifiant son approbation, que son pays agit envers les islamistes comme à l’époque, l’Italie vis-à-vis des terroristes, issus des brigades rouges. Mais l’Etat ne torture pas. Nous nous élèverions contre une telle pratique ».

« Supplice Tunisien », La Découverte, 1995.

Antoine Menuisier

MAROC hebdo : 7- 13 avril 1995.

Supplice tunisien « Tunisie amie »!

« Tunisie, amie » est l’équivalent de notre « éblouissement des sens », accroche publicitaire pour vendre le produit « Tunisie » sur les marchés des Tours- opérators. Un livre vient pour la première fois d’écorcher cet argument publicitaire, sur fond d’exhibition nationale culturelle tunisienne à Paris.

Mustapha Tossa.

« La saison de Tunisie » bat son plein aujourd’hui à Paris. Elle aurait été un grand feu d’artifice à travers lequel le public français et européen découvrirait la Tunisie de ses rêves et celle des cartes postales, à la fois riche et dense, excitante et variée. Exposition de qualité rare, cycles de cinéma, rencontres inédites autour de l’histoire et de la littérature, fruits de la création tunisienne.

Patronnée par les plus hautes autorités de l’Etat, François Mitterrand du côté français, le général Ben Ali du côté tunisien, cette manifestation promettait de devenir l’événement culturel et publicitaire de l’année. Et voilà qu’une maison d’édition de taille moyenne ( La Découverte) sort un livre d’un monsieur inconnu même du grand public tunisien, Ahmed Manaï, intitulé « Supplice tunisien, le jardin secret du général Ben Ali » préfacé par Gilles Perrault, une vieille connaissance du Maroc.

On se met à pronostiquer un remake des péripéties marocaines. Il ne se produit pas. La fête a bien eu lieu, mais sans le goût de la fête, avec un service minimum qui tient du protocolaire et du diplomatique, sans faste ni exhibition.

« Supplice tunisien » est un livre dont on ne sort pas indemne, non pas que le sujet qu’il traite, soit une spécialité tunisienne, mais parce que le « je » narrateur, redoutable aimant d’affectivité, offre une dimension nouvelle à ce sujet. L’auteur se défend de livrer une analyse politique froide de la société tunisienne. Il écrit sa propre descente aux enfers, dans « les caves chantantes du ministère de l’intérieur ». Ecrit comme un carnet de bord, il obéit au mode de construction le plus simple. Celui dit de l’escalier : escalade dans l’horreur ou descente aux enfers.

A sa sortie, le livre, actualité oblige, a bénéficié d’une promotion médiatique minimum. L’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE), une officine gouvernementale de propagande, a usé de son carnet d’adresses pour dissuader les rédactions parisiennes « amies » de rendre compte de ce brûlot. Des journalistes français ont été contactés, invités à déjeuner, briffés sur la nature dangereuse de l’auteur présenté comme un chef du mouvement islamiste Ennahda.

Un autre son de cloche de cette même officine le présente comme un ancien collaborateur des services secrets tunisiens, et qui par vengeance personnelle, aurait inventé cette histoire dans le seul but de régler des comptes à ses anciens employeurs.

Agitation, agitation et demi. N’ayant pas réussi à interdire la sortie du livre, les agents tunisiens ont tenté de négocier avec la direction de « La Découverte » un report de parution.. Leur obsession était que le général Ben Ali devait effectuer une visite officielle en France à l’occasion de la saison de Tunisie, pour inaugurer, en compagnie de François Mitterrand, Charles Pasqua et Jacques Chirac, en sa qualité de maire de Paris, cette manifestation. La tentative de reporter la parution du livre a été un échec et le général tunisien dût se contenter de suivre les cérémonies d’inauguration à la télévision, de son palais de Carthage.

On raconte que le jour de la parution de « Supplice tunisien », Philippe Seguin, président de l’Assemblée nationale, natif de Tunisie, acteur actif du lobby tunisien en France, a envoyé son assistante se procurer un exemplaire. L’histoire ne raconte pas si Philippe Seguin a apprécié ce livre. Il n’en demeure pas moins qu’une rencontre avec l’auteur a été inscrite sur son agenda. « supplice tunisien » a jeté un trouble diffus sur le prestigieux comité de parrainage de la « Saison de Tunisie ».

Censure tactique

Le livre de Ahmed Manaï aurait dû faire 400 pages. L’éditeur a été obligé de sucrer quelques chapitres contenant quelques histoires salaces et libertines qui se jouent dans les alcôves du Palais de Carthage, connus des seuls initiés tunisiens, mais jamais écrites dans un livre. L’édition arabe de supplice tunisien, en cours de fabrication, devrait rattraper cette censure tactique.

Ahmed Manaï ne ménage pas la personne du général président. L’auteur n’a pas de mots assez durs pour égratigner le personnel politique tunisien. Il dénonce dans une phrase- couperet « la légendaire couardise des hommes politiques tunisiens et la conspiration du silence. Parmi les histoires qu’il relate pour illustrer la méthode d’éradication tunisienne, il y en a une, parfaitement éclairante du système de terreur pratiqué par l’appareil policier. C’est l’histoire d’un militant Nahdaoui, arrêté et torturé jusqu’à ce que mort s’en suive. Ce père de famille laisse derrière lui sa femme et ses enfants dans le besoin le plus total, menant une vie de survie.

Terroriser pour dissuader.

Un jour la veuve tombe malade. Elle n’avait pas les moyens d’aller se faire soigner et agonisait sur son lit devant ses enfants. On finit, devant le drame qui se profile, par faire venir un médecin, une connaissance de la famille.

Non seulement le médecin, sans doute apitoyé par le sort de cette famille, la soigne gratuitement, mais avant de partir, il lui laisse un peu d’argent pour subvenir aux besoins alimentaires de ses enfants. Comme ils n’avaient plus rien, elle fait faire des courses volumineuses chez l’épicier du coin.

Celui- ci surpris par l’inhabituelle dépense de cette famille, alerte la police qui rapplique sur les lieux pour faire une enquête sur la provenance de l’argent. On découvre l’histoire de ce médecin généreux. Il fut arrêté, amené au poste et accusé d’aider « une entreprise de déstabilisation de l’Etat ».

L’éradication tunisienne se résume en quelques mots ; terroriser pour dissuader, affamer pour affaiblir, isoler pour extirper.

Autre moment fort de « Supplice tunisien » concerne la relation ambiguë qui s’est installée au fil des séances de torture, entre le bourreau et sa victime.. Les dialogues, les rapports sont parfois violents, parfois intimistes, parfois haineux, parfois amicaux.

Le portrait qu’Ahmed Manaï fait de ses bourreaux est saisissant d’ambiguïté, un mélange d’hommes et de robots. Après avoir fait leur huit heures « de bureau » de torture, ils deviennent des citoyens ordinaires, avec leurs préoccupations du commun des mortels comme si leur besogne de tortionnaires n’a pas prise sur eux. Ils sont devenus des « fonctionnaires de la torture ».

Peut- être que la spécificité tunisienne dans ce domaine n’est pas tant le raffinement des techniques de torture que dans la capacité du système tunisien à produire des hommes qui torturent sans états d’âmes, professionnels jusqu’au plaisir, consciencieux jusqu’à l’abnégation.//

L’Hebdo : Lausanne/ 08/ 06/1995

La face sombre de la Tunisie.

Dictature : Réélu avec 99, 9% des voix à la tête d’un Etat policier et corrompu,

Le général Ben Ali, en visite à Genève, profite bien de la peur des islamistes.

Jardin balnéaire, perle des agences de voyages, on l’a parfois appelée « la suisse de l’Afrique » et beaucoup encore la croient paisible, épargnée des turbulences du sud de la Méditerranée. Quand, en novembre 1987, Zine Ben Ali fait son « coup d’Etat médical » pour prendre la place du vieux Bourguiba et multiplie les promesses démocratiques, l’accueil est optimiste. Il l’est d’autant plus qu’il faut un homme résolu pour « éradiquer »les islamistes, tâche dont il s’acquittera d’ailleurs rapidement. Il le restera donc longtemps, même si, dès 1988, une loi punit de l’emprisonnement toute « action de démocratisation de la nation »…

La Tunisie a aujourd’hui l’un des régimes les plus impitoyables du monde arabe. Toute opposition, quelle qu’elle soit, est tuée dans l’œuf. Les prisons recèlent des milliers de prisonniers politiques, la torture est généralisée et aurait abouti à plusieurs dizaines de morts. L’économie privée ferait l’objet d’un racket systématique au profit de la famille du chef de l’Etat, plébiscité l’an dernier(99,9% des voix) après la mise à l’écart de tout rival. Le 23 mai dernier, son parti a encore triomphé aux municipales avec 99,86% des voix.

Dans un livre récent intitulé « Supplice tunisien », récit de son incarcération avec tortures en 1991, l’islamiste modéré Ahmed Manaï évoque des cas de femmes arrêtées et photographiées nues en vue d’intimider leurs maris. Selon Amnesty International, des centaines de femmes subissent des sévices sexuels. « N’importe quel commissaire sait qu’il peut accuser une fille de connivence avec les islamistes, pour la soumettre à un chantage sexuel », affirme pour sa part un Tunisien exilé.

La lutte contre des « complots islamistes » réels ou imaginaires permet tous les abus. Ancien chef de la sécurité et ministre de l’intérieur, ambassadeur à Varsovie à l’époque de Jaruzelski, Ben Ali, disent ses opposants, est resté un policier de l’ombre. Il ne donne jamais de conférences de presse et évite les discours. Longtemps, il parvient tout de même à conserver une bonne image à l’extérieur en promouvant une législation modèle, en garantissant la laïcité de l’école, en évitant le voile aux femmes. Mais entre les discours et la réalité, il y a « un abîme », dit Amnesty. Et le régime en finit par tomber, aux yeux d’un opposant, dans une « arrogance inexplicable » qui pourrait se retourner contre lui. La récente parodie des municipales a suscité quelques incidents inhabituels( voitures incendiées) et Ahmed Manaï décèle les prémices d’une explosion sociale. Sur le plan économique, des investisseurs étrangers, découragés par les infiltrations policières et le racket, plient bagage : plusieurs entreprises suisses auraient ainsi été lésées.

Est-ce pour cela que Ben Ali n’a pas droit à une invitation officielle à Berne, après sa visite à l’Organisation internationale du travail ? « Il n’en a pas formulé la demande et nous ne l’avons pas prévue », se contente de dire le Département des affaires étrangères. Mais qu’on n’aille surtout pas en déduire que les relations avec la Tunisie ne sont pas « bonnes ». Ce qui fait dire à un avocat tunisien que « l’Occident n’a toujours pas tiré les leçons de la chute du Chah d’Iran ».

A.M

Journal de Genève et Gazette de Lausanne

Vendredi 9 juin 1995.

Genève : Alors que les opposants dénoncent le durcissement de la répression

Le président Ben Ali en visite éclair à l’ONU

Invité par le Bureau international du travail, le président tunisien n’est resté que quelques heures à Genève.

De mémoire de fonctionnaire international, on ne se souvient pas d’une visite de chef d’Etat qui ait provoqué pareilles mesures de sécurité. La majorité des parkings du Palais des Nations ont été bouclés, la presse est restée à l’écart. Et l’exposition inaugurée hier par le président tunisien Ben Ali « De Kairouan à Carthage : esprit des lois et tolérance » n’a été suivie que par des personnalités tirées sur le volet.

Invité d’honneur de la 82è session de la Conférence internationale du travail, le président tunisien a néanmoins prononcé auparavant un discours dans lequel il a assuré que son pays « avait placé l’emploi au premier rang des priorités nationales ». Dans ce texte très général, Ben Ali a en outre tenu à souligner « l’importance que la Tunisie accorde aux Droits de l’homme », qui représentent « le fondement sur lequel nous avons édifié les rapports sociaux de notre pays ».

Des milliers de prisonniers politiques.

La présence aux portes de l’ONU, de quelques dizaines de manifestants explique peut-être en partie le caractère confidentiel de cette visite. Des opposants en exil ont donné de la voix depuis quelques jours pour témoigner des violations des droits de l’homme qui sont commises dans le pays depuis l’accession au pouvoir de Ben Ali, en 1987.

Autour de l’ancien prisonnier politique Ahmed Manaï, qui vient de publier un livre sur le »Supplice tunisien », ces opposants ont dénoncé l’existence d’une répression qui s’étendrait à toutes les tendances politiques « sous prétexte de faire barrière à l’intégrisme ». Selon M.Manaï, il y aurait actuellement entre 4000 et 10.000 prisonniers politiques, dont le statut n’est pas même reconnu et qui auraient été condamnés pour des charges « qui n’ont rien à voir avec la politique ».

Au mois de mai, le parti du président Ben Ali, le rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)……………

-ne sont, aux yeux de ces opposants qu’une manière pour lui de se donner un semblant de respectabilité internationale ».Dénonçant le fait que Ben Ali ait autorisé à se rendre en Suisse, ces opposants assurent que le président poursuivrait le même objectif en tentant de se faire inviter par le Conseil fédéral.

Selon le Département fédéral des affaires étrangères(DFAE), le président tunisien n’aurait pas demandé à être reçu de manière officielle à Berne. Même réponse du côté des autorités genevoises. En rappelant que la Suisse entretient avec la Tunisie de bonnes relations diplomatiques, le DFAE, par la voix du porte- parole Christian Meuwly, souligne que la Suisse se contente, lors des visites de ce type, de faciliter le travail des organisations internationales.

L’accession à la présidence de Ben Ali a coïncidé dans le temps avec l’apparition des craintes occidentales face à la naissance du phénomène intégriste en Afrique du Nord. La Tunisie compte d’ailleurs une mouvance islamiste dont les principaux dirigeants sont en exil. Mettant en avant les bons résultats économiques obtenus(4% de croissance en moyenne depuis 1987), le pouvoir insiste à souhait sur « la stabilité politique dont bénéficie la Tunisie ».

Les opposants ne mettent pas moins en garde devant une situation qu’ils qualifient de « pré-algérienne ». A leurs yeux, face à l’autoritarisme du régime et à un endettement par habitant qui est comparable à celui de leurs voisins algériens, les Tunisiens pourraient devenir de plus en plus nombreux à être tentés par une solution extrémiste.

Luis Lema

Le Matin de Genève :

07/06/1995

Pas de tapis rouge pour Ben Ali

Jughurta Aït-Ahmed

Il faut dérouler « un tapis de fil de fer barbelé » sous les pieds du « général » Zine El-Abidine Ben Ali, le chef de l’Etat tunisien. Symbolique et piquante, la formule résume assez bien l’état d’esprit qui prévalait, hier à Genève, au sein de l’opposition tunisienne, mobilisée contre la venue à Genève d’un « dictateur ». Demain , le chef de l’Etat tunisien doit,en effet, prononcer un discours devant- et à l’invitation de- l’Organisation internationale du travail(OIT). C’est pour faire entendre leurs voix « étouffées par les « damnés du pouvoir » que ces opposants ont choisi de manifester, au même moment, devant le palais des Nations.

« Le système dictatorial tunisien n’a rien à envier aux totalitarismes des pays de l’Est », a affirmé Ahmed Manaï, auteur du livre « Le supplice tunisien , le jardin secret du général Ben Ali ». Sous couvert de lutte contre « l’intégrisme islamique, dont il prétend être le rempart, le général Ben Ali a multiplié les arrestations arbitraires, les parodies de procès, la torture d’abord contre les islamistes puis la gauche et la société civile »

Il y aurait actuellement, selon Manaï, entre 4000 et 10.000 prisonniers politiques, considérés et traités comme des détenus de droit commun.

Lui-même arrêté et torturé, Manaï estime à 130.000 le nombre de policiers chargés de « surveiller » une population réfractaire- par tradition et par nature- à toute violence politique.

« En 1991, il y a eu un seul attentat attribué aux islamistes. Et il y a eu un mort », affirme Manaï.

Craignant à terme, des risques d’explosion, certains orateurs considèrent que la Tunisie se trouve actuellement dans une situation « pré-algérienne ». « Même les exilés sont persécutés à l’étranger, en Suisse notamment », affirme Ali Saïdi, animateur du Comité pour la défense des libertés.

Les opposants tunisiens qui bénéficiaient notamment de l’appui du Parti socialiste genevois se sont tous félicités du fait que les autorités suisses et cantonales ne se soient pas associées à l’initiative d l’OIT

Le Soir- Bruxelles

10/07/95

Tunisie : un livre qui suscite la polémique.

La fâcheuse réputation de la Tunisie du président Zine El Abidine Ben Ali en matière de droits de l’homme ne date pas d’hier. Les rapports des organisations spécialisées dénoncent d’ailleurs régulièrement les méthodes coercitives tunisiennes, rapports que les autorités rejettent avec autant de force. Le livre publié par Ahmed Manaï au printemps de cette année se veut un témoignage du type de dépassement auquel le citoyen tunisien se trouve confronté s’il a le malheur de sortir de la « pensée unique » locale.

« Supplice tunisien, les jardins secrets du général Ben Ali »(1) porte bien son nom, à en lire le récit des deux semaines passées par l’auteur, à son retour au pays en 1991, torturé pour « complot »avant d’être relâché, « sur intervention du président », non sans avoir perdu sa dignité devant ses bourreaux.

« Clans mafieux »

Désormais exilé, M.Manaï, que nous avons rencontré cette semaine à Bruxelles, a gardé de son aventure beaucoup de ressentiment, singulièrement à l’égard du président Ben Ali, qu’il décrit comme un « dictateur sans envergure » et dont il nie la moindre réussite. Pour lui, la Tunisie est désormais aux mains de « clans mafieux »- au nombre de quatre, qu’il égrène d’ailleurs avec précision-, et ne survit que grâce à l’appui occidental. Le pouvoir tunisien arrange bien l’occident, qui n’a cure de la démocratie et des droits de l’homme dans le tiers monde ; ce qui l’intéresse, ce sont des régimes forts, stables, argumente-t-il. Je l’ai bien constaté en France, à droite comme à gauche : on dit éviter toute ingérence, mais on soutien les régimes, du point de vue économique et militaire. Le régime tunisien tient grâce à l’aide de la France, des Etats- Unis…et de plus en plus d’Israël( qui se félicite du rôle tunisien dans le processus de paix).

Les autorités tunisiennes, très soucieuses de l’image de marque de leur pays, n’apprécient guère la campagne d’Ahmed Manaï, qualifié de « chef du mouvement intégriste Ennahdha »(2). De son côté l’ancien expert international auprès de l’ONU écrit que sa candidature en tant qu’indépendant aux législatives de 1989-source de ses ennuis- avait été soutenue contre son gré par Ennahdha, à l’époque toléré. Mieux, il ajoute connaître et apprécier Rachid Ghannouchi, le maître à penser du mouvement islamiste tunisien. Un crime ? Ennahdha n’a jamais recouru aux méthodes terroristes chères à certains fanatiques islamistes sous d’autres cieux, parfois tout proches. Un parti est toujours un peu le reflet de la société dont il émane, observe M.Manaï. Il y a ainsi des différences entre l’ex-démocratie chrétienne italienne (corrompue) et allemande. Idem chez nous : Ennahdha est le produit d’une histoire peu marquée par la violence ; le FIS, au contraire, est le reflet d’une société traversée par des contradictions et qui connut longtemps le colonialisme, le despotisme.

« Calomnies et mensonges »

Pour Tunis, M.Manaï dissimule ses activités parisiennes dans les milieux d’extrême droite et des cercles de la revue d’histoire révisionniste. (…)Et, il tente d’orchestrer une campagne de dénigrement systématique pour jeter la confusion dans les esprits, usant de cynisme, d’impudence pour traîner à longueur de pages, ressentiments, calomnies et mensonges.

Dans le rapport annuel d’Amnesty International, publié mercredi dernier, le cas tunisien fait l’objet de remarques semblables aux autres années : « Des centaines de personnes soupçonnées de sympathie à l’égard de l’organisation interdite islamiste Ennahdha ou du parti communiste des ouvriers tunisiens, également interdit, ont été arrêtés au cours de l’année (94), en même temps qu’un certain nombre de détracteurs du gouvernement. (…) Des informations font état de traitements cruels, inhumains ou dégradants, infligés systématiquement aux prisonniers politiques. Quatre prisonniers politiques, au moins, sont morts en prison ».

BAUDOUIN LOOS

1) Editions La Découverte ( Préface de Gilles Perrault)

2) Aucune explication n’est toutefois fournie sur le traitement de faveur inhabituel- la liberté-accordée à une personne présentée comme faisant partie de la direction d’Ennahdha, et qui était accusée de « complot contre la sûreté de l’Etat ».

,,Tunesiërs waren zo naïef om demokratie-belofte te geloven ; ;

Standard de Liège ( Belge Néerlandais) Samedi 08/07/ 1995

Paul VANDEN BAVIERE

BRUSSEL-

Het was naief van mij en van vele andere Tunesiërs geloof te hechten aan de beloften van demokratizering in november 1987 van de nieuwe president, Zine Abidine Ben Ali. Beloften die velen aanzetten om in de politiek te gaan. Achteraf bekeken moest men zeer naïef zijn om te geloven dat iemand die carrière maakte bij de politie en veilligheidsdiensten van Tunesië een demokratie zou maken.

Dat zegt Ahmed Manaï, een agronoom die voor de Verenigde Naties werkte, maar

es Tunisiens étaient si naïfs de croire aux promesses de démocratisation

Paul VANDEN BAVIERE

Traduit du Néerlandais par Anouar Koutchoukali.

Standaard 09 juillet 1995

Bruxelles – « Cela a été naïf de ma part et de la part de beaucoup de tunisiens d’avoir cru, en novembre 1987, aux promesses de démocratisation du nouveau président, Zine Abidine Ben Ali. Promesses qui ont poussé beaucoup de gens à se lancer dans la politique. A posteriori, il s’est avéré que nous avons été d’une très grande naïveté que de croire que quelqu’un qui a accompli sa carrière dans la police et les services secrets, ait l’intention de faire de la Tunisie une démocratie. »

Tels sont les propos exprimés par Ahmed Manai, un agronome qui travaillait pour les Nations- Unies, mais actuellement en exil en France, lors d’un entretien à Bruxelles. Il a subi dans sa chair ce que c’est de croire à des promesses. Il se laissa comme beaucoup d’autres entraîner dans l’euphorie qui a suivi le coup d’Etat du 7 novembre 1987, perpétré par le Ben Ali, alors Premier ministre, contre le « président à vie » Habib Bourguiba.

Successivement, fonctionnaire de police, chef des services secrets, ministre de l’Intérieur puis Premier ministre, le nouvel homme fort promit enfin l’instauration de la démocratie, après 30 ans de régime de parti unique. Il refonda le Destour (parti de l’indépendance) en Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) et promit des élections libres.

Mais les promesses ne résisteront pas au test des élections parlementaires tenus en avril 1989. Comme de coutume, les sièges furent tous remportés par le parti au pouvoir. Ahmed Manai, s’était alors présenté avec une liste indépendante à Monastir qui, « malgré la fraude massive », acquit officiellement 22 pour cent des voix. Cette liste avait l’appui du parti islamiste Ennahda, dont la participation aux élections était exclue.

Manai affirme ne pas avoir sollicité cet appui. Il reconnaît être un ami de Rached Ghanouchi, le leader du parti Ennahda qui se trouve actuellement exilé à Londres, mais affirme ne pas partager les idées politiques. Il précise que, après le coup d’Etat, il y avait un vide politique autour du Destour. « Le seul parti qui avait une assise populaire était alors Ennahda ».

Complot

Quoi qu’il en soit, sa participation aux élections ne connaîtra pas une issue heureuse pour Manai. En avril 1991, de retour d’une mission de l’ONU au Burundi, il sera arrêté puis torturé quatorze jours durant. Cette épreuve, il la relate dans un ouvrage qui vient d’être publié (*). Le gouvernement tunisien dément l’existence de la torture mais les rapports d’Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains prouvent le contraire. Manai révèle en annexe dans une vingtaine d’exemples les méthodes de torture auxquelles sont soumis les opposants présumés ou non.

Pour les services de sécurité, il s’agissait d’arracher à Manai des aveux pour pouvoir révéler l’existence d’un soit- disant complot « fomenté non seulement par Ennahda mais par l’ensemble de l’opposition » contre le régime. Ce « complot » sera suivi en 1992 de procès monstres, ouvrant ainsi la voie à une justification de la dictature, souligne Manai qui, après sa libération, partit en France.

Il n’est pas tendre avec le régime qui, selon lui, est dominé par des « clans maffieux » des proches de la famille Ben Ali. Sortir de cette situation ne paraît pas si simple. « L’opposition doit se restructurer, elle ne signifie plus rien, même Ennahda a perdu confiance » affirme Manai. Il déplore que l’Occident ne fasse rien pour la démocratie et les droits humains dans le tiers-monde. Le régime bénéficie de la protection de la France, des Etats-Unis et d’Israël.

Il précise également que Ben Ali entretenait déjà des relations avec le Mossad à l’époque où il dirigeait les services de sécurité et qu’il en sait beaucoup plus sur le bombardement du siège de l’OLP en 1985 et de l’assassinat du leader palestinien Abou Jihad en 1986. Dans son livre, Manai rapporte l’histoire de Marwan Ben Zineb, un féru d’informatique qui le 28 juillet 1989 fut victime d’un « accident » après qu’il eut accédé à l’ordinateur du président et découvert une liste des agents du Mossad accrédités à Tunis.

Paul VANDEN BAVIERE

Traduit du Néerlandais par Anouar Koutchoukali.

”Supplice tunisien “, par Ahmed Manaï. La Découverte, 252 pages. 110 francs.

On a beaucoup parlé des atteintes aux droits de l’homme au Maroc d’Hassen II ; le régime du président tunisien Ben Ali bénéficie volontiers d’une bienveillance silencieuse. Gilles Perrault, qui préface cet ouvrage, met les deux chefs d’Etat dans le même sac. Et le témoignage d’Ahmed Manaï, expert international qui a eu tort en 1989 de défier le régime, éclaire d’un jour accablant, les pratiques d’un régime qui contrastent singulièrement avec l’image qu’il veut donner de lui, et que la lutte contre le radicalisme islamiste ne saurait justifier.

SUD OUEST : 24/ 06/ 95

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VAR MATIN : Mardi 11 avril 1995.

Quels autres moyens que la torture et l’emprisonnement, un gouvernement totalitaire peut-il utiliser pour tenter de faire taire, plier ses opposants ? La pratique écœurante, est hélas monnaie courante; et dire que cela se passe à notre porte! Des pays voisins au nôtre, soit disant en voie de développement, n’hésitent pas à user de la pratique ; les forces policières parallèles, en toute impunité, de ne pas s’en priver et le nombre de victimes d’augmenter.

Dur constat d’impuissance pour nous qui ne devons pas pour autant fermer les yeux ; heureusement que certains rescapés de ces geôles nous obligent à les rouvrir au cas où…Comme Ahmed Manaï qui, aux éditions La Découverte, nous livre son témoignage poignant. Pour avoir eu le tort de défier le nouveau régime tunisien, en se présentant simplement aux élections législatives de 1989. L’agronome et expert international auprès de l’ONU est traqué, arrêté et torturé par les services bien spéciaux du général Ben Ali. Sa femme, ses enfants n’échapperont pas à cette répression et il ne faudra qu’une évasion de ces derniers, après que l’auteur ait été contraint à l’exil, pour que la famille soit réunie. Mais… que d ‘épreuves difficiles, traumatismes, pour un seul rêve : la liberté !

N’en déplaise à certains, la Tunisie n’est pas uniquement le pays du tourisme, des plages, des palmiers, du folklore, de l’histoire : derrière, se cache une dure réalité : l’horreur de la répression.

J.M.G.

« Supplice tunisien » par Ahmed Manaï, Editions La Découverte, rue Abel-Hovelacque à Paris : préface de Gilles Perrault, 252 pages,110F

Charlie Hebdo : 16 avril 1995.

Pauvre Maghreb ! l’Algérie a son FIS, le Maroc son roi : on saura maintenant que la Tunisie a son général Ben Ali. Dans Supplice tunisien ( La Découverte) d’Ahmed Manaï, préfacé par Gilles Perrault, vous saurez vite à quoi vous en tenir sur la « démocratie » tunisienne et songerez ( nous l’espérons) à porter vos devises ailleurs.

Mohammed Samraoui :

Auteur du livre : Chronique des années de sang

Denoël : Septembre 2003

2 septembre 2003

Salam mon frère Ahmed,

Ayant entamé la lecture de votre superbe livre dans le train Paris- Cologne, je n’ai pu m’endormir avant de l’avoir terminé. Aussi je tenais particulièrement à vous rendre hommage pour ce poignant témoignage ainsi qu’à saluer votre combat courageux pour la dignité de vos compatriotes.

Que Dieu vous guide dans votre juste cause.

Sincères amitié

Benjamin Stora

Historien

1 mars 1995

Cher Ahmed Manaï ,

Merci beaucoup pour l’ouvrage Supplice tunisien. Je vais bien sûr le lire, mais j’ai eu de graves problèmes de santé ( 4 pointages au cœur, opération le 3 janvier..) et j’ai frôlé la grande catastrophe.

Bien cordialement

Stéphanie Mesnier

Le Canard Enchaîné

Paris le 8 mars 1995

Cher monsieur,

Je vous remercie de votre livre, dont la lecture fut bouleversante. J’ai rédigé un article qui sera publié dans « le Canard » la semaine prochaine.

Stéphanie Mesnier.

==============================

William Bourdon

Avocat

156, rue de Rivoli- 75001 Paris

Cher monsieur, Ces quelques lignes pour vous féliciter de l’ouvrage que vous avez récemment publié.

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer un de ces jours.

Je vous prie de croire, cher monsieur, à l’assurance de mes dévoués sentiments.

W.B

=============================================

Pierre Guillard

Auteur du livre :Ce fleuve qui nous sépare

Lettre à l’imam Ali Belhadj- Ed. Loysel- Paris 1994

20, rue de l’Ecole

25000 Besançon

Cher monsieur Manaï

Je viens d’achever la lecture de votre ouvrage. Je suis sûr qu’il constitue un coup très dur au régime de Ben Ali. Votre conclusion m’a paru très convaincante, très riche. J’espère que nous pourrons en parler, et que vous m’éclairerez sur la Tunisie, où je n’ai fait que du tourisme. J’ai des amis à Bir Bourekba, d’autres à Sousse, ville des plus douces que je connaisse. J’ai aussi chez moi, dans je ne sais quel tiroir…un grand portrait dédicacé de Ben Ali, je vous raconterai.

Votre récit tient en haleine, et vous montrez à travers toutes les souffrances que votre famille et vous ont pu traverser, que ce régime porte en lui et nourrit les germes de sa propre mort. Le conflit algérien m’est souvent apparu comme une sorte de temps suspendu, une hésitation de toute la société devant le pas démocratique. Votre ouvrage me permet de penser que c’est tout le Maghreb qui vit aujourd’hui cette crise. Puisse-t-elle être féconde !

A bientôt je l’espère.

Acceptez mon salut le plus chaleureux. Puisse votre famille et vous passer un beau printemps.

P.G

============================================

Avant de vous écrire, j’ai trop rapidement parcouru votre livre pour pouvoir vous en parler ; mais je sais déjà que votre courageux témoignage me bouleversera.

Vous êtes de ceux dont l’humanité mérite sa gloire.

Merci

N.Galley

14 / 04/ 97

===========================

Je ne vous connais pas, je n’ai pas encore lu votre livre, j’ai entendu parler de vous par un journal de Longo Maï Forcalquier. Mais je tiens à vous apporter, parmi bien d’autres j’espère, mon modeste soutien et vous remercier comme on doit remercier ceux qui prennent tous les risques pour défendre la liberté, la démocratie. Ceux qui ne s’endorment pas. Ceux qu’on devrait suivre, ou plutôt accompagner.

Très amicalement à vous.

H.Langley

==============

Cher Si Ahmed, chère Lella Malika

Nous pensons à vous, assis dans notre petit camion devant la mer. Nous attendons d’embarquer sur le Habib- tout à fait comme nos voisins émigrés qui s’en vont au pays fêter l’Aïd. Notre voiture est bien remplie car elle a avalé tout ce qui encombre les appartements de la famille. Notre voyage se termine en beauté, ; nous avons été heureux de vous rencontrer, Si Ahmed, et de cet amical déjeuner- dans votre appartement. Merci La Malika, pour ces délicieux « rouleaux ». J’aurais bien aimé vous voir. Je vous ai parfaitement reconnue grâce à la petite photo sur le miroir- me souvenant de vos yeux ravissants.

……..Si Ahmed, nous avons été frappés par votre courage et votre parfaite droiture- Honnête homme, vous êtes, comme on disait au XVIIè siècle.

…Farhat

============================================

Pierre ROSSI

Ajaccio le 10 avril 1997

Cher ami et confrère,

C’est un livre très riche à la fois de malheurs et de convictions, que vous avez écrit. Il porte aussi l’espoir selon la promesse du vieil Hérodote d’Ephèse, qui nous annonçait, que celui qui n’espère pas n’obtiendra pas l’inespéré.

Nous n’ignorons rien des réalités tunisiennes- enfermées- au clavier de l’occultisme inquisitorial…mais il est vrai aussi que toutes les Ecritures affirment que les derniers seront un jour les premiers et inversement, selon l’ordre établi par une justice plus qu’humaine. « Il y a des cieux dans l’âme qui gouvernent les cieux de ce monde » enseignent les Soufis. Et c’est là une règle immuable. Vous la portez sur votre visage.

Votre rencontre chez notre ami Rachid m’est un enseignement.

Pierre ROSSI

———————-

Cher Si Ahmed

Je tiens vivement à saluer et glorifier ton témoignage. Les tyrans et leurs tyrannaux ne doivent pas compter sur l’oubli, cette lâcheté qui ruine l’intelligentsia Tunisienne.

Témoigner c’est vaincre l’impuissance et l’irresponsabilité en nous, c’est aussi mettre à nu le mythe de la tyrannie nécessaire afin d’accélérer sa chute.

Tu as pleinement fait acte de dignité, d’humanité et d’un immense courage, en témoignant contre les criminels de l’Humain et ainsi tu as jeté la première pierre, la plus lourde à porter, pour libérer notre pays menacé dans son être.

Merci !

Je salue respectueusement votre femme, digne de toutes les considérations vertueuses.

Je salue Badis, ses sœurs et ses frères.

Taïeb KACEM

Avril 1996

Les méthodes, les conditions, les raisons étant le dénominateur commun à tous les détenus politiques, l’extension de cette dédicace à tous ceux qui avaient subi ou subissent ou subiront l’injustice et la géhenne, ne relève pas de l’audace car la différence entre eux n’existe que dans l’espace géographique, ce livre est à la fois compilation et scanner de la détention.

Ta plume est la mienne, la sienne en un mot la nôtre sans passion, ni rancune ni rengaine.

WANE ABDOULAYE NETO.

NOUAKCHOTT

===================

Paris le 13 août 1998

Mon cher Ahmed

J’ai lu avec admiration et aussi avec effroi ton livre sur « l’autre » Tunisie. Comme je te l’ai dit au téléphone, j’ai une nuit traversée de cauchemars et d’insomnies après avoir reposé ton livre sur la couverture de mon lit. C’aura été ma très modeste participation aux souffrances de mes chers Tunisiens. C’est de ta part une gageure d’avoir réussi à faire sur un sujet horrible un livre qui soit, aussi, beau et sensible………

J.F.Poirier

==============================================

La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s’est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s’y trouve »

Jaleleddine Roumi

Les témoins ont entendu le bruit des coups et les cris de la victime pendant plusieurs heures. Rachid Chammakhi s’était ensuite évanoui dans la salle de bains et avait été emmené à l’hôpital.

==============================

Paris L’Ouest Parisien

Poissy

Edition de Paris- Normandie

Jeudi 18 Juillet 1991

Dominique Trochu-

https://tunisitri.wordpress.com/2016/11/20/rachid-chammakhi-dans-supplice-tunisien-mars-1995/

Répression : un opposant tunisien témoigne

D’abord Ahmed Manaï, un expert de l’ONU, ne songea qu’à sa famille, aux risques de représailles et décida de se taire. Mais l’annonce de la mort de deux étudiants détenus en même temps que lui à Tunis l’ont convaincu aujourd’hui de témoigner de son arrestation arbitraire et des tortures qu’il a subies pendant quatorze jours. Son crime : penser autrement.

« Je m’inquiète pour ma famille, mais elle n’est pas la seule pour laquelle je dois m’inquiéter », confie Ahmed ben Tahar Manaï, 49 ans, un expert international auprès de l’ONU, père de cinq enfants. « J’ai le devoir d’informer mes compatriotes de la réalité. La Tunisie n’est pas le paradis auquel la presse de mon pays veut faire croire, mais un enfer. Ce que j’ai subi en est la preuve et n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. Il y aurait aujourd’hui, selon Amnesty International, plus de mille personnes emprisonnées pour leurs opinions. Selon nous, il y aurait plus de quatre mille. »

Le crime d’Ahmed Manaï : penser autrement que le gouvernement et avoir oser le dire publiquement.

« J’ai été arrêté le 23 avril dernier, quelques jours après être rentré chez moi à Ouardanine, du Burundi où j’ai séjourné pendant cinq mois au services des Nations Unies, comme économiste planificateur, raconte-t-il. Ils m’ont arrêté alors que je revenais du marché. Ils m’ont d’abord emmené chez moi où six agents en civil fouillaient ma bibliothèque et ont menacé ma femme quand elle a réclamé le mandat de perquisition. La fouille terminée, j’ai été emmené dans les locaux de la police politique à Sousse, puis dans une annexe du ministère de l’intérieur à Tunis. Là, j’ai été déshabillé et battu, des gifles et des coup de poings. Ils m’ont ligoté et frappé la plante des pieds à coups de manche de balai. Le directeur des renseignements généraux m’a menacé en affirmant qu’il avait l’ordre de la plus haute autorité du pays de me détruire, moi et toute ma famille. A moi, il m’a promis une affaire de drogue et la perpétuité. A ma femme, il promit un accident de voiture et à ma fille Amira, âgée de 14 ans, de la faire violer devant mes yeux. Quant aux garçons, tous deux étudiants, dont l’un a été condamné à l’âge de 14 ans en 1987, à deux ans et deux mois de prison pour appartenance au MTI, il leur a promis un procès qui leur coûterait cinq ans de prison. »

Tout cela pour avoir, en 1989, lors des législatives, mené une liste indépendante, incluant des islamistes, à Monastir, la ville de Bourguiba. On l’accuse aujourd’hui d’appartenir au mouvement islamiste et on lui reproche ses rapports avec M.Mzali et M.Baccouche, deux anciens premiers ministres, amis aussi avec diverses personnalités politiques en Tunisie ou en exil, en vue de constituer un front Démocratique.

L’enfer a duré quatorze jours… « J’ai été libéré le 7 mai sur ordre de Ben Ali, le président. J’ai appris par la suite que mon tortionnaire avait rendu compte quatre fois au président de l’évolution de mon dossier et qu’il avait rencontré deux fois le ministre de l’intérieur.. Pendant toute la durée de ma détention, malgré les relations au plus haut niveau que ma famille et moi-même avions, aucun membre de ma famille n’a pu savoir où j’étais, aucun des procureurs de la République sollicités n’a pu obtenir la moindre information. »

« Pour gagner ma liberté, j’ai promis de collaborer, » confie encore M.Manaï. Et j’étais décidé en quittant la Tunisie, de me taire tant que ma famille serait en otage. Mais aujourd’hui, l’annonce de la mort de deux étudiants, m’engage à parler de l’enfer que vivent des hommes et des femmes dans la démocratie de Ben Ali. Ma femme et mes enfants m’y ont encouragé. Ces deux jeunes sont morts dans la semaine du 6 au 13 juillet, sous la torture. Il s’agit de Ameur Degache, étudiant en 3è cycle à la faculté de théologie de Tunis. Son corps, portait les stigmates de la torture, a été remis à sa famille, le 11 juillet. Le second s’appelle Abdelwaheb Abdelli. Il était étudiant de 4è année à l’école normale supérieure de Sousse. »

Pour témoigner, M.Manaï s’est d’abord rendu à l’ONU, puis au siège d’Amnesty International. Il était cette semaine en Haute Normandie où vivent quelque 15.000 de ses compatriotes

« Ma déception est énorme », commente M. Ali Saïdi, membre du RCD,( le parti de M.Ben Ali), délégué de l’Union des immigrés et du Conseil de la communauté tunisienne en France. « Le changement de 1987 avait nourri en moi un espoir…aujourd’hui, nous assistons à une dérive policière, pour ne pas dire dictature. Il faut aujourd’hui la d

============================================

Dominique Trochu

Un opposant tunisien à Evreux

De la torture à l’exil

Jeudi dernier, François Mitterand était reçu en visite officielle à Tunis par le président Ben Ali. Le même jour, Ahmed Manaï se trouvait à Evreux. Expert international auprès des Nations Unies, notamment en Afrique noire, ce Tunisien aujourd’hui en exil est venu rencontrer ses compatriotes installés dans la région normande pour leur parler de la situation dans leur pays.

De retour d’une mission au Burundi, Ahmed Manaï a été arrêté en Tunisie sans explication, avant d’être interrogé et torturé pendant quatorze jours. En 1987, après la mise à l’écart de Bourguiba, il avait servi d’intermédiaire entre le nouveau régime et le mouvement islamiste, principale force d’opposition.

Deux ans après, Ahmed Manaï a présenté une liste indépendante aux élections législatives sur laquelle figuraient des islamistes. Enfin, ces derniers mois, il avait pris contact avec des personnalités politiques tunisiennes ( dont deux anciens premiers ministres reçus à Evreux voici quelques semaines par Mgr Gaillot) pour former un Front démocratique d’opposition. Autant de « libertés » qui n’ont pas plu au pouvoir en place.

Malgré les risques encourus en Tunisie par sa famille, Ahmed Manaï a décidé de témoigner. Il l’a fait dernièrement auprès d’Amnesty International et devant la sous-commission des droits de l’homme au Congrès américain. Début août, il fera de même aux Nations unies à Genève.

Aujourd’hui, il raconte pour la Dépêche ces jours épouvantables vécus entre les murs du ministère de l’Intérieur tunisien.

****************************************************************

Après une absence de cinq mois au service des Nations unies au Burundi, je suis rentré chez moi en vacances le 6 avril 1991. Un imposant dispositif policier (police politique) installé aux environs m’attendait.

Le 23 avril dans la matinée, j’ai été arrêté sur le marché de Ouardanine, alors que j’y faisais mes courses et transporté chez moi sous bonne garde. Les agents qui m’ont arrêté ne m’ont présenté aucun mandat d’une quelconque autorité judiciaire.

Chez moi, j’ai trouvé six policiers en train de fouiller ma bibliothèque. Leur chef avait menacé de battre ma femme quand celle-ci lui avait réclamé un mandat de perquisition du procureur de la République.

Le matériel

La fouille terminée, j’ai été conduit dans les locaux de la police politique à Sousse pour un bref interrogatoire. Puis j’ai été transporté à Tunis, dans une annexe du ministère de l’Intérieur. Le patron des lieux me reçut courtoisement

(j’ai su par la suite qu’il était directeur des Renseignements généraux) et entama avec moi une discussion sur ma conception de la démocratie.

Edifié sur ma pensée, il ordonna à ses agents de m’emmener et de préparer le matériel. Arrivé dans la pièce qui allait devenir mon espace vital pendant quatorze jours, on me donna l’ordre de me déshabiller. On ouvrit aussitôt une fenêtre donnant sur une petite cour ouverte. Un courant d’air froid me traversa le corps.. Un agent me jeta de l’eau, j’étais complètement transi.

Au bout d’un instant, le patron entra dans la pièce. Le matériel était déjà là et on me fit la publicité des performances de chaque outil. On me fit asseoir sur une baguette tranchante d’aluminium disposée entre deux tables, les pieds reposant sur un morceau de fer.

La position du poulet rôti :

L’interrogatoire se poursuivit. A chaque fois que je calais ou que je m’arrêtais de parler, les coups de poings, les gifles et les crachats pleuvaient de toutes parts.

Le patron estima que je n’étais pas du tout coopératif. On me ligota dans la position du poulet rôti. Je fus accroché à une barre de fer disposée entre deux tables. On commença à me frapper les plantes des pieds. Plus je criais, plus on frappait fort. J’ai perdu connaissance.

On me délia les mains et les pieds, mais j’étais incapable de me tenir debout. Mes pieds avaient gonflé, les orteils avaient viré au bleu. On me fit marcher dans le couloir, soutenu par deux agents, puis on me fit courir. Chaque fois que je passais devant des agents, je recevais un coup de poing,, une gifle ou un croche-pieds.

Mes pieds finirent par dégonfler. L’interrogatoire reprît. Tout tournait autour de mes relations avec MM. Mzali et Baccouche ( deux anciens premiers ministres) et de notre tentative de créer un Front démocratique d’opposition.

Excédé par mes réponses, le directeur des Renseignements généraux me lança qu’il avait ordre de la plus haute autorité du pays de me détruire, moi et toute ma famille. Il me promit une affaire de drogue et la perpétuité. Il promit un accident de voiture à ma femme, le viol devant mes yeux de ma fille de 14 ans.

Quant à me fils, tous deux étudiants (l’un d’eux avait été condamné en 1987, à l’âge de 14 ans à vingt six mois de prison pour appartenance au MTI), le patron des RG promit un procès qui leur coûterait cinq ans à chacun.

L’heure de vérité

Je compris alors que j’avais affaire personnellement à Ben Ali, président de la République et je me résignai à coopérer. On m’installa dans une autre pièce pour dormir. Il était deux heures du matin. Je grelottais de froid, mes pieds me faisaient terriblement mal, je n’avais pas mangé depuis le matin et je n’avais pas sommeil. La pièce était éclairée par un néon et mes deux gardiens discutaient bruyamment.

L’interrogatoire reprît le lendemain matin, toujours sous la conduite du directeur des RG. Je promis de dire tout. Chaque fois que je calais, on me menaçait de ramener le matériel. En fin de matinée, on le fit ramener pour de bon.

Au bout d’une nouvelle « heure de vérité », je craquai. Je reconnus que j’avais des relations avec les deux anciens Premiers ministres. Aussitôt je commençai à écrire sous la dictée de mes interrogateurs. L’après- midi se passa bien Un peu après 20 heures, on me transporta au bâtiment central de ministère de l’Intérieur. Je fus reçu par le directeur général des Services spéciaux qui me fit choisir entre deux issues : collaborer et reprendre tous mes droits ou bien résister, auquel cas, il ne répondrait pas de ma vie.

La voix de mon fils :

Revenu dans ma chambre, j’entendis la voix d’un jeune homme qu’on interrogeait dans une pièce voisine. C’était la voix de mon fils Badis. Je me couvris la tête pour ne pas entendre, mais ses cris me perçaient le cœur. Après ma libération, j’ai su que ce n’était pas lui. Mais tout au long de ma détention, je fus persuadé qu’on s’était aussi occupé de ma famille.

Le quatrième jour, une autre équipe m’a pris en charge pour savoir quelle était ma position dans l’organigramme du mouvement islamiste. Quoique connaissant tous ses dirigeants, je n’avais aucun lien organique avec lui.

J’avais juste conclu une alliance avec ce mouvement en présentant une liste en commun dans la circonscription de Monastir aux législatives de 1989. Nous avions obtenu un peu plus de 23% des voix.

Mes déclarations ne leur suffisant pas, j’ai eu droit à une autre « heure de vérité ». Cette séance était bien plus musclée que les précédentes. Le responsable me déclara qu’il venait tout droit de chez le ministre de l’Intérieur et qu’il avait pour mission de me faire dire tout, au prix de ma vie s’il le fallait.

En piteux état

L’interrogatoire reprît après le week end. Mes tortionnaires étaient contents de moi. Mais ils le furent moins, quand il fut question des détails d’une réunion à Paris, en septembre 1990 avec certains opposants tunisiens, au cours de laquelle Omar Shabou, directeur de la revue « Le Maghreb », avait conclu qu’il fallait éliminer le président de la République tunisienne. Menacé d’être torturé de nouveau, j’acceptai la version de la police selon laquelle il aurait dit qu’il fallait abattre Ben Ali.

Le lendemain, je confirmais cette version lors de ma confrontation avec Shabou. Il était en piteux état, mais il l’a été davantage ensuite. Toute la journée, j’entendais ses cris qui me parvenaient de sa cellule, de l’autre côté du couloir.

Les jours suivants se passèrent plutôt bien. Les séances d’interrogatoire étaient régulières et touchaient des points de détail. Ma coopération était totale et je réapprenais l’art de la dictée.

Le 4 mai, le responsable de la section islamiste de la police revint me voir. C’étai mon onzième jour de détention alors que la loi en prévoit dix au maximum et sur ordre du procureur de la République. Je crus un moment que c’était pour ma libération ou ma mise en accusation.

Il ordonna aussitôt à ses agents de ramener le matériel. On me ligota les pieds et les mains dans la position du poulet rôti . Une nouvelle séance de torture, pire que toutes les autres, commençait avec pour innovation l’alternance : un coup sur la plante des pieds, un autre sur les orteils.

J’avais prévenu dès les premiers jours mes tortionnaires que j’étais diabétique. Le responsable de la section islamiste s’amusait à dissoudre une poignée de sucre dans un verre d’eau et à m’en abreuver chaque fois que ma gorge était sèche.

Il m’annonça au bout d’un certain temps que « l’accident de travail » était proche. Mais je perdais déjà connaissance. J’avais les pieds en flamme, je ne pouvais plus articuler me orteils.

Me suicider

Le lendemain au réveil, je décidai de me suicider. Et jusqu’au 7 mai à 17 heures et quart, heure à laquelle on est venu me chercher pour voir le directeur général des services spéciaux, je préparai les moyens de le faire.

Ce soir-là, j’ai quitté les locaux de la police à 19h, libéré sur ordre direct de Ben Ali.

Pendant toute ma détention, malgré les relations au plus haut niveau que ma famille et moi-même avions, personne n’a pu savoir où j’étais, aucun procureur de la République n’a réussi à obtenir la moindre information.

Quatre jours plus tard, j’ai été convoqué à Tunis pour reprendre mon passeport, après que je me fus engagé par écrit à servir Ben Ali. Pour plus de sécurité, ma femme et mes cinq enfants ont été interdits de sortie le même jour.

En quittant la Tunisie, j’étais décidé à me taire tant que ma famille serait en otage. Au bout d’une semaine, l’annonce de la mort sous la torture de deux personnes détenues en même temps que moi, m’engagea à témoigner.

Ma femme et mes enfants m’y encouragèrent, au prix de leur liberté.

Témoignage recueilli par Vincent BROCHU.

LA DÉPÊCHE/ SAM.20 JUILLET 1991

