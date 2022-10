Abir Moussi, un leader pour la nouvelle Tunisie: « Libérons-nous de l’islam politique »

La police bloque les manifestants qui marchent vers le Parlement (afp)

Le président du parti qui a récupéré l’héritage de Bel Ali, expulsé de la révolution de 2011, parle : « Une distinction doit être faite entre les protestations légitimes des citoyens à

TUNISI – Abir Moussi est une légende confirmée,

Celle qui parle des tunisiennes comme des femmes fortes et déterminées. Il a ramassé les éclats de l’héritage politique inconfortable du président Ben Ali, expulsé de la place il y a dix ans, revendiquant le mandat de la tradition laïque d’Habib Bourguiba, même au prix de chasser les passionnés de la révolutio de 2011 n. Et aujourd’hui le Parti destourien mène les sondages. Une bonne partie du pays regarde donc cette avocate de 45 ans avec l’espoir qu’elle pourra faire sortir la Tunisie de la crise.

Président, qu’y a-t-il derrière le mécontentement du peuple tunisien ?

« La situation est catastrophique. Les chiffres de l’économie le disent : le pays est endetté jusqu’au cou, l’État peut allouer seulement 3 % du budget aux investissements, ce qui signifie qu’il n’y a aucun espoir d’amélioration. Plus d’un cinquième de la population vit en dessous du niveau de pauvreté. Tout ce qui nous manquait était le Covid. Et tout cela dans un contexte d’instabilité politique grave, avec un nouveau gouvernement chaque trimestre ».

Parmi les jeunes déçus par la révolution tunisienne : « Pas de travail, c’est la faim »

par notre envoyé Giampaolo Cadalanu

22 janvier 2021

Mais comment évalue-t-il les manifestations et protestations ?

« Il faut distinguer : il y a les manifestations des affamés, et il y a la violence des criminels. Le ministère de la défense a déjà averti de l’éventuelle infiltration de terroristes parmi les manifestants ».

Quelle est la sortie pour la Tunisie ?

« Nous avons un plan précis, mais le premier point, le plus important, pour sortir de la crise, c’est de clôturer complètement avec l’islam politique. « La situation d’aujourd’hui est le résultat de leurs politiques, ils ne croient pas en l’État, ils veulent le remplacer. Nous avons même entendu l’offre avec laquelle ils proposaient d’aligner les jeunes militants à côté de la police, contre les manifestants. »

Mais comment peut-on éliminer une partie importante du pays de la vie politique ?

« Avec la démocratie : les forces laïques et progressistes peuvent former une majorité et isoler les islamistes. Si nous formons une large alliance, les réformes peuvent se faire sans elles ».

Le fait demeure qu’ils représentent une réalité importante aujourd’hui, n’est-ce pas ?

« Sans les pressions qu’ils exercent sur la justice, leur poids serait réduit. Ils construisent des alliances sur la base de dossiers. De plus, sans le financement illégal de pays comme le Qatar et la Turquie, ils ne seraient pas allés loin. »

Qu’est-ce que le reste de votre programme comprend ?

« Les réformes économiques et sociales, poussent l’industrie publique, le rééquilibrage des budgets, l’augmentation de la production. Et la réforme de l’éducation, menacée par l’obscurantisme des islamistes ».

Que faut-il faire pour attirer les investissements étrangers ?

« Nous avons besoin de stabilité politique, de plus de sécurité. «

Elle ne s’est jamais éloignée de l’expérience de Ben Ali. Comment l’évalue-t-elle ?

« Nous ne faisons pas référence au passé par nostalgie de la personne Ben Ali, mais de la Tunisie que tout le monde connaissait, avec une vocation euro-méditerranéenne, stable et sûre. Et cela a été oublié au cours des dix dernières années ».

Comment expliquez-vous la force des femmes tunisiennes ?

« Nous devons être forts parce que nous sommes sous la menace du chantage. «

Elle souligne la nécessité d’une plus grande sécurité. Sera-t-il suffisant pour arrêter les désespérés sur les bateaux ?

« Seulement s’il y aura une amélioration sociale, avec l’aide de pays amis. Nous voulons étendre les mécanismes de partenariat qui fournissent des permis de travail temporaires, en fonction des besoins de production des pays européens. Mettre fin aux mécanismes de traite des êtres humains, par exemple augmenter les peines imposées aux passeurs, signifie aussi réduire les sources de financement du terrorisme. Pour le battre, nous devons aussi vider ses ressources ».

Que pensez-vous de la Tunisie, l’exportateur djihadiste ?

« C’est le résultat de l’influence islamique. Nous devons revenir à l’exportation des dattes, des oranges et une culture de tolérance ».

https://www.repubblica.it/…/tunisia_islam_proteste…/…

