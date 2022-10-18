تاريخ: صقلية المورسكية

Aymen Bichiou · ·

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« صفعة تونس » Lo schiaffo di Tunisi » و معاهدة الحماية 12 ماي 1881، أي دور للحرب الصقلية ـ التونسية في ذلك (1801ـ1804م)؟

قصة اليوم قد تبدو بعيدة زمنيا عن زمن صقلية المورسكية و الذي عمليا انتهى أواخر القرن 13م لكن في الحقيقة الامر قد لا يكون تماما كذلك. فقد عرفت منطقة شمال إفريقية عبر الزمن تغيرات اقتصادية و اجتماعية كبري كان لها أثر كبير علي أهم الاحداث الكبرى التي عاشتها عبر الزمن كانتصاب الحماية النورمانية علي إفريقية (1135ـ1180م)، احتلال قوي مسيحية أو بسط سيطرتها علي العديد من مدن الساحل البربري Barbary Coast أو المغاربي ولو لفترات محدودة و انتهاءا بالاستعمارالغربي لكل دول وممالك الشمال الإفريقي و الذي دام طويلا. ارتباط النشاط الاقتصادي تاريخيا بشمال أفريقيا بالأرض أساسا. فقد سعي الامازيغي منذ الازل للاعتناء بالفلاحة، تربية الماشية و الصيد البحري كمصدر أساسي لعيشه. في الفترة القرطاجية كان هناك تطور فلاحي ملحوظ و أيضا علي مستوي الصناعات اليدوية فكثرت المبادلات التجارية وتنوعت مصادر العيش. أما في الحقبة الرومانية فقد أصبحت أفريقا « مطمورة روما » أرض مزدهرة في شتي المجالات…. دام هذا الامر لمدة زمنية غير محدودة لكن و بوهن الامبراطورية البيزنطية تدريجيا كان الامر يفرض تغير فحدث ذلك مع قدوم الفتح العربي الاسلامي و الذي حمل معه تغيرا جذريا في المنوال الاقتصادي لدول شمال أفريقيا. و إن أتفق العرب و البربر علي الدعوة الإسلامية فيبدو أن الأمور السياسة لم تكن كذلك فتحولت أرض شمال إفريقيا لأرض فتن و صراعات سياسية و كثر استعمال القوة و السلاح. فقرر العرب و البربر توسعة دائرة الفتح كحل لمشاكلهم السياسية فتم فتح الاندلس و جزيرة صقلية، مالطة وكريت… لكن لم يمحي ذلك تماما الخلافات السياسية بينهم وأدت الفوضى و الثورات المتكررة لتهميش الارض و الفلاحة و التركيز أكثر علي الغارات, القرصنة البحرية, التجارة المثلثة و استقطاب النفائس من أفريقيا جنوب الصحراء… تفاقم هذا الامر خاصة مع قدوم العثمانيين لشمال أفريقيا حيث يتم الإغارة علي المدن الغربية المسيحية (في إطار حرب إسلامية نصرانية علي البحر المتوسط) الاستحواذ علي ممتلكاتها و اختطاف سكانها ثم طلب فدية. ويذكر المؤرخ روبار دافيد أنه وقع خطف ما بين مليون لمليون وربع أوروبي من قبل قراصنة الدول البربرية بين القرن 16 و 19 ميلادي. كما يذكر التاريخ أن الولايات المتحدة الامريكية اضطرت لدفع مليون دولار سنويا للجزائر العثمانية و لمدة 15 عام قبيل الحرب البربرية الاولي أوائل القرن 19م حتي لا يقع قرصنة سفنها بالمتوسط و هو ما يعادل عشر ميزانيتها ذلك الوقت. و مع بداية اختلال التوازن شمال ـ جنوب و دخولنا عهد « الرجل أوروبا المريض » بدأت أطماع الدول الغربية بالتزايد لاحتلال دول الساحل البربري تحت حجة التخلص من أعمال القرصنة و إن كان الهدف الرئيسي ليس ذلك لكن منطقيا هو أحد العناصر المهمة. حمودة باشا الحسيني شخصية حكمت الايالة التونسية مدة طويلة من 1782 حتي 1814م و المعروف أن في عهده ازدهرت وضعية تونس بفضل تعزيز قدرتها العسكرية البحرية و التي أصبحت تضاهي نظيرتها الاوروبية. فتذكر كتب التاريخ كيف انتصر حمودة باشا علي جمهورية البندقية (1792م) و فرض غرامات و هدايا سخية عليها و هو دليل علي قوته و عظمته و ينظر له عادة كشخصية تاريخية قومية. لكن القليل يعرف عن ما حدث في النصف الثاني لحكمه (1814-1800) و خاصة ما يسمي بالحرب الصقلية التونسية (1801ـ1804م). في عام1801 قام قراصنة تونسيون و عساكر من الجزائر باعتراض عدد كبير من السفن الصقلية بالبحر و اعتقال أكثر من 3500 شخص قصد استعبادهم أو طلب فدية بعد ذلك. أغضب هذا الامر مملكة صقلية و باقي الدول الغربية فتشكل تحالف نصراني بقيادة مملكة صقلية، مملكة سردينيا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة لردع كل من دولة البيليك التونسية، مملكة الجزائر، إيالة ليبيا) تريبوليتانا(، إيالة مصر و المملكة المغربية (تحالف جاء برغم كون هذه الدول كانت متناحرة في ما بينها). انتهت بخسارة ضفة الجنوب خسارة كبري فقامت مملكة صقلية باحتلال حلق الواد و أريانة حتي عام 1808م و مملكة سردينيا لبنزرت و المرسى لحدود 1809م. كذلك فرض غرامة و تعويضات مشطة علي حمودة باشا مع تحرير كل المعتقلين الصقلين. و خلال فترة احتلال حلق الواد هاجرعدد كبير من البحارة الصقلين خاصة من فال دي مزاره لها فسميت « بصقيلية الصغيرة » Goletta, Piccola Sicilia و ظلت جالية صقلية كبيرة تعيش بحلق الواد لحدود 1950م . و من الناحية الاستراتيجية كان احتلال العديد من المدن التونسية علي يد الممالك البحرية الإيطالية إذعانا باقتراب احتلال إيطاليا لتونس… تلت أو زامنت الحرب الصقلية التونسية الحرب البربرية الاولي (إيالة ليبيا تريبوليتانا ضد الولايات المتحدة و مملكة السويد) والحرب البربرية الثانية (1815م إيالة الجزائر ضد الولايات المتحدة الامريكية) و التي عمقت من خسائر دول الساحل البربري و أظهرت الفوارق بينها و بين دول الشمال (سطوع نجم الولايات المتحدة الامريكية) و تجسد الامر في احتلال فرنسا للجزائر عام 1830م. أدت هذه الوضعية لتقلص حاد في أعمال القرصنة و هو ما أدي بدوره لإضعاف موارد دول شمال أفريقيا فسعت هذه الاخيرة للاعتماد علي الاقتراض من الدول العظمي الامر الذي عبد الطريق لاستعمارها. خلال تلك الفترة وطدت الممالك البحرية الإيطالية علاقتها مع بايليك تونس و اعتبرت إيطاليا و التي توحدت رسميا عام 1861م الاقرب منطقيا لاستعمار تونس بحكم التاريخ و الجغرافية. ففي تلك الفترة كانت اللغة الإيطالية هو اللغة الثانية المنطوقة في الإيالة. تجسد هذا الأمر بمعاهدة 1868م بين تونس و إيطاليا و التي أعطت إيطاليا صفة « دولة أولى بالرعاية » Most favored nation و هو تشريف لم تحصل عليه أي دولة أوروبية عظمي أخري حتي فرنسا أو بريطانيا التي كانتا تقرض في الباي. و تعطي هذه المعاهدة الحق للإيطاليين بالامتلاك و التجارة الحرة بتونس كما تعطي إيطاليا الحق في التدخل السياسي و الاقتصادي المباشر في تونس. فعرفت بشبه معاهدة حماية. هذا الأمر لم يرق للفرنسين و الإنجليز. فرنسا كانت تريد ظم تونس للجزائر أما بريطانيا كانت تفكر أكثر في مضيق صقلية Canale di Sicilia . راهن الإيطاليين علي العداء الفرنسي البريطاني حتي يتمكنوا من احتلال تونس في حين كانت فرنسا أكثر استعداد لدفع المال بل حتي التدخل العسكري ضد إيطاليا من أجل الحصول علي تونس. كان هدف ثاني رئيس وزراء إيطالي بندتو كيرولي Benedetto Cairoli هو احتلال تونس برغم كونه ضد استعمال القوة العسكرية بصفة عامة. لكن أستبقه نظيره الفرنسي جول فيري Jules Ferry و بدأ يحضر لإنزال عسكري علي أرض تونس و علل أن إيطاليا لن تدخل أبدا لان إيطاليا أبرمت أو بالأحرى جددت معاهدة تجارية مع فرنسا و هكذا هي مدانة لهم ماليا بمقدار 600 مليون ليرة. كما أن فرنسا قد نالة موافقة غير معلنة (خاصة من ألمانيا) لاحتلال تونس خلال مؤتمر برلين 1878م الذي عزل بشكل واضح إيطاليا (برغم من التقارب النسبي بين إيطاليا و ألمانيا)… رغم ذلك شككت الخارجية الإيطالية في جدية التحركات الفرنسية. في حين كان أكثر من 32 ألف جندي فرنسي بمدينة تولون يحظرون لإنزال عسكري بتونس. حدث ذلك بمدينة بنزرت ما بين 3 و 11 ماي 1881. و بعد يوم ختم الباي مع فرنسا معاهدة الحماية 1881م. اعتبرت الصحافة و المهتمين بالشأن السياسي في إيطاليا كل ما حدث بتونس « بالصفعة الكبيرة » (صفعة تونس) Lo schiaffo di Tunisi » و التي أدت لاستقالة رئيس الوزراء الايطالي بندتو كيرولي مباشرة و اختفائه الكلي من الساحة السياسية. وذكر الأديب الصقلي الشهير الحائز علي نوبل للأدب لويجي بيرانديلو في كتابه « الشيوخ و الشباب » 1913م : » أنظر أنها تونس هناك … هناك يوجد الفرنسيون لقد أخذوها بالغدر و غدا قد نجدهم هنا، في بيتنا … هل تفهمون ؟ »

«Intanto guardate: Tunisi è là! […] E ci sono i francesi là, che ce l’hanno presa a tradimento! E domani possiamo averli qua, in casa nostra, capite?»

لم تعارض ألمانيا احتلال الفرنسين لتونس فقد كانت وسيلة لإلهائهم عن خلاف الحدود بينهم… أما بريطانيا فقد اغتنمت الفرصة و أحتلت مصر … أما علي الارض تونس فكان عدد المعمرين الإيطاليين أكبر بكثير من الفرنسين طيلة عهد الحماية و لتخفيف من شدة التوتر تعهدت السلطات الفرنسية بمعاملة الإيطاليين كالفرنسين في تونس لكن لم تخفي فرنسا قلقها من تواجد الطليان في تونس و لم تعارض احتلال إيطاليا لليبيا عام 1911.

لصفحة صقلية المورسكية

https://iltazebao.com/1881-lo-schiaffo-di-tunisi-la…/

https://it.wikipedia.org/wiki/Schiaffo_di_Tunisi

https://filosofiapagano.wordpress.com/…/lo-schiaffo-di…/

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