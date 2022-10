KARIM BENZEMA , BALLON d OR * 2022 , trophée qui lui fut remis ce soir par son héros Zineddine ZIDANE … et ici , c est la photo de famille avec sa maman Malika , son père , son fils et …Zidane . Trophée , le plus célèbre sur le plan individuel mondial … L émotion à été très grande ce soir , en pensant aux années où Benzema , a été victime , d ostracisme , et même d un certain racisme qui l a écarté 5 Ans de l équipe de France , Suite a une vulgaire pression , et une affaire des plus douteuses , d’un ancien Premier, Sinitre français . Ce soir Benzema , est tout en pudeur , et a rendu hommage , à tous les gosses ,qui sortants de milieu difficile , et qui rêvent du grand Exploit . Le bon revers de la médaille , Zidane , et Benzema , sont d origine algérienne , et ce sont épanouis en France , parce que les conditions de vies , en milieux sains existent . Et ce qui est nouveau , trois des cinq premiers de ce Ballon d OR 2022 , sont africains et Arabes : Benzema … Sadiou Mane , 2 eme, Mohamed Salah , 5 eme …De Bryne , et Levandowsi , se sont intercalés 3 eme et 4 eme … .De son côté l Espagne est la grande triomphatrice de cette soirée sacre . Outre Benzema , du Réal de Madrid , le trophée du meilleur Espoir est allé à Gavi , Barcelone , le Ballon d Or femmes a Putellas , Barcelone , et le meilleur Gardien a Courtois du Réal . Et pour le meilleur club du monde , le Réal de Madrid , n est que 2 eme , derrière Manchester City … Belle Soirée …. À. D.

