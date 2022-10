تاريخ: من 30 عام تأسيس اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي

Journal Officiel, 10 février 1993, p. 467

Journal Officiel, 10 février 1993, p. 467

1578 – Déclaration à la préfecture de police. COMITE TUNISIEN D’APPEL POUR LA DEMISSION DU PRESIDENT BEN ALI ET POUR LA FORMATION D’UN GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE RECONCILIATION NATIONALE ET DE SAUVEGARDE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES.

Objet: intéresser et sensibiliser la communauté tunisienne en France aux problèmes auxquels fait face la Tunisie : réseaux de trafiquants en tous genres, corruption, atteintes aux droits de l’homme et du citoyen, atteintes aux institutions publiques et républicaines, etc.

Siège social : comité d’appel, l, rue Cassini, 75014 Paris.

Date de la déclaration : 19 janvier 1993

منذ ثلاثين سنة وتحديدا في في شهر جانفي 1993أسست أنا ود. منذر صفر منظمة اسمها: اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي وتشكيل حكومة مؤقتة للمصالحة الوطنية والمحافظة على مؤسسات الجمهورية.

لا أحسب أن هناك كثير من التونسيين يعرفون هذه المنظمة أو يعرفون ما دفعنا لتأسيسها وقد لا نجد منهم من لا يعلم بوجودها تماما.

نشير أولا أن تأسيس هذه المنظمة لم يأت على خلفية ما كان يحدث في تونس من قمع وانتهاك للحريات والحقوق ووو…فقد أسست شخصيا « التنسيقية للدفاع عن الحريات في تونس » منذ نهاية سنة 1991 وأسس كل من المنذر صفر وعلي السعيدي منظمته الحقوقية في السنة التالية.

ان الأمر الخطير الذي حدث نهاية 1992 واستوجب منا التحرك واستهداف شخص رئيس الجمهورية ومطالبته بالاستقالة هو « محاكمة المنصف بن علي أخو رئيس الجمهورية أمام القضاء الفرنسي في قضية تجارة مخدرات وتبييض أموال …والحكم عليه بعشر سنوات سجنا الخ… » وبالخصوص وهذا ما دفعنا لأنشاء هذه المنظمة » المساندة الكبيرة بل المطلقة التي وجدها المتهم لدى كل أجهزة الدولة التونسية ».

فقد بدأت مساندة الدولة للمتهم ب »اسناده جواز سفر دبلوماسي يوم إيقافه من قبل الأمن الفرنسي » ثم تتالت الأعمال والحركات والتحركات الرسمية التي ورطت الدولة في الدفاع المستميت على مجرم فقط لكونه شقيق الرئيس.

وقد أصدر المازري حداد مقالا مزعزعا في صحيفة ليبرسيون بعنوان: Raison d’Etat ou raison

familiale

وفي أواخر السنة أنجزت كتابا بعنوان »حقائب قرطاج » باسم مستعار عبد القاهر بن علي وكان في المطبعة عندما جاءني المرحوم علي دلدول (وهو الضابط السابق مساعد بن علي في الأمن العسكري حتى سنة 1974) يبلغني بأن أمر الكتاب قد افتضح وأنني مهدد بالقتل….

الاعلان عن المنظمة

ما أن وقع الإعلان عن الجمعية حتى بدأت حملة شعواء ضد مؤسسيها تولت قيادتها وكالة الاعلام الخارجي وخاصة فرعيها في باريس وبركسل وشاركت فيها أيضا بعض السفارات التونسية في أوروبا ووسائل الاعلام الأمر الذي مهد لأزمة ديبلوماسية بين البلدين.

أمام موظفي الداخلية

يبدو أن السلطات الفرنسية قد واجهت هي الأخرى ضغوطات كبيرة ودعوات ملحة لحل الجمعية وحتى تهديدات بسحب السفير التونسي في باريس للتشاور…

حل جمعية في فرنسا لا يتم الا في مجلس وزراء وهذا ما تريد الإدارة الفرنسية تجنبه ولهذا وقع استدعائي أنا والمنذر صفر الى برفكتور في باريس.

وجدنا أنفسنا في حضرة موظفين كبيرين شرح لنا الرئيس الأوضاع والورطة التي هم فيها.

المنذر صفر كان هو الرئيس وهو الذي تكلم الى ذلك الحد وكان حادا متمسكا بحقه المكتسب…

على طول الحديث كنت أفكر في حل يخرج الإدارة الفرنسية من مأزقها ويحفظ لنا منظمتنا وكانت أنظار الموظفين متجهة صوبي.

أخذت الكلمة وسألت الموظف ان كان تعويض اسم بن علي ب »صانع السابع من نوفمبر » يحل المشكلة. فأجابني بالإيجاب ونطق الثاني لأول مرة » انها فكرة جيدة سيد المناعي لقد أخرجتنا من المأزق » فشكرا.

وخرجنا من المكتب بالاتفاق على أن نجمد الجمعية الأولى ولا نستعملها في أنشطتنا وأن نؤسس جمعية أخرى يعوض فيها اسم بن علي بصانع السابع من نوفمبر. وكان ذلك وفي شهر ماي 1993 أصبحت لنا جمعيتان.

علاقة ما حدث بالأمس بما يحدث اليوم أو من بن علي الى قيس سعيد

في العدد المقبل

