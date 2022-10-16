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 عالمة الفيزياء التونسية لينا نصيب تتحصل على جائزة في علوم فيزياء الفضاء

Publié par Candide le 16 octobre 2022 dans Chroniques


ثقافة

نشر في  15 أكتوبر 2022  (21:12)

 فازت لينا نصيب عالمة فيزياء الجسيمات الفلكية التونسية بجائزة « فالي برايز » « Valley Prize » لسنة 2023 تتويجا لأبحاثها على المادة المظلمة Dark Matter. 

و لدت لينا نصيب في تونس ، حيث تقول إنها واجهت بانتظام توقعات متحيزة جنسيًا لسلوك الفتيات وطموحاتهن. ذات ليلة ، عندما كانت لينا تبلغ من العمر 8 سنوات ، قررت عائلتها مشاهدة فيلم « كونتاكت » « Contact » بطولة جودي فوستر ، التي تلعب دور عالمة تبحث عن كائنات فضائية. فتح الفيلم عيون لينا ليس فقط على مجال الفيزياء الفلكية ، ولكن على عالم يمكن للمرأة فيه أن تدرس الفيزياء الفلكية. مع نهاية الفيلم ، كانت نصيب قد اتخذت قرارها: « سأفعل ذلك! » ركزت أنظارها على الداسة في جامعةونجحت في الدخول لجامعة بوسطن ،وكانت دائما تبحث عن فرص للأبحاث المتنوعة ، وأجرت اختبار الرنين للجرافين وانضمت إلى البحث عن بوزون هيغز في سيرنو وزاد نما اهتمامها بالمادة المظلمة.

و قالت لينا نصيب : « إن عملها يشبه إلى حد ما عمل المباحث ». « لدينا الكثير من أنواع الأدلة القائمة على الملاحظة ، ونحاول تجميعها جميعًا في صورة واحدة. »

البروفيسور لينا نصيب فيزيائية في الجسيمات النجمية ، مهتمة بفهم أصل المادة المظلمة. تستخدم مجموعة من عمليات المحاكاة وبيانات الرصد لربط ديناميكيات المادة المظلمة بديناميات النجوم في مجرة ​​درب التبانة ، واستنتاج خصائص المادة المظلمة.

لقد حققت في الهياكل الديناميكية المحلية في حي الطاقة الشمسية باستخدام Gaia ، وساهمت في بناء كتالوج للنجوم المحلية المتراكمة باستخدام تقنيات التعلم الآلي. واكتشفت أيضًا تيارًا جديدًا يسمى Nyx نسبة إلى آلهة الليل اليونانية ، وتستخدم التحليل الطيفي لتحديد خصائصه. تهتم البروفيسور نصيب باستخدام Gaia بالاقتران مع المسوحات الطيفية الأخرى لفهم ملف تعريف المادة المظلمة في الجوار الشمسي المحلي ، ووسط المجرة ، وفي المجرات القزمة. مع خلفية في فيزياء الجسيمات ، تربط البروفيسور نصيب النتائج التجريبية للمادة المظلمة.

لينا نصيب انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2008 للالتحاق بجامعة بوسطن ، حيث حصلت على  الإجازة في الرياضيات والفيزياء في عام 2012. ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، تحت إشراف البروفيسور جيسي ثالر.

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