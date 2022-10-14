لويزة حنون ..كما عرفتها: أحمد المناعي

لويزة حنون مناضلة سياسية جزائرية كبيرة عرفتها بالشهرة منذ تأسيس حزبهاّ » حزب العمال » أعقاب إقرار التعددية السياسية في الجزائر عام 1989

غير أن اتصالي الأول بها جاء فيما بعد في فرنسا وعن طريق مناضلين فرنسيين من « حزب العمال » الفرنسي ورئيس « اللجنة الدولية لمناهضة القمع » المحامي ايف ديشزال محامي المناضلين المغربيين في خمسينات القرن الماضي بداية بالزعيم مصالي الحاج.

فمع بداية المحاكمات العسكرية للنهضاويين في صيف 1992 طلبت مقابلة المحامي الجليل فدعاني لزيارته في بيته في باريس وتم ذلك في نفس اليوم واصطحبت معي محمد بن سالم من قيادي حركة النهضة باعتبار أن المتهمين كلهم من حزب النهضة.

وقد استقبلنا الرجل بحفاوة بالغة وطلب مني أن أعطيه فكرة عن الأوضاع في تونس التي لم يكن يعرف عنها شيئا كثيرا. وهو ما فعلته بإيجاز باسم « تنسيقية الدفاع عن الحريات في تونس » مركزا على القمع المسلط على التونسيين وانعدام الحريات منذ سنة 1991. لم أتحدث طبعا عن المحاولة الانقلابية لحركة النهضة ….

وعدنا بالمساندة في كل مبادراتنا وأعمالنا.

في لقائي الأول لم أكن أعرف الرجل الا كرئيس ل »اللجنة الدولية لمناهضة القمع » ولم أكن أعرف تاريخه الناصع في مقاومة الاستعمار وفي الدفاع عن زعماء وقادة الكفاح الوطني في شمال افريقيا وسأخصص له صفحة خاصة تقديرا لماضيه.

وهكذا دعت « اللجنة الدولية لمناهضة القمع » التي يرأسها الى عقد الندوة الصحفية التي تمت بتاريخ 27 أوت 1992 في نادي الصحافة في باريس. وكانت فرصة للأعلان عن هروب عائلتي من تونس وذكرت يومها أن عائلتي قد توجهت الى مالطة…

ثم دعت اللجنة الى الاجتماع الجماهيري الكبير الذي تم في 13 نوفمبر 1992 بقاعة المتياليتي والذي حضره حوالي 2500 شخص حسب أغلب المصادر ومنها الأمنية. وكل ذلك النجاح يرجع لحزبي العمال الفرنسي والجزائري ولويزة حنون ورفيقها الفرنسي ّأندري قلوكسمانّ. وقد أخذ الكلمة في هذا المهرجان الخطابي ممثلي كثير من المنظمات الحقوقية وكذلك رئيس منظمة » تونس: الدمقراطية الان » يونس عثمان.

بداية العلاقة مع لويزة:

بتاريخ 27 -8- 1996أصدرت لويزة حنون كتابها « طريق اخر للجزائر » وقد نشرته دار لادكوفرت التي نشرت كتابي في السنة الماضية وقد ساهمت بقسط كبير في توزيعه مثل ما كنت أفعل بكل الكتب التي تنشرها هذه الدار وذات العلاقة بقضايا البلاد العربية والعالم الثالث.

في يوم 7 مارس1997 دعا حزب العمال الفرنسي قياديا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمشاركة في ندوة في قاعة المتياليتي في باريس. كان من المفروض أن لويزة تترجم للمناضل الفلسطيني ولما رأتني في الصف الأول طلبت مني أن أتولى ذلك فقبلت وأديت المهمة وقد فعلت ذلك لأول مرة.

14 مارس والأعتداء علي:

بعد أسبوع وقع الاعتداء علي للمرة الثانية وقد أوفدت الحكومة الفرنسية المستقيلة وقتها نائب مدير أمن الدولة الفرنسي « الجنرال بيار رندو » ليحتج على هذا الاعتداء.

وقد نقل لي السيد أحمد بنور الذي كان على علاقة بالمصلح الأمنية الفرنسية ما دار بين الطرف الفرنسي والتونسي:

« احتج الضابط الفرنسي على الاعتداءات- وهي ثلاثة 2 على أحمد المناعي و1 على المنذر صفر-وقال لهم لا نريد بن بركة جديد في فرنسا….وجاءه رد غريب من أن الموصاد الإسرائيلي هو الذي اعتدى على المناعي…ورد عليهم الجنرال بـأنهم يعرفون ما يحدث في بلدهم..

تعددت لقاءاتي بلويزة فكلما زارت باريس اتصلت بي بالهاتف وتبادلنا الأخبار عن الجزائر وتونس وفي احدى المرات دعتني للقائها في مقر حزب العمال الفرنسي واكتشفت يومها طبيعته العسكرية. فقد كان مقره أشبه ما يكون بقلعة حصينة وراء أسوار منيعة وتحت حراسة مشددة. وفهمت وقتها الانضباط الذي يتمتع به مناضلوه والذي برهنوا عنه يوم اجتماع المتيليتي.

الترشح للرئاسة

عندما ترشحت لويزة حنون للانتخابات الرئاسية الجزائرية في سنة 1999بادرت بإرسال رسالة دعم ومساندة لأني كنت أدعو من الأعماق الى ترشح زعيمة سياسية عربية للرئاسيات في بلدها. والى ذلك التاريخ كنت أتصور أن هناك بلدان عربيان قادران على ذلك وهما تونس والجزائر. ومن أفضل من لويزة حنون لتكون المبادرة بذلك. فهي أول امرأة زعيمة لحزب وتملك كل مقومات الزعامة ومواقفها الوطنية والدولية مشرفة ومساندة لكل قضايا السلم والعدل في العالم.

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