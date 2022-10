Sayed sur la démarcation des frontières maritimes

Sachez que dans cette affaire, ce n’est pas la question de la démarcation des frontières maritimes qui nous intéresse voire elle ne nous concerne point ! Vous connaissez notre avis sur ce point, ce qui nous importe c’est l’extraction de notre pétrole et de notre gaz, de toute façon, aussitôt l’entente conclue, vous allez entendre des gens qui vont chercher à analyser les points faibles ou les points forts de cette entente…

Que vous soyez pour ou contre cette entente, il faut la lire avec objectivité et rester pointilleux… Or, déjà on entend des voix qui analysent cette entente alors que ces gens n’ont pas encore lu le document, attendez qu’il soit publié, mais le fait de juger l’accord pour régler des comptes personnelles avec la Résistance ou avec le président de la république, c’est illogique.

D’ailleurs, déjà certains nous accusent de tracer la ligne maritime 23 , je leur rappelle que la mer libanaise s’étend jusqu‘à Gaza et donc quand la Palestine sera libérée nous n’aurons aucun problème de tracer nos frontières maritimes avec elle ..

Discours du 12/10/2022. Source site al. M.

