Le Professeur Ali Gannoun au président de la République

Monsieur Le Président!

Le mur du bon sens est tombé en ruine et le mur des lamentations est noyé sous les larmes de la détresse et du désespoir des citoyens. Vous ne pouvez plus nourrir le peuple avec vos slogans et sachez que ventre vide n’a pas d’oreilles.

Il est temps que la destruction du pays cesse! Peut être le faisiez vous par maladresse , inconscience ou même par amour, mais le fait y est: nous sommes dans un gouffre social, économique et politique.

Vous n’avez plus le droit de tergiverser, il y a le feu dans la maison. Vous avez eu tout le temps pour sauvez le pays, vous l’avez enfoncé dans l’incertitude, l’insécurité et le désespoir.

La politique des islamistes a envoyé nos enfants mourir en Syrie, en Libye et en Irak, la votre les envoie mourir au fond de la mer.

Ce n’est plus acceptable que vous soyez hors du temps et de l’espace, descendez voir la crise en Tunisie, le délabrement du pays et des valeurs.

Votre honnêteté n’est pas suffisante et votre suffisance nous emmène vers la catastrophe.

Délestez-vous des hypocrites, des médiocres et des profiteurs et cessez d’écouter les incompétents, ils vont être les premiers à vous jeter.

Monsieur le Président,

Votre politique est irrationnelle, incongrue, inefficace et sans espoir. Vous nous avez isolés du monde et même la charité nous est devenue interdite.

Nous sommes en sur-inflation, en surendettement et en déficit total de culture et de valeurs.

Nous sommes devenus la risée du monde et les quelques Dollars ou Euros qui continuent à nous arriver c’est pour empêcher un exode massif de notre population vers l’inconnu.

Assez, assez, assez de populisme!!

Assez, assez, assez d’amateurisme!!

Assez, assez, assez de n’importe quoi!!

Nommez impérativement un gouvernement de compétences avérées et reconnues pour préparer des élections présidentielles et législatives dans trois mois. Confiez l’organisation de ces élections à une instance indépendante sous un patronage international. Il n y a plus de temps à perdre!

Monsieur le Président!

Cessez le règne des médiocres et arrêtez l’hémorragie qui risque de vous emporter et nous avec.

Cessez de jouez avec la loi pour la mettre à votre service

Cessez de jouez avec nos nerfs, ils n’en peuvent plus.

Chaque jour qui passe nous rapproche du KO définitif. Faites vite réveillez vous et ouvrez vos yeux sur la réalité du pays pour lui éviter du sang et des larmes.

Tous les pouvoirs sont entre vos mains, agissez en responsable et non en rêveur déconnecté et inconscient avant qu’on soit tous morts, ou dégagez!

Avec mes salutations citoyennes!

!..AH..!