ف ي شهر أفريل 1989 أي منذ ثلاثة وثلاثين سنة وقعت انتخابات تشريعية ورئاسية في تونس. وقد شاركت فيها كناخب ومترشح مستقل للتشريعية.

قائمتي المستقلة عن دائرة المنستير كانت تتركب من خمسة مرشحين هم على التوالي: عبد الحميد البديوي وهو أستاذ واخترناه رئيسا للقائمة لأنه من المنستير ولأنه ترشح في السنة السابقة في قائمة مستقلة وقام بحملة انتخابية ثم أحمد المناعي ولزهر الشملي وهو طبيب جراح من قصرهلال وفرج يحي وهو اقتصادي من الساحلين وسالم نويرة وهو صناعي من طبلبة وخليفة لمام وهو طبيب مساعد في كلية الطب من بنبلة.

التزكيات:

في تلك الانتخابات كان المترشح مطالب ب »60 » تزكية من ناخبين رجالا ونساء لا فرق بينهما ومن ساكني الدائرة كلها ما يعني أنه كان بإمكاني جمع التزكيات من المنستير أو طبلبة مثلا وأنا من الوردانين.

شخصيا جمعت ثمانين تزكية من الوردانين وحوالي 10 من الساحلين وأذكر أن هناك من جاء يعتذر ويتراجع عن تزكيته اما خوفا أو تحت الضغوط وسلمت له تزكيته. نسيت أن أقول أن التزكيات كانت كلها معرفة بالأمضاء في البلدية.

لم يطلبني أحد في مقابل مالي لتزكيته ولم أسمع بأن أحد رفاقي في القائمة قد طلب منه مقابل مالي لتزكيته ولم أسمع أن أحد المرشحين من الأحزاب المشاركة أو المستقلين في الانتخابات التشريعية لعام 1989قد اشتكى من أن أحدا قد طلب مقابلا ماليا لتزكيته. ربما حدث ذلك في السرية والكتمان ولكني لم أسمع به.

التزكية من 20الى 150دينار

البارحة 8 أكتوبر تابعت أخبار الفيسبوك وسمعت مدونا من ولاية سليمان يعلن عن انسحابه من الانتخابات لأن ثمن التزكية قد بلغ 150د. سعت أن ثمن التزكية لم تتجاوز 20د في بعض مدن الساحل. ويبدو أن الرئيس يفكر في تغيير القانون الأنتخابى جراء ذلك.

أسأل وأتساءل هل التونسي كان أنظف في عهد بن علي المشهور بالفساد منه في عهد قيس سعيد المشهور بالنظافة. وأسئلة وتساؤلات أخري كثيرة.

بالنسبة لي سأقاطع الانتخابات المقبلة. وان شاركت في التصويت يوم الاقتراع على الدستور فلكي أصوت » لأ » ولأمكن حفيدي غيلاس وشمس من عيش هذه التجربة.

أحمد المناعي