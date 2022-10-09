الوردانين بعد استشهاد الشبان الأربعة في جانفي الى استشهاد حشاد في شهر ديسمبر

تنبيه:

لست بالمؤرخ ولا أدعي كتابة التاريخ وانما أكتب ذكريات طفل عاش تلك الفترة التاريخية لا كمتفرج أو ملاحظ محايد وانما كطفل متحمس ومؤمن وملتزم بما كان يحدث فيها.

الى أحفادي وحفيداتي: سليمان وأييوب ومريم وايناس والياس ونورهان وياسمين وغيلاس و شمس وميلان وكميل.

بعد مظاهرة سوسة واستشهاد الأربعة شبان الورادنية تغيرت أشياء كثيرة في القرية وبالخصوص في تصرفات الناس ومعاملاتهم وحتى في لغتهم ومزاجهم.

يومها دخلت مفردات جديدة في قاموس الناس وحتى في قاموس الأطفال من أبناء جيلي. كالشهيد والزعيم وتونس والمظاهرة والاستقلال والوطن والجهاد … ويومها خرج الكثير مكرهين من عالم الطفولة البريئة الى عالم جديد لا يغرفون ما ينتظرهم فيه.

لم يحدث هذا التغيير على مستوى اللغة والمفاهيم والأفكار فقط. فالأطفال والشبان الذين كانوا يمارسون بانتظام رياضتهم المفضلة في المعارك بالحجارة التي تنشب بين الحوم أو الأحياء بسبب أو بدون سبب… توقفوا عن هذه الممارسات. وقتها كانت الوردانين مقسمة بين أربع «حوم» أي حارات أو أحياء: القعيمرة والمناصرية والقبلية وبئر زعبار… وتكاد كل واحدة منها تمثل دولة مغلقة على نفسها. الان ظهر عدو جديد أقوى وأعتى من العدو التقليدي فهو عدو أجنبي كافر متسلط ومجرم.

العائلة

التغييرات طالت عائلتنا. أخي محمود الذي عوض البصطاجي المتقاعد البنزرتي أصيل المنستير منذ سنة تقريبا لم يطل به المقام في مركز البريد الأول الذي كان ضيقا. فهو عبارة عن غرفة تتوسط دار مدير المدرسة وأحد قسميها.

ذات يوم وقع تحويل مركز البريد الى محل استخرج من دار جدي فرحات. المحل كان أوسع من الأول وبقي هناك الى بداية الستينات.

مركز بريد الوردانين فيه موظف واحد هو القابض وعون التلفون وموزع البريد وهو الذي يأتي يوميا بشكارة البريد من الساحلين عن بعد 6 كلم حيث تسلمها الحافلة القادمة من سوسة قبل أن تواصل رحلتها الى قرى ومدن الشط البحري انتهاء بالمهدية.

المحل هذا كنا نسميه المخزن وهو في الحقيقة أوسع محل في الدار تستعمله النساء للأشغال المنزلية وبالخصوص للتكسكيس أيام التوازة أو للاستقبال النساء. في المدن ولدى العائلات الراقية يسمى عندهم المجلس. بعد فقدانهن المحل اضطرت النساء للاستعمال السقيفة التي كانت في سعة المحل الأول.

تنازل عن دارنا

ولم يقتصر التغيير عند ذلك الحد. فقد تركنا دارنا في بئر زعبار التي بقي فيها أخي محمد وتحولنا الى دار حنيني. . ولقد حزنت لهذا الأمر لأني كنت المكلف بجلب الماء من بئر زعبار في كل يوم وها أن المسافة تبعد مرتين. لم أفهم سبب ذلك في البداية وبعد مدة أدركت أنه وضع تحت تصرف الفلاقة. فعلى مدى حوالي أربع سنوات سوف تستضيف الدار واحدا أو أكثر من الفلاقة لكن المقيم الأكثر دوام هو « خالي الدوبل- محمد الدّهماني مطير » من أقدم الفلاقة هو وأحمد الزين ومحمد الشتيوي. .

وقد أخذنا احدى الغرفتين القبليتين التي في الدار بينما أخذ أخي محمود الثانية. في غرفتنا الطويلة توجد سدة من خشب أنام في ركن منها وينام في الركن الاخر أمي وأبي.

وذات ليلة دخل علينا أبي يلهث وحكى لأمي أنه كان يجري وراء أخي محمد الذي حاول الالتحاق بالفلاقة. محمد كان عمره وقتها حوالي العشرين عاما.

في المناطق الجبلية في الشرق الغربي وفي الشمال كان الفلاق يطلع للجبل وفي الساحل حيث لا يوجد جبال الانضمام للثوار يترجم بالاختفاء ومن حين لأخر نسمع بأن فلانا تخبأ.

سنة 1952 انطلقت المقاومة المسلحة من أجل الاستقلال وتكونت مجموعة فلاقة الوردانين بقيادة حسن عبد العزيز. وسيصبح مركز بريد الوردانين أحد نقاط التجنيد حيث أن أخي محمود كان أحد أفراد الهيئة الثلاثية المشرفة على العملية وهم حسن موسى وعلي بلقاسم بن سالم ومحمود المناعي..

وأتذكر أني حضرت حصتين من المفاوضات بين محمود المناعي و« متطوعين للأختفاء » هما محمد الجيلاني سعيدانة وحمزة الصغير منصور…

كلام غريب

في كل مرة يدخل المترشح أو المتطوع وراء اليعداد-الكنتوار- ويدخل في حديث مطول مع أخي محمود ... وشوشة وهمسات ووعود والتزامات وبعد أقل من ساعة يتم الاتفاق بين الطرفين.

وفعلا انضما الأثنان للمقاومة حتى النهاية وبعد الاستقلال دخل الأول سلك الحرس الوطني ودخل الثاني لسلك الأمن. لم يحملا السلاح ولكن في المقاومة أدوار كثيرة.

من هو حسن بن عبد العزيز أو الورداني؟

ما أذكره عن عمي حسن في بداية خمسينات القرن الماضي وقبل أن » يتخبأ » أنه كان وردانيا كبقية أهل الوردانين. يعيش مثل أغلبية السكان في أكله وشربه ولباسه فهو في الشتاء كان يلبس الكدرون الأكحل أو الأحمر (يقال عنه خليقة ربي لأن صوفه طبيعي غير مدبوغ) وفي الصيف يلبس البلوزة القمراية العربي (مقفولة غير مشقوقة) ذات اللون الأشخم في الصيف. رأيته مرات عديدة في رحبة الوردانين وهي مركز الحياة الجماعية وتضم أغلب المحلات التجارية والخدمية. ففيها حوانيت الملاخ والرحاي والخضار والجزار والفطائري.…

أذكر أني رأيته مرة عشية يوم صيف وهو يصطحب معه شابا براني من خارج الوردانين ويتوقف به عند كل جماعة أمام الحوانيت ويطلب منهم مساعدة هذا الشاب أصيل جهة صفاقس الذي يريد أن يكمل دراسته في الخارج. .وكان هناك من يستجيب لطلبه. الذي يعرف الظروف الاقتصادية والمالية للناس وقتها يتصور أن المساعدات لا تتجاوز بضعة العشرات من الفرنكات.

.. وقد حفظ عنه أهل الوردانين مبادرة تحولت الى نكتة. من ذلك أنه جاء يوما برجل مالطي وكان المالطيون بكثرة في سوسة في تلك الأيام وعمل معه جولة بين الناس يطلب منهم تقديم المساعدة لهذا الرجل الذي ينوي الدخول في الإسلام. وما كان من أحمد يوسف المستيري الذي كان رجلا محترما في الوردانين وخفيف الروح إلا أن خطف له أول شخص وقعت عليه يداه وقال لعمي حسن » بربي أطلب المساعدة لهذا الرجل زاده لأنه ينوي الخروج من الأسلام »

طفل العاشرة لا يمكن له معرفة أكثر من المظاهر الخارجية للناس. عمى حسن كان رجلا هادئا ولطيفا لا يبتسم ولا يضحك ولكنه لا « يتغشش » أي لا يغضب، لا يسب ولا يلعن، وفي الوردانين الناس على جانب كبير من العنف اللفظي والمادي.

ذلك الرجل الهادئ واللطيف كان في حقيقة الأمر قائد شبكة سراق لها وزنها جهويا وحتى وطنيا. لم يكن يسرق في الوردانين أبدا ولا غيره من السراق يسرقون في بلدتهم. في تلك الفترة لم تكن الديار « تبلج » في الليل فالأمان كامل ولم تتغير الأمور إلا بعد الستينات

عام 1952 اجتمع حول عمي حسن فرقة محترمة من الفلاقة تعرفت عليهم جميعا على مدى سنوات الكفاح وسوف أذكرهم كلهم في الكتاب مع نبذة قصيرة عن حياتهم. والملاحظ أنه لم يستشهد منهم الا واحدا وهو الصياح شقيق صالح القرف وكلاهما من جرجيس. وأذكر أنه عندما استشهد الصياح في مناوشات في النفيضة لم نصدق وكان عمران موسى-زعيم الشباب- يخرج بنا في الشوارع لننادي » الصياح حي ينقز » وكان الأخوين القرف سارحي أغنام في الوردانين.

مدرستنا:

عام 1952 كان مديرنا سي صلاح الدين المعتمري أصيل معتمر قرية قريبة من الوردانين ومعلمنا فرج محجوب وهو أصيل القلعة الكبرى. التحقت بالمدرسة بنتان زكية بن سالم وبنت خالتها رابعة بنت الحبيب البكوش والتحقتا ببشيرة المعتمري بنت مدير المدرسة التي سبقتهما.

عندما أتذكر حجم وألوان الإهانة والعنف اللفظي الذي تعرضن له في طريقهما الى المدرسة وخاصة في السنوات الأولى أستغرب كيف استطعن الصبر عليه والاصرار على الاستمرار. كانت لهما إرادة فولاذية وعزيمة حديدية ورغبة جامحة في الانعتاق وهو ما دفعهن للنجاح. استطاعت زكية ورابعة أن تكملا الدراسة وتخرجت الأولى أستاذة والثانية قابلة. أما بشيرة المعتمري فقد كانت تعيش في حماية والدها المدير ولم تكن تخرج من الدار الا قليلا ولهذا لم تتعرض الى المكروه.

والحقيقة أن زكية بن سالم ورابعة البكوش بالتحاقهن سافرات بالمدرسة أحدثتا ثورة في حياة المرأة وسلوك المجتمع. فقد ظلت أمهاتهن لا تخرج الى الشارع الا متلحفات بالحرام وهو غطاء مصنوع من الصوف الناعم أو الوزرة المصنوعة من الصوف السميك.

عندما يحدث أن تتحول امرأة الى المستشفى في سوسة نشاهد فلما طويلا. ينزل السائق من السيارة ويبتعد عنها ويدور وجهه في الاتجاه المعاكس للسيارة ثم يأتي الزوج أو الابن بحرام ويغطي به من في السيارة.

كانت هناك ثلاث سيارات –س4- في الوردانين واحدة لمصطفى البكوش والثانية للحبيب القدسي والثالثة لبوزيد

ولم يدخل السفساري المصنوع من الحرير أو القماش الا بعد الاستقلال وعوض الحرام والوزرة شيئا فشيئا.

أحمد المناعي