كمال التيتوحي….كما عرفته: أحمد المناعي

في أواخر شهر جوان 1991 وبعد حوالي شهر ونصف من النشاط المكثف والسفر بين فرنسا والولايات المتحدة شعرت بتعب كبير فقررت أن اخذ أسبوعا من الراحة وقررت أن أسافر الى إسطنبول التي زرتها ليومين في شهر جانفي في طريق رجوعي من سوريا بعد فشلي في الدخول للعراق (1). وهكذا سافرت للمرة الثانية الى تركيا. عندما وصلت مطار إسطنبول ليلا أخذت سيارة تاكسي وطلبت من السائق أن ينزلني في وسط المدينة وأن يضعني في فندق متوسط.. وهكذا فعل.

الغريب في مثل هذه الفنادق في مدينة سياحية كإسطنبول أن موظفيها لا يتكلمون اللغات الأجنبية وتوصلت أن أفهم حارس الليل أني أريد أن أنام ولا أريد أن يوقظني أحد في الصباح…

وفد الزوار

من الغد استيقظت على ناقوس الهاتف واذا بصوت تونسي في السماعة يخبرني بأن هناك ثلاثة أشخاص تونسيين يرغبون في مقابلتي. كانت الساعة تشير الى الثالثة بعد الزوال.

طلبت منهم أن يصعدوا الى الغرفة واستقبلتهم وأنا في الفراش. لم أكن أعرف أيا منهم ولم أسالهم كيف توصلوا لمعرفة اقامتي. الواضح أنهم اقتفوا إثري من المطار وأن هناك من أعطاهم كل المعلومات عني من باريس.

كان أحدهم طالبا في تركيا والاثنان الاخران هربا من تونس ويعتزمان الوصول الى فرنسا أو أي بلد في أوروبا الغربية. سمعتهم بكل اهتمام وفي النهاية احسنت إليهم وودعتهم. من اليوم الأول تضعضعت ميزانيتي ولكنه الواجب. ومن الغد رجع أحدهم ليقص علي بعض جوانب ملحمته وملحمة رفاقه أو مغامرتهم الفاشلة والمدمرة. انه المسمى كمال التيتوحي. قال لي: » جمعونا في مجموعات وأسكنوا كل مجموعة في دار أو شقة. كنا مرابطين في انتظار ساعة الصفر. وأوصونا بان لا نحدث صخبا بل أن نتكلم همسا ولا نشعر الجيران بوجودنا وألا نشعل الأضواء ولا إذاعة أو تلفزة وألا نستعمل الماء الا قليلا وللحاجة الماسة.. كنا في الشقق ما بين العشرة والخمسة عشر وكان كل واحد منا يملك خطة الهجوم الجماعي…بقينا على تلك الحال حوالي أسبوعين وكانوا يأتوننا من حين لآخر بما ينقصنا من أكل وشرب وان كنا بدوافع ذاتية نأكل قليلا ونصوم كثيرا. كنا نعيش أجواء ايمانية عميقة فقد كنا في جهاد وننتظر ساعة الصفر للهجوم. (2)

ومع كل أسف جاءتنا الأوامر بالانسحاب والتفرق وانتشرنا في البلاد كل واحد يدبر رأسه ويسعى الى أنقاذ. كثير منا أوقف وفينا من سلم نفسه وها نحن وصلنا الى تركيا.

ثم تخلص الى ما رجع من أجله. هو يريد أن يلجا الى فرنسا ويحتاج للفلوس. لم أتردد لحظة حسبت ما بقي لي من مال وأبقيت على الضروري للنزل والتاكسي للمطار وأعطيته الباقي. رجعت من الغد الى باريس ينتابني إحساس عميق بأن

الجماعة قد خططت للانقلاب وأن ما أحسست به من اليوم الأول-22 ماي- مع الغنوشي في التلفزة الفرنسية لم يكن خيالي.

من الغد رجعت الى باريس ونسيت التيتوحي ورجعت الى ما بدأته من أول ما نزلت باريس.

وبعد حوالي ثلاث سنوات وبينما كنت في نهج -جان بيار تمبو في الدائرة 11 – اعترضني كمال التيتوحي. يا عجبا. قال لي أنه وصل الى فرنسا في نفس السنة التي تقابلنا فيها في إسطنبول وأنه يعمل في مساحة تجارية أعطاني عنوانه. لم يكن بعيدا عن مسكني في سافني . يا للعجب. لم يحاول الاتصال بي على الرغم من أني كنت معروفا في أوساط التونسيين. المهم ذهب الى عرفه وأخذ منه تسبقه وخلصني.

وصول العائلة:

التحقت به أمه وأخوه فذهبت زوجتي لتسلم على الأم. امرأة لطيفة.

وفي احدى الليالي حوالي الساعة العاشرة وبينما كنا نتهيأ للنوم دق جرس البيت و اذا بكمال التيتوحي وأمه وأخوه في الباب. جاء ببعض الفواكه لكن لم ينتبه الى أن الوقت متأخر وأن عليه اعلامي بالزيارة

مساعدة الأخ

المطلوب مني مساعدة الأخ على تحرير التقريرالواجب تقديمه لأستاذ المشرف على- – وذلك في القانون البيئي فيما أذكر. أخوه عبداللطيف جاء ليدرس القانون ولاحظت أن مستواه في الفرنسية يحتاج الى دفع كبير.

DEA

انتهينا من المهمة مع الساعة الثالثة فجرا واستطاعت بشرى أن تسترجع غرفتها.

في تلك الفترة شاع في أوساط التونسيين أن كمال التيتوحي قد استضاف محمد الناصر وهو ضابط الأمن التونسي المكروه عند الأسلاميين. لا أدري كيف تصرفت النهضة معه ولكني أعرف ان مجرد الشبهة تكلف صاحبها « الدمار الشامل »

ظللت أتقضى من عند كمال الى حدود منتصف سنة 1996 حيث أن الساحة الكبرى التي كان يعمل فيها كانت على ملك جربي وأننا نجد فيها كل شيء تقريبا.

وانقطعت التسوق عنده لأنه كان هو وأخوه أنموذجا للسقوطية واللؤم فلا أحد منهما هاتفني ليواسيني في الاعتداءين اللذان تعرضت لهما في سنة 1996 و1997

والحقيقة أن تصرفهما كان شائعا لدى التونسيين فتلك الاعتداءات بعثت الخوف والذعر في صفوف اللاجئين.

كمال التيتوحي لم ألتق معه منذ سنة 1996 أما أخوه فقد اعترضني يوم

أحد في نهج سان مشال بباريس بداية عقد الألفين وكان مصحوبا بزوجته وحياني من بعي

ملاحظة: كتبت عن كمال وعائلته صفحة ونصف في كتابي الصادر سنة

1995 وذكرت فيها ما أصابه وعائلتة من متاعب وفي الكتاب المقبل سأنشر هذه الصفحة فقط.

أحمد المناعي

كنت المبعوث الخاص لمجلة جون أفريك لتغطية الحرب الأمريكية على العراق.

كمال التيتوحي لم ألتق معه منذ سنة 1996 أما أخوه فقد اعترضني يوم

أحد في نهج سان مشال بباريس بداية عقد الألفين وكان مصحوبا بزوجته وحياني من بعيد،

1995ملاحظة: كتبت عن كمال وعائلته صفحة ونصف في كتابي الصادر سنة

وذكرت فيها ما أصابه وعائلتة من متاعب وفي الكتاب المقبل سأنشر هذه الصفحة فقط.

أحمد المناعي

(2)كثير من المهاجرين التوانسة سلموا ديارهم في تونس للنهضة استعملت مخابئ ووقع اكتشافها وحجزها. ومن هؤلاء يونس عثمان الذي صدق ما قيل له بأن ذلك لاسعاف أخ محتاج.