أكاذيب حول كأس العالم تكشفها الحقائق د.أحمد القديدي!

هي في الواقع شائعات هامشية لا تستحق الرد أو التصويب لكن قلة من مروجيها يغتنمون المنابر

الإعلامية المفتوحة في مدن الإتحاد الأوروبي لبث سموم وهمية و ترسيخ أنماط من المغالطات تتقبلها بعض العقول الأوروبية المغسولة بدعايات يمين متطرف و عنصري يمتلك مع الأسف بعض وسائل غسيل العقول (في شكل صحف و قنوات و إذاعات) و طبعا يجب التأكيد على أن هذه الهوامش لم يكن لها أدنى تأثير على مواقف الدول -المشاركة بفرقها الوطنية أو غير المشاركة- و لم يكن لها أيضا أي تأثير على مجهودات قطرية عملاقة بدأت منذ 2010 إلى موعد انطلاق ألعاب الكأس في 20 نوفمبر القادم وهو موعد يقترب و أصبح في الحقيقة موعد قطر مع العالم الذي يتوقع وهو يشاهد الإنجازات الرياضية و الفندقية و البنية التحتية و المكاسب الحقوقية يتوقع أن يكون الموعد تاريخيا بكل معاني هذه العبارة حتى تثبت دولة قطر أنها الجديرة بأن تكون أول دولة عربية و شرق أوسطية تنظم تظاهرة في مستوى بطولة كأس العالم و تبهر العالم بأسره بما أعدته الدولة من جميع ظروف النجاح و جميع عناصر التوفيق. والملاحظ هو أن بعض المجالس البلدية لبعض مدن فرنسية هي الي أعلنت ما سمته ب »مقاطعة بث المقابلات على شاشات ضخمة في ساحاتها!! » فقط و بعض هذه المجالس انتخبت منذ سنة في مناخ سياسي داخلي تسيطر عليه أحزاب اليمين العنصري المتطرف وهي الأحزاب التي تصنفها أغلبية الفرنسيين بأنها غير جمهورية و مناهضة للديمقراطية بل و أيضا ذات توجهات « فاشية » مثلما قالت الفائزة في الانتخابات الإيطالية أثناء عن نفسها أثناء تجمع من أنصارها في روما المنتمين لحزب (إيطاليا فراتيللي) صرحت يوم الأحد الماضي بأنها (حرفيا) تؤدي التحية الفاشية تكريما لروح الفقيد بينيتو موسيليني زعيم الحزب الفاشي الذي « زج بإيطاليا في قوات المحور الألماني الياباني النازي ثم انهزم المحور و تم شنق موسيليني من رجليه في شجرة عام 1944!!! و حين استفاق المجلس البلدي لباريس هو الأخر و أعلن أن العاصمة لن تبث المباريات في ساحاتها العامة تصدى لها العديد عبر وسائل الإعلام و الإتصال الاجتماعي ليقولوا لهذا المجلس: « أيها المجلس المشكل من ثلث أعضاء من أنصار مارين لوبان و إيريك زامور إن باريس هي مدينة تحتضن أكبر فريق عالمي لكرة القدم (باريس سان جرمان) و الذي أنقذه المواطن القطري الخليفي من الإفلاس و الحل و بوأه اليوم منزلة أولى في كرة القدم ؟ و تكلم الزميل باسكال بونيفاس رئيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ليلة الثلاثاء على قناة فرانس 24 فقال : »أثبتت دولة قطر أنها سباقة للإصلاحات الاجتماعية و أن حقوق العمال في كل الدولة مضمونة بقوانين حازمة و أنهم يتمتعون بالضمانات الصحية و الاجتماعية و تم إلغاء نظام الكفالة فهم أحرار ثم إن قطر هي أول الدول الخليجية في نسبة الإستثمارات في الاقتصاد الفرنسي و قد شرح أميرها من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسات دولته في كل المجالات و في تنظيم كأس العالم و دعوته المفتوحة لكل شعوب العالم للاطلاع على نهضة قطر و إنجازاتها و الأهداف الأخلاقية التي وضعها صاحب السمو لكأس العالم » و للتدليل على انحياز قلة من البرامج الإعلامية لسياسات المغالطة أحيلكم على برنامج (حوار باريس مباشر) على قناة (فرنس 24) مساء الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري حيث دعا منشط البرنامج توفيق مجيد كلا من الفرنسي من أصول مغربية سامي حسني (هكذا عرف نفسه) عضو حزب الخضر و الإعلامي القطري الزميل صالح غريب و الزميلة الصحفية الرياضية التونسية نعيمة ساسي و لكن مقدم البرنامج لم يكن احترافيا بل كان منحازا لمن هاجم قطر أي سامي حسني بدون أي برهان لأنه دافع من منظوره الضيق على قضية وهمية سماها (الضرر بالبيئة بمناسبة تنظيم كأس العالم في قطر)!! أما الزميلان صالح غريب و نعيمة ساسي فلم يمكنهما توفيق مجيد من التعبير و ترك الحبل على غارب المتحامل ليقاطعهما مرات عديدة. الغريب أن الأخ صالح غريب شعر بأنه فعلا غريب في جو برنامج مشحون بتضافر « جهود » بعض الإعلاميين المتلاعبين بعقول الناس لكن ذكاء الجمهور الفرنسي يبقى فوق هذه المحاولات البائسة و أحسن الزميل صالح عملا حين دعا ذلك المتحامل « المدافع عن البيئة » لزيارة قطر و الاطلاع بنفسه على ما يدحض كل مزاعمه و يتمتع كبقية الضيوف القادمين من كل قارات العالم بالمباريات خاصة و الفريق الفرنسي يحل في الدوحة لاعبا أساسيا من بين اللاعبين