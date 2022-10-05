أخبار وطنية من المطوية وبرقو ونفزة وتطـاويـــن: نساء تفتخر بهنّ تونس

نشر في 23 جويلية 2015 (14:31

نواصل في هذا العدد تسليط الضوء على نساء تونسيات فذّات شاركن في معركة تحرير البلاد من الاستعمار لكن الذاكرة الجماعية تناستهن متنكرة للدور الجوهري الذي لعبنه طيلة عقود.. وقد اخترنا في هذا المقال التطرق الى مجموعة من المناضلات التونسيات ضحين بحياتهن من أجل القضية الوطنية ومنهن المناضلة مبروكة القاسمي أصيلة نفزة التي تجدون شهادتها كما نقلتها الأستاذة ليليا العبيدي في كتاب «جذور الحركة النسائية بتونس» والمناضلة أم السعد يحيى أصيلة المطوية والتي طمس التاريخ نضالها وهاهي عائلتها تسعى الى التذكير بالدور الذي لعبته فضلا عن المناضلة فاطمة المحرزي أصيلة برقو التي تعرضت لأبشع أنواع الاعتداءات من قبل جنود الاستعمار وذلك وفق ما جاء في كتاب «قاموس السير للمناضلات التونسيات 1881 ـ 1961 » لليليا العبيدي…

مبروكة القاسمي: «حلقت شعري واتّشحت بالسواد…»



«تزوجت بنفزة سنة 1925… كان حفل الزواج فخما سارت فيه السيارات الحديثة… كان عمّي حريصا على أن يتم الزواج بهذه الأبهة.

…في سنة 1943، فترة الحرب العالمية، خرجنا من منازلنا واعتصمنا بالجبال. لقد كان القتال بين الألمان والانقليز على أشدّه. وعندما نزل زوجي للقرية بعد ثلاثة أشهر وجد البلد خرابا منتشرا.. غضب زوجي وأصابه ذهول وارتفعت درجة حرارته، وبقي على هذه الحال سبعة أيام ثمّ وافاه الأجل المحتوم.

ذات يوم زارني محمود الكافي مع جماعة من باجة وأخبروني بقدوم بورقيبة الى باجة وعزمه على الاتصال بكلّ الضواحي المجاورة، فرحّبت بقدومه إلاّ أنّ «الخليفة» اتصل بي وحذّرني من الالتقاء به وتقديم الإعانات المادية له، متعلّلا بأنّ الأموال التي في حوزتي هي أموال يتامى، فأجبته قائلة: «أنا ليس لي شيء أخاف عليه الزوال فلست خليفة ليعزلوني أو شيخ تراب ليفتكوا مني امتيازاتي فإن ربحت المعركة ربح الناس جميعا، وأن خسرت، خسرنا كلّنا». كان الاستعداد حثيثا. تولّى ابني جلب الكراسي، وكذلك أولاد أخي محمد، وقد كان أهالي نفزة خائفين من هذا الاجتماع.

كان هذا هو اللقاء الأول، طبخنا الطعام، وذبحنا الذبائح وقمنا بواجب الضيافة وعندما جاء بورقيبة اجتمع بالناس في المتجر، وكان يصحبه المنجي سليم، والبلهوان والحبيب المنكبي وكل الجماعة. ولقد سأل بورقيبة عني وشكرني وطلب مني الثبات على المبدإ.

… يوم مظاهرة دار القايد، كنت أعتقد أنّ ولدي قد قتل في مظاهرة باجة، لكنّني علمت بعد ذلك أنّه سجن، وعندما خرجت في مظاهرة دار القايد وجدته ورفاقه ملقى على أكوام من التبن في إسطبل. ولم يرجعوه الى نفزة إلاّ بعد خمسة عشر يوما. كان في حالة سيئة جدّا. فلقد عذّبوه بواسطة التيار الكهربائي، ولم يتناول الطعام لمدّة أيام ولا شرب قطرة ماء واحدة، فبادر أخوه بجلب طبيب ليفحصه ويشرف على علاجه.

عندما جاؤوا للتفتيش عثروا على منجل فقالوا: «إن المرأة تملك السلاح»! وعندما حكم على ابني جبت القرية صارخة في الناس «لقد حكم على ولدي بالإعدام فأين أنتم، ألاّ تحركون ساكنا؟!» قالوا «ما العمل؟! وإذا سجنا من يرعى أولادنا؟» قلت لهم: «ها أنذا أتكفل بهم، ما دمت حيّة ولم أسجن».

لقد أعطيت «سعدا» و«سالما» منشارين ومقصا لقطع أسلاك الهاتف في محطة القطار. ممّا جعل الجندرمة يأتون لبحثي قائلين: من فعل هذا؟» قلت: «من سيقوم بذلك والأولاد في السجن، أنا قمت بذلك؟!»..

وكانت لي علاقة مع «الفلاقة» الذين التحقوا بجبل «برقو»، وهم من جنود الباي. ولقد مات قائدهم «سالم» المسكين ولم يبق منهم الا ثمانية أنفار. لقد وزّعوا صورهم للبحث عنهم. وقد اختبؤوا في بيتي، وكان من بينهم زوج ابنتي. لقد أصبحوا في ما بعد من ثوار محجوب بن علي الذي كان يجلب المرضى خفية للدار.. فقرّر أخو زوجي عدم المجيء إلى منزلنا إذ أصبح المكان خطرا بالنسبة اليه وقد قال لي أنت امرأة ترملت فاخشوشنت، إنّي أراها تقتل أولاد أخي. كان يبكي وينوح «إنهم أساس البيت، ماذا ستفعلين الآن وهم في السجن؟» فأجبته أنا «مسترجلة» أحمل صفات الرجولة من زمان.

عوّدني زوجي على عدم التذلل أو ليس لي الحق؟! انا صلبة صحيح ولكني أحبّ الناس.

عند الاجتماعات كان «الفلاقة» يأتون دائما للغداء والعشاء عندي، ويأتي كلّ اعضاء الدائرة معهم. وعندما يحلّ مسؤول كبير من تونس فإنّهم يعقدون اجتماعا خاصّا في الليل سواء في البيت أو في الدكان. وكنت أحضر معهم فأنا مشغولة بالطبخ. لكنّني كنت أسمعهم يتحادثون «تمسكوا بالمبدإ، إنّه هكذا.. إنّ بورقيبة.. إنّك على علم»..

في تلك الفترة لم يكن في حديثهم مكان للمرأة قط، ولم يتحدّثوا عنها في اجتماعاتهم.. كان الرجال فقط هم الذين تعطى لهم البطاقات ويدلون بأصواتهم في الانتخابات ولا وجود للنساء. فلم لا يعترفون بقدراتهنّ؟ كانت مهمتهن تنحصر في الطبخ والزغردة بكل حرارة.. في انتظار الاستقلال.

• مقتطفات من شهادة المناضلة مبروكة القاسمي كما جاءت في كتاب «جذور الحركة النسائية بتونس» لليليا العبيدي.



المناضلة ام السعد يحيى (المطوية)





ولدت سنة 1898 وتوفيت سنة 1972 .. أصيلة قرية المطوية من ولاية قابس. من المناضلات الصادقات اللاتي انخرطن في الحركة الوطنية في بداياتها. جعلت من منزلها الكائن بنهج سيدي العطاوي بجهة باب سويقة مركزا للنضال وملجأ للثوار والفلاقة ومخزنا للاسلحة والبيانات والمتفجرات ومكانا للإجتماعات العلنية والسرية. وكان مخبأ آمنا آوى اليه الزعيم بورقيبة ابان الحركة الوطنية سنة 1943 كشكل من اشكال النضال الذي كان يتوخاه الزعيم لمناورة العدو والتشاور والالتقاء سريا بمن ناصروه. كانت هذه المناضلة تمثل رمزا للتفاني في خدمة وطنها المسلوب بكل شجاعة وجرأة. لم

تتوان في تنفيذ كل ما يطلب منها من مهام مما جعل لها مكانة خاصة لدى الزعيم بورقيبة الذي لم ينس بعد الاستقلال ما قدمته من تضحيات واكرمها بوسام الاستقلال وزارها في ذكرى عشرية الاستقلال في بيتها. كما تم تخليد ذكراها بتسمية أحد الأنهج القريبة من مقر سكناها باسمها وكانت ام السعد يحيى من المؤسسات الاوائل للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.



فاطمة بنت بوبكر بن أحمد المحرزي (برقو ـ سليانة)





ولدت المناضلة فاطمة بوبكر سنة 1919 في منطقة برقو، وهي أخت المقاوم عبد الوهاب بوبكر. كانت تطبخ الأكل للفلاقة وتغسل ثيابهم ثمّ تسلّمه لزوجها بلقاسم بوحجر البرقاوي ليوصلها إليهم في الجبال كما كانت تخفي أحد المقاومين وتدبر له ثيابا من أزياء المنطقة للتمويه أثناء تنقلاته.

تعرّضت لأبشع أنواع الاعتداءات من قبل الجيش المحتل حيث قام باغتصابها أمام مرأى من الأطفال الباكين هي وسلفتها وضرتها صغيّرة بنت علي وذلك خلال حملة الانتقام لمقتل الجنديين اللذين وجدت جثتاهما في كيسين بالجبال . لبست الحداد وخلعت الحليّ وطلت وجهها بالرماد أثناء معركة برقو وحكم عليها بثلاثة أشهر سجنا لمسك أسلحة مخفية في قفّة تحت الخضار .

كانت حقّا رمزا للمقاومة الشرسة الطاهرة…



ـ هنية بنت لطيف زوجة الزواري (تطاوين)





ولدت سنة 1918 وتوفيت سنة 1987.. ناضلت في الحقل السياسي بداية من سنة 1947 ومن رفيقاتها في الكفاح فاطمة الذيبي، حدّة البكاي زوجة لزرق، رقية بنت عبد السلام الزواوي وعائشة بن نصر زوجة محمد البكاي..

التجأ الى بيتها المقاومون الذين هربوا من سجن تونس سنة 1949 و1950.. في هذه الفترة كان ساسي لسود والطاهر لسود في جبل بوشبكة وقد تكاثر عدد المقاومين المسلحين أثناء معركة جبل امطير تنقلت هنية بنت لطيف برفقة أطفالها وسلفها لإيصال الأسلحة والأدوية لمصباح الجربوع ومحمد قرفة كما أخفت علي الجويني..

شاركت في مظاهرة أول ماي 1951 مع مبروكة بنت بلقاسم بن جديان وجازية المكية وفاطمة كتار ورقية بنت عبد السلام ونساء أخريات.



ـ مبروكة بنت بلقاسم بن عبد القادر الكوز زوجة مبروك سكاش (تطاوين)





سنة 1954 طبخت للمقاومين وأحبطت محاولة تسميم مجموعة منهم قام بها متعاون مع المستعمر، فما ان انتبهت مبروكة بنت بلقاسم لما وقع حتى قلبت القصعة وجلست عليه حتى لا يأكل منها الفلاقة، وفيما بعد قتل الخائن. كانت تضع الأسلحة حول صدرها لكي لا تلفت انتباه المارة وتمضي الى ناحية البئر حيث ينتظرها الفلاقة.. شاركت مع حوالي اثنتي عشرة امرأة في مظاهرات خرجت بتطاوين ورمادة.



شيراز بن مراد ومنارة تليجاني- الجزء الثاني