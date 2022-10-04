قائمة باسماء العلماء العراقيين الذين تم قتلهم منذ عام 2003 ولغاية الان …. من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات العراقية

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وفيما يلي أسماء العلماء والأكاديميين الذين تمت تصفيتهم:

أ.د. عماد سرسم – زميل كلية الجراحين الملكية. عضو الهيئة الإدارية للأطباء العراقيين. عضو الهيئة الإدارية للأطباء العرب. جراح مشهور وعالم، أ.د. محمد عبد الله الراواي زميل الكلية الملكية الطبية. رئيس جامعة بغداد. عضو الهيئة الإدارية للأطباء العراقيين. رئيس اتحاد الأطباء العراقيين. طبيب باطنية متميز، أ.د. مجيد حسين علي – دكتوراه فيزياء. عضو الهيئة التدريسية/ كلية العلوم/ جامعة بغداد، أ.د. وجيه محجوب – دكتوراه تربية رياضية (آلية جسم الإنسان). مدير عام التربية الرياضية في وزارة التربية. مؤلف ثمانية كتب في التربية الرياضية، أ.د. صبري مصطفى البياتي – دكتوراه جغرافيه. عضو الهيئة التدريسية لكلية الآداب/ جامعة بغداد، أ.د. علي عبد الحسين كامل – دكتوراه فيزياء. عضو الهيئة التدريسية لكلية العلوم/ جامعة بغداد، أ.د. مصطفى المشهداني – دكتوراه علوم إسلامية. عضو هيئة التدريس لكلية الآداب/ جامعة بغداد. أ.د. خالد الجنابي – دكتوراه/ التاريخ االإسلامي. عضو هيئة تدريس كلية الآداب/ جامعة بابل، أ.د. عبد الجبار مصطفى – دكتوراه/ علوم سياسية. عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة الموصل. أ.د. صباح الربيعي – دكتوراه/ جغرافيه. عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، أ.د. أسعد سالم شريده – دكتوراه/ هندسة. عميد كلية الهندسة/ جامعة البصرة، أ.د. عبد اللطيف علي المياح . دكتوراه علوم سياسية . رئيس مركز دراسات الوطن العربي الجامعة المستنصرية ، أ.د. شاكر الخفاجي – دكتوراه إدارة. مدير عام دائرة التقييس والسيطرة النوعية/ بغداد، أ.د. مروان مظهر الهيتي – دكتوراه/ هندسة كيميائية. عضو هيئة تدريس كلية الهندسة/ جامعة بغداد، أ.د. ليلى عبد الله السعد – دكتوراه قانون. عميد كلية القانون/ جامعة الموصل، أ.د. منير الخيرو/ زوج د. ليلى عبد الله السعد – دكتوراه/ قانون. عضو هيئة تدريس كلية القانون/ جامعة الموصل، أ.د. محمد عبد المنعم الأزميرلي – دكتوراه/ كيمياء. عالم متميز. قتل أثناء اعتقاله من قبل الأمريكان بضربة على رأسه وتبين أثناء التشريح أن الأطباء كانوا قد أحدثوا فتحة في جمجمته بطول 20 سم، أ.د. حازم عبد الهادي – دكتوراه/ طب. عضو هيئة تدريس كلية الطب/ جامعة بغداد، أ.د. عبد السميع الجنابي – دكتوراه/ تربية. عضو هيئة تدريس/ الجامعة المستنصرية، أ.د. سالم عبد الحميد – دكتوراه/ طب وقائي. عميد كلية الطب/ الجامعة المستنصرية، أ.د. عباس العطار – دكتوراه/ علوم إنسانية. عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، أ.د. باسم المدرس – دكتوراه/ علوم إنسانية. عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، د. محمد تقي حسين الطالقاني – دكتوراه/ فيزياء نووية، أ.د. طالب ابراهيم الظاهر – دكتوراه/ فيزياء. عضو هيئة تدريس كلية العلوم/ جامعة ديالى، د. محيي حسين – دكتوراه/ هندسة دينامية الهواء. عضو هيئة تدريس/ الجامعة التكنولوجية، د. مهند عباس خضير – دكتوراه/ هندسة ميكانيك. عضو هيئة تدريس/ الجامعة التكنولوجية، أ.د. خالد شريدة – دكتوراه/ هندسة. عضو هيئة تدريس كلية الهندسة/ جامعة البصرة، أ.د. عبد الله الفضل – دكتوراه/ كيمياء. عضو هيئة تدريس/ جامعة البصرة، أ.د. محمد فلاح الدليمي – دكتوراه/ فيزياء. عضو هيئة تدريس/ الجامعة المستنصرية، أ.د. باسل الكرخي – دكتوراه/ كيمياء. عضو هيئة تدريس/ جامعة بغداد، د.محمد كمال الجراح – دكتوراه/ لغة إنكليزية. مؤلف ومدير عام في وزارة التربية، أ.د. علاء داؤد – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية/ جامعة البصرة، د. نوئيل بطرس ماثيو – أستاذ في المعهد

الطبي. الموصل، د. جمهور الزرگاني/ جامعة البصرة، د. زكي ذاكر العاني – عضو هيئة التدريس في كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية، د. هاشم عبد الكريم – عضو هيئة تدريس في كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د. وسام الهاشمي – رئيس جميعة الجيولوجيين العراقية، د. حيدر البعاج – مدير المستشفى التعليمي/ البصرة، د. ناصر عبد الأمير العبيدي – أستاذ في جامعة بغداد، د. نافع عبود – أستاذ الأدب العربي، د. هشام شريف – رئيس قسم التاريخ/ جامعة بغداد، د. مروان الراوي – أستاذ في الهندسة، أمير مزهر الدايني – أستاذ هندسة الاتصالات، إيمان يونس – رئيس قسم الترجمة. جامعة الموصل، د. سهاد العبادي – طبيبة، د. صادق العبيدي – طبيب أعصاب، عصام سعيدعبد الكريم بنو – خبير جيولوجي في وزارة الإسكان، د. عامر الملاح – طبيب عيون، د. حكيم مالك الزيدي – عضو هيئة التدريس/ قسم اللغة العربية/ جامعة القادسية، د. رعد عبد اللطيف السعدي – مستشار في اللغة العربية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رافي سركيسان فانكان ماجستير/ لغة انكليزية. مدرس في كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد، د. مصطفى محمد الهيتي- دكتوراه/ علوم الصيدلة. عميد كلية الصيدلة/ جامعة بغداد، د. هيفاء علوان الحلي- دكتوراه/ فيزياء. عضو هيئة تدريس كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد، د. نافعة حمود خلف – أستاذ لغة عربية/ كلية الآداب/ جامعة بغداد، د. عصام شريف محمد – أستاذ مساعد/ التاريخ. كلية الآداب/ جامعة بغداد، د. حسان عبد علي داؤد الربيعي – مساعد عميد كلية الطب/ جامعة بغداد، د. مروان رشيد – مساعد عميد كلية الهندسة/ جامعة بغداد، د. سعدي أحمد زيدان الفهداوي – عضو هيئة تدريس في كلية العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد، د. سعدي داغر مرعب – أستاذ مساعد في كلية الآداب/ جامعة بغداد، د. زكي جابر لفتة السعدي – مدرس مساعد في كلية الطب البيطري/ جامعة بغداد، د. خليل اسماعي عبد الداهري – أستاذ مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة بغداد، د. فؤاد ابراهيم محمد – البياتي – رئيس قسم اللغة الألمانية في كلية اللغات/ جامعة بغداد، د. فلاح علي حسين – عميد كلية العلوم/ الجامعة المستنصرية، د. محمد نجيب القيسي – أستاذ مساعد في قسم البحوث/ الجامعة المستنصرية، د. حسام الدين أحمد محمود – رئيس قسم التربية/ كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د. موسى سلّوم الأمير – مساعد عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د. سمير يلدا جرجيس – أستاذ مساعد/ كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية، د. قحطان كاظم حاتم – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ الجامعة التكنولوجية، د. محمد الدليمي – عضو هيئة تدريس الهندسة الميكانيكية/ جامعة الموصل، د. خالد فيصل حامد الشيخو – أستاذ مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل، محمد يونس ذنون – مدرس مساعد/ كلية التربية الرياضية/ جامعة الموصل، د. إيمان عبد المنعم يونس – مدرسة/ كلية الآداب/ جامعة الموصل، د. غضب جابر عطار – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ جامعة البصرة، د. كفاية حسين صالح – مدرسة/ كلية التربية/ جامعة البصرة، علي غالب عبد علي – مدرس مساعد/ كلية الهندسة/ جامعة البصرة، د. جمبور كريم خماس – مدرس/ كلية الآداب/ جامعة البصرة، د. عبد الحسين ناصر خلف – باحث/ مركز بحوث النخيل/ جامعة البصرة، د. فضل موسى حسين – أستاذ في كلية التربية الرياضية/ جامعة تكريت، د. محمود ابراهيم حسين – أستاذ مساعد في كلية التربية/ جامعة تكريت، د. رعد أوخسن البينو – طبيب جراح. كلية الطب/ جامعة الأنبار، د. أحمد عبد الرحمن حميد الكبيسي – عضو هيئة التدريس/ كلية الطب/ جامعة الأنبار، د. أحمد عبد الهادي الراوي – عضو هيئة التدريس/ كلية الزراعة/ جامعة الأنبار، د. شاكر محمود جاسم – عضو هيئة التدريس/ كلية الزراعة/ جامعة الأنبار، د. عبد الكريم مخلف صالح – عضو هيئة تدريس اللغة العربية/ جامعة الأنبار، د. محمد عبد الحسين واحد – عضو هيئة تدريس/ معهد الإدارة الفني، أمير ابراهيم حمزة – مدرس مساعد في معهد بحوث السرطان/ هيئة المعاهد الفنية، محمد صالح مهدي – مدرس مساعد في معهد بحوث السرطان/ هيئة المعاهد الفنية، د. سامي أيمن – طبيب اختصاص في الأمراض الخبيثة والمزمنة، د. سعد ياسين الأنصاري – أستاذ/ جامعة بغداد، د. مصطفى الهيتي – طبيب استشاري لأمراض الأطفال، د. محمد الجزائري – طبيب استشاري في أمراض العظام، د. عامر الخزرجي – طبيب استشاري، د. رعد شلاش – رئيس قسم البايولوجي/ كلية العلوم/ جامعة بغداد، د.هيكل محمد الموسوي – عضو هيئة تدريس كلية طب الكندي/ جامعة بغداد، د. رعد محسن مطر المولى – رئيس قسم العلوم البايولوجية، د. إبراهيم طلال حسين – مساعد عميد كلية التربية/ الجامعة المستنصرية، د. عمر فخري – أستاذ العلوم البايولوجية/ كلية العلوم/ جامعة البصرة، د. سعد الربيعي – عضو هيئة تدريس العلوم البايولوجية/ كلية العلوم/ جامعة البصرة، خولة محمد تقي لوين – عضو هيئة تدريس كلية الطب/ جامعة الكوفة، د. كاظم مشحوط عوض – عميد كلية الزراعة/ جامعة البصرة، عقل عبد الجبار البهادلي – مساعد عميد كلية الطب/ جامعة النهرين، محمد فلاح هويدي الجزائري – أستاذ في كلية الطب/ جامعة النهرين، نوفل أحمد – أستاذ في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد، د. محسن سليمان العجيلي – أستاذ في كلية الزراعة/ جامعة بابل، د. ليث عبد العزيز عباس – عضو هيئة تدريس كلية العلوم/ جامعة النهرين، د. سنان مؤيد – طبيب في مستشفى مدينة الحمدانية، د. مصطفى الهيتي – معاون مدير مستشفى النور (الشعلة سابقاً)/ بغداد، د. كاظم علوش – مدير مستشفى الكرامة/ بغداد، الشيخ فيضي الفيضي – عالم دين/ الموصل، الشيخ غالب لطيف الزهير – عالم دين/ المقدادية/ ديالى، د. جاسم محمد الشمري – عميد كلية الآداب/ جامعة بغداد، د. موفق يحيى حمدون – معاون عميد كلية الزراعة/ كلية الموصل، د. فائز غني عزيز – مدير عام شركة الزيوت النباتية/ بغداد، ناصر عبد الكريم مجلف الدليمي – عضو هيئة التدريس/ معهد الرمادي، حامد فيصل عنتر – أستاذ كلية الرياضة/ الرمادي، عبد المجيد حامد الكربولي – أستاذ/ جامعة الرمادي، عبد الرزاق النعاس – أستاذ متميز في التحليل السياسي/ جامعة بغداد

اضاف من التعليقات والرسائل المرسلة

بروفيسور د. محمد خضير الطائي اختصاص جيلوجيا الخامات المشعة ومدير عام الشركة العامة للمسح الجيلوجي والتعدين المعدني تم اغتياله مطلع عام 2007 اثناء عودته من الهمل

الدكتور اختصاص جراحه عامه ومدير مستشفى هيت العام الدكتور نزار سامي ندا الكبيسي قتل سنة ٢٠٠٦

الاستاذ الدكتور حمزة شنين كلية الطب البيطري

الدكتور اللواء سنان عبد الجبار أبوكلل، جامعة البكر للدراسات العليا، استشهد في سجن أبو غريب عام 2004.

الاستاذ عمر الحديدي تدريسي في جامعة تلعفر كلية التربية الاساسية قسم الرياضيات

دشذى المشهداني اختصاصيه نسائيه

الدكتور طالب الهاشمي دكتوراه قانون جامعة النهرين

الدكتور ضياء صافي المكوطر جامعة اداره وقتصاد جامعه المستنصريه

الدكتور طارق العزاوي الله يرحمه. و د. رضا القريشي ايضا اغتيل كان مع د. ضياء بالقسم.

الذهيبي

ايضا اغتيل بباب كليه الاداره والاقتصاد بغداد

استاذ مساعد دكتور ابراهيم محمد حسون القصاب من قسم الجغرافية جامعة الموصل له الفضل في ادخال نظم المعلومات الجغرافية في الدراسات الجغرافية والجانب الكمي

د طبيب اوغسطنين قتل بدم بارد في عيادته في ديالى وهو من أهالى نينوى

للتصحيح الاستاذ الدكتورة ليلى عبدالله الحاج سعيد / قانون أغتيلت في دارها مع زوجها الاستاذ منير الخيرو / زراعة.. رحمهم الله جميعا..

الدكتور عبد الجبار مصطفى استاذ العلوم السياسية رحمهم الله جنات الخلود

دكتور موفق خضير الجبوري قانون محافظه ديالى

د.خليل انجاد جندل…كلية الهندسة بغداد..ذهب الى الكاظمية اثر مكالمة مجهولة ومعه النقود المطلوبة…قتل هو وابنه…د. انس طالب جامعي…كلية الطب د.خليل. أعدادية حديثة/ محافظة الانبار..

الطبيب محمد صادق الجصاني اغتيل في بغداد من قبل قوات الاحتلال

الطبيب عباس الموسوي طبيب امراض القلب في مدينة الطب بغداد

وهناك اعتقد دكاتره اثنين من كربلاء متحضرني الاسماء اتذكر اللقب الصافي والخطيب فقط

الدكتور عادل ابراهيم الشمخي رحمه الله من عيادته في منطقه الحارثيه من قبل المليشيات في وضح النهار وبسيارته الشخصيه.

دكتور محمد كاظم العتابي جامعة بغداد لم يذكر اسمه اختطف من داره في بغداد حي الامانه في الصباح بعد الظهر وجده في مشرحة مدينة الطب جثة هامده .

الدكتورة تحرر الرفيعي تخصص لغة عربيةفي كلية الاداب

الدكتور خالد ناصر المياح طبيب اختصاص الجمله العصبيه..

الدكتور شهاب احمد العزاوي مدير مستشفى الطفل المركزي في الاسكان ببغداد تم اغتيله قرب ساحة اللقاء.

الدكتوره اميره الربيعي طبيبه نساءيه وهي استاذه في كليةطب تكريت

الطبيب الجراح علي ناصر الحسين الخالدي ..الذي منع عصابات السرقة من دخول مدينة الطب حيث كان رئيس الأطباء المقيمين فيها يوم سقوط بغداد المشؤوم ..

الدكتور طلال يونس الجليلي رحمه الله

الأستاذ الدكتور اسعد الشريدة

د. صالح العكيلي عضو البرلمان دكتور تدريسي في الجامعة المستنصرية

دكتور محمد الجبوري استاذ في كلية الزراعه /جامعة بغداد.خريج امريكا

الدكتور علاء مهدي السعيد دكتوراه كيمياء من بريطانيا تم اختطافه عام ٢٠٠٦ ولحد الان لانعرف مصيره

دكتوره أنتصار التويجري أخصائيه نسائيه جراحه عامه

د.ابراهيم القصاب جامعه الموصل

الدكتور عصام كاظم فتحي الراوي قتل في بغداد يمكن عام2006

الشهيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الصاحب العلوان، عميد كلية الطب الجامعة المستنصرية، اغتيل بعبوة لاصقة بعد خروجه من عيادته

دكتور محمد كاظم العتابي جامعة بغداد لم يذكر اسمه اختطف من داره في بغداد حي الامانه في الصباح بعد الظهر وجده في مشرحة مدينة الطب جثة هامده .

الدكتورة تحرر الرفيعي تخصص لغة عربيةفي كلية الاداب

من أساتذة جامعة ديالى،

كلية التربية، قسم اللغة العربية، الدكتور كريم أحمد جواد التميمي، مادة اللغة.

والدكتور كريم سلمان الحمد، مادة اللغة.

والدكتور مشحن حردان مظلوم الدليمي، مادة النقد الأدبي.

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الدكتور مجيد حسين دكتوراه فيزياء في كلية العلوم جامعة بغداد الكهریائية

د. انور السعيد رئيس قسم جراحة الوجة والفكين في كلية طب الأسنان/ جامعة بغداد استشهدبرصاص الطائفية في شارع حيفا عام ٢٠٠٧ اثناء عودته من الدوام الى بيته

التنويه اسم عميد كلية طب المستنصرية هو ليس سالم بل عالم عبد الحميد

أ. .د. علي عبدالحسين شلش /كلية الطب البيطري جامعة بغداد.

أ. م. د. ناصر المعموري/ كلية الطب البيطري جامعة بغداد.

دكتور اياد الخفاجي مساعد رئيس جامعة النهرين وعالم كيمياء

ودكتور حسن الربيعي طبيب امراض جلديه واستاذ في كلية الطب بغداد

الدكتور هشام المسكوني طبيب اختصاص بالاشعة التشخيصية ، والدكتورة زوجته (رحمهم الله)..تم قتلهم في دارهم في بغداد الجديدة.

تنويه الدكتور مصطفى محمد امين الهيتي حي يرزق نقيب الصيادلة

أستاذ مساعد د.مازن فضيل محروك- جامعة الموصل- قسم الفيزياء.

الطبيب د.طلال الملاح وعائلته- موصل- المستسفى العسكري.

طبيب الجملة العصبية د.محمود الشيخ عيسى- الموصل

الدكتور عادل عبدالهادي استاذ الفكر الفلسفي المعاصر في الجامعة الاسلامية في النجف

دكتور عبد السميع الجنابي …رئيس قسمي علوم الرياضيات الجامعة المستنصرية الف رحمة على روحك

د.صبري مصطفى البياتي

للتصحيح .الدكتور حاكم مالك الزيادي تدريسي جامعة القادسيه

الدكتور عباس كاظم مراد دكتوراه لغه عربيه جامعة بغداد

دكتور طالب الربيعي كليه الزراعه/جامعة بغداد..رىيس قسم المساحه

الشهيد البرفسور الدكتور سعد عبدالوهاب عبدالرزاق الشعبان

د.خالد ابراهيم بورد باطنية

معاون عميد كلية طب جامعة بغداد تم ترقيته في عيادته من قبل المليشيات

د.سلام الشمري اخصائي باطنية تم اغتياله من قبل القوات الامريكية

.د نضال الاسدي دكتوراة رياضيات كلية العلوم جامعة الموصل

وليد سعدالله حمدون مدرس جامعة الموصل

خطف وقتل الدكتور صبري عبدالجبار دكتوراه جغرافية خنقا وجدت جثته مرمية خارج كركوك

د.خالد ابراهيم بورد باطنية معاون عميد كلية طب جامعة بغداد تم قتلة في عيادته من قبل المليشيات

الدكتور سمير سليم دكتورا بالاحصاء استاذ في جامعه الديوانيه استشهد في الكوت من قبل التكفيرببن

د الحارث عبد الحميد

الدكتور فواز السعيدي م د العام

الدكتور عدنان صالح العابد استاذ القانون الدولي

الدكتور عبد الجبار الحسن دكتور اختصاص الجراحة التقويميه استشهد عام 2003

أستاذ الدكتور نافع عبود .. كان استاذ في كلية الاداب كان يعمل في ليبيا وعاد إلى بغداد بعد احتلال العراق وتم اغتياله

الدكتور وعد بهنام وديع طبيب اسنان قتلوه وسرقوا سيارته سنه ٢٠٠٤ ومازال المجرمين موجودين

الشيخ مثنى معن العجلي كابتن بحرية اغتيل على يد حزب الله 2006 ذي قار

د. كاظم الجوادي… دكتوراه نحو اللغة الانكليزية.. جامعة بغداد / كلية الاداب.. رحمه الله.. اغتيل على ايدي عصابات الظلام..

دكتور جعفرمحمد صادق عميد كلية الاداب .جامعة الموصل

دكتو محمد حيدر استاذ تربيه رياضيه موصل

استاذ بروفيسور وعالم فيزياء ورياضيات دكتور مصطفى جعفر. القاضي. موصل.

دكتور ورئيس جامعة صلاح الدين ايضا قتلوه على طريق الموصل

دكتور عدي البيروتي استشاري أنف وأذن وحنجرة

دكتور جمجمه واعصاب دكتور يولدرم من أكبر دكاتره في كركوك اغتيله ايضا

الاستاذ الدكتور هشام هاشم محمد احد خبراء الفيزياء النوويه في منظمة الطاقة الذرية العراقية/ تم اختطافه من أمام بيته في الاعظمية واختفى للأبد ولم يعرف مصيره إلى يومنا هذا.

دكتور عبدالرزاق النعاس تم اغتياله امامي عند خروجنا من كلية الاعلام بعد انتهاء الدوام وكانت سيارته امام سيارتي ..

دكتور حارث رئيس قسم الباراسايكلوجي في جامعة بغداد.

الدكتور سامي كاظم عليوي استاذ جامعة واسط اغتيل في منطقة الدورة بغداد .

الشيخ سعيد محمد طه السامرائي ماجستير علوم اسلامية من اليوسفية اغتيل في الدورة بغداد .

وشقيقه قبله بسنة كذلك اغتيل الشيخ مجاهد محمد طه امام وخطيب .

والماجستير علوم اسلامية الشيخ بلال ابن الشيخ عابد ذيبان اغتيل في منطقة الصويرة ..

الدكتور محمد عطية الجبوري اخصائي اطفال في مستشفى صلاح الدين العام

الدكتور هيثم عباس العزاوي الاستاذ في كلية العلوم الاسلامية اعتقد جامعة بغداد ..استشهاده بعد الاحتلال بفترة قليلة

د. بهاء الدين المجمعي رحمة الله عليه ايضا اختطفته مليشيات من عيادته في بعقوبة وتم قتله فيما بعد .. المرحوم جراح عراقي معروف واستاذ مشرف على طلاب الماستر

الجامعه المستنصريه الدكتور صباح الربيعي ابو أنور طيب الله ثراه

الدكتور نجم عبو العراقي اغتيل في الموصل

الدكتور زهير العزاوي طبيب جلديه

إغتيال طبيب الأسنان الدكتور شكر أرسلان ، كان طبيب ممتاز الله يرحمه.

ا دكتور زيد عبد المنعم الحلي دكتوراه في الامراض السرطانية في مركز بحوث السرطان والوراثة الطبية الجامعة المستنصرية اغتيل في ٢٠١١ في ساحة النسور باستهدافه بعبوة لاصقة بسيارته

اغتيال د جمال يوسف اسكندر اخصائي طب اسنان

د خليل ابراهيم المشهداني اخصائي طب اسنان

د٠ نهاد الراوي مساعد رئيس جامعة بغداد الله يرحمه

الدكتور خالد النائب كلية طب النهرين الله يرحمه

د.قيس حسام الدين جمعه اختصاص ثروه حيوانيه كلية الزراعه جامعة بغداد قتله الامريكان على الجسر ذو الطابقين

الشهيد الاستاذ علي عبد اللطيف الطائي استاذ في كلية الطب بغداد تاريخ الاستشهاد سنة ٢٠٠٣ الشهر ١٢ يوم ١٧ للعلم ويحمل شهادة الماجستير

الدكتور حاتم مجيد مهنا. معاون عميد الطب البيطري. جامعة بغداد

الدكتور شوكت المشهداني تدريسي في كلية الزراعه جامعة الانبار قتل امام بيته في حي الجهاد في بغداد اثناء خروجه الى الدوام

الدكتور علاء مشذوب كاتب وروائي اغتيل في كربلاء العام الماضي

د. ناصر حسين احمدتدريسي في الكلية التربية الأساسية

الجامعة المستنصرية تم اغتياله بواسطة كاتم في 2013/10/23 عند خروجه من الدوام

الدكتور محمد حسين علوان أ.د كلية التربية الجامعة المستنصرية

الدكتور محمد حسين علوان اغتيل ٢٠٢٠ من امام داره

الدكتور باسل عباس مهدي اختصاص أمراض القلب والأوعية الدموية اغتيل أمام مستشفى أبو غريب كان بانتظار زوجته الدكتوره في مستشفى أبو غريب

الدكتور نصر عبد الكريم الفهداوي

جامعة الانبار

الدكتور عبد الكريم شاكر محمود الخفاجي معاون عميد كلية الطب جامعة ديالى استشهد بعد خطفه من قبل تنظيم

القاعده عام ٢٠٠٦

‎رئيس قسم الجراحة في مستشفى الكندي التعليمي 1995 ‎الدكتور صباح حسن محمد آل ناجي /اختصاص جراحة عامة

استشهاده بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٧ عندما كان في طريقه للمستشفى لاسعاف الجرحى والمصابين اثناء القصف الامريكي الذي سبق سقوط بغداد

صفحة الاطباء

اغتيال . الشهيد الدكتور مجبل الشيخ عيسى /دكتورا قانون ضمن لجنه كتابة الدستور والدكتور ضامن العبيدي كليه القانون /جامعة تكريت

عادل ابو محمد العجيلي

اغتيال الشهيد المهندس سعد محمد علي ..مدير هيئة العمليات ..نفط كركوك ..في منطقة عرفه أثناء خروجه من الدائره بعد انتهاء الدوام الرسمي

عادل ابو محمد العجيلي

دكتور علي محمد الحكيم استاذ في جامعة التكنولوجيا قسم المكائن اختصاص التحكم الآلي و السيطرة تم اغتياله تقريبا عام ٢٠٠٤

البروفسور الدكتورة الهام نامق الخالدي

معاون عميد كلية التربية جامعة ديالى

٢١/٣/٢٠٠٧

الشهيد الدكتور ولهان الربيعي عميد كلية التربية الرياضية جامعة ديالى ، تم غدرهم هو وابنه داخل الحرم الجامعي في عام ٢٠٠٧

دكتور باسم كاظم اختصاصي الاطفال اغتيل في عيادته في بعقوبة

د. علي حسين مهاوش عميد كلية الهندسة الجامعة المستنصرية.

د. منذر استاذ في كلية طب الأسنان جامعة بغداد

المهندس عمر عبد الكريم اختطف عام 2007 في ديالى ولم يعرف مصيره .

المقدم هندسه طيران رعد جدعان أل مزعل ديالى-المقدادية ٢٠٠٥

د جوزيف الاثوري مدير مستشفى بعقوبه اختطف مع سيارته برنس وبعد اخذ الفدية تم رميه داخل حاويه نفايات جثه هامده ٢٠٠٦

د صباح حسن ال ناجي جراح – مستشفى الكندي تم دهس سيارته بواسطة دبابة امريكية اثناء احتلال بغداد ٢٠٠٣

هشام الهاشمي خبير في الجماعات. المسلحة ٢٠٢٠

جامعه الموصل

كليه القانون مرحلة اولى.. علي عزيز

رحيم الاسدي …وحيدر الجابري

كلية التمريض أمجد أ …تم الاغتيال في طريق الجامعه من سكن الطلبة .. قرب النبي يونس ٧- حزيران – ٢٠٠٦

هاشم عبود كريدي ماجستر من جامعة روكي في الهند اختطف من بغداد في عام ٢٠٠٦

أ.د عباس الفلاحي الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم علوم الحاسبات الله يرحمه برحمتة الواسعة اغتيل عند خروجه من الجامعة ٢٠٠٤-٢٠٠٥

دكتور احمد شاكر استاذ بكلية الطب بجامعة بغداد عيادته بالزعفرانية

الدكتور ابراهيم القصاب قسم الجغرافية جامعةالموصل طالت يد الغدر والخيانه ٢٠١٠وهو كبير السن وله دور في خدمة الوطن

الدكتور خضر الدوري رئيس جامعة الموصل دكتوراه في التاريخ

البروفسور جاسم الذهبي عميد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد اغتيل أمام الكلية مع نجلة وزوجته ٢٠٠٦

اختطاف الاستاذ الدكتور حارث محمد ابراهيم الحيالي / استاذ في كلية الطب البيطري قسم أمراض الدواجن سنة ٢٠٠٦ و إلى الآن لم نعرف عنه أي شي…

مدير عام الهياة العامة للمساحة وزارة الموارد المائيه الأستاذ رئيس مهندسين الخبير مؤيدجواد عبد الغني تم خطفه مع السائق وتم قتلهم الله يرحمهم

د.مصطفى الهيتي دبلوم اختصاص طب اطفال يداوم في م.النور الشعله، تم اغتياله أمام إبنه..

المهندس معن جوزيف .مدير عام شركة نقل الوفود .اغتيل عند خروجه من مقر الشركه في منطقة المسبح .اعتقد عام 2005 .

دكتور عبد الحليم￼حسين مدير المختبر في مستشفى الكرامه خطف من داره في حي الجهاد عام2005 وتم اخذ الفديه ولم يعثر على جثته لحد الان

الدكتور حسين الجميلي… .استاذ علم سياسيه ..اغتيل بالمنصور. ٢٠٠٧

دكتور عامر أحمد قاسم دكتوراة بالقانون بجامعة النهرين مع دكتور طالب ودكتور العابد اختطفوهم وو جدو جثههم بالطب العدلي

الدكتور صالح عبد الزهرة حسون العارضي.مساعد رئيس جامعة المثني ثم نقل الى مجلس شورى الدولة واغتيل على شارع محمد القاسم

الدكتور خليل ابراهيم هديب الجنابي اختطف من عيادته في كربلاء ولم يعرف مصيره الى الان.

الدكتور مجيد حسين محبوبة دكتوراه فيزياء اغتيل في بغداد

الدكتور ابراهيم شعير اجباره الجميلي… اغتيل في كركوك.. رحمه الله تعالي

الدكتور وجيه محجوب استشهد في باب كلية التربيه الرياضيه للبنات في الوزيريه في يوم 2003/4/9 اثناء مقاومته للاميركان وهو والد عمر وعلي من خريجي كلية بغداد

ا.د معاون عميد كلية التربية الرياضية في الجادريه عامر جبار كاظم اختطف عام ٢٠٠٦ مع اللجنة الأولمبية العراقية ومصيره مجهول لحد الان

د.كاظم علوش اغتيل في عيادته في ابي غريب من قبل جماعة القاعده او اشباهها

الدكتور عزيز سالم شاكر طبيب اختصاص جملة عصبية تم اختطاف مرتين وقتلة ب٢٠١٥

. أ. د خالد حسين علي حسين الصواف

معاون عميد كليه اداره واقتصاد الجامعه المستنصريه و عميد كلية القانون وكالة

تم خطفه وقتله باطلاق ناري سنة 2006

الشهيد الدكتور احمد عبد الرزاق محمود استشهد عام ٢٠٠٩ ..طبيب دوري في مستشفى الكندي.

البرفسور دكتور غازي العبيدي دكتورا فيزياء نووية من علماء مفاعل تموز ومن مؤسسيه اغتيل على يد الميلشات الكردية بعد تعذيبة في سجون الاقليم ..

القاضي ابراهيم خميس العبيدي رئيس محكمة الحويجة قتل على يد الميلشيات الكردية وسط كركوك

الدكتور محمد عبد الله نجم الجميلي..اختطف..في بغداد..مدرس تاريخ..في احد الجامعات في بغداد…يسكن الغزاليه..من اهل الشرقاط..ولايعرف مصيره لحد الان..

علاء عباس الزهيري . دكتوراه طب اسنان / جامعه بابل . اغتيل في طريقه الى اهله في ديالى بتاريخ ١/٧/٢٠٢٢ يوم الخميس

الطبيب علاء عبد الجبار المنصوري في مستشفى الفلوجه

وزوجته الصيدلانيه امل حسين البياتي

تم اغتيالهما وهم في سيارتهم في منطقه العامريه ٢٠٠٦

تراث بغدادي

د. محمد سنة ٢٠٠٦ تم اختطافة وبعد يومين وجدت جثتة قرب وزارة الداخليه

د.منتظر سنة ٢٠٠٦ اغتياله من قبل مسلحين بمتطقه الاعظميه

د. فراس سنة ٢٠١١ اغتياله بمنطقه الاعظمية من قبل مسلحين مجهولين

الطبيب ليث عبد الحمزه العلواني من محافظة بابل داهمته الميليشيات في داره ثم قتلوه..عام 2007

الأستاذ الدكتور محمد عبد عباس التميمي كلية الهندسه جامعة ديالى استشهد في بعقوبه

د.جلال خليفه حجي الخالدي ..تدريسي جامعه المستنصريه..ديالى

الدكتور وسام علي كريم الجمالي اختصاص الجراحه البوليه وتدريسي في كليه الطب في الجامعه المستنصرية اغتيل بعد عودته من تركيا حيث اجتاز امتحان البورد الاوربي وكان الاول في الامتحان مع طالب انكليزي الاغتيال في ٢٣/١١/٢٠١٠ مقابل اسواق العدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على منشورك المحزن حول الكفاءات التي تم اغتيالها واود اضافة الاسماء التالية للتاريخ وشكرا

. الدكتور جاسم الذهبي وزوجته كليه الادارة والاقتصاد اغتيلا عام 2007

الدكتور عباس العامري وابنه وابن اخيه كليه الادارةوالاقتصاد اغتيلوا هام 2007

الاستاذ حقي اسماعيل فيزياء نووية اختطف من داره من قبل مليشات ولايعلم مصيره الى الآن .

طبيب الفقراء كما يسمى الدكتور العزاوي لايحظرني اسمه لكنه مشهور في منطقة الغزالية اغتيل في نفس المنطقة في فترة الطائفية

وهنالك الكثير

م/القائمة منقولة من احد المواقع التي فقدت اثرها لكننا نقوم باضافة اسماء جديدة بستمرار عن طريق تعليق المتابعين للمنشور