Appel à communication Géostratégiques N° 59 « Les sanctions coercitives et unilatérales contre l’ordre international

Bonjour,

Le Conseil scientifique de la revue Géostratégiques va publier son prochain numéro (59) sur les sanctions internationales et leurs conséquences intitulé « Les sanctions coercitives et unilatérales contre l’ordre international ». Ce dossier entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques émergentes dans la diplomatie mondiale en rapport avec les sanctions, ses mécanismes et ses conséquences. Les Nations Unies ont pour mission de garantir les principes du Droit international public et de préserver ainsi la paix et la sécurité internationales. Or, la récurrence des rapports de force, le plus souvent entre Occident et pays ciblés en raison de leur résistance aux intérêts dominants mais également l’instrumentalisation des facteurs juridiques et politiques des sanctions internationales viennent compléter l’ingérence ultime que représente l’unilatéralisme exorbitant de droit commun que représente l’extra-territorialité des sanctions américaines. La déclinaison des études horizontales, droit, économie, humanitaire, etc. se croisera avec les analyses ciblées sur la légitimité et l’impact géopolitique du mécanisme politique des sanctions internationales. D’autant que les jeux de pouvoir dans le champ stratégique inclinent de nouveaux acteurs à investir le cadre de la résistance à l’unilatéralisme occidental.Fidèle à sa mission d’élucidation des sujets géopolitiques complexes, l’Académie géopolitique de Paris souhaite que les communications de ce colloque approfondissent l’analyse des leçons à tirer des derniers évènements, constituant le fond des développements consacrés à l’étude de la réorganisation mondiale actuelle et la projection des perspectives prévisibles à venir, notamment sur la remise en cause des justifications occidentales aux persécutions des populations des pays cibles et le retour de la mission du droit international, fondé sur des principes juridiques et sur l’équité, à primer l’opportunisme politique et à conduire la société internationale vers la paix. – Voici les considérations techniques habituelles :Les articles doivent être envoyés, lundi 31 octobre 2022 dernier délai, à la rédaction la revue Géostratégiques dans un fichier Word ou RTF. Ils doivent se situer entre 30 000 et 45 000 signes et les notes se situent en fin de texte. Chaque article devra être accompagné d’un résumé de cinq lignes en français et d’un abstract en anglais de 5 lignes également. Si l’article possède une bibliographie, elle devra être organisée par ordre alphabétique des auteurs en fin d’article. Les auteurs doivent accompagner leurs articles d’une mini-biographie de quelques lignes comprenant éventuellement leurs dernières publications ainsi qu’une photographie.Dans l’attente de vos propositions d’articles et,Bien cordialement

Ali RASTBEEN

Président de l’Académie de Géopolitique de Paris5 Rue Conté, 75003 Paris Tél. : 01 42 71 57 80 academiedegeopolitiquedeparis@gmail.com