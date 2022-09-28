لم تكن حياتنا سهلة كما تعتقدون انتم ايها الشباب:عميره عليّه الصغيّر

صحيح أن الدولة كانت حاضرة بما أُوتت من امكانيات على قلتها وصحيح كذلك أن أولياءنا كانوا يجهدون انفسهم لندرس ونضمن مستقبلنا، لكن غالب العائلات التونسية وطيلة الثلاثين سنة التي تلت استقلال البلاد سنة 1956 كانت متواضعة الإمكانيات.الدولة وفرت فعلا التعليم و المبيتات لكن لم تكن حياتنا فلاّ كما تتصورون .كان غالب التلاميذ من اوساط شعبية وعانوا الكثير.أحكي هنا قصة جرت لي في بداية 1968 وانا في السنة الثانية ثانوي (نظام قديم).كانت العادة ان يتقدم التلاميذ في عطلة الصيف بمطلب بورص(منحة) للدولة يودعونه عند عمدة البلد وبدوره يمرره لسلطة القرار. وفي مطلع السنة ( كنا ندرس بداية من 1 اكتوبر) جاءت قائمة الممنوحين وغاب اسمي فيها وعند العودة للشيخ (العمدة) عم بشير الصنيبري للإستفسار عن الأمر تبين انه وضع مطلبي في صندوق احكاك الطماطم (كان عطارا) ونسيه هنالك وقال لي معتذرا »سامحني ». لا أطيل. تطوعت قريبة لنا بمركز المعتمدية (مقر المعهد الثانوي)لإيوائي ثلاثية واحدة فقط فكان أمام والدي اختيارين اما ان انقطع عن التعليم او أن يكتري لي حانوتا أسكنه لوحدي لأتم العام الدراسي وكان الأمر كذلك وكان عمري آنذاك 14 سنة و أقوم بشؤوني لوحدي واجلب ماء شربي واغتسالي من الكوشة المقابلة واطبخ طبعا لنفسي. وسار الأمر هكذا سنة أخرى حتى انتقلنا لقابس لدراسة المرحلة الثانية بالمعهد الثانوي المنارة و صارت الأمور أحسن.لم تكن تجربتي هذه لوحدتي بل قد عاشها ألاف التلاميذ في مبيتات التضامن الإجتماعي حتى موفي السبعينات. عرفنا الجوع والبرد وتعب التنقل بين مقرات معاهدنا وقرانا وعرفنا كذلك الانضباط والجدية و العمل و التضحية. شكرا لمن درّسونا وشكرا لمن اشرفوا على تعليمنا وتحية لرفاق وزملاء زمن الحلم و الأمال.

عميره عليّه الصغيّر

(صورة لي ببطاقة التعريف المدرسية عند اجراء امتحان الشهادة و السيزيام)