الحرية اليوم أو الطوفان غدا: حمادي بن جاءبالله ا

افتتاحية جريدة الشارع المغاربي في عددها اليوم 27/9/2022 مصحوبة بنصها الاصلي للمقروئية …شكرا جزيلا سلفا على التفضل بالاطلاع وعلى كرم الافادة .***

الحرية اليوم أو الطوفان غدا

حمادي بن جاءبالله

لم أخطئ أمس حين كتبت في هذا الموضع ذاته ان »الأسوأ وراءنا ، ولكن الأصعب أمامنا ».1/ وكان ذلك تقييما أوليا لبعض معاني بادرة 25جويلية 2021 .فقد كانت بادرة وطنية بإطلاق ، استجابت لنداء الأعماق، ولبّت طموحات الآفاق .ولكني كنت على وعي بمصاعب ما ينتظرنا من عمل شاق سميته »الجهاد الأكبر » أسوة بلحظة تاريخية مماثلة ,لحظة الانتقال من الجهاد الأصغر ضد الاستعمار الخارجي، إلى الجهاد الأكبر ،عهد بناء الدولة الوطنية 2/ غير انه يبدو أني لم أحسن تقييم تلك المصاعب لحسن نية في غير موضعها .3/ وقد بينت الأيام مابين »الأسوأ’ و »الأصعب » من القرابة الموضوعية والتواطؤ المتخفي ،وهو ما يحمل كل وطني على النظر في سبل تجاوز الأزمة الراهنة

*I*

أما في ما يتعلق بالأسوأ الذي لن يعود ، فهو كيد الإسلام السياسي ،وجميع من تحالف معه في الكثير آو القليل ، إلا أفرادا كراما ضحوا بمصالحهم الخاصة لخدمة الوطن خاصة في حكومة المهدي بن جمعة، ثم في حكومة الحبيب الصد شفاه الله .ولن أذكّر هاهنا بالاغتيالات السياسية ولا بالاعتداءات على قواتنا المسلحة ،ولا بمحاولات إفساد القضاء ،ولا بمعسكرات الإعداد لتسفير بناتنا وأبنائنا إلى مواضع الإرهاب وجهاد النكاح ، ولا بالخيمات الدعوية تحت إشراف ما سمي زيفا »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » لنشر هلوسات فقهية زحفت علينا كقطع الظلام ، في انتظار الإجهاز على مواضع الأنوار عندنا وفي مقدمتها مدرسة الجمهورية من رياض الأطفال حتى الجامعة …

غير ان ما يجب اليوم التذكير به لانه يوجب إصلاحا متأكدا عاجلا ، هو ما فعل الخوانجية- بتدبير مضمر وإصرار متواصل –بالبنية الاجتماعية ، بجميع مكوناتها الأساسية التي تقوم عليها الحياة عندنا وفي مقدمة الاقتصاد الوطني .ويكفي في هذا السياق أن أذكر بعض المعطيات الدقيقة التي ذكرها الأستاذ عفيف شلبي في محاضرة ألقاها ببيت الحكمة منذ بضعة أشهر، لنتبيّن ان العشرية المنصرمة كانت بحق عشرية تدمير الاقتصاد الوطني تدميرا مكثفا ,ممنهجا وشاملا :من ذلك أن مصاريف الدولة مرت بين 2010و2019من 18الى 43مليار دينار، دون اي تحسن يذكر في خدماتها ، وان كتلة الأجور مرت في ذات الفترة من8،6 الى17 مليار دولار . ومن أسباب ذلك اغراق الوظيفة العمومية بحوالي 120الف شخص إضافي منهم لا تحتاجهم الإدارة ،منهم 12 الفا بوزارة التربية بشهادات مزورة .وتفاقم العجز التجاري بما لاعهد لتونس به إذ من مر سلبا 4،3- إلى 4،19- .كما ان الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة نزل سنة 2019 إلى حوالي نصف ما كان عليه سنة اي من 93% الى 48% .لذلك كان من المحتم ان تتعطل دواليب الاقتصاد الوطني عامة ’االعمومي منها والخاص .ويشير إلى ذلك أن الاستثمار في القطاع الخاص وحده كان ينتج باستمرار منذ 1970حتى 2010 حوالي 50الف موطن شغل سنويا ولكنه لم يتجاوز منذ 2011 حتى 2019 أكثر من 6الاف موطن شغل سنويا…

وطبيعي ان تقتضي خطة التدمير المكثف الممنهج الشامل هذه، تهيئة الرأي العام بقنبلة إيديولوجية دعائية سفيهة، من اذرعها الباطشة ما سمي زورا »بهيئة الحقيقة والكرامة » لبيان مضامين مقالة عوجاء فاسدة وهو »أن تونس كانت خرابا ».فهل ضلال أبعد من هذ ا؟ وأي فرق بين الاستعمار الخارجي الذي جاء ليدخلنا »الحضارة » وهذا الاستعمار الداخلي الذي جاءنا مقتديا بالرسول العربي » يوم فتح مكة؟ «

والحق أنه ما من أحد أدعى يوما أن تونس أنجزت مافيه الكفاية لضمان مناعتها الشاملة ، ولكن ما من نزيه ينكر أنها أنجزت الكثير. وما من وطني لا يعترف –في ذات الوقت- انه مابقي على تونس انجازه أكثر واخطر .وتكفي المقارنة المرقمة بين ما كانت عليه تونس سنة الاستقلال وما اصبحت عليه سنة 2011 : انها الفوارق بين بلد لم يكن فيه من شماله إلى جنوبه إلا 15 معهدا ثانويا فاصبح له اليوم 1403 معهدا ،ولم يكن لهه أكثر من حوالي 2000 طالب فبلغ عددهم اليوم أكثر من 380 ألف .وطبيعي ان ينتج عن الجهد التربوي تقدم شمل جميع وجوه الحياة الجماعية فالوضع الصحي شهد تحسنا ملحوظا بفضل تنمامي عدد الأطباء من 400 (10اطباء لكل 1.000.000 ساكن أيام الاستقلال الأولى إلى أكثر من 13 ألف اليوم (اي 122طبيب لكل 100 ألف ساكن ) ’كما توفر الكهرباء اليوم في 5،99 %من المساكن في مقابل 15 %سنة 1960…وغير ذلك ما لاياتي عليه الحساب …

**II**

وهكذا نتبيّن أن ما قبل 2011 هو عهد البناء والتقدم ولو بضرب من البطء ومن سوء توزيع الجهد التنموي وتقدير الاولويات .أما العشرية المنصرمة فقد كانت عهد نكران تضحيات الأجيال،الأحياء منهم والأموات .عهدان لا قرابة بينهما ’:عهد البر بالوطن عشقا له ’ وعهد تدمير الوطن حقدا عليه .وقد بلغ ذلك الحقد أقصاه في ما عاينه التونسي من عبث عام ولا سيما في ما كان يسمي »مجلس نواب الشعب ».لذلك كانت بادرة 25جويلية 2021بادرة وطنية ، وضعت حدا لأسوأ ما شهدت تونس في تاريخها، القريب منه والبعيد .غير أن ما تلاها لم يكن في مستواها ،بل إنها كادت تؤول الى نسخة غير واعية بحقيقتها مما أجهزت عليه من سوء .ولعل ذلك ماجعل البعض يعتقد أن لا فرق –جوهريا- بين الأمس واليوم، بل ان اليوم يحقق في براءة الأطفال ما عجز عن تحقيقه الأمس بمكر الشياطين .

وبصرف النظر عن »النوايا » والشكوك، فانه مما لا ريب فيه ان الانفراد بالحكم –في أي ظرف من الظروف –اختيار لا خير فيه باطلاق .فما من شيء ذي بال تحقق منذ جويلية 2021 . ولا يحق لأي كان ان يعتبر تهريج دعاة »الجمهورية الثانية » او »الجمهورية الجديدة »و »التاسيس القاعدي » أو » المحليات »… مما يعتد به في إصلاح أوضاعنا البائسة أو في بناء مستقبلنا.الذي نريد . ويكفي النظر في » دستور جويلية »2022 وفي القانون الانتخابي الجديد لندرك مدى التيه الذي نحن فيه حتى انه يصعب على اي كان ان يحدد هوية النظام ا لسياسي القائم في تونس اليوم .

فمنذ صنّف هيرودوت( 480-425 ق م )الأنظمة السياسية الى ثلاثة أنواع (التحقيق الكتاب الثالث الفصل 80-83) ، الملكية والارستقراطية والجماعية لم يتغير شيء ذو بال في ذلك التصنيف حتى مونتسكيو وروسو وكانط من المحدثين مرورا بأفلاطون وأرسطو من القدامى والفارابي من الوسيطيين .فقد بين ارسطو(الساياسة الكتاب الثالث الفصل الخامس)خاصة ان كل واحد من هذه الانظمة معرض بحكم منطقه الذاتي الى الفساد .فالنظام الملكي معرض الى الانحراف نحو الاستبداد, والنظام الارستقراطي ينزع بذاته الى الانحراف نحو حكم الموسرين ، اما حكم الجماهير فهو ينزع تلقائيا الى حكم المعسرين.

فاذا سلمنا جدلا بصحة تصنيف هيرودوت وتدقيقات ارسطو ففي اي موضع من هذه المواضع الست’ الملكية والارستقراطية والديمقراطية ثم الاستبداد Tyrannieفحكم الموسرين Oligarchie وحكم المعسرين او »الديمقراطية » يمكن إدراج النظام السياسي التونسي بعد 25جويلية 2021؟ .فهو يشبه الحكم المطلق ،ملكية او خلافة اسلامية ’من جهة ان رئيس الدولة بيده وحده جميع السلط ’ ولكنه من جهة اخرى لم يأت السلطة عن طريق الوراثة .وهو ليس نظاما استبداديا لأنه يحتج بمشروعيات شعبية وان لم تكن في محلها .وبالتالي فانه لا يمكن لأي كان أن يسميه نظاما ديمقراطيا الا على وجه الخديعة .فالتونسي لم ينتخب رئيسه الحالي ليكتب له وحده دستورا جديدا.

وعلى قدر ما باركت أغلبية الشعب بادرة التحرير من ربقة الاستعمار الداخلي ، فإنها كانت تنتظر منه أن يقود عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة على أركان وثيقة ، عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، تنظّم بقانون تتشاور بشأنه القوى السياسية والمنظمات الوطنية ، لتنتج برلمانا جديدا، يوكل لنفسه إعادة تحديد نوعية النظام السياسي والنظر في ضرورة إصلاح دستور 2014او إلغائه تماما وتعويضه بالأفضل .فلا هو الاستبداد إذن ولا هي الديمقراطية ولا هي الملكية ولا هي الارستقراطية .فما اسمك ؟ ومن أنت؟ … يا نظام بلدي ؟

ويبدو أن إضاعة هوية النظام السياسي التونسي من شروط استخدام مقالة »الشعب يريد »هملا ودون حساب ’كما هي من شروط الانطلاق في »البناء القاعدي »ووضع أسس »الجمهورية الجديدة » والتبشير بنظام سياسي كوني جديد تختفي فيه الديمقراطية التمثيلية وتسطع أنوار من نصّبوا أنفسهم فاتحين لمستقبل تنفلق فيه أصباح الجنة على الشعب التونسي البائس…وعلى الباحث أن يتساءل عن العلاقة الموضوعية بين مقالة »وجدنا تونس خرابا » ومقالة المبشرين »بالجمهورية الثانية » وعن الأسباب التي هيأت الإسلام السياسي الى العود إلى مسرح التهريج والتظلم في الداخل والخارج بعد ان قضى عليه الشعب سياسيا واجتماعيا يوم 25 جويلية 2021؟

***III ***

ليس لي شخصيا إلا أن أتألم من الوضع الكارثي الذي اكرهنا عليه .وما يزيد الألم وجعا أن تؤول البادرة الوطنية التي اتخذها رئيس الجمهورية موضوعيا إلى ذات النتائج التي أفضت بنا إليها عشرية تدمير الوطن ’مع اختلاف المقاصد .وقديما قيل طريق الجحيم معبّد بالنوايا الحسنة.ومن مواقع المواطنة وهو أعز المواقع وأبقاها ، فاني لا املك إلا » أن أدعو السيد الرئيس على كاهل التجلة والاحترام الى وقفة تأمل يغالب فيها النفس الأمارة بالسوء ، ويغلّب الحق لان الحق أحق ان يتبع .فلا »الاستشارة » ولا »الاستفتاء » ،ولا »الدستور الجديد » في مستوى بادرة التحرير الوطني …جميع فلاسفة القانون عامة والقانون الدستوري خاصة ،هوبس ولوك وروسو ومونتسكيو وكانط …يعلمون حق العلم ان عملية وضع دستور عملية ثلاثية الأبعاد :فهي تعني كتابة نص مؤسس يعبر عن عقلانية الاجتماع البشري , وهي تعني في ذات الوقت إنشاء شعب بعد ان لم يكن بصياغة الإرادة الجماعية العامة صياغة تجعل الافراد يطيعون القوانين التي وضعوها حتى لا يحكمهم احد ، وهو يعني بناء دولة يوكل إليها الشعب صيانة سيادته وانجاز طموحاته .تلك ثلاثة أبعاد ما غاب احدها الا فسد الباقي .وفي تقديري أن السياسي الحق ليس الذي يجمع الناس ،وإنما هو المقتدر على توحيدهم حتى يكونا شعبا .تلك هي –في تقديري- أنجع السبل اليوم لتجاوز الأسوأ نهائيا , وتذليل الأصعب في اقرب وقت ممكن .وكثيرة هي طرق حشر الناس جماعات وأفرادا …وكثيرة هي سبل حشد الجماهير، اما طريقة توحيدهم ليكون منهم شعب فواحدة …انها طريق الحرية …اما الحرية اليوم او الطوفان غدا