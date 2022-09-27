فرحات حشاد…كما عرفته: أحمد المناعي

فرحات حشاد …كما عرغته

أكتوبر 1948

في ألأ سبوع الأول من شهر اكتوبر من سنة 1948 زارنا في دار جدي المرحوم الشاهد محمد صالح فرحات بالوردانين خالي عبدالله مصحوبا بصديق كان يناديه فرحات وظننته لأول وهلة انه من العائلة لتشابه الأسماء. في الحقيقة لم أكن أعرف خالي كثيرا ولعلني رأيته مرة واحدة من قبل يمناسبة زواج خالي محمد في شهر ماي 1947 . كان خالي عبد الله يعمل في البريد بعيدا في واد مليز في الشمال الغربي فيما أذكر وكنث دائما ما أسمع جدتي عائشة أو أمي تتحدث عنه,.

كنت بصدد كنس المحل وهو الحانوت الذي ظل لعقود مكتب جدي وفرش الحصر وهي مهمتي كلما زارنا ضيف واذا بصاحب خالي يسألني » وين تقرأ يا رجال »؟

وأجبته » في الجامع عند سيدي المدب قوقو » …

ورد علي بلهجة جمعت بين الأستغراب والتأنيب والأحتجاج

اه لا …يجب ان تذهب الى المكتب. وجاء بعد ذلك والدي وأوصاه خالي وصاحبه بتسجيلي في المكتب. وتم ذلك بالفعل من الغد وكانت اجمل هدية لطفل في عمري فقد اراحني من الجلوس على الحصيرفي اجواء قاعة محاذية لمسجد سيدي ابراهيم مكتضة تجمع الأطفال من كل الأعمار. ومن مشخيط المؤدب المقعد ومن البرغوث ومن اشياء اخرى كثيرة وكريهة.

يومي الأول في المدرسة أجلسني المعلم بجانب يوسف ابن عمي عبدالسلام وهو الذي أعطاني صوابع الطباشير الملونة..يوسف كان يصغرتي بسنة ولا أدري كيف سبقني الى المدرسة فعمي عبدالسلام كان أميا مثل أبي وكل أعمامي, ربما يرجع ذلك الى كونه شارك في الحرب العالمية الأولى,,,.

صديق خالي الذي فتح لي ابواب النور والذي عاود زيارتنا مرتين في السنوات التالية الى الحد الذي استانست به واصبحت اناديه عمي فرحات هو المرحوم فرحات حشاد. اما خالي فهو المرحوم عبد الله فرحات. كانا صديقين حميمين … كانا يصلان الوردانين على حافلة اسطاس التي تربط الوردانين بسوسة ثلاثة أو أربع مرات في اليوم. بعد الأستقلال تحولت اسطاس الى شركة الحبارة,,,ثم الى شركة النقل بالساحل بعد ذلك بسنوات.

الخبر الصاعقة

ديسمبر 1952 كنا في القسم ننتظر بفارغ الصبر ناقوس الخروج فاذا بالمرحوم عمران موسى الذي كان يسمى بزعيم الشباب منذ بداية السنة ومظاهرة سوسة يصيح فينا من خارج المدرسة عبر النوافذ: أخرجوا..اخرجوا… فرحات حشاد قتلوه… فرحات حشاد قتلوه….

فخرج كل التلامذة من القسمين المكونين لمدرستنا وتوزعنا في الأنهج. كنا حوالي خمسين طفلا من كل المستويات والأعمار ولم نكن نعرف التظاهر ولا سمعنا به ولا نعرف معناه ولا حتى عمران موسى يعرف هو الاخر ما يريد أن يفعله بنا.

بعد الخرجة جاء الخوف…الخوف من المدير سي صلاح الدين المعتمري والخوف من الأب وكيف سيعاملنا بعد هذا التمرد. هربت الى دار عمي محمد التي كانت قريبة من المدرسة ..وانتظرت.

لقد حزنت حزنا كبيرا لستشهاد عمي فرحات لأني أعرفه على عكس كل رفاقى

عطلة التاء مع نورالدين حشاد في رادس