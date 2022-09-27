تجربتي مع سفراء تومنس في كندا: جمال جاني

تجربتي مع سفراء تونس في كندا

قبل 2011 اقتصرت علاقتي بهم على تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام السفارة التونسية للمطالبة بحماية الحريات وحقوق الانسان في تونس.

من أمثلة ذلك ما حصل في مارس 2003 إذ نظمت وزارة الخارجية الكندية ندوة حول حقوق الانسان في العالم العربي واستدعت السفراء العرب وعدد من منظمات المجتمع المدني. تناول السفير التونسي حينها في تلك النّدوة الكلمة وكالعادة أراد تزوير الحقائق بالإشادة زورا بالنموذج التونسي في نشر الوعي واحترام حقوق الانسان برعاية الرئيس بن علي! لمع الاسف وكما يقول المثل لا يمكن تلميع الصدأ! أخذت بعده الكلمة لكشف الحقيقة المرة وفضح الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان و قمع حرية التعبير و حق التنظّم.

وفي السياق نفسه نظّمت في 5/5/2005 في مدينة winnipeg ندوة تحضيرية لقمة المعلومات تحت إشراف الفرع الكندي لليونسكو جمعت 200 منظمة غير حكومية، لقيت يومها صدفة في المصعد السفير التونسي الحاضر للندوة وبدون مقدمات وكالعادة بدأ فورا برمي اتهامات التخوين وعدم الوطنيّة. قضينا ربع ساعة في جدل عقيم فقد كان السفير ككل موظفي بن علي حاملا لأحكام مسبقة منحازة.

كان موقفي آنذاك حث المنظمات الأهليه الكنديه على حضور قمة المعلومات والمشاركة فيها مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الحريات بتونس وضرورة وقف الانتهاكات التي تطال نشطاء حقوق الانسان.

بعد ثورة الكرامة 2011

وفي 6/2/2013 وعلى أثر اغتيال المناضل شكري بلعيد بذات اليوم دعوت لاعتصام في ليلة باردة أمام السفارة التونسية، خرج السفير السيد رياض الصيد وطلب منا الدخول الي مقر السفارة التونسية وكان ذلك اول لقاء هادىء مع سفير تونسي في كندا.

في سنة 2016 نسقت مع مجموعة من الجمعيات الكندية غير حكومية لدعوة الكوارتات quartet ممثلي 4جمعيات تونسية متحصلين على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 لزيارة كندا والقيام بجولة في ثلاثة مدن كندية مونتريال كيبيك و اوتاوا. و عرضت على السيد السفير رياض الصيد ضرورة دعم هذه الفعالية وتبنيها. فلقيت منه كل الدعم والتنسيق على مدى 6 شهور تحضير لانجاح الزيارة. وإني فخور بهذا الانجاز الذي كان له وقعه الايجابي على العلاقة الثنائية بين كندا وتونس. لكم هنا الجلسة لبرلمان ولاية كيبيك 19/5/2016 وشهادة الاحزاب في البرلمان الكيبيكي الأربعة التي ثمنت مكانة تونس وشعبها الواعد

وفي شهر مارس 2020 وعلى إثر جائحة كوفيد التي شكلت في الوقت نفسه تحدياً كبيراً وفرصة للاختبار على كل الاصعدة ظهر التضامن الاجتماعي والانساني بين الجالية التونسية في كندا وكانت فرصة نلت فيها شرف التعرف على السفير الجديد السيد عماد الترجمان.

في 22/3/2020 اتصل بي السفير يسألني امكانية ايواء مجموعة من الطلبة ممن تقطعت بهم السبل بسبب اغلاق الجامعات وتعطل كل الخدمات. كان يرعى شخصياً كل طلبة تونس المنتشرين بالمدن الكندية ويعمل على إعادتهم إلى وطنهم رغم تعثر كا الخدمات بالمطارات الكنديّة

في افريل و مع حلول شهر رمضان المبارك أقترح السفير امكانية تحضير وجبات افطار للمتبقين من الطلبة التونسيين المقطوعين و الذين يعيشون في عزلة. فوضعت بالمناسبة كل امكانيات المطعم على ذمة المقترح كمشروع خيري لمتطوعين ومتبرعين بما فيه تأمين المواد الغذائية لإعداد الوجبات وكانت السيدة احسان حرم السيد السفير وبناته من بين المتطوعين في طبخ و تحضير الوجبات حتى يتم توزيعها نقلنا الوجبات بسياراتنا لبيوت الطلبة بحكم الحصار الوبائي الذي كان سائداً، من النوادر ان أحد الطلبة تعرف على ناقل الطعام له أجابه بكل لطف نعم أنا السفير بالنهار وموزع الطعام للطلبة بعد الوقت الاداري.

لقد انجزنا وجبتين اسبوعياً بمجموع 450 وجبة افطار طوال شهر رمضان. كانت مبادرة دورية وعادة طيبة وتقليد حميد وثّق النسيج الاجتماعي بالمهجر. ولم تقتصر المساعدة على الجانب العيني بل النقدي أيضاً إذ تم توزيع الفائض النقدي المجموع على مجموعة من الطلبة في مونتريال. كانت تجربة مشتركة فريدة وناجحة .

وقد حدث أن دعوت السيد السفير نفسه للاجتماع مع توانسة أصلي جهة تطاوين في مسعى لتلبية نداء استغاثة من مستشفى تطاوين الذي كان يعاني ضائقة في وجه الجائحة. أنجزنا حملة جمع تبرعات شارك بها السفير من جيبه الخاص وتمكنا من ايصال مساعدة تجهيزات فنية لمستشفى تطاوين.

آخر تعاون مع السيد السفير عماد الترجمان كان التصدّي لبعض المحرضين في حملة إعلامية على بعض الصحف الكندية الداعيين لمقاطعة القمة الفرانكفونية المزمع عقدها في جربة 19/11/2022.

أحسنت صنعا سعادة السفير وشكراً ووداعاً

نحن نعيش خارج وطننا لكننا نعيش همومه فتنعكس علينا في كل شيء. والوقائع العنيدة تثبت أن النضال الدؤوب الصادق النظيف الجمعي الديمقراطي يحقق مراده ولو بعد حين ولو حدثت نكسة لبعض من النخبة فإن في شعبنا الطيب قوى كامنة وكفؤة. وما امتن النسيج الاجتماعي والعمل التضامني الجمعي إذا عملا بعيداً عن الاحباط والكآبة. ولو تعثرت تجرتبنا الديمقراطية قليلا فإن النصر لا محالة سيتحقق لشعب تونس ولو الى حين.