Evaluations publiées cette semaine par Yevgeny Krutikov, ancien officier du GRU et analyste stratégique à VzglyadVia John HELMERDANCES WITH THE BEARS.

La mobilisation partielle changera l’essence de toute l’opération militaire spéciale

Par Evgueni Krutikov

« Quelles tâches seront assignées à ces centaines de milliers de nouveaux militaires qui seront mobilisés pour mener une opération militaire spéciale en Ukraine ? Il y a plusieurs types de tâches; certaines d’entre elles sont d’une importance fondamentale. La reconstitution des forces devrait changer la nature même des opérations militaires en cours en Ukraine.En ce qui concerne la mobilisation partielle, tout d’abord, on peut trouver des déclarations selon lesquelles sa tâche principale est d’établir un contrôle fiable sur les territoires déjà libérés en Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie. En gros, c’est un échelon de première ligne.Cela implique une transition vers des actions défensives dans les directions Nikolaev-Krivoy Rog et Zaporozhye et dans le secteur général de Kharkov.

Mais en ce moment, il est nécessaire de saturer le front de personnel nouveau . Selon des calculs approximatifs, purement quantitatifs, les forces armées russes et les alliés [DPR et LPR] sont en retard sur les normes acceptées en science militaire – c’est-à-dire le nombre de soldats par kilomètre de front – d’environ quatre fois.De plus, le retard est encore plus grand dans un certain nombre de domaines, car dans les zones où se déroulent des actions offensives, la concentration des troupes et des moyens devrait être plus importante. Les réserves opérationnelles y sont retirées, et à leur tour, d’autres sections du front, où il y a eu une longue accalmie opérationnelle, s’affaiblissent. Au niveau du personnel opérationnel, quelque chose comme le jeu japonais de Go commence; dans ce jeu de stratégie, l’une des formes d’attaque consiste à écraser numériquement la ligne ennemie en transférant toutes les pierres qui s’y trouvent et qui l’entourent.L’ennemi est depuis longtemps passé aux principes de la guerre totale et ne tient pas compte de ses pertes et du nombre de mobilisés. La partie ukrainienne dispose d’une ressource de mobilisation presque illimitée (pour ce théâtre), puisqu’elle n’a aucune restriction à la conscription. La mobilisation en Ukraine est totale — les VSU [Forces armées ukrainiennes] prennent déjà des personnes âgées, des personnes gravement malades, voire des handicapés. Dans de telles conditions, l’ennemi peut constituer ce qu’il appelle des réserves opérationnelles et lancer des effectifs en première ligne dans des tentatives incessantes de contre-offensives.C’était l’une des pires tactiques des guerres du milieu du XXe siècle, mais l’ennemi l’utilise maintenant, ce qui signifie qu’il est nécessaire d’y réagir. Par conséquent, une partie importante des Russes mobilisés devrait simplement remplir la ligne de front par leur présence , éliminant ainsi l’avantage numérique potentiellement dangereux du VSU.Dans le secteur sud du front, la ligne de front traverse directement la steppe. Il y a beaucoup moins de points habités où vous pouvez vous positionner que dans le Donbass industriel et densément peuplé, où toute colonie se transforme facilement en forteresse. Et maintenant, il est très difficile de créer quantitativement une ligne de couverture à part entière dans cette direction. Nous devons prendre nos positions dans chaque localité de la même manière que nous l’avons fait dans le Donbass.En revanche, c’est dans le Donbass que nous devons faire face à la défense à plusieurs niveaux des Forces armées ukrainiennes ; pour traverser cela, les forces [russes] disponibles sont également insuffisantes. Les normes d’effectifs requis lors des opérations offensives et défensives n’ont pas été inventées au sommet ; elles ont été écrites dans le sang sur le champ de bataille. Plus tôt, certains experts ont évoqué la possibilité de former à partir de zéro un corps d’armée complet dans les forces armées de la Fédération de Russie. Cependant, il n’est pas habituel de déployer et de disperser les forces d’une formation militaire aussi importante. Par conséquent, ce corps ne pourrait être utilisé qu’en concentration à un seul endroit. En d’autres termes, le nouveau corps d’armée serait censé se préparer à une opération offensive majeure, et non sur le secteur de Donetsk du front. Ce n’est pas le moment de deviner exactement où cela pourrait se produire. Le concept a changé, et très probablement, cela n’a aucun sens de former de nouvelles grandes unités militaires à partir de celles nouvellement mobilisées.En revanche, il est déjà clair qu’avant d’être envoyés au front, toutes les troupes mobilisées doivent subir un recyclage. Puisqu’il est supposé qu’il s’agit de personnes déjà expérimentées et préformées, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps préparatoire sera consacré à la coordination du combat. C’est-à-dire que des équipages prêts à l’emploi (chars, véhicules de combat d’infanterie), des calculs (artillerie, MLRS [systèmes de lance-roquettes multiples], défense aérienne) et des unités d’avant-garde [разведчиков, littéralement «éclaireurs»] seront déployés dans la zone du Opération militaire spéciale. Et de tels éléments peuvent facilement être intégrés dans les unités déjà opérationnelles, et ainsi ils peuvent être «pulvérisés» sur tout le front. Surtout là où un renforcement est nécessaire en lien avec les tâches fixées.Plus précisément, les tâches assignées au groupement détermineront où et par quelles forces ce renforcement sera effectué. Un groupe d’environ un demi-million de personnes avec des armes modernes ne peut pas rester immobile. Il est presque certain que nous devrions nous attendre à une activité offensive de la part des forces armées russes – beaucoup plus intensive que ce qui a été observé au cours des derniers mois.En conséquence, une autre partie des forces mobilisées, après entraînement à la coordination de combat, devrait renforcer les unités qui seront intégrées prioritairement dans les groupes offensifs. Une telle augmentation de leur nombre passera inaperçue pour l’ennemi, puisqu’il n’y aura pas de changement d’unités sur la ligne de front. Les unités auront simplement de nouveaux groupes de bataillons. Une telle augmentation du nombre est presque impossible à déterminer visuellement et même électroniquement.Il est difficile de prévoir quelles directions seront renforcées par la nouvelle ligne de couverture territoriale, et lesquelles seront préparées pour les opérations d’attaque. Bien sûr, il y a des points évidents – les sections steppiques du front doivent être renforcées sans ambiguïté, ainsi que les zones du nord de la LPR et de la direction d’Ugledar dans la RPD). Dans le même temps, personne n’a annulé la possibilité de poursuivre l’offensive sud sur Nikolaev et Odessa, ou au nord sur Krivoy Rog.Il y a cependant une autre urgence . Compte tenu des tactiques des forces armées ukrainiennes, il est vital d' »éteindre » tous les systèmes d’artillerie à longue portée et MLRS fournis à l’Ukraine par l’Occident, ainsi que toute la défense aérienne tactique ukrainienne. Ces armes frappent des cibles civiles. Tout cet orchestre doit être réduit au silence. Et pour une telle guerre de contre-batterie, des artilleurs expérimentés, des opérateurs de drones et des forces spéciales [разведчики] sont nécessaires.Et, enfin, un autre groupe de réservistes mobilisés peut représenter une composante logistique possible. Il ne s’agit pas d’éléments purement logistiques [transport, ravitaillement], mais d’unités nouvelles pouvant assurer le service de garnison dans les territoires libérés. Ils devraient combiner à la fois les fonctions de police et de sécurité, et représenter la même réserve opérationnelle d’infanterie légère, qui manque généralement juste au moment où elle est nécessaire.Cette stratification est, bien sûr, provisoire, puisque des équipes de mobilisation doivent être formées pour des cibles précises et désignées. L’objectif est de saturer le front non seulement d’une couverture de territoire, mais aussi de transformer le groupement impliqué dans sa propre force de choc – c’est fondamental ,,la part des « spécialistes » augmentera de manière significative, elle devra dépasser le nombre de personnel d’infanterie « simple ». Et cela va changer la nature même des opérations militaires.Tout d’abord, les forces armées russes ne seront plus détournées au profit des sections provisoirement « faibles », c’est-à-dire des sections du front moins quantitativement sécurisées. De plus, il sera possible d’oublier le colmatage constant des trous en transférant les forces d’un endroit à un autre. Une réserve opérationnelle est sur le point de se matérialiser.La planification des opérations offensives deviendra régulière, et plusieurs offensives pourront être menées simultanément sur différentes sections du front. Enfin, avec l’aide de nouveaux renforts, les conséquences de l’utilisation d’armes occidentales, qui au cours du dernier mois ont commencé à prévaloir dans la composition des forces armées ukrainiennes, peuvent être stoppées.