R. G. naguère LÉCHÉ, le voilà LÂCHÉ, bientôt LYNCHÉ ? Abdelaziz Dahmani

Rached , El Morched , Er Rachid GHANNOUCHI est passe , ce jour 19 Septembre , devant l “ Unite des CRIMES Terroristes ” … Triste Fin des Mega Rêves …Et ses ex Grands Alliés regardent ailleurs …Quelques vieux clous résistent …

Durant des années , une longue décennie de malheurs cumulés , il fut “ léché « , bondérisé * , mains embrassées . Le voilà , de plus en plus « lâché « …La suite ? , abandonné et sûrement , bientôt « lynché «

R.G. entre sourires tout en douceurs et regards méprisants , est « démocratiquement « Chef de parti depuis plus de 50 ans ! . 20 gardes du Corps , ne souffrant aucune contestation parmi les siens , gardien du Trésor , a été , durant les années 2011-2021 , le vrai RÉGENT de la Tunisie . Tout le contraire de « sa « Reine ELYSABETH II ! . ELLE a régné sans gouverner . LUI a gouverné , tiré les ficelles , sans régner . Même , si la tentation de Carthage a hanté ses dernières années de puissances

En ce jour , 19 Septembre , des Funérailles , somptueuses , de ELYSABETH II , et des liens suspects entre le Chet du Montplaisir , et les officines de Londres , R. G. Rentre lui aussi dans un sombre tunnel . Afin que les Vérités , des nombreux crimes , soupçonnés , se révèlent à la Lumière de la Vérité , si longtemps attendue …. A.D