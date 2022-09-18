كتبت الدكتورة ريم عرنوق: من هم الأتراك؟

أصدقائي ….

بالتأكيد تعرفون أن كامل الجغرافيا التركية الحالية كانت قبل 700 عاما » فحسب غير تركية بالمرة ….

بل هي أرض أصيلة لسكانها الأصليين : اليونان + الاشوريين (بالاغريقي Assyrian السريان) + الأرمن ……

منذ 500 عام فقط كانت القسطنطينية عاصمة للدولة البيزنطية اليونانية ، والتي أسسها الإمبراطور قسطنطين كعاصمة للامبرطورية الرومانية الشرقية منذ عام 333 ميلادي وحتى تاريخ احتلالها من قبل الأتراك عام 1453 …..

ما يقارب 1200 عام والقسطنطينية عاصمة الثقافة اليونانية ، والدرع الحضاري الحصين في وجه همجية القبائل الشمالية الأوروبية في الغرب ، و وحشية القبائل الطورانية التركية في الشرق ……

تركيا الحالية قامت ، كالكثير من الممالك والدول اللاحضارية ، بالسيف … وكان الخازوق شعارها حتى فترة قريبة جدا » …..

ومن أصل 36 سلطان تركي عثماني مات 3 فقط ميتة طبيعية …..

أما الباقي فماتوا قتلا » وحرقا » وخنقا » وبكل الطرق التركية المميزة لتلك الأقوام …..

وعلى سيرة الطرق التركية ، هل تعلمون أصدقائي أن العادة العثمانية المتبعة كانت بأن يقتل كل سلطان يصل إلى العرش جميع إخوته وأولاد عمه خنقا » بعد سمل أعينهم أي فقأها وذلك كي لا ينافسوه على العرش ؟؟؟!!!

لم يخالف خليفة عثماني واحد تلك القاعدة ……

طبعا » معظم إخوته إن لم يكن كلهم غير أشقاء ، يعني من أمهات غير أمه …. فقد كان لكل سلطان عثماني 4 زوجات ومئات الجواري ، وهو يقسم لياليه بين هذا العدد الهائل من النساء ، فلا يتاح للمرأة الواحدة إلا وقت قصير للحمل …..

وطبعا » كل النساء متصارعات على تولية أبنائهن ولاية العهد ، والمؤمرات القاتلة بينهن على قدم وساق ……

هل تعلمون كيف كان يتم تشكيل جيش المقاتلين العثمانيين المتوحشين المسمى الجيش الانكشاري ؟؟؟

بنفس الطريقة تماما » التي كان يتم فيها تشكيل جيش الجواري العثمانيات في الحرملك :

الخطف من القرى المسيحية …..

غزوات على القرى المسيحية في الدول المجاورة روسيا وأوروبا الشرقية والقوقاز ، يتم فيها حرق وتدمير القرى بالكامل ، وإبادة كل سكانها ، والاحتفاظ بالصبيان والبنات الصغار فقط …..

تتم تربية الصبيان المختطفين في ثكنات خاصة لا يعرفون فيها أما » غير الدولة العثمانية وأبا » غير السلطان ، وهناك ينسون اسمهم وأصلهم وإنسانيتهم ويتحولون إلى جيش من القتلة المتوحشين يشبه جيش الزومبي ، ويسمون بال » الانكشارية » ….

أما البنات الصغيرات ، وهن في الخامسة أو السادسة من العمر ، فتتم تربيتهن في غرف خاصة داخل الحرملك حيث يتدربن على فنون الإغواء والجنس واصطياد قلوب السلطان وأبنائه الكثر …… طبعا » تحت إشراف عاهرات مختصات يسمين » قهرمانات » ، وخصيان مختصين بالتعامل مع الجواري يسمون » آغات » …….

هذه هي الدولة العثمانية التي يفتخر اردوغان بالانتماء إليها :

– أرض مسروقة من أهلها الأصليين بعد إبادتهم ….

– جيش مختطف من القرى الحدودية بعد إبادتها …..

– أمهات جواري ، عبيدات جنس ، مختطفات من نفس القرى المبادة ، ومدربات على أيدي نساء عاهرات ورجال مخصيين …..

– حكام وسلاطين قتلة وصلوا إلى كرسي السلطنة على جثث آبائهم وإخوتهم ……

– تاريخ من القتل والنهب والخطف والاغتصاب والسفاح والخصي والخوزقة وقلع الأعين وقطع الرؤوس .