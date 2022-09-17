بدأ الصراع الجزائري-المغربي من أجل الصحراء نهاية1975

الصحراء الغربية

في السبعينات كنت أدرس بجامعة قسنطينة وكنت أسكن بالطابق الأول في عمارة صوناطيبا في حي سيدي مبروك بقسنطينة وهو حي جديد أغلبية سكانه من الجامعيين الأجانب. كان من بين جيراني صديق تونسي خالد الفالح الذي كان يدرس الفيزياء.

وفي أواخر شهر ديسمبر 1975 بدأت أعيش الصراع المغربي الجزائري من أجل الصحراء الغربية. جاءني أعوان الدرك الى داري في بحثهم عن المغاربة وكانت تلك بداية المسيرة السوداء في الجزائر والتي أطرد فيها خلال 48 ساعة ما بين خمسين وتسعين ألف مواطن مغربي حسب المصادر-بعضهم مقيم بالجزائر من ثلاثة أجيال- وقيل أنها كانت ردا على المسيرة الخضراء التي انطلقت من المغرب في اتجاه الصحراء.

وتابعت معركة « أمغال واحد » التي استشهد فيها أحد طلبتي وتحمست له وتواصلت بالمراسلة مع الأمين العام الأول لمنظمة البولزاريو « الوالي مصطفى السيد » وجاءني رده في أسبوع بخط غير مقروء وفي ورقة كراس مربعات وبعد ذلك تعرفت أن الجزائريين استعملوا المقاتل الذي بين أيديهم.

تحمست كثيرا لقضية التحرير هذه ونشرت بيان مساندة في صحيفة « النصر » الصادرة بقسنطينة باسم الجالية التونسية التي لا علم لها بالقضية ولا أحسب أنها انشغلت بها يوما.

في سنة خمس وتسعين تعرفت على أول قائد لأول حركة تحرير في الصحراء وهو السيد محمد البصري قائد « حركة تحرير الساقية الحمراء وواد الذهب » التي وقع القضاء عليها من قبل الأسبان سنة ستين وتسع مائة وألف.

منذ حوالي العشرين سنة كتبت شهادة باللغة الفرنسية لم أجدها الان وسوف أحاول أن أعيد كتابتها.

أحمد المناعي