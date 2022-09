Les sanctions internationales contre l’Iran : Bilan et perspective- première partie

9 septembre 2022

Ce colloque entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques émergentes dans la diplomatie mondiale vis-à-vis de l’Iran. Les Nations Unies ont pour mission de garantir ces principes et préserver ainsi la paix et la sécurité internationales et c’est pourquoi nous sommes très honorés d’accueillir à cette occasion le Dr. Alena Douhan, Rapporteuse spéciale des nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, professeur de droit international et directrice du Centre de recherche sur la paix de l’Université d’État du Bélarus qui consacrera de façon exceptionnelle son intervention sur « L’Impact humanitaire et les répercussions sociales des sanctions contre l’Iran ».

Fidèle à sa mission d’élucidation des sujets géopolitiques complexes, l’Académie Géopolitique de Paris souhaite que les communications de ce colloque approfondissent les analyses sur la remise en cause des justifications occidentales aux persécutions du peuple iranien et le retour de la mission du droit international.

Ouverture : Ali RASTBEEN

Président de l’Académie de Géopolitique de Paris

En 2015 un accord a été conclu après 12 ans de négociations entre l’Iran et les six grandes puissances mondiales, tous les États signataires de l’accord se sont engagés à préserver et maintenir des circuits financiers avec l’Iran et assurer la poursuite des exportations de pétrole et de gaz iraniens.

En 2016 l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique a indiqué que l’Iran a coopéré de façon satisfaisante et que les sanctions pouvaient être levées. Le conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2231 qui a levé les six résolutions votées entre 2006 et 2010 contre l’Iran. Les États-Unis savent comment créer les sanctions et comment faire la guerre, mais ils ne savent pas comment élaborer la diplomatie pour résoudre la crise de manière pacifique. La Maison Blanche exploite des sanctions, pour maintenir et préserver son leadership, cherchant précisément à éliminer la profondeur stratégique de l’Iran.

Du point de vue du droit international basé sur les principes économiques néoclassiques, il semble que les sanctions économiques sont en contradiction manifeste, avec la liberté du commerce et la souveraineté des États.

L’action unilatérale des États-Unis constitue un obstacle à l’établissement des relations internationales justes et équitables, sur la base du pacte international relatif aux droits économiques, sociales et culturelles.

La priorité de l’Europe au processus de démocratisation qu’elle tente de déve¬lopper à l’aide d’une revalorisation de la transition économique et d’une coopéra¬tion économique et politique, demeure évidemment la culture européenne de gestion des crises.

Devant la multiplication des acteurs stratégiques dans la région, Elle s’affirme comme un sponsor majeur de la stabilité.

L’Europe aligne sa position sur celle des États-Unis et échoue à respecter le fondement même de sa politique qui devrait s’axer sur le développement de la démocratie, la défense des valeurs universelles, des libertés individuelles et le maintien du dialogue nécessaire à la solidarité entre les peuples.

Les pertes de l’Europe face aux sanctions secondaires américaines contre l’Iran impactent dans de multiples domaines :

La France et l’Iran ont signés des contrats avec au moins trois entreprises : Peugeot, Renault et Citroën. Après l’accord nucléaire, Peugeot et Renault figuraient parmi les plus importantes entreprises européennes qui sont entrées sur le marché iranien et ont été contraintes de quitter l’Iran suite au retrait américain de l’accord. Le groupe Peugeot a annoncé dans son communiqué que son volume de ventes mondiales a diminué de 15,7% au premier trimestre de l’année 2019, dont la principale raison est la suspension des activités de ce groupe en Iran. Fiat qui a cherché à acquérir une participation de 15% dans l’industrie automobile nationale iranien a été contrainte de quitter l’Iran.

Cependant, il y a un grand désir d’utiliser des voitures étrangères en raison du manque de qualité de l’industrie automobile nationale, qui a besoin de partenariats pour les pièces d’détachées, le transfert de technologie et restaurer son image.

L’Iran a la capacité de produire quotidiennement plus de 1 milliard de mètres cubes de gaz. Total avait le projet de 5 milliards de dollars pour le développement de South Pars.

Si les sanctions américaines sont levées, l’Iran pourrait devenir le plus important partenaire gazier de l’Europe.

Compte tenu des sanctions américaines, le risque de transport de pétrole et de gaz vers des destinations internationales est restreint. La dépendance à 90% de l’industrie de l’assurance maritime vis-à-vis des compagnies occidentales provoque une diminution de la vente de pétrole iranien et une augmentation de la demande et du prix.

On peut également citer l’industrie solaire avec l’accord de 3 milliards de dollars de Saga pour la construction d’une centrale solaire, et le domaine aérien Airbus qui avait un contrat de 25 milliards de dollars pour la fourniture d’avions à réaction à la compagnie Iran Air.

Selon les statistiques du Fonds monétaire international et de la Commission européenne en 2017, la Chine, l’Union européenne, l’Inde, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud étaient respectivement les cinq principaux partenaires de l’Iran. Ainsi, la valeur du commerce total entre l’Iran et l’Union européenne était égale à 20,9 milliards de dollars, dont 10,8 milliards de dollars représentaient la valeur des exportations de l’UE vers l’Iran et 10,1 milliards de dollars la valeur des importations de l’UE vers l’Iran.

Mesdames et Messieurs le monde est en train de passer rapidement à un système multipolaire. Dans ce domaine compliqué, la violence et les conflits se propagent dans différentes zones ; La souveraineté nationale des pays indépendants est violée de diverses manières ; La tendance à la polarisation militaire, à la course aux armements, au déclenchement de guerres, à l’intensification des conflits, à la divergence ethnique et régionale s’accroît, à l’anarchie et la violation des obligations internationales et l’ingérence dans les affaires intérieures des pays indépendants augmentent.

La conception et la mise en œuvre de sanctions économiques unilatérales entraînent principalement la violation des droits de l’hommes. L’un des problèmes auxquels le droit international est confronté est la mise en œuvre des droits de l’homme en l’absence d’organisation internationale, les gouvernements ne sont pas obligés à la mettre en œuvre. L’effet néfaste des sanctions unilatérales sur les exigences des droits de l’homme est contraire aux règles et aux principes des droits de l’homme.

Toute action unilatérale doit être prise conformément aux principes du droit international, y compris l’interdiction du recours à la force, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, la non-discrimination, l’égalité de souveraineté, la promotion et la protection des droits de l’homme.

Les droits fondamentaux du peuple iranien, tels que le droit à la santé, le droit à l’alimentation, et le droit au développement ont été touchés.

Le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique.

Ces droits fondamentaux ont été directement touchés par les actions hostiles et unilatérales des États-Unis et ont des effets inquiétants sur les droits de l’homme.

Aujourd’hui, le système mondial est fondé sur le multilatéralisme. Mais cette question a été compromise par les mesures coercitives unilatérales, ces actions qui se considèrent comme le gardien des intérêts des droits de l’homme et de la police internationale, sont sans aucun doute contraires au droit international et à la Charte des Nations Unies.

La principale question ici est de savoir si les sanctions unilatérales des États-Unis, de l’Europe, de l’Australie, du Canada et de l’Angleterre contre l’Iran sont légitimes au regard du droit international et des droits de l’homme ?

L’hypothèse est que les actions hostiles, selon les résolutions des Nations Unies et du Conseil des droits de l’homme, sont une violation manifeste des droits de l’homme et contre la coutume internationale.

Jacques Myard,Membre Honoraire du Parlement, Maire de Maisons-

Les sanctions internationales contre l’IRAN : Bilan et perspective

Je tiens tout d’abord à remercier très vivement l’Académie de géopolitique et son Président Ali Rastbeen pour l’organisation de ce colloque ô combien justifié à l’heure où les tensions internationales se multiplient et « s’auto-alimentent » les unes les autres, si je peux utiliser ce terme.

Une chose est certaine, ce n’est pas en se barricadant dans des dogmes et des certitudes que les Etats trouveront des solutions pour sortir des impasses.

Nous vivons dans un village planétaire où toutes les crises, tous les affrontements, toutes les idéologies remettent en cause non seulement nos certitudes mais le système international né de la seconde guerre mondiale.

A ce titre nous nous devons de nous interroger sur le « concept de sanctions » véritable leitmotiv aujourd’hui qui occupe le devant de la scène internationale.

Comment dépasser les sanctions pour trouver des solutions ?

Les sanctions : concept juridique

Les sanctions sont aussi vieilles que les relations interétatiques internationales, la doctrine lui consacre depuis des décennies des développements et analyses sous la rubrique « Moyens coercitifs » des Etats pour obtenir réparation de ses droits ou intérêts froissés par un autre Etat.

La doctrine identifie :

Les rétorsions

La rétorsion c’est rendre la pareille.

La rétorsion consiste à prendre des mesures analogues à celles prises par l’Etat dont on se plaint, elles ne sont pas contraires au droit international.

En anglais retaliations.

Les représailles

En anglais reprisals.

C’est une réponse à un acte illicite et du même domaine.

En 1904 le Professeur Bonfils écrit « Toute communauté politique organise la responsabilité de ses actes à l’égard des autres Etats.»

Exemple de représailles citées par la doctrine :

– Interruption des relations commerciales.

– Mise sous séquestre des biens de l’Etat.

En réponse au refus d’exécuter des traités.

Embargo

Vient de l’espagnol embargar. Signifie arrêter. Initialement utilisé pour arrêter des navires.

L’embargo employé comme acte préliminaire à guerre imminente.

Est devenu une forme particulière des représailles.

Le blocus pacifique

Le but du blocus pacifique est de forcer le pays bloqué à faire certaines concessions.

Tous ces moyens ne peuvent s’étendre à la guerre pour la doctrine classique qui ne peut être décidée aujourd’hui que par le Conseil de Sécurité en application des articles de la Charte des Nations au chapitre VII, sauf à agir en violant le droit international comme l’ont fait les Etats-Unis avec l’Iran et la Russie en Ukraine.

La nature politique des sanctions

Les sanctions sont devenues de véritables leitmotiv des rivalités ou affrontements de la scène internationale.

– Sanctions unilatérales : elles sont prises par certains Etats : c’est le cas des Etats-Unis qui agissent ainsi de manière extraterritoriale en violation du Droit international.

– Les sanctions multilatérales : prises dans un cadre multilatéral de l’Union Européenne ou Nations-Unies par exemple.

Elles constituent un véritable piège car théoriquement pour y mettre fin il faut un accord de tous ou alors avoir la force politique de casser la baraque en sortant unilatéralement.

– Les relais privés des sanctions

Certains mouvements politiques américains pour faire appliquer des sanctions utilisent les menaces contre les sociétés européennes « Si vous commercez avec l’IRAN on va vous poursuivre devant la justice américaine. »

Sur le plan politique, les sanctions d’une manière générale font monter la tension sans pour autant contraindre le pays visé par les sanctions à modifier son attitude, sa politique.

Le seul exemple de succès des sanctions ou embargo fut le cas de la Rhodésie après de multiples difficultés. En avril 1980 l’ancienne colonie Rhodésie du Sud devient le Zimbabwe.

Les sanctions contre l’IRAN

Il convient tout d’abord de rappeler le cadre des motivations qui ont conduit aux sanctions contre l’Iran : le dossier nucléaire.

Sur le plan international le nucléaire militaire fait l’objet du fameux « Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires » TNP signé à Londres Moscou Washington le 1er juillet 1968 que la France a ratifié en 1992.

LE TNP autorise 5 Etats a détenir des armes nucléaires : EU, Russie, France, Grande Bretagne e Chine.

Traité inégalitaire

L’Iran a signé le traité TNP en 1968.

Les 5 mettent en œuvre une politique internationale pour éviter la prolifération :

Mais échec relatif : Pakistan, Inde, Israël sont des puissances nucléaires et n’ont pas signé le TNP.

En août 2002 découverte d’un programme clandestin à caractère militaire. Voir sur ce point les développements du rapport Boucheron-Myard de décembre 2004

– A Natanz : installation secrète d’enrichissement 50 000 centrifugeuses

– A ARAK : une centrale nucléaire à eau lourde productrice de plutonium

L’AIEA visite les sites et constate que les visées militaires de ces sites ne font pas de doute.

L’IRAN a bénéficié des lumières du père de la bombe pakistanaise Abdul qadeer Khan Décédé le 10 octobre 2021

Rappel du cadre juridique

Après des mois de négociations

14 juillet 2015 accord nucléaire à Vienne avec Iran joint compréhensive Plan of Action JCPOA (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne)

Mais en mai 2018 le Président américain Donald Trump décide de se retirer de l’accord nucléaire du 14 juillet 2015

Cette annonce est accompagnée du rétablissement des sanctions américaines dans un délai de 90 à 180 jours.

Le 16 juillet 2018, l’Iran porte plainte à la CIJ afin de faire rendre compte aux Etats-Unis pour « leur réinscription illégale de sanctions illégales » déclare le Ministre aux affaires étrangères Mohammad Javad Zarif

La CIJ a rendu le 3 février 2021 un arrêt disant que la CIJ a compétence en vertu du paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 pour connaître de la requête introduite par la république islamique d’Iran le 16 juillet 2018 et que ladite requête est recevable. Par 15 voix contre une.

Mais indépendamment des actions judicaires devant la CIJ, la décision américaine a provoqué de multiples réactions négatives.

En septembre 2018 la France tente une médiation en marge de l’Assemblée générale de l’ONU et en juillet 2019, le conseiller diplomatique de Macron, Emmanuel Bonne, effectue une mission à Teheran.

L’UE refuse d’enclencher les mécanismes de sanctions, juillet 2019.

Septembre 2019 visite d’une délégation iranienne à Paris, ligne de crédit française de 15 milliards d’euros à Téhéran.

La médiation française et européenne est un échec.

Quel impact politique ?

– Aux Etats-Unis Paul Craig Roberts ancien secrétaire au trésor : déclare que la politique étrangère de Trump est sous le contrôle d’Israël

Mais surtout les sanctions américaines renforcent le camp des durs, des conservateurs en Iran.

L’Iran relance son programme nucléaire.

L’arrivée de Joe Biden à la Présidence le 20 janvier 2021 n’a pas permis une reprise réelle des négociations.

Le durcissement de Téhéran ne semble pas faiblir, avec l’élection du Président Raïssi, bien au contraire.

Téhéran pour revenir aux dispositions de l’accord nucléaire de 2015 exige la levée des sanctions.

La situation est dans l’impasse

Si j’ai souhaité rappeler le cadre juridique des négociations avec l’Iran sur le nucléaire, c’est pour essayer de comprendre le mécanisme des sanctions qui aujourd’hui pourrissent les relations internationales.

Pourquoi ?

– Les sanctions aux Etats-Unis ne sont pas un enjeu de strict politique étrangère, mais un enjeu de politique intérieure qui pèse en raison des lobbies sur les élections américaines élections du mid term et autres

– Enjeu également des liens étroits des Etats-Unis avec Israël dont les craintes à l’égard de l’Iran et de son allié le Hezbollah sont constantes chez de nombreux politiques Israéliens dont Netanyahu alors qu’Israël et l’Iran pourraient s’entendre

– Les sanctions sont aussi dans les mains de lobbies privés qui peuvent instrumentaliser la justice américaine

Les sanctions multilatérales organisent par elles-mêmes une toile d’araignée dont un Etat, par exemple la France, ne peut se défaire

Les sanctions paralysent et ruinent ainsi la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations-Unies adoptés lors du 25ème anniversaire de l’ONU (1970). Résolution 2625XXV

Pour l’instant les sanctions qui structurent les relations internationales n’ont pas conduit à une nouvelle conflagration mondiale mais le monde s’en approche avec la cobelligérance.

M. Jure Georges Vujic, Géopoliticien franco-croate , directeur de l’Institut de géopolitique et de recherches stratégiques de Zagreb, Les sanctions à la lumière de l’idéologie punitive de l’ordre mondial.

Bruno DREWSKI, Maître de conférence à l’INALCO, directeur de la revue La Pensée Libre , Alignement de la politique internationale européenne sur celle des Etats-Unis.

Alignement de la politique internationale européenne sur celle des États-Unis

La situation internationale actuelle avec la généralisation et l’exacerbation de sanctions extrêmes prises par l’Union européenne et ses gouvernements membres, et visant des pays ciblés pour des raisons politiques a plusieurs caractéristiques qui se révèlent au final étonnantes :

– Ces sanctions sont censées cibler la Russie, comme les précédentes sanctions sont censées viser l’Iran, la Syrie, Cuba et plus d’une dizaine d’autres pays,

– Mais ces sanctions visent dans les faits au moins aussi souvent et même parfois plus souvent les intérêts des entreprises européennes et des populations européennes,

– au moment où, de leur côté, les États-Unis poursuivent, et parfois même augmentent là où c’est nécessaire pour leur économie, leurs propres échanges avec la Russie ou avec d’autres pays qu’il ciblent en principe.

Il est donc important de poser la question du but ultime des politiques de sanctions, et de l’ennemi qui est réellement visé par les États-Unis, puisqu’il est certain que la dynamique des sanctions de par le monde depuis plusieurs décennies a incontestablement une origine outre-Atlantique.

Quels objectifs, quelles causes, quels effets des politiques de sanctions ?

La crise actuelle entre la Russie et les pays de l’OTAN avec l’utilisation de l’outil des sanctions à un niveau inégalé nous permet de remonter le temps, d’analyser avec recul et avec un regard beaucoup plus acéré tout le processus qui a mené à ces sanctions successives, à ces blocus et à ces stigmatisations de la part des États européens contre des États très différents, Russie, Iran, Syrie, Cuba, Biélorussie, Corée (nord), Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Irak, Chine, etc. Nous avons en effet aujourd’hui atteint un sommet dans les tensions internationales qui devrait faire réfléchir tout être humain doté d’une capacité d’analyse rationnelle.

Les USA affrontent désormais officiellement et directement dans le monde une vingtaine d’États et, à chaque fois, après quelques hésitations que l’on peut observer dans le cas de l’Iran, de Cuba ou du Venezuela par exemple, les pays membres de l’UE, se sont finalement alignés officiellement ou non sur ces politiques de marginalisation des ennemis déclarés de Washington. Cette dernière affronte aujourd’hui avant tout trois pays : Russie, Iran, Chine. La logique stratégique voudrait que les États-Unis cherchent à séparer l’un de l’autre ces trois ennemis au lieu de les cibler ensemble, alors que, dans les faits, ils les poussent à se rapprocher en soutenant une logique de bloc, visant avant toute autre chose à garantir le soutien en leur faveur des petites puissances de l’UE, du Japon, des autres pays anglos-saxons et de leurs alliés ou protégés directs. Ce qui pose la question de savoir qui sont les réels adversaires de Washington, et dans quel ordre d’importance.

La logique économique voudrait en effet d’un autre côté que les pays européens coopèrent avec chacun des trois pays cités plus haut et qui subissent des sanctions diverses qui sont à la fois commerciales et scientifiques mais qu’on ne peut analyser sans recourir à des facteurs géo-économiques, puisque l’Europe a un accès continental direct à ces pays d’Eurasie et d’Asie alors que les États-Unis, vu d’Europe, occupent une place périphérique. On voit donc à ces contradiction que les USA visent certes à exclure (et peut-être à terme à conquérir?), Russie, Iran, Chine du cercle des nations coopérant avec eux mais que leur principal soucis présent se trouve en Europe, dans leur propre camp dont il faut d’abord garantir la soumission avant même de pouvoir viser réellement leurs adversaires extérieurs. Ce qui explique pourquoi, au lieu de profiter par exemple, de la concurrence potentielle qui peut exister sur la marché du gaz et du pétrole entre Russie et Iran, les Européens appliquent des sanctions qui augmentent les prix de l’énergie et qui frappent en premier lieu eux-mêmes. La politique nord-américaine de sanction empêche donc les Européens de jouer sur la concurrence pour les bénéfices de leurs propres économies. Du coup, au lieu de baisser, les coûts de l’énergie augmentent, ce qui menace l’approvisionnement de l’Europe et la rend encore plus dépendante d’une énergie encore plus chère, celle du gaz de schiste nord-américain. Sachant que les autres pays producteurs de gaz ne sont pas en état d’augmenter de manière substantielle leur propre production.

C’est donc non pas sur le registre des intérêts économiques que les pouvoirs au sein de l’UE et donc aussi de l’OTAN peuvent légitimer la politique de sanctions et de guerre froide visant les pays exclus du « centre occidental ». D’où la nécessité de faire appel à des arguments idéologiques, les droits de l’homme, les droits de la femme, les droits de minorités réelles ou inventées, etc. couplés avec la peur agitée de « menaces » que représenteraient des pays comme l’Iran, la Russie, la Corée, etc. Or, tout observateur un tant soit peu réfléchi ne peut que balayer d’un revers de main cette argumentation idéaliste, vu l’état souvent bien plus lamentable de ces droits dans de nombreux États portés à bout de bras par Washington et les puissances européennes, pétromonarchies absolutistes, Turkmenistan, Azerbaïdjan, Israël, Egypte, Soudan, Ruanda, Colombie, etc. pour ne donner que quelques exemples. Quant aux menaces, pour ce qui est de la bombe atomique, il est clair que depuis 1948, Israël représente un foyer de guerre et de menaces récurrentes bien plus durables que n’importe lequel des États visé par les sanctions et les stigmatisations. Quant au nombre d’agressions armées, les pays dénoncés par Washington et les leaders européens n’ont pas participé, ou ont joué un rôle mineur, dans la liste des conflits des dernières trente années, Yougoslavie, Irak, Libye, Yemen, Gaza, Syrie, et Donbass depuis 2014. Il nous faut donc aller chercher ailleurs les raisons fondamentales qui expliquent pourquoi on nous présente une liste d’États cibles. Des pays ayant des économies qui s’avèrent par ailleurs potentiellement capables de par leur développement économique même de repousser vers la périphérie l’Amérique du nord et de promouvoir des modes de développement qui ne sont pas forcément axés sur le noyau d’un complexe militaro-industriel.

Nous constatons donc que les pays décideurs au sein de l’UE ne défendent ni leurs intérêts économiques propres ni leurs valeurs morales affichées lorsqu’ils se lancent dans des politiques d’intervention, d’ingérence, de blocus ou de sanctions. On peut remarquer par contre qu’ils suivent, parfois après quelques hésitations fugaces, des politiques ayant leurs sources à Washington ou à Wall street et qui correspondent, elles, très exactement aux intérêts des secteurs militaro-industriel, chimico-pharmaceutique, agro-industriel et énergétique des grandes firmes transnationales qui sont surtout basées outre-Atlantique …et dont les intérêts ne correspondent d’ailleurs pas forcément à ceux de la masse des habitants des États-Unis, d’où les phénomènes de mécontentement qui donnent naissance là-bas à des mouvements « populistes » du style Tea Party ou Trump mais aussi à l’essor récent des idées socialistes au sein de la jeunesse d’Amérique du nord.

Cette situation ne date pas d’hier, le président Eisenhower l’avait déjà mentionnée dans son discours de départ, mais elle s’est nettement renforcée depuis 1991, quand l’UE s’est retrouvée sans contrepoids face à son protecteur, en même temps que ses industries se retrouvaient engluées dans une logique néolibérale du tout marché « ouvert » qu’elle ne maîtrisait pas puisqu’elle était liée au règne du dollar et de « Terms of trade » concoctés à Wall street, et que le capitalisme tardif, virtuel et financiarisé se retrouvait placé dans une logique de fuite en avant mondialisée de moins en moins productive.

Tous les pays européens ont suivi l’un après l’autre la politique anglo-américaine thatchérienne des « reaganomics », même si l’Allemagne a su alors garder en partie sa capacité productive qui lui a assuré une place hégémonique au sein de l’Union européenne, en partie à cause de ses accords commerciaux avec la Russie et la Chine. C’est donc à l’Allemagne que les États-Unis s’attaquent aujourd’hui en priorité puisque c’est elle qui est en position dominante sur le théâtre européen et qu’il faut donc dans ce contexte géographique inventer l’idée de ‘l’entre-trois-mers’ comme cordon sanitaire coupant l’Allemagne et l’Europe de son arrière eurasiatique et asiatique.

Tout cela pose la question de comprendre comment se fait il que des pays en principe indépendants peuvent mener des politiques à l’opposé de ceux de leurs élites économiques et de leurs peuples. Ce qui nous amène à constater que, en Europe, le ver nord-américain était dans le fruit non pas depuis 1991 mais depuis au moins 1945. Il est clair que, c’est à ce moment là que, puissance occupante, les États-Unis, ont maîtrisé le processus de construction des nouveaux États reconstitués au sortir de la guerre, en Allemagne et en Italie bien sûr, mais aussi dans plusieurs autres pays « alliés ». En France, il avaient aussi prévu la création d’un gouvernement d’occupation avec dollar d’occupation, « l’AMGOT », mais l’enracinement de deux forces locales, le gaullisme et le parti communiste, ont alors permis de freiner ces ardeurs hégémoniques. Néanmoins, la reprise en main des milieux pétainistes liés à la politique de collaboration pendant l’occupation nazie et la longue période de guerre coloniales, de 1946 à 1962, ont contribué à maintenir en France des réseaux de pouvoir qui s’en remettaient aux États-Unis pour perdurer …et qui finalement, vont leur permettre de reprendre pied dans la politique française, alors que les défenseurs d’une « spécificité » française, à droite comme à gauche, voyaient leurs positions s’effriter après les deux chocs successifs de 1968-69 puis de 1989-91. A quoi il faut ajouter l’immense rôle de l’hégémonie culturelle américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hégémonie mentale qui rapportait aussi de gros bénéfices financiers à ses promoteurs. On doit à ce sujet mentionner les informations que nous a procurées le journaliste allemand Udo Ulfkotte et les études qui, par exemple, permettent de voir le rôle joué en France par l’EHESS/MSH pour promouvoir une « gauche américaine » pouvant contrer le CNRS dans le domaine de la recherche, et à la fois le gaullisme et le communisme dans le monde intellectuel. D’ailleurs, nous savons aujourd’hui que le projet d’Union européenne a dès le début été promu aux États-Unis d’une telle façon que cela reprenait pour les Allemands les habitudes mentales issues du Saint-empire romain germanique dont les contradictions internes et les blocages institutionnels le rendait ingouvernable, propre à être englué en permanence dans des tensions internes insolvables. Rappelons que les pères de l’Europe, en France, Jean Monnet et Robert Schuman, étaient des ennemis du gaullisme et bien entendu du communisme, et que Walter Hallstein, pour l’Allemagne de l’ouest, avait été le juriste du « nouvel ordre européen » hitlérien avant de s’atteler aux institutions bruxelloises.

Les élites intellectuelles, culturelles, scientifiques, économiques indépendantes par rapport à ces cercles d’influence, comme l’opinion publique des sociétés européennes, sont souvent bien conscientes du caractère stérilisateur du fonctionnement de l’OTAN, comme gendarme, et de l’UE, comme contrôleur économique, mais aussi du caractère contre-productif par rapports à leurs intérêts des politiques de marginalisation, d’exclusion, de sanctions et de blocus visant Iran, Russie, Biélorussie, Cuba, Chine, etc. Ce que l’on observe en analysant de façon approfondie les enquêtes d’opinion. Il en va de même si l’on entend ce que disent mezzo voce beaucoup de diplomates, de policiers, de militaires, d’anciens cadres des services secrets, même si les filières OTAN ou UE ouvrent des perspectives de promotion alléchantes. Mais les structures existantes sont là pour bloquer toute voie dissidente en leur sein.

Ce qui contribue à l’accélération des tensions et donc de l’histoire, et ce à quoi nous assistons en ce moment, soit le fait que la crise mondiale actuelle est celle de toute « l’économie virtuelle mondialisée » et de sa monnaie porteuse, le dollar. Donc si les USA ont réussi à contrôler leurs vassaux et à exclure leurs concurrents potentiels, ils se retrouvent eux-mêmes, après trente ans de politiques néolibérales sans contrepoids, dans la situation bien connue dans l’histoire d’un empire bloqué par sa propre extension, gangréné par des structures administratives gigantesques et immobilistes et en voie de stagnation, donc à terme de décadence. Ce qui implique pour eux de mener des politiques de tensions et de guerres permanentes pour préserver une domination acquise qui n’a plus aucun sens et que les vassaux quitteraient s’ils n’étaient pas sous pression permanente, dans une logique de guerre contre des ennemis en partie au moins imaginaires.

Où se trouve l’Europe ?

L’Europe, comme nous devrions le savoir, n’est pas à proprement parler un continent puisque c’est une péninsule de l’Asie et que, avec les développements technologiques récent dans les domaines des transports, ce fait géographique prend de l’importance par rapport aux périodes plus anciennes où les voies intra-continentales n’étaient pas vraiment en état de concurrencer les voies maritimes. Et ce sous-continent européen est aussi le voisin direct, par la Méditerranée, de l’Afrique et de l’Asie occidentale. La « dérive » nord-atlantique de la civilisation européenne partie des rives de la Méditerranée au cours des derniers siècles est une dérive de fait anglo-saxonne, qui est en train de perdre une partie de son dynamisme originel. Et les États-Unis savent bien qu’ils sont menacés de périphérisation dans le cas d’un développement continu de l’Asie orientale, de l’Asie occidentale et des pays de l’intérieur de l’Eurasie. Les pays européens ont donc désormais à nouveau une marge de manœuvre, voire une alternative, qui s’ouvre à eux par rapport à l’Amérique, ce qui explique, en réaction, la brutalité des politiques de sanctions et de guerres menées depuis 1991, car, auparavant, dans le cadre du monde bipolaire, les puissances maritimes insulaires bénéficiaient d’atouts importants par rapport aux forces continentales qui, elles, à l’époque, étaient dans une situation de périphérie.

Le seul moyen donc de bloquer l’évolution « naturelle », géo-économique et géopolitique, de l’Europe à l’heure des nouvelles technologies des transports et des communications la poussant vers l’Eurasie (Russie et voisins), l’Asie occidentale (Iran et voisins), l’Asie orientale (Chine et voisins) et l’Afrique, ce sont les murs, les sanctions, les blocus et les guerres. Et pour y arriver il faut maintenir coûte que coûte l’hégémonie du dollar et du système SWIFT, en jouant non pas sur les industriels ou les classes travailleuses européennes qui sont objectivement opposées à cette politique, mais sur les agents d’influence et leurs réseaux implantés depuis 1945, dans le domaine culturel, dans le domaine médiatique (le « monde virtuel »), dans les partis politiques, dans les administrations, dans les forces sécuritaires et militaires, etc. On doit rappeler que l’immense majorité de l’espionnage économique que nous constatons en Europe vient d’outre-Atlantique alors que les répressions de ces phénomènes sont quasi-inexistant et que les médias abordent très rarement cette question. Ce qui ne peut pas être dû au hasard.

Les pays européens n’ont pas, malgré des résistances populaires et nationales « souverainistes » çà et là, aux postes de commandes des dirigeants permettant de répondre aux intérêts collectifs de leurs sociétés, et c’est donc aussi ce qui explique que les dénonciations des politiques de sanctions visant entre autre l’Iran, la Syrie ou la Russie se perdent la plupart du temps dans le désert. Parce que les élites en Europe ne veulent ou ne peuvent pas prendre les moyens d’être autonomes ce qui leur permettraient de se dégager du chantage permanent du droit extra-territorial proclamé sur les bords du Potomac, et que toute l’humanité a intérêt à voir disparaître. Quoiqu’on puisse penser par ailleurs de tel ou tel régime politique d’un pays cible ou d’un autre.

Tous les observateurs de la scène économique sont aujourd’hui d’accord sur le fait que le système dominant mondialisé est dans une crise profonde, existentielle, et qu’il n’y a d’autre issue que dans la reconstruction de politiques développementalistes, productivistes, de ré-industrialisation. Bien sûr en tenant compte de la question du nécessaire équilibre environnemental, mais à préserver de façon dynamique et non pas statique ou régressive comme les théoriciens « néo-malthusiens » du réchauffement climatique voudraient trop souvent nous l’imposer aujourd’hui. Une politique de ré-industrialisation et de relocalisation est la condition indispensable d’un redémarrage de nos sociétés européennes en même temps que c’est aussi l’intérêt de tous les peuples ciblés par les politiques de sanctions. Mais si, dans le cas de l’Iran ou de la Russie, nous constatons que ces pays ont des perspectives de développement alternatives même si cela peut être coûteux pour eux à court terme, dans le cas des pays européens, les politiques de sanctions risquent de les éjecter définitivement du train de l’histoire.

Aujourd’hui, on le constate avec les votes à l’Assemblée générale des Nations Unies sur les sanctions visant la Russie, 85 % de l’humanité représentée par leurs États, est en train de prendre de la distance avec le « bloc occidental » qui prétendait s’appeler jusqu’à récemment « la communauté internationale ». Les positions prises visant le dollar de pays aussi différents que l’Inde, l’Arabie saoudite, le Brésil, les demandes d’adhésion aux BRICS+, au Mouvement des États non alignés, à l’Organisation de coopération de Shanghaï, etc, tout cela démontre, pour ceux qui sont encore capables de voir et de regarder, que dans le monde s’opère un basculement considérable qui tend vers la multipolarité et la limitation des capacités d’influence des États-Unis. Les peuples européens voient donc s’ouvrir devant leurs yeux un « continent alternatif » sur lequel ils peuvent s’appuyer pour rééquilibrer les rapports internationaux, dans le domaine économique, politique, sécuritaire. Pour cela, il leur faut d’abord sortir du carcan mental qui a poussé au XXe siècle les élites européennes à voir « l’Occident » comme étant placé définitivement au centre du monde ce qui a amené certains vers des politiques de collaboration avec le puissant Occidental du moment, hier l’Allemagne nazie, aujourd’hui les États-Unis. Le développement de courant alternatif, par principe multipolaire et donc opposée à la logique même des sanctions, est dans l’intérêt des peuples du monde, européens et américains compris, d’où, faute d’élites intellectuelles porteuses de ces projets dans de nombreux pays, l’émergence de ce que l’establishment du système unipolaire appelle avec mépris les « populismes ». Courants certes hétéroclites et parfois menaçant, mais représentatifs de quelque chose de bien plus profond, du désir de tous les peuples et de tout être humain de maîtriser son destin ici et maintenant, et à terme du désir d’égalité dans les coopérations internationales et nationales.

Houzel Xavier, Senior partner, Vernes Partners Sarl, Genève, L’épuisement des énergies fossiles et leur remplacement : un grand chambardement !

Quelle géostratégie ?

Un grand chambardement !

Toute réflexion économique doit prendre en compte l’usure des ressources non renouvelables, y compris l’environnement. La planète et le climat doivent être pris comme des biens consommables qui se dégradent. L’activité humaine a un besoin impératif de ressources dont la disponibilité est malheureusement limitée, comme c’est le cas du Gaz et du Pétrole ou de l’Uranium pour l’énergie nucléaire, et du Lithium pour le stockage de l’électricité en batterie, ou même encore de sol fertile et d’espace vital : quand la ressource en sera épuisée, l’activité s’arrêtera. L’humanité sera de retour à la case Zéro, celle du vent et du soleil. Nous y sommes, ou presque !

Il est temps de voir les choses telles qu’elles sont : nous vivons dans l’instantanéité d’un monde fini (il n’y a plus de découvertes à faire sur la terre), dont l’homme est l’avatar et le démiurge. La production d’électricité à partir de combustibles fossiles représente 2/3 de l’électricité mondiale . L’électricité est depuis un siècle le produit du pillage (et du gaspillage) inconsidéré des ressources de la planète. Remplacer le moteur thermique par le moteur électrique sous prétexte d’écologie, c’est d’autant mieux que cela relance l’industrie mais cela ne résout rien, sachant que les ressources fossiles, à commencer par l’Uranium, continuent d’être entamées. Le « solaire et l’ éolien » ne sont que des rustines : les consommateurs énergivores étant trop nombreux ou trop goulus. Quant à l’Hydrogène, il coûte pour le moment plus cher en énergie fossile que son traitement ne rapporte !

Et l’on continue, tête baissée, à faire des enfants.

Et l’Histoire ira de crime en crimes et de cime en cimes. En économie politique, on dit « de pic en pic », notamment le pic pétrolier et celui du Gaz et celui d’autres ressources épuisables. Quelles sont les réserves mondiales d’hydrocarbure fossile et comment sont-elles réparties ? Sont-elles à la mesure des besoins de chacun sur la Terre ? Cela dépend de la volonté de ceux qui en disposent sur leurs territoires respectifs, de la capacité des uns d’extraire le produit, de le transporter, de le stocker, et des autres de le raffiner et d’en distribuer les sous-produits entre soi.

La question n’est pas l’écologie, réflexion sur laquelle tout le monde s’accorde. C’est que les maîtres du monde et les Majors de l’Énergie sont complètement irresponsables, parce que trop pressés, et que les hommes politiques se perdent depuis Platon dans des arguties. L’on est au bord du précipice, précisément en haut du pic, au moment où l’exploitation des énergies fossiles a atteint son maximum pour décliner ensuite à toute allure. Il en sera de même des matériaux qui seront consommés. Les transports (automobile, avion, navire), l’urbanisme (plastique, habillement, chauffage) et jusqu’à l’armement, dépendent de cette « source d’énergie » fossilisée ! La dépendance de l’humanité par rapport à la nature dure depuis la préhistoire, mais le dernier siècle a chamboulé nos habitudes, modifié nos réflexes, accentué notre fragilité et il risque de s’achever dans une impasse.

Si la consommation d’hydrocarbures devait continuer au rythme actuel et au prix moyen du jour (ajusté à 100$ par baril de Pétrole), il faudrait admettre que le pic pétrolier a DÉJÀ été atteint. Passé ce pic, l’or noir sera de plus en plus rare, jusqu’à ce que son prix soit inabordable et qu’il se produise un grand chambardement. La Guerre d’Ukraine n’est nullement la cause de cette flambée, elle en est au contraire l’effet.

Il y a environ quatre années, les Majors – qui avaient jusqu’alors exclusivement contrôlé l’exploration, l’extraction, le traitement et la distribution du Pétrole et du Gaz ont subrepticement passé la main aux principales puissances étatiques productrices d’hydrocarbure que sont la Russie, l’Arabie saoudite et l’Iran.

Les dirigeants de ces trois pays y trouvèrent une opportunité d’investissement politique comparable à un hold-up. La Russie y fut aidée par la décision du président Trump de retirer l’Amérique de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (en Anglais Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), qui ne pouvait que précipiter l’Iran hors de la sphère occidentale. L’affaire Khashoggi ostracisa l’Arabie saoudite en la personne du prince héritier Mohamed bin Salman (MBS). Le chassé-croisé exécuté dans de mauvaises conditions entre les présidents Trump et Biden mit les États-Unis en porte-à-faux temporairement. Le président Poutine vit s’entrouvrir une fenêtre de tir extraordinaire pour prendre le contrôle des cours mondiaux du Gaz et du Pétrole grâce au tour de passe-passe que fut la soudaine création de l’OPEP Plus .

Le climat politique international était morose ; l’Union Européenne était désarçonnée par le Brexit, l’Allemagne post Merkel et la France des gilets jaune étaient incapables de faire respecter par l’Ukraine les Accords de Minsk que, pourtant, elles avaient garantis. Pis encore, les deux pays étaient disqualifiés, la première pour s’être livrée sans discernement aucun à la Russie (Nord Stream 1et 2) et la seconde pour avoir laissé TotalEnergies et Engie se mouiller jusqu’au coup en Russie, pour ne pas dire les avoir donnés en otages. Les Russes allaient pouvoir agir en souverains, après s’être ancrés en Syrie – leur ancien rêve depuis Byzance – et avoir intelligemment pris leurs marques en Afrique : c’était de la belle œuvre. Au jeu d’échecs, cette tactique de rapidité s’appelle le mat de l’imbécile.

Aux États-Unis, où la fracturation hydraulique était autorisée, voyant les cours s’envoler, les investisseurs privés s’étaient précipités sur la production de Pétrole et de Gaz non conventionnels. Même si les extractions d’Huile conventionnelle aux États-Unis devaient n’avoir qu’un temps, ce déjeuner de soleil allait permettre à des milliers d’entrepreneurs en faillite de se refaire et à la Maison Blanche d’espérer conserver un semblant de contrôle sur les cours . C’était en revanche raisonner à court terme et agir par expédient, en réalité tomber dans un piège.

Le troisième coup, finalement l’aboutissement d’une realpolitik dans les règles de l’art, fut l’invasion de l’Ukraine. Personne n’y avait cru, probablement parce que le conflit pouvait facilement être évité. Aveuglés par le profit dans une atmosphère d’extrême fébrilité, les opérateurs du Gaz et du Pétrole US virent avec bonheur l’opération spéciale de la Russie s’enclencher dans le Donbass et les prix de l’Énergie s’envoler. TotalEnergies fit un malheur de ses investissements en Russie ! Seul, parmi les autres Majors, le Français décida d’en profiter.

Pour comprendre pourquoi la hâte du Kremlin, il nous faut distinguer deux notions, celle des ressources, qui correspondent au volume d’hydrocarbure présent dans le sous-sol et celle des réserves, qui est le volume de pétrole techniquement extractible. Les quotas que s’allouent les pays membres de l’OPEP sont proportionnels à leurs réserves et ils ont intérêt à gonfler leurs réserves . Il est admis que les réserves de pétrole dans le monde sont surestimées de 300 Mds de barils . En coiffant en quelque sorte l’OPEP, la Russie s’est de surcroît octroyée une part du Lion très supérieure à celle qui eût été autrement la sienne. La Russie exploite ses propres ressources au maximum : le temps lui était compté pour agir. Deuxième pays producteur mondial, la Russie est promise, selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), à un ralentissement lent mais continu de ses extractions (de 10,6 Mb/j aujourd’hui à 9,2 Mb/j en 2035). Sa production fait jeu actuellement égal avec celle de l’Arabie Saoudite. Mais ses réserves prouvées sont trois fois moins importantes que celles du royaume. L’alliance de ces deux mastodontes est le facteur majeur de l’actuelle géopolitique du Pétrole. In fine, le sort des armes léthales nous sera plus ou moins indifférent. Le Pétrole et le Gaz doivent être ici considérés comme des armes de destruction massive. Mais pour combien de temps ? L’Iran et l’Irak pourraient largement rivaliser avec la Russie à condition de sortir du bois… et la dominer.

En dehors des États-Unis, les réserves de Pétrole conventionnel des pays de l’OPEP se trouvent en Arabie Saoudite pour 300 milliards de barils, mais ensuite effectivement en Iran pour 155 milliards de barils, en Irak pour 145 milliards de barils et au Koweït pour 100 milliards de barils. La Russie vient avec seulement 100 milliards de barils (dont une partie se situe au-dessus du cercle polaire, où les techniques utilisées sont coûteuses). Par comparaison, la Chine n’a que 30 milliards de barils de réserves estimées. Ces rapports ne sont pas les mêmes s’agissant de la production, pour laquelle la Russie est en tête, brûlant… la vie par les deux bouts. Aussi Vladimir Poutine est-il pressé (à quelques années près s’entend).

Pour mémoire, précisons qu’en 2019, le Canada a produit 5,6 millions de barils par jour . Les réserves du Venezuela sont évaluées à 300 milliards de barils – ce sont les plus importantes au monde pour un pays qui, pourtant, ne produit quasiment plus de pétrole ! Quant au pétrole arctique, les investissements à réaliser pour l’extraire sont colossaux et dangereux pour l’environnement. Au total, l’ordre de grandeur des réserves mondiales de Pétrole Brut conventionnel est de 900 Milliards de barils, dont il serait légitime de soustraire (pour l’instant) les 300 Milliards du Venezuela, ce qui laisserait au mieux 600 Milliards de barils utiles encore à consommer. Seulement 600 Milliards. Nous en avons pour trente ans (seulement 30 ans ! mais pas 53 comme il est généralement admis pour ne pas effrayer les foules).

Reste le Pétrole de réservoir compact appelé pétrole de schiste : il faut utiliser une double technologie pour extraire ce Pétrole, celle du forage horizontal des puits et celle de la fracturation hydraulique ( fracking, en Anglais) . Cela explique pourquoi les Etats-Unis sont le seul pays à exploiter du « pétrole de schiste » à grande échelle avec environ 200 000 forages sur son sol depuis 2010.

Les réserves de pétrole de roche compacte sont estimées entre 350 à 450 Milliards de barils, dont 70 milliards aux États-Unis. Les réserves de pétrole supplémentaires du Canada sont estimées à 170 Milliards de barils, dont à peu près la totalité se présente sous forme de « sables bitumineux » mélange visqueux de sable et d’argile de la région d’Alberta ! Au total, un autre petit 600 Milliards de barils, mais avec un coût environnemental énorme. Ces chiffres que l’on donne pour réalistes ne correspondent pas aux réserves utiles. Au rythme des extractions actuelles, nous ne sommes pas au pic mais à la fin d’un cycle…

Les États-Unis ont massivement investi dans le pétrole de réservoir compact (pétrole de schiste), mais leur effort n’est pas suffisant .

• Pic pétrolier selon l’étude menée par le Shift Project.

Lorsque la production de Pétrole sera en déclin avéré (ce qui est déjà le cas), son marché sera en sous-offre, ce qui permettra à ceux qui en détiennent les réserves utiles de fixer le prix à des niveaux très élevés qui pourraient allègrement dépasser la barre des 150$ par baril ; les profits qu’ils en retireront sera colossal. La Guerre d’Ukraine n’a strictement rien à voir avec cette réalité qui est FONDAMENTALE.

S’agissant du Gaz, en revanche, la question est sensiblement différente ! Parce que les ressources mondiales de Gaz naturel mal réparties. Là encore, il faut distinguer les ressources et les réserves, mais il faut ajouter un autre paramètre au niveau de l’usage du produit (qui n’est pas nécessairement le même que celui du Pétrole). Il y a ses lieux de consommation et d’autre part les moyens de transport et les routes du Gaz, qu’il s’agisse de gazoducs ou de trajets de méthaniers imposés par l’existence d’installations de liquéfaction (au départ) et de dé-liquéfaction (à l’arrivée, au déchargement). De même que pour le Pétrole, les statistiques officielles des réserves de Gaz naturel doivent être prises avec beaucoup de prudence car elles font souvent l’objet de manipulations politiques. Les contrats de fourniture et d’enlèvement de Gaz naturel sont conclus pour de longues durées compte tenu des investissements à réaliser et à amortir, ce qui retire de l’élasticité à ce marché et fige les alliances. La contrepartie de cette rigidité est la dépendance réciproque des acheteurs et des vendeurs, de même que le risque de chantage, de pression, de possibilités d’abus de toutes sortes, comme on peut le constater à l’occasion des évènements d’Ukraine.

Selon le rapport Statistical Review of World Energy 2021 de BP, publié le 8 juillet 2021, les réserves mondiales de gaz naturel dites « prouvées » se chiffraient à 188,1 milliers de milliards de m3 à la fin de l’année 2020. Le pays qui affiche la réserve la plus importante est la Russie, avec une moyenne de 37,4 milliers de milliards de m3. La Russie est également le pays qui est le mieux équipé pour l’écoulement pas gazoduc de son produit vers le marché mondial de prédilection du Gaz naturel, qui est actuellement l’Union Européenne.

Mais pour combien de temps ? Au moins tant que l’Iran reste sous sanctions, ce à quoi la Russie a TOUT INTÉRÊT ! De là à dire que la proposition faite par le président Biden de faire revivre le JPCOA a précipité le cours des évènements, il n’y a que le temps d’un rêve. L’essentiel des réserves de gaz naturel est concentré au Moyen-Orient, qui recèle à lui seul 40,3 % des réserves de gaz prouvées, soit 75,8 milliers de milliards de m3. Dans cette zone géographique, l’Iran est en tête du classement, en disposant de 32,1 milliers de milliards de m3, soit 17,1 % des réserves mondiales. À la deuxième place, se trouve le Qatar, avec 24,7 milliers de milliards de m3, ce qui représente 13,1 % des réserves à la surface du globe. L’Arabie Saoudite vient seulement à la troisième place, avec 6 milliers de milliards de m3. De nombreux observateurs ont remarqué la corrélation qui pourrait être faite entre les pourparlers en cours concernant la réhabilitation de l’Accord de Vienne et les évènements d’Ukraine. Sans aller jusqu’à évoquer une coordination complète des négociateurs russes et iraniens, l’on peut en tout cas noter leur parallélisme… de bon aloi !

D’un côté, comme de l’autre, le Gaz est un élément central du débat. Il est incontournable.

Les réserves de Gaz sont excessivement concentrées géographiquement. Selon le BP Statistical Review de 2016 et compte tenu de la production actuelle, la durée des réserves mondiales prouvées de Gaz naturel serait la même que pour le Pétrole. Officiellement 55 ans contre 53, mais en réalité 15 ans de moins, à défaut d’importantes découvertes entre temps. La concentration de 60% de cette richesse entre les mains de seulement cinq pays parmi lesquels la Russie domine (même si une importante découverte de Gaz en Mer Caspienne dans les eaux territoriales iraniennes renforce encore le potentiel de l’Iran. Cette donne qui place le tandem Russie et Iran en position de quasi-monopole en matière de Gaz est la seule explication qu’on trouve au double acharnement irrationnel de l’Amérique et d’Israël contre l’Iran.

S’il fallait, pour mémoire, ajouter aux réserves mondiales de Gaz naturel les réserves estimées de Gaz non conventionnels, la durée globale de ces réserves au rythme actuel de leur production pourrait être évaluée à 237 ans . Mais au prix de dégâts irréversibles non chiffrables.

Heureusement, s’agissant du Gaz, que la production de biogaz issu du traitement des déchets , de même que la méthanisation des sous-produits agricoles ouvre des perspectives d’avenir pouvant couvrir l’équivalent de l’actuelle consommation mondiale de gaz naturel fossile.

À titre indicatif, les importations françaises de gaz naturel proviennent de cinq principaux fournisseurs : la Norvège (36% des entrées brutes de Gaz en France en 2020), la Russie (17%), l’Algérie (8%), les Pays-Bas (8%) et le Nigéria (7%). On voit au récent déplacement du président de la République Française en Algérie que le Gaz n’agit pas forcément comme un élément de discorde mais parfois, à l’inverse, comme un facteur de concorde ! On voit surtout comment et combien le Pétrole et le Gaz sont au cœur des problèmes structurels et conjoncturels du moment.

La France n’a jamais eu de ministre plein du Pétrole (et du Gaz) ou de l’Énergie ; il y avait, en marge de l’État, les Charbonnages de France, la Compagnie Française des Pétroles et l’Électricité de France, jaloux de leurs labels et de leurs secrets. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles les élus de la République appréhendent mal les questions d’Énergie.

Tenter de leur expliquer par exemple que la République Islamique d’Iran est le grand gagnant de l’opération spéciale russe en Ukraine, demande une longue préparation ! Commenter devant lui le caractère diabolique – parce qu’il est contre nature – du rapprochement de la Russie et de l’Iran et de ses conséquences possibles est un autre tour de force. Il est vrai que la Russie donne parfois l’impression de jouer avec l’Iran comme un Ours balourd avec un poisson : gare à ce que la patte de l’un n’assomme l’autre, c’est le sentiment que l’on a lorsque la Russie admoneste l’Iran… jusques en Syrie .

C’est aussi une prouesse que d’énumérer les raisons pour lesquelles l’Administration Biden patauge devant l’Iran alors que la réhabilitation de l’Accord sur le Nucléaire lui est indispensable ! Il nous faut chercher à comprendre pourquoi le président Macron parie sur une entremise ponctuelle entre le président Ebrahim Raïssi et son homologue Vladimir Poutine que des sanctions rapprochent mais dont l’Histoire et la géographie séparent les empires.

Deux choses sont acquises, l’Eurasie va prendre son tour de rôle et l’hydrocarbure est mort ! Vive l’hydrogène, qu’il soit vert ou qu’il soit gris : il s’agit d’affaires titanesques, que se réservent les dieux.

*******

