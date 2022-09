De la nécessité de réhabiliter la vérité historique .*L’oeuvre civilisatrice de la France*.

Tilelli Maya Usammar

Avant 1830, dit l’historien anglais Thomas Campbell (1777-1884), les Algériens étaient nettement plus instruits que les colonisars français cette vérité historique mais gênante passée sous silence et méconnu par les Algériens eux mêmes, est notée par un historien anglais. En 1830. « La totalité des Algériens maîtrisaient la lecture, l’écriture et l’arithmétique». A notre arrivée note Campbell, il y avait plus de cent écoles primaires à Alger, 86 à Constantine, 50 à Tlemcen. Alger et Constantine avaient chacune six à sept collèges secondaires, et l’Algérie était dotée de dix zaouïa (universités). Chaque village avait son école. Notre occupation leur porta un coup irréparable. 10 ans après Mgr Dupuch nous informe, qu’en 1840 il n’a trouvé que deux instituteurs pour toute la province d’Alger. 50 ans plus tard En 1880, on ne trouvait que 13 (je dis bien treize) écoles franco-arabes pour toute l’Algérie. « Nous avons, dit notre grand orientaliste George Marcais, « gaspillé l’héritage musulman à plaisir ». Ce fut une véritable extermination culturelle, dit Hamdan Khodja l’auteur du « Miroir ». Notre seule supériorité sur eux, c’est notre artillerie, et ils le savent. Les Algériens avaient plus d’esprit et de sens que les Européens. » avoue le maréchal Rovigo. « Ils savent tous lire et ils ont cette finesse et cette aptitude à comprendre qui les rend si supérieurs » disait Tocqueville.

Mais l’œuvre civilisatrice de la France est passée par là.

Source: Michel Habart « Histoire d’un parjure », les éditions de Minuit, Paris.