تعيين القنصل التونسي في سوريا : أحمد المناعي

Ahmed M

تعيين القنصل التونسي في سوريا خطوة إيجابية وعلى الحكومة التونسية محاكمة المقاتلين العائدين من سوريا : اعتبر أحمد المناعي تعيين قنصل تونسي مؤخرا بسوريا خطوة ايجابية لمعاينة أوضاع التونسيين هناك وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وبيّن المناعي أنّ القرار السياسي التونسي غير مستقل وأنه مثلما كان قطع العلاقات مع سوريا مملى من أطراف خارجية فقرار عودة العلاقات على المستوى القنصلي (أدنى مستوى تمثيلي) مملى هو أيضا. وأضاف محدثنا أن الحكومة التونسية قد عرفت طيلة السنوات الأربع الأخيرة ضغوطا أيضا من الداخل التونسي سواء من قبل مواطنين أو جمعيات ومنظمات لإعادة العلاقات مع سوريا كما أن الوضع الصعب للجالية التونسية في الأراضي السورية وتواجد آلاف المقاتلين التونسيين هناك والذي لا بد من رصد أخبارهم واستقصاء المعلومات حولهم جعل الحكومة التونسية تخطو اليوم هذه الخطوة. وشدّد المناعي في هذا الخصوص على ضرورة محاكمة المقاتلين التونسيين العائدين من سوريا مشيرا إلى أنّ مواطنين ومكونات من المجتمع المدني بصدد التوقيع الآن على عريضة يرفض موقّعوها عودة ما أسماهم بـ “الإرهابيين والمجرمين” إلى تونس دون محاكمة. وانتقد المناعي السياسة الخارجية الحالية قائلا أنّ هذه الحكومة ليست أكثر شجاعة من سابقاتها وأن سياستها الخارجية هي مواصلة للسياسة الخارجية لحكومة الترويكا مع التحسين حيث يمكن التحسين بدون إثارة حفيظة هذا أو ذاك على حد تعبيره

