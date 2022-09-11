جميلة عدالة الشايبي….كما عرفتها

جميلة عدالة الشايبي



بالأمس السبت 10 سبتمبر اتصلت بي جميلة – وجدت أثر اتصالها- كما اتصلت بي عديد المرات في الأشهر الماضية ولم أجبها. كنت مريضا يعسر علي الكلام ولم أكن راغبا في الأفصاح عن مرضي ولا أن أجعل منه قضية شأن عام.



بالأمس اتصلت بجميلة بعد أن وجدت أثر اتصالها ورسالتها اللطيفة التي تدعوني للأتصال بها.

بالأمس اتصلت بجميلة بعد أن وجدت أثر اتصالها ورسالتها اللطيفة التي تدعوني للأتصال بها. من هي جميلة ؟

عرفتها ذات يوم من بداية شهرجوان 1991 على اثر ندوة نظمتها حركة النهضة في احدى قاعات مطار البورجي. يومها رجعت صباحا من الولايات المتحدة ووجدت عبدالرؤوف بولعابي في انتظاري وقال لي انهم نظموا ندوة إعلامية وأنا مدعو للأدلاء بشهادتي فيها. لم أنم طوال الليل فقد بدأت بكتابة تجربتي ….عندما وصلنا الى القاعة طلبت أن أتمدد ربع ساعة لأكسر النوم وعندما استيقضت كنت مرفوسا. تكلمت وشهدت ولاقيت تجاوبا وصفق لى الجميع وثمة من سب النظام واخرون بكوا…وناداني بولعابي الى الباب وأراد أن يدفع لي مصاريف السفر الى الولايات المتحدة فرفضت وكانت الى جانبنا فتاة ..سألتها من تكون؟ فقالت أنها أمينة مال اتحاد الطلبة فقلت لبولعابي اعطها المبلغ. قال لي ان لهم ميزانيتهم فقلت لاباس فهذه إضافة من عندي وكان كذلك. انها جميلة.

مر على لقائنا الأول واحد وثلاثون عاما أكملت فيها جميلة دراستها وتزوجت وأنجبت ولدا وبنتا ربتهما مع زوجها ثم وحدها عندما توفي الزوج وتخرجا وعاشت جميلة تجاربا كثيرة وبعضها مريرة …

وعندما كلمتها البارحة أخبرتني أنها بدأت تجربة جديدة

وأنها استقرت بسبيطلة حيث اكترت دارا وأنها منشغلة بإدارة شؤون الفلاحة العائلية. فقد ترك لها زوجها بساتين فاكهة وزيتون لم تجن الكثير منهم.

جميلة تشغل معها مهندسة جزائرية من بلاد القبائل متخصصة في الزراعات …

أتمنى أن تكتب لنا جميلة عن تجربتها الطويلة هذه عن تنوعها وثرائها عن عودتها من باريس التي نشأت فيها الى سبيطلة التي تكتشفها عن تجربتها في النهضة عما عاشته فيها وما اكتشفته خارجها.

أتمنى أن تكتب لنا جميلة عن تجربتها الطويلة هذه عن تنوعها وثرائها عن عودتها من باريس التي نشأت فيها الى سبيطلة التي تكتشفها عن تجربتها في النهضة عما عاشته فيها وما اكتشفته خارجها. أعرف قدرة جميلة وشجاعتها وأعرف قلمها وأسلوبها بالفرنسية

أحمد المناعي

11-09- 2022



