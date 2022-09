Les forces américaines poursuivent le pillage flagrant du pétrole syrien, « exposant la nature de gangster »

Publié par Gilles Munier sur 8 Septembre 2022, 10:11am

Le pillage du pétrole syrien par les troupes américaines Graaphic:Xu Zihe/GT

Par Nicolas Ouyang (revue de presse : Chine direct – 6/9/22)*

Les États-Unis continuent d’aggraver les choses dans la Syrie déchirée par le conflit et frappée par la pauvreté en raison de leur pillage flagrant des ressources minérales syriennes, en particulier du pétrole. Alors que le vol des États-Unis a entraîné des pertes pour le gouvernement syrien pouvant atteindre 107,1 milliards de dollars, les experts ont déclaré que ce comportement révélait la nature de gangster des États-Unis.

Selon les médias d’État syriens, l’agence de presse arabe syrienne (SANA), les forces américaines ont envoyé lundi 31 autres véhicules, dont des pétroliers remplis de pétrole syrien volé depuis des bases américaines dans la province de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, vers sa base militaire dans le nord de l’Irak, à la suite du pillage de Le pétrole syrien avec 64 pétroliers américains transportant illégalement du pétrole vers l’Irak un jour plus tôt.

Le gouvernement syrien a critiqué pendant un certain temps le comportement effronté des États-Unis en matière de vol, alléguant que les États-Unis avaient envoyé des pétroliers au moins huit fois pour transporter du pétrole syrien volé en août. La Syrie affirme que les vols de pétrole, de gaz naturel et d’autres ressources minérales syriens par les États-Unis ont entraîné des pénuries d’énergie ainsi qu’une nouvelle détérioration de l’économie et des moyens de subsistance de la population.

Les États-Unis ont conservé une présence militaire dans le nord-est et l’est de la Syrie depuis 2014 après le début du conflit brutal en Syrie en 2011, lorsque les manifestations anti-gouvernementales se sont transformées en une guerre complexe impliquant des rebelles, des djihadistes et des forces extérieures.

Les forces américaines ont gardé et transporté le pétrole syrien volé en Irak où elles le vendent à des compagnies pétrolières irakiennes à un prix inférieur et utilisent l’argent pour soutenir les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis et d’autres groupes armés d’opposition en Syrie, a déclaré Zhu Weilie, directeur de l’Institut d’études sur le Moyen-Orient à l’Université d’études internationales de Shanghai.

Zhu a déclaré mardi au Chine Direct que les champs pétrolifères sont concentrés dans des zones hors du contrôle du gouvernement syrien où le pillage flagrant des ressources locales par les États-Unis pour diviser la Syrie et porter atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale dure depuis plus de dix ans.

Les pratiques américaines en Syrie, y compris son trafic illégal de pétrole syrien, ont causé des pertes directes et indirectes d’environ 107,1 milliards de dollars aux secteurs pétrolier et gazier syriens depuis 2011 jusqu’en juin 2022, lisez les lettres que le ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés a remises au Secrétaire- général des Nations unies et président du Conseil de sécurité le 29 août, a rapporté Syria Times.

Selon les lettres, l’exploitation, la destruction, le gaspillage et l’épuisement des ressources naturelles syriennes par les États-Unis privent le peuple syrien de ses ressources « à un moment où la Syrie souffre déjà d’une grave pénurie de matériaux énergétiques », a rapporté le Syria Times.

Les données publiées par le ministère syrien du pétrole et des ressources minérales ont montré qu’au premier semestre 2022, les forces américaines auraient volé plus de 80 % des ressources pétrolières de la Syrie chaque jour, la production pétrolière quotidienne moyenne du pays pouvant atteindre 80 000 barils et 66 000 barils ont été pris par les États-Unis et les groupes armés d’opposition soutenus par les États-Unis.

Zhu a souligné qu’un tel vol éhonté en Syrie n’est pas très différent du pillage colonial, ce qui est assez rare à voir car l’obtention par les États-Unis du pétrole d’autres pays producteurs de pétrole est au moins légale en surface.

« C’est parce que la Syrie est encore loin d’être complètement indépendante avec une souveraineté violée et la capacité limitée du gouvernement syrien », a déclaré Zhu.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré la semaine dernière qu’il était épouvantable de voir l’ampleur du pillage américain en Syrie, qui fait face à une grave crise humanitaire.

« Il n’y a pas de plus grande injustice que le pays le plus riche du monde vole l’un des plus pauvres », a déclaré Zhao, exhortant les États-Unis à rendre au peuple syrien la liberté, la richesse et la dignité qui lui reviennent de droit en mettant fin à sa présence militaire illégale en Syrie et en arrêtant voler du pétrole à la Syrie.

*Source : Chine direct

