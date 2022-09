Paris, 8 Septembre 2022

L’Académie géopolitique de Paris organise à Paris, le 8 septembre 2022 de 14h30 à 18h00, un colloque international sur le sujet :

« Les sanctions internationales contre l’Iran. Bilan et perspective ».

Ce colloque entreprend de passer en revue l’ensemble des thématiques stratégiques et géopolitiques émergentes dans la diplomatie mondiale vis-à-vis de l’Iran. Les Nations Unies ont pour mission de garantir ces principes et préserver ainsi la paix et la sécurité internationales et c’est pourquoi nous sommes très honorés d’accueillir à cette occasion le Dr. Alena Douhan, Rapporteuse spéciale des nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, professeur de droit international et directrice du Centre de recherche sur la paix de l’Université d’État du Bélarus qui consacrera de façon exceptionnelle son intervention sur « L’Impact humanitaire et les répercussions sociales des sanctions contre l’Iran ».

Fidèle à sa mission d’élucidation des sujets géopolitiques complexes, l’Académie Géopolitique de Paris souhaite que les communications de ce colloque approfondissent les analyses sur la remise en cause des justifications occidentales aux persécutions du peuple iranien et le retour de la mission du droit international.

En raison du nombre de places limité lié aux mesures sanitaires, une inscription préalable au colloque est nécessaire avant le 5 septembre 2022.

Les places en présentiel seront accordées prioritairement par ordre d’inscription, mais toutes les personnes inscrites auront la possibilité de suivre la conférence à distance à partir d’un lien Zoom qui leur sera communiqué par mail.

Pour vous inscrire, envoyez votre nom, prénom, fonction et adresse courriel à l’adresse suivante :

http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/formulaire-dinscription

Nous vous serions reconnaissants de nous préciser votre désir d’assister sur place ou à distance.

Au plaisir de vous recevoir en visioconférence ou en présentiel.

LE PROGRAMME

14h30 : Ouverture : Ali RASTBEEN

Président de l’Académie de Géopolitique de Paris

Première table ronde

14h45 : Jacques Myard, Membre Honoraire du Parlement, Maire de Maisons-Laffitte, Les sanctions internationales contre l’Iran. Bilan et perspective.

15H00 : M. Jure Georges Vujic, Géopoliticien franco-croate , directeur de l’Institut de géopolitique et de recherches stratégiques de Zagreb, Les sanctions à la lumière de l’idéologie punitive de l’ordre mondial.

15H15 Bruno DREWSKI, Maître de conférence à l’INALCO, directeur de la revue La Pensée Libre , Alignement de la politique internationale européenne sur celle des Etats-Unis.

15H30 : Houzel Xavier, Senior partner, Vernes Partners Sarl, Genève, L’épuisement des énergies fossiles et leur remplacement : un grand chambardement !

Quelle géostratégie ?



15H45 : Débat général

Deuxième table ronde



16H00 : S.E.M. Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France et puis Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ,L’Iran : de l’avantage d’avoir une stratégie intelligente.

16h15 : S.E.M Jean-Pierre Vettovaglia, ancien ambassadeur de Suisse à Vienne, Bucarest et à Paris, a également été Représentant personnel du Président de la Confédération suisse auprès de la Francophonie de 2000 à 2007, Iran : Impact et efficacités des sanctions ?

16H30 : Docteur Farhad Heshmati , coordinateur des coopérations médical Franco-Iranien , les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la santé des Iraniens.

16H45 : Dr. Alena Douhan, Rapporteuse spéciale des nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, professeur de droit international et directrice du Centre de recherche sur la paix de l’Université d’État du Bélarus : Impact humanitaire et répercussions sociales des sanctions contre l’Iran

17H00 : DÉBAT GÉNÉRAL

