في خبر وفاة الامير زين العابدين في منفاه بالحجاز

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وفي ثمان بقين من محرَّم الحرام ورد البريد من الحجاز بوفاة الأمير زين العابدين بن حمدة بن علي الحمَّامي العرَّامي الحسني والحمَّام ربض من أرباض سوسة المحروسة وعرَّام بلدة على نحو فرسخ من قابس وهي قريبة من الحيدران التي وقعت فيها المقتلة العظمى بين مقاتلة الفتح وبين الروم وفيها استشهد صاحب رسول الله أبو لبابة الانصاري ونقل منها إلى مقامه بوادي قابس ويذهب نسَّابة افريقية من المتاخرين الى ان نسب الامير زين العابدين يعود الى علي بن يحي الحمروني الولي الغوث المزار وهويحي بن علي بن عبد الرحمان بن جابر بن حمرون بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبو عنان بن مضر

الملقب بالفضيل بن أحمد الملقب بالبحر الصامت بن مسعود بن عيسى بن احمد بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن سليمان الملقب بمشيش بن ابي بكر بن علي بن محمد الملقب ببو حرمة بن عيسى بن سلام بن أحمد الملقب بالمزوار بن الأمير علي الحيدرة بن محمد بن إدريس الأصغر أو الأزهر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل الملقب بالمحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن بن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب

وقد طعن بعض أهل الدراية بهذا النسب وقالوا « ان في شجرة النسب التي دسها بعض المدَّعين خلل لبعد العهد بين جد الامير الأعلى وبين علي الحمروني بنحو ثلاثة قرون كاملة »

ودس اخرون نسبا مخالفا زعموا فيه ان عليَّا جد الامير الاعلى هو يهودي فقيريدعى موشي الحمَّال ودسوا صك اسلامه بتوقيع قاضي الساحل ومفتيه

وكان الامير زين الدين نهاية في البأس والشجاعة أصيب بالبندق في رجله في موقعة الساقية في قتال الفرنسيس واقتحم معسكرهم بثغر بنزرت وترقى في المناصب الحربيَّة وصاهر قائد الجيش أبا الهيجاء الكافي فسعد جدَّه وقوي مجده

قال أبو المجد النسَّابة « كان رجلا طوالا عريض الكتفين شثن اليدين ضخم الكراديس سبط الشعركثيف الحاجبين عريض الشدقين قصير الجبهة واسع الذقن به عرج خفيف في اليسرى » قلت هذه صفة كبار قادة الجند فقال « نعم وله صوت كالرعد القاصف وصولة وهيبة على أن فيه جاهلية ورعونة وغلمة شديدة » قلت « ينبغي ان تكون الغلمة لمن كانت هذه صفته » فضحك حتى بدا ناجذاه وقال « أئنك لصاحب خزعبلات »

ولبث الامير زين العابدين في مراتب العسكر ودواوين الجند والحسبة والشرط ما لبث لا يظهر الا عند النوازل العظمى فقد صال على عصبة الفعلة وأهل الخدمة الذين طالبوا الدولة بزيادة الاجرة فثاروا كثورة الزنج بالبصرة فسحقهم الرجل غير راحم

وكان أمير الوقت ابوحبيب الطرابلسي المصراتي أصلا والمنستيري بلدا ومولدا وهي الرباط الاعظم لاهل افريقية وكان دافع الفرنسيس وناجزهم سلما وحربا حتى سلموا اليه الامر طوعا وكان أبو حبيب هذا باقعة في الدهاء والحزم والسياسة أحكم امر الدولة بعد سبعين عاما من حكم النصارى فجمع الناس من الغبراء وبنى دولة قوية وكان يتهم بالزندقة ورقَّة الدين وطالت ايام ملكه وادركه المرض والعجز والهرم وسبحان من لايبلى ولا يفنى ولا يدركه هرم ولا سقم قال الشاعر

لم يركبوا الخيل إلا عندما كبروا *** فهم ثقال على أكنافها عنف

فلمَّا ضعفت دولته واستفحل مرضه أحاطت به الذؤبان من كل جانب طمعا في الخلافة أو ولاية العهد وكان يقرَّبهم ويبعدهم حتى إنه طلق الخاتون الماجدة وسيلة بنت أبي عمار المرساوية وكانت ذات حسن ونسب وجاه وقرب أمرأة من خاصَّة أهله تدعى السعيدة وهي ذات مكر ودهاء وكانت تصبو الى خلافة زين العابدين

وبلغ من الدولة في اخر عهد الامير ابي حبيب انه كان يولي الناس ويعزلهم ولمَّا يصلوا ديوان الخدمة وقويت على العامَّة المشقة فازدادت المكوس وفحش الغلاء ونجم في تلك النوازل أمر الخوارج من النحلة الخريجية وهم عصبة زعمت أنها تالفت بالعشرة وتعاهدت بالأخوة على اعادة أمر الامة الى زمن النبوة والخلافة الراشدة وزعموا أن الامة فشا فيها الضلال والبدع وتعطيل الحدود وانتقاص الشريعة وقالوا الامة يحكمها شيخ خرف من كبار زنادقة الاسلام ولابد من الخروج عليه وبثوا دعاتهم وأحكموا امرهم

ونما خبرهم الى الامير ابي حبيب فامربرؤوسهم الى السجون وتعجَّل القضاة ليحكموا عليهم بالشنق وكان وكده أن يقطع رأس الفتنة فعجم أعواد رجاله فلم يجد أشد يبسا وقوة ومضاء من الامير زين الدين فأعطاه الوزارة الكبرى وقلده أمر استئصال شافة الخوارج « الخريجيَّة » فأوهمه بالحزم وأبطن الحيلة ذلك انه كان يريد أن يؤول الامر إليه بايسر السبل

ولماَّ بلغه ترتيب الخريجية وابلغته العيون أنهم سيثبون في اليوم الفلاني تعجل الامير قبلهم بيوم وامر بالامير ابي حبيب فنفي الى بلده وشدد عليه الحبس وتصدر دست الدولة فبايعه الخاص والعام وانطفئ تدبير الخوارج

واستحكمت أمور الدولة في عهده فكثر النماء والخير وأامنت البلاد من انتقال الفتنة التي نجمت ببلاد الزاب ذلك ان الامير كان حازما شديدا صعب المراس قوي الشكيمة حادا مجدَّا ولكنه كان جبَّارا عتيَّا لا يرضى بأدنى مخالفة ولو من رجال دولته فوقعت الخشية ولزم الناس الصمت وبث العيون تتسمع الاحاديث وتفتَّش في الناس وكان يصله كل يوم بيان لحال الامة لا يعزب عنه خبر من الاخبار

وكان قد بدا عهده بتطليق زوجته ابنه قائد الجند الكافي اذ وقع في غرام إمراة حسناء من العامة زعموا أنها كان ماشطة فشغفها حبَّا وعقد نكاحه عليها زمن توليه الامارة وكان مئناثا يتوق الى الولد الذكر فلم يرزق به الا بأخرة من ولايته وكانت زوجته الثانية تدعي أم الخلاخل ليلى الطرابلسية وكانت ماكرة شقيَّة قربت اخوتها واغدقت عليهم الخلع والمناصب وأصبحوا حالة بعد أن كانوا حويلة وفشا فسادهم في الامارة وذاع طغيانهم فلما بلغه أمرهم قال « كفاهم ما عانوا من فقر وعري وجوع فليشبعوا » فزعم الناس ان أم الخلاخل سحرته بسحر يوم الاربعاء وحدثني المنجم أبو الحسن الشارني انه من وضع لها طلسم الخضوع والجلب وانه يستطيع نقضه فلقيته بعد هرب الامير فقلت له « انقضه الان » فقال « نسيت حروفه ورموزه وأخشى ضرر النقض والرجعة »

فلما ولد له الولد الذكر طار به فرحا وعليه شفقة وخلع عذاره حتى أنه حكي عنه ان الولد دخل عليه صغيرا وهو مع وزراء دولته في تمام دسته وهيبته والقوم كأنَّ على رؤوسهم الطير فرفعه نجيَّا ووضعه في حجره وقبله بين عينيه فقال له الصبي أنه يريد ان يغني له صوته الذي يردده له قبل النوم وهومن أبيات لبشَّار بن برد قالهن في خادمته الرباب فامر الامير زين الدين رجال دولته وقادة جنده أن ينشدوا معا

ربابة ربَّة البيت **** تصبَّ الخل في الزيت

لها عشر دجاجات ** وديك حسن الصوت

وهو يردد معهم فغلط وزير الاوقاف الشيخ أبو بكر الأخزوري من بلاد الجبل الابيض فاسكت الامير القوم وأمر الشيخ بالاعادة فجعل يغني وهو يرتجف فرقا وما أنقذه الا قدوم أم الخلاخل تريد ابنها لاطعامه

ثم اشتعلت الثائرة واطلعت الفتنة قرنها بغير رأس فانطلقت من بعض عربان سليم وهلال ومن داخلهم من برابرة الاربس فخطب الامير زين العادين خطبة هدد فيها بالويل والثبور والحزم والعزم ولم تنقطع الثائرة بل استعرت ولم ينهض قائد الجند أبو النكباء الرشيد بن عمَّار لوأد الفتنة بل مكث غير بعيد يسندها ويزيدها أوارا ويدعي خلاف ذلك وأبو النكباء هو الذي يكنيه العامَّة بأبي اللوز لإفراطه في أكله واقتنائه وتخيَّر اجوده تقوية للباه وفيه يقول النضر بن عواس الشاعر

أبا اللوز يا حامي الذمار من العدى*** وضرسك طحَّان و »أمرك » قائم

وقفت لشعب يرتجيك لنصرة*** ففاضت علينا من حماك الحمائم

ولم يكن مما قضى الله بدُّ واليه الأمر كلَّه فنقضت عرى دولة الامير زين العابدين حدثني الشيخ أبو النذير محمد بن رضوان الرقيق السفاقسي وقيل بالصاد وكان تزهد واختلى دهرا بجبل زغوان فبينا هو في خلوته وذكره وأوراده اذ نجم بين يديه الجند والحرس واذا بينهم الامير زين العابدين فقال له « لا تفزع يا شيخ فانا اتينا للتبرك بك » فقال الشيخ « اصلح الله الامير وهل يفزع من هو في أنس مع ربَّه الذي قاللا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون

فقال له الامير عظني أيها الرجل الصالح فقال « وبم أعظك وقد غرَّتك الغرور وزين لك الشيطان سوء عملك وأفزعت عيال الله وجعلت السيف مكان العفو وجعلت المارقين عيارا للصالحين…يا عبد الله لقد مررت على سبعمائة مسجد ما سمعت فيهم كلام الله إلا في الصلاة المجهورة وقد بلغني انك جعلت للاوقاف وزيرا يشرب الخمر في رمضان ويقول قد بلغت درجة اليقين ولو جاءني صاحب الشريعة لأفحمته فبأي وجه أنت ملاق ربك » فوثب قائد الجند أبا اللوز يريد لحية الشيخ فزجره الامير زين العابدين وهملت عيناه بالدمع وجثا على ركبتيه وقال للشيخ أبي النذير « أما لي من اوبة أما لي من توبة » فقال الشيخ « أصلحك الله ايها الأمير وهل ضيَّق صاحب السعة رحماته فاصبر فان الله مبتليك بالتغريب والنفي وانك لمجاور خيرة اهل الارض » قال فمتى ؟ قال قريبا قريبا فأخرج الامير صرة من دنانير الذهب ورماها بحجر الشيخ فبكى وقال « ان رؤية المال فتنة وكدر فكيف بمسه وانفاقه خذ مالك يا عبد الله واصلح به قناطر بلاد المسلمين »

قلت للشيخ بلغني انه عزل الوزير الباطني ابأ علي وسمح بتلاوة القران وأجرى النفقات على الزوايا والمساجد بعد لقائك فقال نعم وارجو وان يحقق الله له المغفرة بعد البلاء »

وخرج الامير زين العابدين خائفا يترقب مع قلة من أهل بيته وشيعه قائد حرسه ابو الريب علي السرياطي القروي وقيل انه كان داخلا في تدبير قائد الجيش ابي اللوز وزعم اخرون انه كان يطلب الامر لنفسه فسقط في تدبره ورماه قائد الجند في الحبس خوفا من غدره

ووصل الامير الى بلاد نجد والحجاز فطلب جوار الملك أبي متعب عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود وهم من فخذ عنزة من تميم وهم حماة الذمار وأهل الحرم والنجدة منيعة ديارهم عامرة أوكارهم عزيز جارهم فأمنوه وأعطوه الجوار على عادة اهل الحميَّة العربية يمنعون المجاور والطريد والعاني ويفدونه بأنفسهم وأموالهم ويفنى أولهم واخرهم ولا يبلغ اليه قال الاعشى في السموال بن عادياء الذي يضرب به المثل في الوفاء وعقد الجوار

كن كالسموأل إذ طاف الهمام به … في جحفل كسواد الليل جرار

بالأبلق الفرد من تيماء منزله … حصن حصين وجار غير غدار

فسامه خطتى خسف فقال له … اعرضهما هكذا أسمعهما حار

فقال ثكل وغدر أنت بينهما … فاختر فما فيهما حظ لمختارى

فشك غير طويل ثم قال له … اقتل أسيرك إني مانع جاري

ولبث الامير زين العابدين بجوار الملوك من ال سعود عزيزا لا يصل اليه أحد نحو تسع سنين ولكنهم الزموه الصمت وشرطوا عليه أن لا يذكر حقيقة تدبير الخونة الذين نقضوا دولته وخدعوا الناس بقالة إنما اخرجته الدهماء والعامة لخروجه عن العدل وكثرة الفساد والبغي

فلمَّا أدركته الوفاة وكان قضاء الله قدرا مقدورا وصل خبره الى افريقية فحزن الناس لموته اذ ذكروا به عهدا كانوا فيه امنين في سربهم موفورة ارزاقهم ومعائشهم خصيبة بلادهم ولم تدركهم النوائب التي تلاحقت عليهم بعد أن ملك الخريجية أمرهم ولم يظهر الشماتة بموته إلا قلة من أهل الحقد والشحناء وفيهم أبو العيران محسَّد بن رؤبة الشاعر فقال تشفيا في موت الامير في منفاه

حيَّ الزمان وكلَّ يوم خميس*** الزين مات فمات كلَّ خسيس

شفيت نفوس المؤمنين بموته****فردا غريبا في حمى ابليس

ربَّاه انت العدل في ملكوته*** ساويت بين رعية ورئيس

أذللت جبَّارا طغى في زهوه*** فكانه المجروب بين العيس

يا أهل طيبة أخرجوه من الحمى***فترابكم قد شيب بالتنجيس

فرد عليه أبو العلاء القفصي وكان لبث دهرا في حبس الأمير زين العابدين ولكن الحمية العربية أخذته فقال

الموت حق يا بني التنجيس***في يوم سبت او صباح خميس

حكم الاله على الانام بقهره***في الأنبياء وفي بني ابليس

والشامتون اراذل وعقارب *** دبت بليل أليل ودميس

شركوا الاله قضاءه وصفاته*** جهلا وهم في زمرة التدنيس

وسعت مراحمه العوالم والدنى***وهو الأنيس لكل غير أنيس

يا قاهري في السجن عند شبيبتي*** ومكبلي بالقيد والتحبيس

اذهب بحل من حقوقي كلها*** لا نقض في عهدي ولا تنكيس

فليغفر الرحمن ذنبك راحما*** بدعاء أهل الخير في التغليس

أهل البقيع وليس يشقى جارهم***أكرم بهم من صاحب وجليس

فهذا خبر موت الأمير المنفي زين العابدين تقلبه الله برحماته ورضوانه وغفر لنا وله والحمد لله ربَّ العالمين ا.ه

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بلقاسم بن جابر