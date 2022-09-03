زكرة_بريك

شكون فيكم ما سمعش ب” زكرة بريك” وشكون فيكم يعرف معناها.

يقولو :” ناضت زكرة بريك بين فلان و علان “. و يقولو ” فلان طاحت فيه زكرة بريك ” أو “ركحت فيه زكرة بريك”. لكن قليلون هم من يعرفون أصل هذا القول الضارب قدما في تاريخ البلاد التونسية.

فمن هو “بريك” ؟ و ما قصة “زكرته” التي لا تغيب عن حديث التونسيين و مجالسهم؟

القصة كاملة:

منذ عقود ، إبان النزاع بين الحسينية و الباشية في الإيالة التونسية من أجل السطوة و الحكم و سعيا من كل طرف لبسط نفوذه على الإيالة ، كانت العائلة الباشية هي اللي تملك أداة “العنف الشرعي” و المتمثلة في فرق من العساكر كانت تخرج من قصر باردو في اتجاه مختلف جهات البلاد و تتكون هذه الفرق أساسا من عناصر من الجيش الإنكشاري و عسكر زواوة (الأول في الحرب و الآخر في الراتب هكذا يصفه الأجداد ) ومعهم بعض “الصبايحية” و عدد رماة المدفعية . و تسمى كل “دورية مشتركة” من هذا النوع بالمحلة.

و تتمثل المهمة الاولى للمحلة في اخضاع العروش المعارضة للعائلة الباشية و جمع الجباية و البت في النزاعات الناشبة على مستوى محلي.

و كانت كل محلة تضم زيادة على العناصر العملياتية ، عنصرا له مهمة مختلفة و هي إصدار ألحان معينة من آلة موسيقية كانت تسمى “الكريرو” تشبه الترومبات الحديثة و قد سماها سكان الايالة أنذاك بالزكرة.

تلك الألحان لا يفهمها الا العساكر ؛ يعني بعضها الهجوم فيما يعني بعضها الآخر إما التراجع أو التجمع …

و كانت من بين أشرس المحلات و أكثرها عنفا و بطشا على الإطلاق ؛ محلة يشغل فيها عسكري يسمى ” مبروك الزواوي” مهمته النفخ في “الكريرو” و يكنى صاحبنا مبروك ب “بريك” .

فكان نفخ “بريك” في “زكرته” إيذانا ببدأ الهجوم على الأهالي و البطش بهم .

لذلك كان الناس بعد أكل نصيبهم من بطش المحلة ضربا و شتما و تهجيرا … ؛ يروون الحادثة بالقول : “آش بش نحكيلك وليد عمي ، اليوم طاحت فينا زكرة بريك”.

■الصورة للمرحوم الشيخ بودية فرقة صفاقس للفنون الشعبية

منقول