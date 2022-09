Les funérailles de Kateb Yacine racontées par Assia Djebar

.

La leucémie qui se déclara en lui au printemps 89, au moment où Mammeri venait d’être emporté par un accident de voiture, ne lui laissa plus de relâche tout l’été. Il fut soigné à l’hôpital de Grenoble où il mourut le 28 octobre 89.

Il venait d’avoir soixante ans.

Tandis que Ali Zaamoum, son ami le plus proche, renonce aux solennités de l’enterrement pour l’évoquer seul, sans son village, le corps du poète, débarqué à l’aéroport, après le déroulement de maints discours, fut emmené dans le petit logement, à Ben Aknoun, qui lui avait servi de « pied-à-terre »

La troupe de comédiens de Sidi Bel Abbès, tous les autres amis algérois du poète décidèrent de faire de cette veillée funèbre une fête, un happening. On pleurait, on riait, on déclamait, on s’adressait au corps immobile qui, naturellement, tous en étaient sûrs, les entendait.

Le lendemain, ce furent les funérailles pour lesquelles une bonne partie de la ville se préparait, ainsi que le monde de la culture officielle pour qui se montrer était nécessaire, maintenant que la presse indépendante répercutait tous les événements.

Ceux qui avaient veillé autour de Kateb jusqu’à l’aube partirent les premiers dans le soleil d’automne, comme à une kermesse.

Le cercueil fut juché dans une camionnette qui démarra; un cortège bruyant de véhicules suivait. A mi-chemin, la camionnette tomba en panne. Commentaires ironiques des amis :

-Ainsi, c’est bien un de ses tours à Kateb, il maintiendra le suspense jusqu’au bout !

Dans la rue -on se trouvait encore à El Biar-, des jeunes gens, apprenant qu’il s’agissait du cercueil du grand poète, se proposèrent pour aider : ils insistèrent, c’était un honneur pour eux. La foule s’agglutina. Les jeunes changèrent de pneu, vérifièrent l’huile du moteur. Sur leur lancée, certains d’entre eux -ils étaient quatre- décidèrent de suivre le cortège et d’assister à l’enterrement.

Des comédiens, encore un peu éméchés, leur assurèrent qu’avec l’assentiment de Kateb (ils prétendaient avoir dialogué avec lui cette nuit même), ils allaient faire la fête au cimetière! Et tout ce monde de repartir dans un début de liesse.

La voiture funéraire parvint au cimetière d’El Alia alors que le groupe d’officiels, de rang ministériel, se trouvait déjà là. Face à eux, de l’autre côté, montaient en masse des groupe surtout de jeunes: plusieurs associations berbères, banderoles en tête, avec un portrait du poète et des inscriptions en alphabet tifnagh, arrivaient du fond dans une rumeur sourde.

Les jeunes filles, quelques femmes à l’allure populaire, la tête enturbannée de foulards colorés, étaient presque aussi nombreuses que les hommes. Un brouhaha, des piétinements derrière contribuèrent à calmer le groupe des comédiens qui s’approchaient comme vers une représentation. Ils stationnèrent sur le côté, soudain circonspects et méfiants : cette fois, on n’allait par leur faire la comédie de l’aéroport. (…)

Soudain, le soleil resplendit, comme s’il n’était pas d’automne, comme si l’aube allait s’immobiliser dans son scintillement. (…)

Le désordre s’atténue : « l’imam, l’imam! » chuchote-t-on quand apparaît un personnage assez vénérable qui prend place au premier rang, à côté du groupe officiel.

Tous veulent voir l’instant précis de l’inhumation. Mais après un moment d’hésitation (l’imam s’est placé, comme sur scène, les mains jointes, paumes ouvertes, prêt dans son rôle d’officiant religieux), sans doute parce que, à travers les rangs de la foule, le mot a couru : « l’imam, l’imam…pour la prière. » D’un coup, les chants s’enfièvrent : les hymnes, du fond du cimetière par vague refluant jusqu’à la tombe, se croisent, se mêlent : en berbère, en arabe dialectal, en français.

Après un creux qui tangue, un suspens éclate alors, plus fort et plus ample que les autres, le chant de l’INTERNATIONALE. Le couplet fuse, un peu incertain, c’est la première fois dans un cimetière musulman. Au refrain, de multiples voix se joignent, et le chant empli l’espace : des étudiants sont tout joyeux, l’un lève le bras, l’autre brandit la photo de Yacine :

-J’y ai cru une seconde au miracle : Kateb entendait ce chant, son chant ! Au moment où le corps saisi par quatre amis allait s’enfoncer en terre, il a frémi une dernière fois grâce à ce chant ! Il a été heureux ! se souviendra l’un des jeunes témoins.

Les chants patriotiques ont repris d’un autre côté, on fait écourter L’International. Les officiels se sont figés de crainte, comme si la foule allait se débander…contre eux. (…)

La cérémonie des adieux continue. L’imam a tenté, au premier arrêt des choeurs et des chants, d’amorcer son discours mais c’est un ami du poète qui le devance, au nom d’Alger républicain. Il évoque, en dialecte et en français, en termes simples, la jeunesse de Yacine au journal; puis ses amitiés personnelles pendant les années de la guerre d’hier.

L’ami communiste a parlé un peu plus de cinq minutes : le public s’est tu, attentif. Aussitôt après, l’imam fait un pas et commence…en arabe classique.

Hurlements : mots violents contre la fausse majesté; « Trahison! » s’exclame un étudiant. Les chants berbères s’élèvent de toutes parts, cette fois pour couvrir le discours. Du fond, les premiers youyous des femmes vrillent, transpercent le vacarme. Et toujours, les premiers rayons de soleil en oblique auréolent le tableau. (…)

L’imam s’est tu; le visage calme, il dévisage à présent les premières rangées de la foule, ses composantes : là le carré des comédiens, là les étudiants des associations, ici les femmes, des enseignantes avec leurs élèves. Il remarque vite l’hétérogénéité : des notables (d’anciens militants vénérables qui veulent manifester une dernière fois leur estime au poète : le visage tendu, ils sont choqués que l’inhumation ne se passe pas dans la sérénité, ni la gravité nécessaire…Puis les ministres, les officiels en exercice, qui semblent mal à l’aise).

L’imam regarde la tombe ouverte où le corps a été placé; il se concentre sur le défunt, « une créature de Dieu, en cet instant, c’est tout! ». Il commence des prières en lui-même pour le mort. Son oreille reste aux aguets : les clameurs vont s’épuiser, juge-t-il.

Pense-t-il encore : « Les clameurs des infidèles », « des inconscients, des enfants »? Son regard, ferme, reste fixé sur le fond de la tombe qui reçoit les rayons du soleil matinal. (…)

A peine les rumeurs et les imprécations mêlées ont-elles fléchi que l’imam, s’avançant à nouveau résolu, lance sa première phrase dans un dialecte vigoureux et clair :

-Ô amis du défunt, que Dieu l’ait en Sa sauvegarde, je vous demande, je vous le demande, mes frères, laissons, laissons ensemble Kateb Yacine se reposer.

L’attention se concentre devant la harangue qui ne joue plus que sur la corde de l’amitié et de la simple humanité. Cet écrivain, « ce grand écrivain » précise-t-il, a lutté toute sa vie, a travaillé toute sa vie: laissons-le, pour la première fois, se reposer », répète-t-il.

Une émotion saisit un groupe de femmes en foulard: l’une éclate en sanglots. Les jeunes se taisent : ainsi, Yacine est vraiment mort. A quoi cela sert d’en faire encore un sujet d’affrontements?

L’imam prononça sur le même ton deux ou trois phrases puis, conscients du répit obtenu, il se mit, d’une autre voix plus nasillarde, celle d’un ténor en concert, à lire la litanie coranique.

Vers la fin du texte sacré – débité de plus en plus vite, les notables n’osant reprendre en écho les versets-, quelques jeunes, au fond, transpercèrent à nouveau le silence rétabli de deux ou trois slogans rageurs : « Vive la berbérité! », « Vive l’Algérie libre! » reprit quelqu’un d’autre. Les noms de Kateb, de Yacine furent à nouveau lancés par des voix claires de femmes et leurs youyous, une dernière fois, éclatèrent en ultimes fusées d’un feu d’artifice.

Le soleil, toujours resplendissant, continuait d’aveugler les groupe qui, à regret, s’éloignaient. Autour de la tombe recouverte de Kateb, il fallut, les jours suivants, réparer les détériorations survenues sur la plupart des sépultures qui l’encerclaient.

Ce furent les dernières funérailles d’une Algérie tumultueuse, certes, mais n’ayant pas encore versé dans le fossé sans fond de la guerre ressuscitée.

In « Le blanc d’Algérie » de Assia Djebar, édition Albin Michel, 1995.