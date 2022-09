DESTRUCTIONS de plusieurs pays ARABES sous couvert d ÉLIMINER leurs dirigeants DICTATEURS Abdelaziz Dahmani

Premier Septembre “ El FATEH “ …

“ DÉGÂTS COLLATERAUX “ , de DESTRUCTIONS de plusieurs pays ARABES sous couvert d ÉLIMINER leurs dirigeants DICTATEURS ! ( A. D. )

Le 1 er Septembre , fut longtemps connu sous le nom glorifié de « El Fetah « , en rappel que le 1 er Septembre 1969 , voilà juste 53 Ans , Moammar Kaddafi a pris le pouvoir en Libye , en écartant la Monarchie , tranquille , des Senussi … Kaddafi restera au pouvoir de 1969 à 2011 , un long regne de 43 ans . Pour finir par être assassiné par des forces étrangères , coalition européenne ,américaine , a direction française , époque présidence Sarkozy , et conseiller de guerre Bernard Henry Lévy . Bien que chacun des deux , avait des objectifs différents . Un différent …de gros sous et l autre pour le compte de son idéal …

Le regne de Kaddafi , fut long , compliqué , par moments hégémonique , a odeur des grosses liasses de dollars , produits du Pétrole . Et Kaddafi a même voulu s acheter quelques Unions d États pour paraître plus grand , plus important …

Après le ras le bol … , le voilà en ce début Septembre 2022 , tant …regretté , re devenu aimé , et même ses enfants ont fait les Unes de journaux les derniers jours , du Liban à Londres Les Pour et les Contre ….La Libye de 2011 n a jamais retrouvé la Paix , dominantes de ces dernières années , en guerres civiles , pays déchiré , séparé , régionalisé, divisé en clans , en milices , en influences et idéologies étrangères … Et les fameuses élections « démocratiques « espérées , sont en nombreux cycles de renvois … Oui , la Libye , de nos jours regrette Kaddafi …, bien que personnellement , j ai failli être une de ses victimes ! **

Ces derniers jours , et les mois et les années précédentes , on a continué AUSSI , se battre , à se tuer , en IRAK . Et même la fameuse « zone verte très sécurisée de Baghdad , refuge du Gouvernement , et des Américains , n est plus en sécurité . De nombreux morts et attentats ces dernières semaines . Et la aussi on parle d élections retardées ou anticipées , selon les intérêts pas seulement irakiens . Irak devenu , naguère Force tranquille , impressionnante devenu enjeu des forces et puissances régionales , de l Iran , Turquie , a l Arabie Saoudite , sans compter l … Américaine . Maître de œuvre de la destruction de l Irak durant les Deux Guerres des Deux. Bush … Eux et autres destructeurs de pays , continuent à vivre dans l impunité , et ne portent pas le nom de …Poutine …

Dans les divers Cas l Europe et l Amérique , avaient des programmes de « Démocratiser « , l Irak , la Libye , et autres Égypte , Syrie , et même …Tunisie ! . Mais l Intendance .des après guerres , n a pas suivi ! Et tous leurs hommes désignés par les staregies US , ont échoué ! Oui ! Ils ont bien abattus les SaddamHussein , Kaddafi , , écartés les Ben Ali , Tunisie , Housni Moubarek ,Égypte , voulu écarter Bachar El Assad , Syrie . Tout un paquet de 4 pays + Yémen , pour la seule année 2011 ! , et sous couvert de “ Printemps Arabe “ !

Et qui ? , aux manœuvres , pour favoriser le camp désigné de substitution , Frères Musulmans ? Une Dame ! , La Clinton , elle meme ayant reçu la premature du Président Obama . Et qui auparavant Obama , a annoncé les “ couleurs “ dans son fameux discours du Caire , promettant opulences et démocraties .. Les Frères , mysogines , ceux de “ la femme au foyer et au lit “ , sous les ordres de la Hillary !

Et , ironie , c ‘ est du Caire , qu ‘ est venu la première contestation de cette nouvelle hégémonie impérialiste . Le Caire ,de Sissi , arrêtant un début d agonie en 1973/ 74 , pour conduire son pays vers un incroyable développement qualitatif et quantitatif … La Syrie , Elle , ne s est pas laissée faire ,même contre les apports étrangers , massifs , en armes , finances , et combattants , sous couvert d Islam . Et qui a envoyé les plus nombreux combattants ? Premier de la Liste : La Tunisie des Frères solidaires de Ghannouchi , après ordre américain , et “ Fatwa “ du celebrissime El Qaradhawi ! Qui a aussi donné consigne de mort de Kaddafi , et Bachar .

Ce dernier a le “ mauvais goût “ de résister , de rester en vie , en retrouvant aide de compensation côté … Poutine et l Iran , afin de contre carrer les puissances de l Occident , autres pays du Golfe et idéologies es Frères sous contrôle d Erdoghan … Et je ne parle même pas d Israël …

De nos jours , l Occident americano européen reste figé dans des stratégies d échecs , comme les trains qui ne peuvent quitter leurs rails … Beaucoup des citoyens ou sujets du monde arabe , les voilà aux regrets de leurs chers anciens dictateurs , qu ils se nomment Saddam , Kaddafi , ou Ben Ali … En se regardant , dans les miroirs des illusions , en pays dits “ libérés “ notamment en bonnes paroles . Mais surtout en marches concrètes vers plus de destructions ,appauvrissements , et multiplications des corrupteurs et corrompus chacun pour soi . . …. AD

** , a vous narrer , une autre fois … Oui , j ai été condamné par le clan Kaddafi ….suite à 2 articles ” déplaisants “ perdus dans Jeune Afrique . Cela n infléchit pas les priorités des jugements … a